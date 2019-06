Punct și de la capăt: simptomele care trădau deznodământul inevitabil

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Astăzi vă propun să ascultați o discuție cu deputatul Igor Munteanu, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pe care am avut-o în dimineața zilei de vineri, 14 iunie 2019, atunci când nimic nu prevestea capitularea fruntașilor democrați. Ba dimpotrivă, ei anunțaseră că vor sfida recomandările venite din exterior de a ceda locul Guvernului Maiei Sandu și încercau să-și convingă susținătorii că ei sunt stăpâni pe situație și nimeni nu mișcă în front. În cele din urmă, PDM a bătut în retragere. Poate cândva, din curiozitate, vom depăna îndărăt cronica acelei zile în care s-a prăbușit formațiunea omnivoră condusă de Vlad Plahotniuc. Acum însă vă las să auziți ce spune Igor Munteanu despre simptomele care trădau deznodământul inevitabil.

Europa Liberă: Dl Munteanu, ați fost un foarte bun analist și mai sunteți, ați fost după asta diplomat, meserie care presupune și eufemizarea limbajului, și analiza, așa, mai subtilă.

Igor Munteanu: „Mulțumesc pentru această introducere aparent inocentă, dl Botnaru. O să las într-o parte comentariile. Cel mai plăcut, cel mai bine este să stai într-o librărie, într-o bibliotecă și să citești lucrurile care s-au întâmplat în viața altora. Pe de altă parte, noi suntem obligați să luăm poziții, pentru că viața ne lovește la fiecare pas cu surprize și pentru ca lucrurile să nu meargă într-un dezastru complet, uneori ieși din bibliotecă și încerci să reconstruiești povestea vieții,așa cum ar trebui să meargă.”

Europa Liberă: Dar când v-ați decis Dvs. să suflecați mânicile și să ieșiți din bibliotecă? Și de ce?

Igor Munteanu: „Probabil că vă aduceți aminte că, chiar și atunci când eram mai aproape de bibliotecă, nu stăteam tăcut la evenimente, ci încercam într-un fel să intervin pentru ca să contribui la înțelegerea fenomenului politic. Asta, așa cum Dvs. spuneți, ține de obligația fiecărui universitar sau fiecărei persoane care are o anumită calificare în viață pentru a comenta fenomenul politic, care nu este numai despre alegeri; este despre cum merg treburile în viața economică, cum merg treburile în protejarea cetățenilor, cum merg treburile în cultură, la urma urmelor. Peste tot găsim politici, pentru că peste tot statul intervine în numele voinței colective pentru ca să dea răspunsuri la problemele cu care se ciocnește cetățeanul.

Exact pe valul acestei interpretări personale și al înțelegerii personale am decis probabil că este timpul în care lucrurile care merg în dezastru pe anumite domenii nu mai pot fi lăsate să meargă în același fel și ar trebui să contribui la o acțiune politică, nefiind membru de partid și până în acest moment afilierea mea la fracțiunea Platformei DA este convențională, politică, dar nu am calitate de membru, ceea ce probabil se va rezolva în timp, dar în acest moment...”

Europa Liberă: Dar nici nu vă cer, probabil, ei să fiți numaidecât cu carnet?

Igor Munteanu: „Fără îndoială. Și cred că acest lucru arată despre puterea acestei formațiuni politice, care face parte din Blocul ACUM, un grup politic care își dorește schimbare profundă și care își dorește ca instituțiile să servească interesul public.”

Europa Liberă: Eu iarăși risc să simplific mult constatarea mea, chiar s-o primitivizez, dar am impresia că v-ați săturat și ați zis „basta!” atunci când ați văzut că recomandările Dvs., nu doar academice, dar foarte practice și cineva poate să-și amintească cum am discutat cu Dvs. despre studiul pe care l-ați transformat... despre politici. Și dacă s-ar aplica ceea ce spuneți Dvs. în studiul acesta la nivelul, mai ales, administrațiilor locale, că predilecția „Viitorului” întotdeauna a fost „Viitorul” – IDIS-ului, am în vedere – a fost pentru normalizarea administrării la nivel local de la care să urce în sus virusul acesta al normalității. Și am impresia că ați avut chiar prea multă răbdare până ați așteptat să se preia recomandările?

​Igor Munteanu: „Dl Botnaru, ați făcut un comentariu foarte generos pentru care eu vă mulțumesc, dar să știți că frământările și nemulțumirea mea față de felul în care se aplică sau se elaborează politicile în acest stat este împărtășită de foarte mulți oameni buni, de calitate din mediul academic, din societatea civilă, din grupurile de consultanță profesionistă și ei simt o frustrare profundă față de faptul cum se administrează anumite domenii în comparație cu alte țări.”

