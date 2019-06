Ion Sturza: Eu cred că Plahotniuc deja ori e în drum spre aeroport, ori nu mai e în R. Moldova

Europa Liberă: PDM a făcut un pas înapoi, a cedat, va continua să lupte? Ce ați înțeles din poziția pe care au adoptat-o?

Ion Sturza: „Eu nu cred că ei se vor lupta, pentru că nu au argumente ca să lupte, eu cred că este un pas în afara sistemului politic în R. Moldova. Partidul Democrat nu are șanse să se reinventeze, cel puțin, în formula care a fost până nu demult.”

Europa Liberă: Dl Cebotari, vicepreședintele PD, a anunțat de câteva ori că nu se ține de putere. Gestul acesta înseamnă că au cedat în totalitate puterea?

Cei din PD s-au ocupat de interesele lor personale, au gestionat într-un regim oligarhic, o corporație pe care au creat-o...

​Ion Sturza: „Știți, se pare că da, dar Partidul Democrat, în formula pe care noi o cunoaștem din ultimii ani, nu s-a preocupat propriu-zis de un program politic, ideologic, de a guverna țara spre interesele oamenilor, prosperitatea lor. Ei s-au ocupat de interesele lor personale, au gestionat într-un regim oligarhic o corporație pe care au creat-o. Acum, această corporație a fost spartă, spartă în cioburi și nu cred că mai au vreo șansă și vreun interes de orice gen ca să mai facă politică, pentru că politica e extrem de scumpă în formula lor, să mai mențină structuri, angajați, să stea în opoziție. Poate cu excepția câtorva, mă rog, veterani ai politicii moldovenești cum ar fi Diacov și compania, ceilalți se vor dispera și cred că chiar în seara asta vor pleca din țară.”

Europa Liberă: Pe parcursul unei săptămâni de când s-a declanșat această criză politică de la Chișinău, democrații acreditează ideea că această coaliție PSRM-Blocul ACUM are sprijinul, susținerea lui Vladimir Putin, iar asta înseamnă o trădare adevărată, o apropiere a R. Moldova de Federația Rusă.

Ion Sturza: „Fals! Este un fals pe care ei în scopurile lor propagandistice îl dispersează în spațiul public. Eu aș spune că invers – ancorarea socialiștilor de către Blocul politic ACUM este o garanție că nu se vor întâmpla lucruri dramatice în politica externă a R. Moldova, lucru care puțin se discută la Chișinău. Eu nu pot să cred și sunt convins că Guvernul care în totalitate este astăzi controlat de Blocul politic ACUM ar face vreun pas în direcția respectivă.

Al doilea fapt este că Federația Rusă își dorește nemijlocit acest lucru în timpul apropiat. Trebuie să înțelegem bine că până la urmă este și o vendetă personală a lui Vladimir Putin și a echipei lui împotriva lui Plahotniuc. Este un lucru rar când un șef de stat, fie și detestat sau controversat de talia lui Putin, are un inamic personal într-o țară relativ mică precum e R. Moldova.”

Europa Liberă: Igor Dodon va continua să facă jocurile Federației Ruse aici, în R. Moldova?

Noi nu vorbim despre o alianță de lungă durată, o guvernare pe patru ani....

​Ion Sturza: „Sigur! El are un program politic pe care l-a anunțat deschis – apropierea de Rusia, de comunitatea eurasiatică. Apropo despre federalizare, el niciodată n-a ascuns acest lucru, că vede soluționarea conflictului transnistrean prin federalizare, dar dacă el vrea să ne ducă înapoi la federația asimetrică din 2003, la „proiectul Kozak”, atunci nu are nicio șansă. Trebuie să fim raționali. Noi nu vorbim despre o alianță de lungă durată, o guvernare pe patru ani. Am mai vorbit și am spus că asta e o alianță situațională și care cred că după o perioadă de schimbare a mofturilor și oligarhiei de la Chișinău va purcede la alegeri, în care alegătorii chiar pe bune vor decide în ce direcție și cum se va dezvolta R. Moldova.”

Europa Liberă: Dl Cebotari a nuanțat poziția PD și a spus că atâta vreme cât există decizia Curții Constituționale, Guvernul Sandu va fi ilegal, este un risc juridic și că se va ajunge oricum la anticipate.

Ion Sturza: „Dar ce poate el să spună altceva, decât aberații de genul acesta? Care Curte Constituțională? Reșetnicov și compania, fina, nașa sau care mai sunt acolo, care habar nu au ce înseamnă Constituția și nu cred că au citit-o vreodată? Este un lucru absolut ridicol și asta au dovedit-o și specialiștii naționali și internaționali. Și același lucru îl va spune și Comisia de la Veneția. Deci, nu, eu consider că este absolut perfect legal Parlamentul, alianța, Guvernul este legal constituit. Nu văd nici un risc juridic, pentru că cum s-a construit această piramidă a puterii obscure, ea se va ruina în următoarele ore, nici măcar zile. Credeți-mă, pentru că așa e la noi, la moldoveni – atât cât este acolo un vojdi (conducător – n.r.), toți se aliniază, când el dispare într-o direcție necunoscută, toți ceilalți își caută iarăși un stăpân...”

