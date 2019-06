Sergiu Sârbu: „Acolo unde este putere, unde sunt resurse sigur că avem foarte mulți profitori”

Deputatul democrat Sergiu Sârbu a reafirmat că nu regretă faptul de a fi sesizat Curtea Constituțională atunci când s-a format noua majoritate parlamentară, deși aceste sesizări și deciziile CC au generat o gravă criză constituțională și politică. Mai mult, într-un interviu cu Europa Liberă, Sârbu, secretar al fracțiunii parlamentare democrate, a susținut că și acum rămân „foarte multe vicii de procedură constituțională”, chiar după ce CC și-a anulat propriile decizii ce se referă dizolvarea Parlamentului.



Europa Liberă: Dl Sârbu, v-ați obișnuit deja cu ipostaza de opoziție parlamentară?

Sergiu Sârbu: „Eu personal, da. Pentru mine nu este o dificultate, am mai fost în opoziție, știu cum este în opoziție. Sigur este mai puțin confortabil decât la guvernare, deoarece este mult mai dificil să promovezi inițiativele, multe altele, dar, cel puțin pentru mine, nu este o dificultate. Știți, a critica este mai simplu decât a construi. Opoziția critică nu este responsabilă de rezultatele guvernării. În acest sens poate e mai simplu. Colegii mei probabil încă sunt într-un proces de adaptare...”

Europa Liberă: Dar în campanie nu vă venea a crede că o să se întâmple așa de brusc să vă pomeniți în minoritate și să dați, mai ales, din mână frâiele de conducere?

Sergiu Sârbu: „De ce? Alegerile întotdeauna sunt imprevizibile. Nu exista nicio garanție că vom avea o majoritate clară în Parlament. Evident, Partidul Democrat, ca un partid de centru, întotdeauna avea mai multe posibilități de a se alia pe dreapta ori pe stânga. În campanie noi ne-am gândit și speram foarte mult că vom putea după alegeri să continuăm acele proiecte bune pentru oameni, pentru țară și sperăm foarte mult că noua guvernare nu le va abandona, deoarece acesta este scopul nostru – să ajutăm oamenii, să îndeplinim promisiunile noastre.”

​Europa Liberă: Vă adresez întrebarea pe care am adresat-o deunăzi și dlui Cebotari. Sistemul de justiție, care a fost foarte atașat de guvernare, ca să spun mai eufemistic, era foarte disponibil să vă facă pe plac, sunt suficiente dovezi. Acum aveți suficientă încredere în procurori, în judecători că, atunci când veți apărea dvs. în diferite cercetări, nu vor fi răzbunători și vor fi echidistanți?

Sergiu Sârbu: „Sper foarte mult, sper foarte mult că ceea ce se întâmplă pe plan politic nu va influența imparțialitatea autorității judecătorești. Sigur, nu putem fi convinși sută la sută, noi foarte multe reforme în domeniu am promovat, foarte multe legi am adoptat. Poate nu întotdeauna aceste legi au fost aplicate în modul corespunzător.

Paradoxal, dar cred că în 28 de ani de independență am trecut prin multe și sistemele foarte ușor se adaptează la orice schimbare, știți, ca un animal în natură care, în funcție de schimbarea climei, se adaptează și probabil nu este nici vina noastră, probabil nici vina altora, este probabil o moștenire a noastră, o cultură a noastră de zeci de ani, când sistemul birocratic este foarte reticent la anumite schimbări majore și opune rezistență mare și sigur că uneori există rezistență pe intern, există greșeli, există persoane de mai puțină încredere, sunt multe, multe greșeli și noi din răsputeri ne-am străduit să ca ele să fie cât mai puține, dar...”

Europa Liberă: Dl Sârbu, dar dvs. politicienii, dvs. foștii politicieni de la guvernare vă asumați totuși o vină, o responsabilitate morală, dacă vreți, pentru faptul că s-a cultivat tocmai un asemenea comportament, că multe straturi în jurul puterii acționează ca să placă, din instinctul de loialitate, și nu din instinctul de a fi corecți din punctul de vedere al legii, al eticii, că doar ați avut exemple foarte multe când în jurul dvs. oamenii țineau cu ursul, pentru că ursul era la putere și acum, pomenindu-vă în opoziție, deveniți victimele acestui stil de viață?

La sigur și noi avem o marjă de responsabilitate și de vină...

​Sergiu Sârbu: „Probabil aveți dreptate. Da, într-adevăr, foarte mulți demnitari se alipesc puterii, haideți să recunoaștem. Vorbesc aici și de primari, și de consilieri la nivel local, într-adevăr, acolo unde este putere, unde sunt resurse sigur că avem foarte mulți profitori care s-au alipit de partid atunci când era la guvernare și cred că în aceste zile, săptămâni sau luni aceștia toți cam se vor dezlipi și probabil se vor alipi la noua guvernare. Și acest fenomen e regretabil, dar îl vedem nu doar în ultimii ani, dar cred că în ultimii vreo 15 ani și, da, probabil suntem... la sigur și noi avem o marjă de responsabilitate și de vină și, în general, toate guvernările precedente, deoarece acest sistem, această cultură așa s-a înregimentat de-a lungul timpului.