Europa Liberă: OK. Haideți eu să mă mut exact în partea opusă.

Igor Munteanu: „Vă rog.”

Europa Liberă: Și spun: „Dar de ce trebuie să mă complic eu cu politici, cu democrație care durează, care înseamnă să întreb pe toți și într-adevăr să număr voturile lor, dacă e mult mai simplu să-mi cumpăr loialitatea cu șantaj, cu iată vedem niște băieți, așa, bine făcuți în stradă acum care cu te miri ce, stau toată noaptea și veghează sau niște femei biete care într-adevăr ele sunt foarte necăjite și pentru 500 de lei sunt gata să se certe cu mine și cu Dvs.? Dacă funcționează așa de bine, de se să mă complic eu”?

Alaiul care îl face pe rege...

​Igor Munteanu: „Dl Botnaru, desigur Dvs. faceți o diferență între puterea vulgului de a se adapta la niște instituții disfuncționale și puterea intelectualilor de a sări peste această linie a vulgului și de a crea niște motivări personale sau de acțiune colectivă pentru a îndrepta lucrurile și cred că fiecare dintre noi care a avut privilegiul de a face niște studii sau de a-și pune niște întrebări la care încearcă să răspundă pe tot parcursul vieții trebuie într-un fel să depășească această condiție vegetativă și să intre pe poarta cetății, așa cum trebuie să intre toate grupurile sociale conștiente.”

Europa Liberă: Puțini intelectuali la care vă referiți Dvs. sunt acum în anturajul lui Plahotniuc care tocmai după o traiectorie care a dat speranțe au ales modul acesta de a guverna, pentru că Plahotniuc, un Plahotniuc imaginar zice: „Ați făcut tot ce ați putut până acum, acum să vă arăt eu!”. Și l-am văzut în tribună în toată splendoarea sau la tribuna de la partid când a zis: „V-ați jucat? V-am lăsat în groapa cu nisip să vă jucați, acum o să am eu grijă de voi”.

Igor Munteanu: „Este adevărat, dar să nu uităm de următoarele expresii: „Alaiul care îl face pe rege”, respectiv acei intelectuali la care vă referiți, care și-au trădat condiția de persoane care ar trebui să insufle speranțe în schimbare și ar trebui să pună întrebări și să definească ceea ce așteaptă publicul de la putere și alte expresii importante că nu putem să acceptăm „după mine, potopul”. O expresie care probabil este foarte plăcută urechilor acestor oligarhi. Plahotniuc nu este singurul în universul nostru mic, este un model de guvernare neliberală care este aplicată, mă rog, cu diverse intensități în mai multe țări ale acestui acestei regiuni pătimite din Europa de Vest și Centrală. Și, respectiv, Plahotniuc selectează elementele care-i plac și, în funcție de caracterul său, de educația sa, de mediul care l-a socializat, creează niște răspunsuri pentru acest model de guvernare – disfuncțional, neeficient, îndreptat că colecteze cât mai multe venituri în scopuri private, în scopuri meschine.

Acest fenomen se numește cleptocrație - am impresia că am mai discutat pe timpuri - și acest fenomen este cel mai mare rău care se întâmplă în această clipă istorică pe plan global. Cleptocrația nimicește posibilitatea statelor de a-și remedia greșelile sau nimicește posibilitatea democrației de a funcționa în mod responsabil față de cetățeni. Și atunci când apare o gașcă de oameni supra-bogați care intră în politică pentru ca să-și permanentizeze caracterul despotic față de restul cetățenilor sau a supușilor din cetate este evidentă o stare de criză. Noi funcționăm în regim de incendiu, de pompieri. Acești puțini care ne-am adunat ca să constituim Blocul ACUM - știți foarte bine că suntem criticați și din stânga, și din dreapta, și de pe centru, și de pe unde nu vrei –, pentru că noi încercăm să dislocăm, să rupem stereotipurile existente despre faptul că stânga și dreapta niciodată nu fac corp comun pentru că ele sunt antagonice. Ele sunt antagonice ideologic, dar sunt anumite momente care trezesc o obligație comună din partea mai multor grupuri opuse, pentru ca să răspundă la provocările mari care sunt în fața unei societăți. Acest lucru, de exemplu, a fost remarcat și în „Washington Post” acum recent într-o opinie a Boardului Editorial la „Washington Post” și spune: „Degeaba încercați să puneți întrebări care sunt iraționale, pentru că cel mai rațional este nu să analizezi în condiții de laborator diferențele dintre aceste partide, ci să înțelegi care este pericolul la care aceste grupuri politice doresc să răspundă, nu este un dușman mai mare în acest moment decât cleptocrația militarizată, cleptocrația înarmată până în dinți”. Noi când spunem „Plahotniuc a decis”, noi nu spunem că vorbim de o singură persoană, există o armată întreagă, armată privată în companii de securitate care stau la slujba și la hatârurile lui, cluburi sportive care sunt...”

