Valeriu Pașa: „Acești oameni trebuie să fie pedepsiți exemplar pentru felul în care au sfidat prevederile legale și interesul public”

De la instalarea noului guvern, instituțiile de stat au fost „lovite” de un val de demiteri, dar mai ales demisii: Curtea Constituțională a demisionat in corpore, trei membri ai Comisiei Electorale Centrale au demisionat, în frunte cu președinta CEC, șeful Moldtelecom, și mulți alții. Până acum, Procurorul General Eduard Harunjen este unul din puținii indiferenți, s-ar spune, la cererile repetate ale guvernului și președintelui țării de a demisiona. Corespondenta noastră a stat de vorbă cu activisul politic Valeriu Pașa din cadrul inițiativei anticorupție „Wachdog”.

Europa Liberă: Guvernanții noi trebuie să-și aleagă și o garnitură de cinovnici noi. A pornit acest val al demisiilor, se zice că din proprie dorință, benevol, unii abandonează funcțiile și pleacă oferind locurile altora; alții totuși se țin cu dinții de fotoliile lor.

Valeriu Pașa: „Pe mine mă deranjează că sunt foarte multe demisii și foarte puține demiteri. Eu aș vrea să văd multe demiteri acolo unde lucrurile sunt evidente. Normal că nu putem să pretindem să fie dați afară toți oamenii care sunt în serviciul public, căci fizic nu avem alții de pus în loc, dar lucrul acesta nu trebuie privit teoretic.

Mă deranjează destul de mult teoretizarea de ambele părți – unii care vin să spună că trebuie ras tot sistemul și alții care zic că „nu, nu putem, că nu avem alții în loc și nu sunt toți corupți”. Nu! Astea toate sunt teoretizări, manipulări de o parte și de alta.

Vorbim despre oameni foarte concreți, despre care lucrurile se știu; ai intrat pe Internet, ai scris o căutare pe Google și o să-ți iasă sute de investigații jurnalistice făcute pe parcursul anilor, care spun foarte clar cine și ce reprezintă. Și aici, punctual.

Pe mine mă deranjează că cei din Departamentul Penitenciare își dau demisia și nu sunt demiși; pe mine mă deranjează că cei din întreprinderile-cheie ale statului prin care s-au sifonat sute de milioane, miliarde de lei, bani bugetari își dau demisia și nu sunt demiși; pe mine mă deranjează că toți șefii de inspectorate de poliție nu sunt demiși. Lucruri absolut evidente!

Noi nu pretindem să fie dat afară tot efectivul Poliției, dar cei care sunt în mod evident responsabili pentru mizeriile care s-au întâmplat trebuie să fie demiși. Conducătorii ministerelor au un grad foarte mare de permisivitate din partea legii pentru a da afară acești oameni.”

Europa Liberă: Șeful de la CNA a plecat.

Valeriu Pașa: „Da, a fost dat afară.”

Europa Liberă: Trei membri din Comisia Electorală Centrală și-au depus mandatele.

Valeriu Pașa: „La solicitarea destul de clară, da, există această cerință în societate și în clasa politică.”

Europa Liberă: S-a cerut să plece și cei din CCA (Consiliul Coordonator al Audiovizualului).

Valeriu Pașa: „Nu s-a cerut suficient de tare, n-au fost voci unitare ale unor deputați și acestei instituții i se oferă prea puțină atenție. Ea este o instituție-cheie pentru funcționarea democratică în Republica Moldova, pentru cum funcționează politicul. Oamenii ăștia trebuie să plece in corpore de acolo și să punem oameni decenți în loc.”

Europa Liberă: In corpore au plecat magistrații de la Curtea Constituțională.

Valeriu Pașa: „Da, la solicitarea expres a societății și a clasei politice. Și exact asta trebuie să se întâmple și în cazul CCA-ului, exact așa trebuie să se întâmple cu toți acei membri ai Comisiei Electorale Centrale care erau implicați în decizii ilegale. O parte au plecat, doi încă stau acolo. Trebuie să plece și ei.”

Europa Liberă: Unul din cei care au rămas, nu vrea categoric să părăsească funcția este procurorul general. Dl Harunjen a zis că nu sunt motive ca el să-și depună mandatul și chiar mai mult, a spus că legea îl apără ca el să rămână în funcția pe care o deține.

