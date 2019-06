Vladimir Cebotari: S-a început un purgatoriu obraznic, contrar oricărei proceduri legale

Europa Liberă: Faptul că ați decis să reveniți în Parlament înseamnă că s-a depășit acel impas juridic care era la momentul când spuneați că ați avut soluții?

Vladimir Cebotari: „Este adevărat. Noi am spus tot timpul că noi ne conformăm deciziilor Curții Constituționale – ne plac ele sau nu ne plac, avem puncte diferite de vedere de cum s-au luat sau ce decizii se iau, deciziile se execută. De aceea, noi ne conformăm, pentru că așa este să fie normal, și începem lucrul ca o opoziție puternică, vrem să facem viața - așa cum a spus un coleg de-al nostru democrat în Parlament - mai interesantă; viața politică – puțin mai interesantă.”

​Europa Liberă: Dar faptul că peste noapte Curtea și-a schimbat părerile, asta nu vă deranjează?

Vladimir Cebotari: „Am spus-o chiar în introducerea răspunsului, am afirmat aceasta de fiecare dată când eram întrebat despre o decizie sau alta a Curții Constituționale sau a oricărei alte instanțe de judecată – nici eu, nici alții nu sunt autoritatea în drept să decidă sau să comenteze deciziile Curții Constituționale. Noi trebuie să ne conformăm. Că putem avea alte puncte de vedere sau de ce credem noi că putea să influențeze această decizie, inclusiv ingerința sau presiunea politicului asupra lor poate fi unul din acești factori. Noi vedem, vedeți cât de ușor și câtă presiune s-a pus pe ei. Acesta probabil este unul din factori, dar eu nu afirm acest lucru.”

​Europa Liberă: Domnule Cebotari, dar acum când sunteți în opoziție, puteți să vă pronunțați pe aspecte așa, mai umane. Faptul că până adineauri cei trei judecători au fost colegii Dvs. de partid, asta i-a ajutat să judece mai imparțial sau, dimpotrivă, i-a încurcat? Lucrurile astea le discutați sau nu?

Vladimir Cebotari: „Eu nu pot să vorbesc în numele lor. Mi-e complicat, nu vreau s-o fac, nu este corect și asta ar însemna că eu fac supoziții sau mă lansez în speculații.”

Europa Liberă: Am înțeles.

Vladimir Cebotari: „Noi încercăm să fim mai corecți puțin și încercăm să fim politicieni care văd lucrurile cu o anumită echidistanță și obiectivitate.”

Europa Liberă: Abia de așteptăm ocazia să-i întrebăm chiar pe judecători dacă au avut libertate sau nu. Judecând după ceea ce a spus președintele fracțiunii Dvs. în apariția publică, s-a început un fel de „atestare”, așa cum a numit-o dl Filip, a funcționarilor publici. Prin urmare, este de așteptat că...

Vladimir Cebotari: „Eu vreau aici să concretizăm.”

Europa Liberă: Da.

Vladimir Cebotari: „Încă nici un proces de atestare nu s-a început, dar purgatoriul s-a început, purgatoriul obraznic, contrar oricărei proceduri legale. Purgatoriu cu o astfel de dictatură și autoritarism probabil organele noastre executive n-au mai văzut cred din timpul, nici nu știu... începutul anilor 2000 sau altă perioadă.”

​Europa Liberă: Și atunci este de așteptat că veți nimeri și dvs., foștii politicieni, actualii deputați în vizorul acestor controale, atestări ș.a.m.d.?

Vladimir Cebotari: „Noi nu avem de ce ne teme, pentru că nu ai de cine să te temi și nu ai pentru ce să te temi.”

Europa Liberă: Dar eu vreau să vă întreb altceva: Dvs. ați lăsat în spate o justiție sigură, pe mâna căreia vă puteți da cu toată încrederea, mergeți în fața acestor judecători și procurori?

Nu am mai văzut astfel de presiuni exercitate pe Justiție în timpurile precedente...

​Vladimir Cebotari: „Dl Botnaru, noi am vorbit foarte mult timp, inclusiv eu – justiția noastră are multe probleme și multe lucruri la care are de lucrat. Noi nu putem ca și Dvs. să spunem că avem deplină încredere în justiție, dar observăm un lucru, că presiunea care se exercită acum pe justiție, eu nu am mai văzut astfel de presiuni exercitate în timpurile precedente. Și este foarte interesant și curios să auzi cum criticau unii oameni cândva presiuni pe care eu nici măcar nu știu de unde le luau și acum nici nu s-au încălzit fotoliile de la ei și ei deja fac presiuni nemaivăzute asupra unei instituții și asupra unor persoane.”