Europa Liberă: Care execută, dar decizia totuși o ia el, în vârf?

​Igor Munteanu: „Da, cu o singură diferență: există foarte mulți consultanți străini, care sunt angajați pentru ca să-i furnizeze cele mai radicale sau cele mai acceptabile soluții pentru el. El ia aceste decizii, gândind însă din perspectiva evidentă a propriilor interese care trebuie să fie salvgardate, apărate, protejate și menținute mai departe. Este într-o contradicție deplină cu termenul de interes public sau interes național, pe care eu îl consider altul, total diferit și foarte multă lume care va participa duminică la acest marș al poporului împărtășește această frică de o putere dezechilibrată, de o putere fără echilibru, de o putere personalizată și fără margini în acest personaj.”

Europa Liberă: Neapărat o să ne întoarcem la analiza pe aceste două componente în aparență care sunt lipite artificial, dar acum totuși rămân la adversarul Dvs. Îl personificăm simbolic Plahotniuc, un regim. El are două arme eficiente și care nu sunt secrete, sunt la vedere. Asta este faptul că își asigură un câmp magnetic sau chiar un ambalaj, un zid democratic, pe care – în aparență democratic, că Dvs. cu mijloace democratice pe bune...

Igor Munteanu: „Constituționale...”

Europa Liberă: ...trebuie să-l spargeți pe acesta pe care el l-a creat, pentru că el spune: „Dle, pe mine mă apără Constituția, pe mine mă apără, iată, Comitetul Central care decide într-un fel”. Și a doua armă la vedere este apărarea, ca și Ștefan cel Mare, apărarea cauzei nobile a statalității de o invazie rusească. Aceste două lucruri cum pe le puteți dezminți?

Igor Munteanu: „Îmi permit să vă corectez un pic.”

Europa Liberă: Vă rog...

Puterea lui ține de frica cetățenilor ...

​Igor Munteanu: „În primul rând, referințele la Federația Rusă și la tancurile rusești fac parte doar din narativ. Aceștia nu sunt pilonii pe care se bazează puterea lui Plahotniuc și a celor care mențin în mod ilicit controlul asupra Guvernului demis. Puterea lui ține de frica cetățenilor de a-și asuma responsabilități, iar această frică creează impunitatea; puterea lui se bazează pe impunitatea primului cerc de oameni care sunt direct supuși, pe care eu în articolul pe care Dvs. probabil l-ați citit în contributions.org....

Europa Liberă: ...foarte atent...

Igor Munteanu: „...i-am numit pretorieni. Acest grup de pretorieni sunt principalii lui locotenenți pe domeniile-cheie de responsabilitate, care-i raportează direct lui, miniștrii, primul ministru este responsabil în fața lui Plahotniuc, nu în fața interesului public. Și acești pretorieni creează structura de rezistență a sistemului în acest moment, ei sunt cei care nu doresc să plece atunci când noul prim-ministru Maia Sandu le spune că „voi nu mai aveți nicio acoperire legală să mai stați în poliție sau în CNA, sau în Procuratură”.”

Europa Liberă: Curtea face parte din cercul pretorienilor?

Igor Munteanu: „Fără îndoială! Mai multe curți...”

Europa Liberă: Curtea Constituțională are mantie de membri ai Curții Constituționale...

Igor Munteanu: „...togă...”

Europa Liberă: ...și în fața exteriorului spune: „Asta-i Curte Constituțională pe bune. Ei sunt judecători intangibili”, dar dvs. vreți să intrați pe baza faptului că ei au o relație personală cu Plahotniuc.

​Igor Munteanu: „Noi avem toate motivele să considerăm că decizia lor a fost politizată, a fost trasă pe marginea unor judecăți pripite, care nu au fost conform procedurilor existente în practica jurisdicțională.”

Europa Liberă: Motiv sau dovezi?