Valeriu Pașa: „Dl Harunjen trebuie să înțeleagă un singur lucru: situația în Republica Moldova s-a schimbat, șefa lui nemijlocită, nu legală, practic, dna Adriana Bețișor nu mai are putere să intre la el în birou și să-l sperie că, dacă deschide gura, îl scoate de acolo în cătușe. Lucrul acesta nu se va mai întâmpla.”

Europa Liberă: De ce ziceți „șefa dlui Harunjen”? Dl Harunjen este procurorul general.

​Valeriu Pașa: „Pentru că omul care conduce efectiv Procuratura Generală și are mult mai mare influență decât persoana care deține funcția de procuror-general în ultimul cel puțin un an de zile este dna Adriana Bețișor, care beneficia de suportul direct și protecția lui Vlad Plahotniuc.”

Europa Liberă: Ei vor fi capabili să gestioneze dosarele care le-au fost încredințate?

Valeriu Pașa: „Nu, desigur! Acești oameni trebuie să plece și să fie pedepsiți exemplar pentru inacțiunile și acțiunile pe care le-au

întreprins, pentru felul în care au sfidat prevederile legale și interesul public. Oamenii ăștia nu pot să gestioneze dosarele în care inclusiv ei, indirect, trebuie să fie inculpați. Lucrurile sunt absolut evidente, ei i-au protejat pe cei care au fost implicați în furtul miliardului și în toate fărădelegile.”

Europa Liberă: Colegii Dvs. din mediul de experți acreditează ideea că ar fi vreo cinci dosare grele pe care ar trebui să le gestioneze noua putere, adică noii conducători plasați în funcții-cheie în instituțiile de drept.

Valeriu Pașa: „Eu vreau ca procuror general să devină acea persoană care ne va vorbi nu despre schimbări sistemice, reorganizări și chestii de genul acesta, dar acea persoană care își va asuma public câteva dosare. În primul rând, furtul din sistemul bancar, „laundromatul” rusesc, „Pădurea Domnească”, „7 aprilie 2009” și al cincilea – uzurparea puterii de stat, cu episod aparte 8, 9 iunie 2019 și ce a urmat.

Acestea sunt cinci dosare grele de

care depinde funcționarea de mai departe a statului de drept în Republica Moldova, care vor fi demonstrative pentru faptul că impunitatea în Republica Moldova nu mai merge. Restul sunt multe, pot fi mii... Aduceți-vă aminte câte dezvăluiri s-au făcut pe parcursul anilor, câte investigații jurnalistice cu dovezi, cu lucrurile pe față, cu case, cu averi nemotivate, dar astea cinci sunt un fel de fir roșu, de asta depinde totul.

Este absolut evident că nu putem băga toată lumea la închisoare; până la urmă, dacă încercăm să pedepsim fiecare fapt de corupție, de abuz în serviciu, nu va rămâne în țara asta nici judecător, nici procuror, nici funcționar, mă tem că nici măcar administrație locală, în mare parte.”

Europa Liberă: Schimbările din justiție depind în mare măsură, în mare parte de voința politică?

Valeriu Pașa: „Doar de asta depind.”

Europa Liberă: Voința politică acum e în mâinile celor două entități care au creat acest parteneriat – socialiștii și Blocul ACUM. Există această voință politică?

Valeriu Pașa: „În mare parte există. Eu sunt departe de părerea că toată lumea care participă în actul guvernării, care constituie această majoritate parlamentară este dispusă pentru schimbări radicale, pentru că sunt o parte dintre oameni care au și ei scheletele lor acolo și ei conștientizează că dacă cumva se eliberează justiția..., inclusiv de asta e nevoie de această directivă politică cu un mesaj clar că, iată, sunt aceste cinci mari dosare și tot ce-i legat de ele. Asta vor să vadă moldovenii – dreptatea.”

Europa Liberă: Deocamdată nu coincid pozițiile șefei Executivului, Maia Sandu, și președintelui Igor Dodon referitor la cine ar trebui să ajungă în fruntea Procuraturii. Dna Sandu zice că ar trebui să fie adusă și o persoană din afară și lucrurile ar deveni mult mai clare odată ce ar sta un străin în fruntea Procuraturii Generale, dl Dodon, din contra, spune că doar o persoană din interior ar fi capabilă și ar putea să facă instituția independentă și funcțională.

Valeriu Pașa: „Ambii vorbesc politic, se adresează către alegătorii lor, da, e un pic de populism politic în ambele aceste declarații. Pe de o parte, președintele Dodon înțelege că alegătorii lui nu ar vedea chiar cu ochi buni ce înseamnă să aduci un străin. Da, nu se pupă prea mult cu discursul său. Maia Sandu se adresează către alegătorii săi care văd cu ochi foarte buni ideea de a aduce un procuror european. Populism și acolo, și acolo.”