​Europa Liberă: Se zice că și factorul extern a jucat un rol decisiv până a se ajunge la această transmitere a puterii de la Guvernul Filip la Guvernul Sandu, dar astăzi cel puțin PD a lăsat să se înțeleagă că nu lasă loc de dialog cu ambasadorii europeni și a discutat doar cu ambasadorul american. Despre ce vorbește asta?

Ion Sturza: „Altă eroare de analiză. Schimbarea în R. Moldova a venit în exclusivitate din interior, de la oameni. Oamenii au votat o anumită structură de Guvern, oamenii și-au apărat decizia lor electorală; tot moldovenii în principiu „i-au impus” și pe occidentali, și pe ruși să accepte o anumită soluție. Dacă ați urmărit atent toate declarațiile care au urmat din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite, din partea României, la nivel bilateral au fost destul de prudente și ele au recunoscut nu propriu-zis Guvernul, au recunoscut alegerile libere și independente și voința poporului exprimată la alegeri. Aceea că astăzi se spune că ambasadorul Statelor Unite sau domnii de la București care astăzi se află la mâncat plăcinte și la băut vin la Chișinău au influențat într-o formă sau alta, nu, nu cred. Asta ei au fost influențați de factorii interni, de fapt, de voința poporului.”

​Europa Liberă: Dl Cebotari spunea că dacă vor exista presiuni sau abuzuri ale noii puteri, ale noii guvernări asupra membrilor sau simpatizanților Partidului Democrat, ei îi vor apăra cu orice preț. Cum ar trebui să procedeze noua guvernare în raport cu membrii și simpatizanții PD?

Ion Sturza: „Eu sunt convins că nu vor fi niciun fel de represalii, nu vor fi intimidări, se va respecta legislația, inclusiv noua conducere a ministerelor de forță, a Procuraturii vor fi corecți, decenți. Adevărul e că există atâta încălcare de lege, nu numai bun-simț în R. Moldova, că dl Cebotari și echipa lui trebuie să-și facă mari, foarte mari griji. Este atât de bine documentat, că ei au fost atât de aroganți în încălcarea legilor, inclusiv a celor pe care le-au scris ei, că acum doar niște procurori leneși nu ar fi capabili să le incrimineze foarte multe lucruri. Dar iarăși eu îi îndemn pe toți să fie raționali, să nu acutizeze situația, tranziția să fie pașnică și să fie pusă în primul rând legea și după aceea emoțiile.”

Europa Liberă: De ce nu a apărut dl Plahotniuc să anunțe decizia PD? Și, în general, ce va face el în continuare? Credeți că și-a negociat garanții?

Ion Sturza: „Nu! E exclus! Cu Statele Unite ale Americii, chiar cu debandada de astăzi la Departamentul de Stat sau, mă rog, în regândirea politicii externe, totuși cu Statele Unite ale Americii nu se negociază din poziția de forță. Și cred că cea mai mare greșeală și stupiditate a fost atunci când în ultima zi așa-numitul Guvern Filip a votat transferarea ambasadei la Ierusalim și să semneze acordul de… Aceasta e o…”

Europa Liberă: Acordul de oferire a terenului pentru construcția unui edificiu al Ambasadei SUA la Chișinău?

Ion Sturza: „Da, da, acordarea terenului… Da, exact. Deci, mai mare stupiditate nu-i și eu am urmărit traiectoria de unde a venit această inițiativă, de la dna ceea de la Washington, căreia cred că cineva într-o cofetărie la Departamentul de Stat i-a spus că ar fi bine...”

Europa Liberă: Dna Balan, ambasadoarea Moldovei la Washington.

Ion Sturza: „Da, da, da. ”

Europa Liberă: Dar nu ne-ați spus, de ce nu a apărut dl Plahotniuc și ce va întreprinde el în continuare?

Duminică mesajul trebuie să fie de încurajare și susținere a noului Guvern, nu neapărat „Jos PD!” și „Jos Plahotniuc!”...

​Ion Sturza: „Eu cred că el deja ori e în drum spre aeroport, ori nu mai e în R. Moldova.”

Europa Liberă: Și credeți că nu va mai apărea în fața opiniei publice?

Ion Sturza: „Dar la ce să apară? Ce să mai apere? El e om de afaceri cu sensul în care el îl înțelege afacerile, da? Pentru dânsul a fost un proiect de business, au fost foarte importante veniturile. Acum, sincer vorbind, ceva mai picură, ceva a mai scos, bineînțeles, și asta trebuie investigat foarte atent că s-au scos multe în ultimele zile din țară și atunci pentru dânsul pierde orice sens. Vă dați seama că el cheltuia zeci de milioane pe așa-numita politică în R. Moldova?! Acum, cum să întrețină această armată de așa-numiți activiști PD ș.a.? Deci, acesta-i un nonsens total.”

Europa Liberă: Oamenii duminică ar mai trebui să iasă în stradă?

Ion Sturza: „Ar trebui să iasă să celebreze într-o formă sau alta. Dar mesajul trebuie să fie de încurajare și susținere a noului Guvern, nu neapărat „Jos PD!” și „Jos Plahotniuc!”. Ei au fost jos de mult, numai că ei nu au înțeles și nu au plecat la timp.”