Igor Munteanu: „Avem dovezi. Nu au respectat nici una din procedurile prevăzute de Constituție și de Legea cu privire la Curtea Constituțională la selectarea condițiilor - când să emită o dispoziție, când s-o publice, când s-o prezinte și pe baza căror dovezi au luat aceste decizii, inclusiv cu privire la dizolvarea Parlamentului. Noi ne vom pronunța și la Comisia de la Veneția și am transmis toate argumentele noastre și am văzut că o grămadă, o pleiadă întreagă de organizații au analizat foarte detaliat condițiile în care au apărut aceste dispoziții abuzive, din punctul nostru de vedere ale unor judecători care sunt conectați în continuare prin furtunurile astea de menținere a vieții la Partidul Democrat. Or nu poți să te aștepți la altceva atunci când relaxezi condițiile de selectare a judecătorilor într-o Curte Constituțională.

Capacitatea de discernământ profesional ...

Din momentul în care trimiți oameni de partid ca să facă jurisdicție constituțională, din acel moment pui cruce pe această instituție. Și acest lucru trebuie să fie înțeles și în cazul Comisiei Electorale Centrale, și în cazul altor instituții care trebuie să-și păstreze neutralitatea și capacitatea de discernământ profesional în aceste zone.”

Europa Liberă: Prietenii Dvs. de la Washington pe care îi mai aveți, ei înțeleg lucrul acesta, pentru că ei tratează Curtea teoretic, Curtea îi cea pe care o știm noi în America? Ei înțeleg că, de fapt, la bază este un soldat de partid trimis peste noapte încolo?

Igor Munteanu: „Sunt multe țări în care nu există Curte Constituțională. Curtea Constituțională există mai degrabă într-un anumit grup de țări cu democrație mai fragilă sau mai nouă. În foarte multe țări, acest control de constituționalitate se exercită prin Curtea Supremă sau prin înalte tribunale. Asta-i prima. Doi: sigur că ei înțeleg și sigur că ei înțeleg care sunt motivele și imboldurile acestor grupuri de pretorieni care servesc fie în Curtea Constituțională, fie în Procuratură, fie în SIS, fie la Ministerul de Interne, pentru că în absența stăpânului care într-un fel reprezintă argumentul justificativ pentru orice fel de acțiuni, ei se absolvă de orice vină...”

Europa Liberă: Adevărat așa, da?

Igor Munteanu: „Vă aduceți aminte, după revoluția din România ce spuneau cei care l-au servit pe Ceaușescu până în ultima clipă? „Păi, dar n-am avut încotro. El ne-a spus”. Același lucru se va întâmpla foarte curând. În câteva zile sau în câteva săptămâni veți vedea sfârșitul acestui regim care nu este justificat de nici un argument constituțional, veți vedea cum se destramă acest imperiu mediatic, cum se destramă imperiul economic pe care îl dețin pretorienii, subservienții, locotenenții lui Plahotniuc și cum toată lumea va încerca să-și găsească o justificare pentru condiția de supuși...”

​Europa Liberă: Și ministrul Finanțelor, și ministrul Economiei au lansat deja niște semnale...

Igor Munteanu: „Da...”

Europa Liberă: Că aceste piramide de soliditate și fapte bune, de fapt...

Igor Munteanu: „...sunt un fum. Acest fum va pleca, vor rămâne oamenii care primesc acum câte 500-600 de lei ca să stea în fața instituțiilor guvernamentale. Titușki, acesta este fenomenul de titușki din Ucraina, care este transplantat pe solul sărăcit al populației din R. Moldova și care este folosit de aceste grupuri de influență clientelare.”

Europa Liberă: Acum, iarăși nu vă propun Dvs. să intrați în pielea lui Plahotniuc și a acestor oameni din anturajul lui...

Igor Munteanu: „Nici nu-mi doresc.”

Europa Liberă: Dar eu, de exemplu, dacă mi-aș imagina că pot să intru în pielea lor și să stau să cântăresc: pe de o parte, temelia asta constituțională sau pseudo-constituțională care se șubrezește și cu cât mai mult o apără ei, cu atât mai mulți adversari sunt care le spun și găsesc tot felul de chichițe și văd că ei livrează tot mai multe argumente combatabile și neglijabile, pe de altă parte, susținerea populară după ce că ai vrut să apari în tribună și să devii un lider, erou național, de fapt, ți-ai făcut-o cu mâna ta, bumerangul ăsta vine cu niște cuvinte și se extinde și asupra rudelor. Eu stând în pielea asta oare de ce m-aș agăța de putere, având, iată, două componente care îmi indică „pleacă”?