Europa Liberă: Pot fi probate?

Vladimir Cebotari: „Este suficient să ascultați câteva conferințe de presă ale dnei Sandu sau ieșirile încă pe Facebook ale dlui Năstase și totul vă va fi clar. Să vedeți ce amenințări sunt acolo. Sau întrebați și colegii noștri, inclusiv deputați sau nedeputați unii deja, despre discuțiile pe care le au în privat cu prietenii sau cei aplaudați în plenul Parlamentului, atunci când erau văzuți drept mari eroi ai națiunii și o să înțelegeți despre ce fel de acte de persecutări sau cu care persecutări sunt amenințați – fizice ș.a.m.d. Sau acțiunile absolut ilegale ale bodyguarzilor lui Andrei Năstase în privința unor oameni din sectorul justiției și o să înțelegeți la ce stare noi am ajuns.

Eu vreau să vă zic că aceste persoane nu cunosc nici legea, nu cunosc nici procedurile, nu cunosc nici măcar... nu au nici respect față de demnitatea sau de norma morală, față de oameni. Și discursul lor de ură, de incitare la agresivitate ne vorbeau din timp că noi la aceasta trebuia să ne așteptăm. Suntem pregătiți să rezistăm, suntem pregătiți să și răspundem, dar numai că o s-o facem cu o cultură demnă și politică, și morală, așa cum trebuie s-o facem într-un stat care pretinde că este stat.”

​Europa Liberă: De la întrebarea asta vreau să trec, firește, la următoarea. În condițiile în care constatați Dvs. o presiune asupra justiției, cum și cu ce mijloace veți obține continuarea cercetării în dosarul Dodon și finanțarea de la Kremlin și „trădare a patriei”, care a fost invocată?...

Vladimir Cebotari: „Noi - cu toate instrumentele pe care ni le pune legea la dispoziție, dar eu v-aș îndemna și pe Dvs., ca media, și pe alți oameni să facem presiune și asupra, de exemplu, dnei Sandu și dlui Năstase, și asupra organelor de drept să vină în plenul Parlamentului cu o solicitare de a se ridica imunitatea asupra președintelui Dodon.”

Europa Liberă: Dar fără de asta nu se poate cerceta?

Vladimir Cebotari: „Este o mare barieră în acel act de investigație și dacă o să vedem că este deschidere prin fapt, prin ridicare de mână și al celor din Blocul ACUM la un astfel de demers, sau – de ce nu? – să vină și cu propunerea sau să susțină o altă propunere de a crea o comisie de investigare cel puțin în Parlament a acțiunilor lui Dodon, atunci eu cred că parte din lucruri se vor clarifica.”

Europa Liberă: Dar fiți de acord, la această cercetare ar trebui să participe în egală măsură și dl Vlad Plahotniuc, care știe mai multe despre filmări, despre discuții. Dânsul ar fi gata să coopereze?

Vladimir Cebotari: „În măsura în care eu cunosc, dl Plahotniuc și nu doar dl Plahotniuc au dat și explicații la organele de urmărire penală.”

Noi suntem pregătiți și pentru alegerile locale și avem și anumite viziuni în această privință, doar că de noi de data aceasta va depinde mai puțin...

​Europa Liberă: Ultima întrebare referitoare la alegerile locale. Aveți deja o opțiune pentru data când ar fi alegerile locale? Sunteți pregătiți?

Vladimir Cebotari: „Noi suntem pregătiți și pentru alegerile locale și avem și anumite viziuni în această privință, doar că de noi de data aceasta va depinde mai puțin. De altfel, au o mare problemă și cu modul în care se iau deciziile până la momentul actual, pentru că se aprobă legi cu rapoartele comisiilor care nu mai există, iar în zilele ulterioare abia se formează acele comisii și multe acțiuni care s-au făcut până acum în Parlament ridică cel puțin multe semne de întrebare. Să urmăriți doar pagina Parlamentului și veți înțelege. Proiecte de lege avizate de Comisia juridică la data de 11, spre exemplu, dar Comisia juridică formată la data de 12, chiar și așa lucruri avem; analfabetism evident și la suprafață.”