Europa Liberă: Compromisul va fi?

Valeriu Pașa: „Pentru mine contează cum va fi următorul procuror și nu ce fel de cetățenie are și cum îl cheamă. Și la asta m-am

referit exact – să vină o persoană care își asumă cele cinci dosare. Poate că mai vede și alte priorități, pentru că nu are sistemul nostru de justiție capacitate să se ocupe de toate, toate, toate lucrurile.”

Europa Liberă: Cât de solidă este această alianță, acest parteneriat? Unii spun că va avea o viață scurtă și se va ajunge la anticipate, alții spun că ar trebui să-și ducă mandatul până la sfârșit, adică patru ani să rămână în acest parteneriat socialiștii și cei din Blocul ACUM. Dvs. ce ziceți? Când și unde vor fi pietrele de încercare și dacă rămân sau nu solidari?

Valeriu Pașa: „Pot să spun că vreau să fie și corect ar fi ca această majoritate parlamentară să funcționeze până când în Republica Moldova vor exista condiții pentru alegeri cu adevărat libere și corecte – o nouă componență a Curții Constituționale, care trebuie să fie impecabilă; o nouă componență a Comisiei Electorale Centrale, care să fie credibilă; o nouă componență a CCA, care să demonstreze că sunt gata să aplice legea și să lucreze în interesul public.”

Europa Liberă: Cel mai reușit test vor fi alegerile locale din 20 octombrie?

Valeriu Pașa: „Exact acesta va fi testul de bază pentru faptul că în Republica Moldova este restabilită democrația și partidele aflate la guvernare au voința să lase de la ele de dragul democrației, de dragul funcționării legii. Și asta se va vedea prin modul în care vor fi tratați candidații din opoziție, candidații independenți, dacă aceste partide nu vor insista să racoleze mai că forțat tot ce înseamnă primari, candidați la nivel local, să lase oamenii acolo în pace să muncească pentru comunitățile lor, dacă vor s-o facă.

Noi avem deja exemplul acestor alegeri din Găgăuzia, care au avut și elemente bune, dar au lăsat în mare parte un gust amar.

Această validare forțată la nivelul numărului de voturi lasă multe semne de întrebare și este inutil, pentru că chiar dacă nu era validat, candidatul de bază care a și câștigat aceste alegeri a avut un scor extraordinar, urma, dacă nu se valida, în câteva săptămâni să fie alegeri noi cu un prag de validare mult mai mic și se rezolva tot.

Nu înțeleg pentru ce era nevoie – bine, poate, într-adevăr, nu s-a forțat, dar e cazul să se răspundă la aceste neclarități apărute, iar localele vor fi testul de maturitate politică și de adeziune la valorile democratice a acestei guvernări. Ei sunt responsabili de organizarea localelor, sunt responsabili să nu deraieze campania în mizeria care a existat până acum, în special mă refer la alegerile primarului de Chișinău și să demonstreze că, oameni buni, există loc de o concurență politică sănătoasă, civilizată.”

Europa Liberă: Insistența președintelui Igor Dodon că ar trebui să semneze un nou acord cei doi actori politici – PSRM și Blocul ACUM – e una justificată?

Valeriu Pașa: „Da, pentru că e nevoie să apară acolo lucruri care să fie asumate de ambele părți tranșant. În primul rând, că nu se vor lăsa provocați de manipulările care vin din partea PD-ului și a Partidului „Șor” să voteze tot felul de lucruri populiste; doi – că nu vor accepta transfugi și trei – poate că într-o perspectivă anumită să își asume reciproc niște alegeri parlamentare anticipate când vor fi create condiții. De ce? Pentru că avem 40 din 101 deputați în Parlament care nu stau acolo legitim, oameni care au ajuns acolo în baza coruperii alegătorilor, falsificării, utilizării resurselor publice, oameni care nu vin la lucru, sunt fugiți din țară unii dintre ei și puțin probabil să apară pe aici și pentru că în Parlament nu există o majoritate constituțională care ar putea fi formată din politicieni legitimi.