​Igor Munteanu: „Dl Botnaru, în mod paradoxal este vorba de aceeași frică. Câtă vreme acest sistem funcționează prin teroare și prin reprimarea disidenței, oamenii sunt justificați să aibă un anumit sentiment de frică față de ceea ce ar putea să li se întâmple în viețile lor private, iar capul piramidei la un moment dat începe el să se teamă de toată construcția pe care a construit-o cu migală, pentru că, în primul rând, are pretorienii care s-ar putea răscula, care au făcut dosare împotriva acțiunilor just in case, în cazul în care el dispare, ei trebuie să aibă o anumită justificare. El se uită la acești pretorieni și probabil că-i suspectează pe fiecare pe rând. Acesta este modelul clasic al satrapilor, al dictatorilor. În condițiile în care nu ai sprijin popular, în care există un Parlament legitim, pentru că Parlamentul este emanația voinței suverane a poporului, indiferent de curțile care pot să greșească, nu există o Curte Constituțională care să fie Biblie. Singura Biblie civică în stat este Constituția, iar interpretarea legilor care se întâmplă, interpretarea voinței suverane este a Parlamentului, nu este a Curții Constituționale, cu atât mai mult cu cât dacă încurcă procedurile și arată foarte clar că au făcut-o în interesul unui partid, doar partidul politic, Partidul Democrat și-a dorit alegeri anticipate. Ei au forțat lucrurile prin suspendarea președintelui, introducerea unui alt actor care ar stabili data alegerilor. Or, acest lucru înseamnă acțiune premeditată pentru a favoriza un actor politic. Și noi am spus în declarația din 9, duminică, 9 iunie, am spus în felul următor: „Curtea Constituțională participă la uzurparea puterii în stat în favoarea Partidului Democrat. Și cea mai bună soluție pentru acești judecători, pseudo-judecători ar fi să-și dea demisiile de bunăvoie și să plece din sistem”.”

Partidul Democrat și-a dorit alegeri anticipate...

​Europa Liberă: Dar hotărârea lor va rămâne în vigoare?

Igor Munteanu: „Există circumstanțe care invalidează decizia lor și aceste circumstanțe sunt legate, în primul rând, de autoritatea Parlamentului în calitate de singura entitate cu legislatură supremă. Nu poate curtea, un organism tehnic să invalideze sau să substituie voința poporului, nu există așa ceva în Constituția Republicii Moldova. În al doilea rând, există situații excepționale și prima declarație pe care Parlamentul Republicii Moldova a adoptat-o a fost cu privire la recunoașterea caracterului capturat al statului. Or, această declarație este fundamentală ca element în această construcție a narativului politic pe care îl prezintă Parlamentul. Din momentul în care instituțiile sunt capturate, noi nu mai putem trata cu aceleași instrumente pe care le tratam înainte de capturarea statului. Respectiv și statutul Curții Constituționale atunci când este prinsă ca vulpea la găinărie schimbă percepția, schimbă tratamentul care este aplicat. Avem contextul internațional în care cele mai multe guverne au recunoscut Guvernul Maiei Sandu, care are legitimitatea voinței suverane a poporului și votul din Parlament, are decretul de desemnare ș.a.m.d. Sunt toate elementele unei construcții care este viabilă. Această construcție reprezintă statul Republica Moldova și nu oamenii care se agață în mod disperat de putere, cum este cetățeanul Filip și găștile de pretorieni care îl servesc pe Plahotniuc. De câte ori am demonstrat că este absolut infam ca un prim-ministru să aștepte indicații de la liderul de partid? Pentru că prim-ministrul primește confirmare politică în Parlament pentru un Guvern, nu primește indicații din partea unui partid, chiar dacă se poate consulta. Toate aceste elemente arată o clară uzurpare a puterii în stat și obligația Parlamentului de a aloca și de a recurge la măsuri extraordinare pentru ca să disloce puterea acestui oligarh.”

​Europa Liberă: Nu vreau neapărat să citez din prietenii mei cei mai buni dintr-o anumită presă, dar ei acum vă reproșează că ați avut revelația asta după ce că în ziua de 7 iunie erați gata să vă conformați acestei curți și citează iată din secvența video cu Maia Sandu care spune: „Mai sunt două ore și cade cortina” și când colo, iată după asta, ați descoperit că ați avut timp. Asta cum se explică?

Igor Munteanu: „Vreau să repet încă o dată: Curtea Constituțională, conform Constituției și a Legii cu privire la Curtea Constituțională, ea constată circumstanțele, dar nu poate dizolva pe nimeni. Singura autoritate care dizolvă Parlamentul este președintele statului, așa cum este el, cu toate defectele și virtuțile pe care le găsesc membrii partidului pe care l-a reprezentat pe timpuri. Deci, constatând circumstanțele, după asta începe o altă procedură, în care președintele trebuie să consulte fracțiunile. Care este motivul pentru care el trebuie să le consulte? Ca să găsească în ultimul moment o soluție care să facă Legislativul funcțional, înțelegeți? Nu este vorba de o disecție a unui cadavru, ci este obligația...”