Eu nici guvernării actuale cu siguranță nu cred că-i va reuși acest fenomen să-l lichideze. Oricum, demnitarii vor fi întotdeauna probabil mai loiali puterii și mai indulgenți să execute anumite decizii astfel ca să placă puterii, dar este regretabil. Noi chiar nu ne dorim acest lucru, noi chiar am vrea foarte mult ca, mai ales în sistemul de justiție, în capul mesei să stea legea, justiția să se facă în numele legii și fără amenințări, fără răfuieli politice, deoarece deja vedem, răfuielile au început, oamenii sunt presați, intimidați, alungați de la lucru. Și nu cred că este bine, nu prea avem noi posibilitatea cu specialiști foarte buni să ne... să-i alegem, deoarece ei au muncit pentru un Guvern, dar sunt specialiști...”

​Europa Liberă: Dar vorbind despre justiție. În capul justiției stă Curtea Constituțională. Acum Dvs. personal, ca autor al sesizărilor, cred că ar trebui Dvs. să vă bucurați dacă Curtea și-ar da demisia, pentru că Curtea și-a schimbat părerea imediat ce ați plecat dvs. de la guvernare. Deci, putem vorbi în termeni publicistici – pe dvs. v-au trădat, dvs. sunteți primii care ar trebui să cereți demisia lor, nu?

Rămân foarte multe vicii de procedură constituțională care n-au fost respectate...

​Sergiu Sârbu: „Eu am fost autorul acelor sesizări și am acționat strict în conformitate cu atribuțiile constituționale, eu rămân ferm pe pozițiile mele, consider că am avut absolută dreptate și consider că în acel moment majoritatea a încălcat flagrant Constituția. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că, chiar dacă Curtea a anulat acele decizii, rămân foarte multe vicii de procedură constituțională care n-au fost respectate.”

Europa Liberă: Asta-i discuția juriștilor, dar eu vă întreb: Dvs. personal nu aveți o senzație de jenă că peste o săptămână după ce v-a dat dreptate Dvs., Curtea își retrage decizia? Dvs. cum vă simțiți în situația asta?

Sergiu Sârbu: „Eu nu mă simt bine, recunosc, nu mă simt bine, doar că noi întotdeauna am fost de părerea că ne plac ori nu ne plac deciziile Curții Constituționale, noi nu le comentăm, luăm act și le executăm. În comparație cu oponenții noștri, noi niciodată nu ne vom permite să atacăm, să amenințăm, să facem presiuni asupra Curții, să cerem demisii, chiar dacă nu ne plac aceste decizii.”

Europa Liberă: Dar omenește, când o să vă întâlniți în stradă cu unul dintre judecătorii pe care îi cunoașteți, o să treceți strada, o să dați mâna cu el?

Chiar dacă au avut dreptate [judecătorii CC], n-au avut dreptate, au greșit sau n-au greșit, dar noi trebuie să respectăm această instituție care este autonomă...

​Sergiu Sârbu: „Eu dacă mă voi întâlni cu acești judecători, dar cu mulți dintre ei ne cunoaștem personal, să știți că noi niciodată nu... cum se spune, nu închidem toate ușile și lăsăm un loc de „Bună ziua!”. Eu cu siguranță voi da „Bună ziua!” persoanelor pe care le cunosc, doar că nu voi vorbi despre chestiuni profesionale, nici nu este corect. De aceea, iarăși, poate nu am înțeles, poate nu sunt de acord, dar respectăm independența și cred că nu este corect să fie pusă această întrebare și presiune, deoarece este un precedent extrem de periculos, chiar dacă au avut dreptate, n-au avut dreptate, au greșit sau n-au greșit, dar noi trebuie să respectăm această instituție care este autonomă, independentă de toată cealaltă putere în stat și orice decizie care ar putea să-i știrbească din independență ar fi un precedent periculos cred că pentru zeci și zeci de ani înainte și pentru statul de drept din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Ultima întrebare. Dl Filip, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, a făcut aluzie că și în Partidul Democrat trebuie făcută o mică curățenie. Înseamnă asta că o să fie restructurată și conducerea?

Sergiu Sârbu: „Bine, nu cred că a avut în vedere conducerea. Este logic că un partid care trece în opoziție urmează să se reorganizeze reieșind din noile sarcini care stau în față. Deja nu suntem la guvernare, nu răspundem de domenii de guvernare, dar în opoziție deja ne vom restructura deja reieșind din sarcinile pe care le avem în opoziție atât la nivel central, cât și în teritoriu. Deci, structura de partid este mare, probabil va suferi anumite modificări, probabil oportuniștii se vor dezlipi de partid, vor fi luate anumite decizii, dar nu avem pe agendă anumite restructurări la nivel de conducere pe moment.”

​Europa Liberă: Deci și concerte mai puține, și untul mai subțire pe pâine?

Sergiu Sârbu: „Oricum, strategiile întotdeauna diferă. Sigur că diferă întotdeauna tactica. Și este logic. Este logic, dar vom fi tot atât de activi, vom fi tot atât de incisivi, vom supraveghea guvernarea, vom critica poate greșelile guvernării și eu cred că este corect și cred că și pentru societate este corect ca noi să informăm despre toate încălcările care se petrec.”