Cum o să schimbi Constituția dacă vrei să faci, eventual, anumite reforme profunde? Cu cine să votezi? Cu Șor, cu oamenii lui Plahotniuc? Nu își poate permite așa ceva această guvernare și,

respectiv, e nevoie ca toți 101 oameni din Parlament să fie legitimi. Eventual, după acele anticipate poate să fie din nou aceeași coaliție, în mod absolut evident cu mult mai mulți deputați. Eu dau garanții că niciun fel de Șor nu va fi în Parlament și dau 99 la sută că Partidul Democrat nu trece pragul, pentru că nu mai au acea resursă administrativă care i-a propulsat și nu vor mai putea falsifica.”

Europa Liberă: Partidul Democrat, fracțiunea condusă de ex-premierul Pavel Filip a promis să fie o opoziție constructivă.

Valeriu Pașa: „Combativă. Sergiu Sârbu a promis că el o să fie coșmarul noii guvernări.”

Europa Liberă: Cât de credibili sunt ei acum?

Valeriu Pașa: „Ei, coșmarul Sergiu Sârbu deocamdată provoacă doar zâmbete și chiar râsete pe bune. Cam asta este capacitatea lor fără să aibă de partea lor întreaga resursă administrativă și toată capacitatea punitivă a statului. Aceștia sunt ei cu adevărat. Deci, ei nu au nici un fel de suport popular, ei nu au nici un fel de argumente. Atunci când iese Andrian Candu și spune: „Respectați, vă rog, drepturile opoziției”, cât de ipocrit sună asta?”

Europa Liberă: Cine ar putea să ajungă liderul formațiunii la congresul pe care au anunțat că îl vor convoca la finele acestei luni, iulie?

Valeriu Pașa: „Nu contează! Pur și simplu nu contează lucrul acesta. E trecutul politic al Republicii Moldova acest partid. Cel mai probabil îl vor pune pe Pavel Filip, dar nu contează.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc va reveni?

Valeriu Pașa: „Eu bănuiesc și personal voi depune tot efortul ca lucrurile să ajungă în așa o situație ca dl Plahotniuc – așa cum a făcut-o recent Renato Usatîi – să vină la Vama Republicii Moldova și să roage să fie preluat în custodia autorităților și să i se asigure un loc în închisoarea din Republica Moldova, pentru că acesta va fi cel mai sigur loc pentru el în toată lumea.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă în circumscripția în care a câștigat mandatul de deputat, la Nisporeni?

Valeriu Pașa: „La Nisporeni s-a terminat cornul fericirii. Administrația de Stat a Drumurilor și alte autorități vor rămâne cu datorii, companii private care lucrau sub garanția verbală a dlui Plahotniuc vor rămâne cu datorii, pentru că nici nu știu dacă măcar au contracte pentru acele lucrări care au asigurat fericirea alegătorilor din acea zonă. Alegătorii vor fi OK, ei au fost absolut pragmatici, ei înțelegeau că lucrul acesta nu poate dura la nesfârșit, la fel ca și cei de la Orhei, dar s-au folosit de momentul oportun să li se facă niște drumuri, să li se tragă apă, să li se pună lumină pe străzi. Oamenii sunt OK, își vor găsi alți lideri pe care îi vor susține și vor merge înainte.”

Europa Liberă: Așa sau altfel, în câteva circumscripții uninominale ar trebui să aibă loc alegeri parțiale?

Valeriu Pașa: „În contextul modificării sistemului electoral, Parlamentul trebuie să găsească o soluție pentru aceste alegeri parțiale. Adică, ele totuși trebuie să se desfășoare după același sistem, oricât de prost ar fi el, trebuie să le organizeze o nouă componență a CEC-ului. Probabil vor fi împreună cu alegerile

locale, vorbim despre suburbiile Chișinăului, unde a câștigat Andrei Năstase, care este acum membru al Guvernului și vorbim despre circumscripția Europa în care a câștigat Maia Sandu. Va fi un test clar. Eu bănuiesc că pentru cei de la Blocul ACUM nu va constitui niciun fel de probleme să le câștige.”

Europa Liberă: Dar la Orhei?

Valeriu Pașa: „La Orhei, dl Ilan Șor este deputat. Până la o decizie definitivă a judecății, mandatul său este valabil, poate va

intra în direct în ședințele Parlamentului să participe pe Skype de undeva din Ierusalim sau din altă parte unde se ascunde dumnealui, din Herzliya, de exemplu. Asta e. Până când nu este condamnat și deocamdată nu vedem o perspectivă clară a acestor procese de judecată, el este deputat, oricât de penibil ar suna lucrul acesta.”