Europa Liberă: ...dimpotrivă, reanimarea...

Igor Munteanu: „...de a resuscita acest organism care să reprezinte în continuare voința poporului. Altă motivație nu are această consultare a fracțiunilor, nu pentru ca să le spună: „Gata, am terminat”, ci pentru ca să găsească soluții de funcționare. Or, neconsultând fracțiunile, suspendându-l din funcția pe care o are conform Constituției, Curtea a greșit amarnic, și nu doar a greșit, a îndeplinit instrucțiunile care favorizau o singură entitate politică – Partidul Democrat. Or, înțelegând aceste lucruri, îți dai seama că este vorba de un scenariu în spatele acestei cortine implementat de pretorienii supuși doar unei singure persoane. Deci, unde-i voința politică a poporului, a cetățenilor care au votat în alegerile din 24 februarie? Nu este! Și atunci nu trebuie să ne mai prefacem că există niște cercuri sau segmente ale câmpului constituțional care sunt absolut curate și pure, genuine, arhanghelice, ci există o conspirație a unui grup înarmat contra voinței și interesului național, care trebuie să fie dezarmat și trebuie să existe un Guvern legitim.

Deci, unde-i voința politică a poporului???

Singurul Guvern legitim în acest moment este Guvernul condus de Maia Sandu cu întreaga componență a miniștrilor săi, votat de Parlament cu 61 de voturi, majoritatea suficient de puternică, care are această sarcină istorică de a dezoligarhiza statul, de a scoate mafia de la guvernare și de a face dreptate în justiție, în spațiul economic, de a face anchetă pe fraudarea băncilor, trebuie de dus până la capăt, anchetă pe spălarea de bani, anchetă pe foarte multe cazuri care sunt extrem de sensibile pentru public și nu ne vor ierta niciodată cetățenii dacă nu vom face dreptate pe aceste domenii.”

Europa Liberă: Acum, chiar dacă ar fi în descrierea asta a Dvs. niște elemente, niște piloni absolut angelici și curați, și puri și să se gândească numai la Constituție, eu totuna nu le-aș ierta ușurința cu care au zis: „Dle, iată până aici sunt trei luni, 90 de zile, dar acum eu decapitez, nu mă interesează”, pentru că rostul acestor trei luni este tocmai ca să dea voie Parlamentului să funcționeze, dar cu câtă ușurință Curtea, în primul rând, chiar dacă e cu capul în nori, zice: „Aruncăm la coș banii pe care i-am cheltuit până acum, timpul irosit, reputația, hai să ne mai jucăm o dată, bani n-avem” și în timpul acesta tocmai la ureche lor le spune: „A, fiți atenți, noi încă o să-i pedepsim pe aceștia, o să luăm din banii lor, care li se cuvin” ș.a.m.d., adică e cusut cu așa o ață albă, încât deranjează.

Igor Munteanu: „Aș vrea să menționez două lucruri: în primul rând, există niște opinii calificate pe această speță – este vorba de opinia formulată de Comisia Internațională a Juriștilor, care a menționat în mod explicit faptul că ușurința cu care au luat asemenea decizii, în condițiile în care nu aveau nici un fel de suport pe hârtie primit din partea Parlamentului arată că această Curte Constituțională...”

Europa Liberă: Dl Eșanu primul a semnalat pe Facebook asta.

Igor Munteanu: „Exact. El a făcut-o pe Facebook, dar oficial a semnalat această Comisie Internațională a Juriștilor, care a prezentat și un raport în luna martie 2019 cu privire la felul în care instituțiile judecătorești sunt captive și sunt extrem de prost guvernate de interesul public. Doi: a existat și o opinie a Asociației Avocaților din Republica Moldova, care de asemenea au decupat element cu element această construcție șubredă a argumentării care a apărut, apropo, la două zile distanță sau la trei zile distanță de la faptul dizolvării Parlamentului. Or nu poți, de exemplu, să dai un comunicat de presă fără ca să arăți construcția și argumentele, dispozitivul Curții Constituționale care a argumentat această dispoziție. Toate aceste lucruri pun la îndoială orice fel de legalitate a deciziei. Acum trebuie să privim mai departe ce se întâmplă.

O altă mare problemă pe care a remarcat-o apropo și Alex Cozer acum în „Cotidianul” în „Cele zece motive pentru care visul lui Plahotniuc de a menține puterea este nerealist” - încercarea lui Plahotniuc de a scoate oamenii, de a bloca intrările în Guvern arată, de fapt, disperarea și lipsa de soluții, pentru că de fiecare dată când a intervenit cu mijloace care lui i s-au părut oportune, dar total nelegale, el a pierdut și, practic, lumea se distanțează de această construcție, Partidul Democrat. Astăzi vor avea Consiliul Național, suntem vineri. La Consiliul Național, acest partid trebuie să decidă dacă rămâne pe filonul radicalizat al deciziilor unipersonale ale lui Plahotniuc sau dorește să supraviețuiască ca partid politic, democratic, normal. Șansele sunt mici pentru ca să adopte o decizie diferită, dar există.”

Europa Liberă: Adică niciunul nu o să se scoale să zică: „Regele e gol”?

Igor Munteanu: „Nu știu, asta vom vedea. Dar vreau să vă spun că există situații în istoria jurisdicțională a CEDO când s-a acceptat argumentul inclusiv al interzicerii unor partide politice pentru recurgerea la acțiuni violente, de schimbare a regimului politic...”

Europa Liberă: Dar sancțiunile externe față de Plahotniuc personal n-ar fi mai grave?

Igor Munteanu: „Eu m-am referit la decizii ale CEDO.”

Europa Liberă: Înțeleg.

Igor Munteanu: „Pentru că au fost partide politice care au fost sancționate dur și CEDO a spus, aveți tot dreptul…”

Europa Liberă: Chiar așa de îngrijorat el este de soarta partidului? Am impresia că mai mult îl interesează capitalurile.

​Igor Munteanu: „Convenția Europeană cu privire la Drepturile Omului arată situațiile când pe baza unor precedente partidele politice pot fi scoase în afara legii. Atunci când participă la uzurparea puterii, aceste partide își asumă niște responsabilități extrem de mari și acest lucru nu trebuie să fie neglijat de nimeni din cei care au fost la temeliile Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Ca să fie de învățătură.

Igor Munteanu: „Pentru că toate deciziile lui Jizdan, altor personaje din Procuratura Generală cad sub incidența nesupunerii deliberate, a încălcării flagrante a legislației și a obstrucționării Guvernului care a primit în mod legitim votul Parlamentului de a intra în exercițiul funcțiunii și există sancțiuni pentru uzurpare de stat de la 10 la 15 ani. Nu vreau să ameninț pe nimeni, dar există limite la care aceste acțiuni pot fi tratate cu o anumită neutralitate, dincolo de asta din momentul în care ar putea să existe niște violențe și nimeni nu poate să spună că nu există nici un fel de pericol, aceste persoane vor trebui să răspundă cu toată duritatea legii, pentru că ei forțează niște evoluții total nepotrivite pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar lor li-i greu să-și imagineze astăzi când sunt „v șocolade” (în ciocolată) cum zice rusul, stau în jilțuri bine mersi că mâine asta s-ar putea răsturna?

Igor Munteanu: „Dl Botnaru, eu vă asigur că nimeni nu stă „v șocolade” în momentul acesta și că toată lumea are cel puțin un geamantan pregătit de plecare. Eu mă refer la pretorieni. Când vor pleca, cum vor pleca nu este clar, dar de plecat, inevitabil este că vor pleca. Întreaga comunitate internațională este univocă în sprijinul schimbării la guvernare și în sprijinul legitimității Parlamentului. Nu poți să neglijezi încercările forțate ale unui Guvern sau unor entități de a legitima sau de a spune: „Da, poate ar fi bine să discute între ei, să existe un fel de mediere, să mergem în alegeri anticipate, să rezumăm, să punem jocul de la zero”, nu trec.

Cei care uzurpează puterea sau o folosesc în scop propriu...

Există o singură entitate legitimă în acest stat, Parlamentul Republicii Moldova are voința suverană a cetățenilor, a poporului, există și instituția președintelui, care putem spune că are o legitimitate comparabilă, nu este aceeași, dar este comparabilă și în aceste condiții orice încercare de a menține din răsputeri controlul asupra unor clădiri nu înseamnă că ai legitimitate asupra deciziilor pe care le iei. Iar cei care uzurpează puterea sau o folosesc în scop propriu, există articolul din Constituție care spune că se numește acest lucru uzurparea puterii de stat.”

Europa Liberă: Despre legitimitatea președintelui Dodon, dar până la asta încă o dată să explicați, chiar dacă ați spus de multe ori și am văzut, de exemplu, cum ați stat într-un studio de televiziune cu Bogdan Țîrdea și s-a văzut deja ce înseamnă cooperare, coexistență temporară și când se întâlnesc divergențele rămâneți fiecare pe poziția Dvs. Temporalitatea asta se bazează strict pe lista de sarcini pe care le are de îndeplinit Parlamentul sau încercați să vă convertiți unii pe alții, poate din Dvs. iese un socialist, și invers?

Igor Munteanu: „Eu nu cred că cineva vorbește serios despre convertire, pentru că diferențele noastre ideologice sunt profunde și inseparabile, dar înțelegem, pe de altă parte, că această tranziție pașnică trebuie să aibă loc în R. Moldova spre un Guvern legitim. Acesta-i un lucru extrem de important, care nu trebuie să fie neglijat. Deci, noi înțelegem că regulile de joc trebuie să fie îndeplinite de Constituție și nu de hatârurile unei persoane cu prea multă putere ca să mai fie un actor credibil. Mă refer la Plahotniuc și la pretorienii lui. Sigur, noi știm că din trecutul nu prea îndepărtat anumiți actori politici au jucat jocurile lui Plahotniuc; noi nu le știm exact toate motivele care au stat la baza acelor înțelegeri, la Legea cu privire la schimbarea sistemului electoral, la promulgarea unor legi cu privire la amnistia de capital, noi știm că au dăunat. Și noi, personal eu și colegii mei întotdeauna am spus că sunt acțiuni extrem de dăunătoare pentru interesul public, dar le vom rezolva mai târziu.”

Europa Liberă: La fel, pardon, cum nu știți de ce până în ultimul moment v-au purtat pe dvs. cu vorba și v-au pus într-o situație proastă, să stați să-i așteptați la nesfârșit.

​Igor Munteanu: „Sigur, dar faptul că au acceptat toate, majoritatea copleșitoare a revendicărilor noastre, a listei de priorități...”

Europa Liberă: De exemplu, n-au vrut Externele și ce au mai vrut ei acolo?

Igor Munteanu: „Eu nu mă refer la poziții, mă refer la legile care au fost adoptate și care vor urma să fie adoptate rapid, pentru că există consens pe aceste probleme. N-a fost acceptată Legea Magnițki, o lăsăm în spațiul secundar, până la momentul în care vor exista condițiile de vot, pentru că toate lucrurile... Nu vrem să facem show și nu vrem ca din cauza unui scandal asupra acestei legi să prăbușim întreg edificiul de schimbare a puterii în stat, a puterii nelegitime care și-a tăiat orice fel de cracă de legitimitate la nivelul populației. Faptul că au arătat curaj într-o situație critică, trebuie să dați într-un fel credit și acestor încercări de reabilitare a Partidului Socialiștilor. Cât de departe vor merge, nu știu...”

Europa Liberă: Eu dau foarte multă încredere, dar până în momentul în care am să știu motivele exacte, pentru că dacă ei au făcut-o pentru că a telefonat și a strigat la ei, a urlat Kozak, e una, dar dacă ei au conștientizat că mor dacă nu-i dau Guvernului Sandu credit, asta-i altceva.

Igor Munteanu: „Vom afla în timp. Dar acum vreți să ne oprim din procesul politic, pentru ca să decupăm motivele?”

Europa Liberă: Nu, nu, nu...

Igor Munteanu: „Sau vreți să vedem rezultatele acestei acțiuni colective comune, acceptate, conforme normelor constituționale și cerute de această populație extrem de afectată de condiția de sclav într-un regim satrapic dominat de Plahotniuc?”

Europa Liberă: De acord, pentru că oamenii ăștia care stau acum în fața Ministerului Finanțelor și se bucură că au câștigat 500 de lei, ei nu-și dau seama că, de fapt, sunt într-o navă jos acolo, undeva, la primul nivel, o navă care a intrat într-un banc de nisip și putrezește dinăuntru și acolo, sus, vântul mai bate, dar la dânșii se termină. Și noi toți am vrea acum să iasă din bancul ăsta de nisip nava și să pornească din loc, inclusiv făcând, poate, abstracție de niște, pardon, rigori constituționale. Eu nu mă pricep, dar azi-dimineață spuneam într-o emisiune live: „Eu mă închin, zic Jos pălăria! în fața Constituției Elveției”. De ce? Pentru că țara funcționează, pentru că până și Plahotniuc recunoaște că acolo e un spațiu mai bun și acolo se plimbă pe la lacul Geneva. Deci, asta-i o Constituție care funcționează. Noi să ne agățăm cu dinții încleștați de norma asta constituțională încă șubredă ca, de fapt, să ne înglodăm și mai mult?

​Igor Munteanu: „Dar nu este vorba de asta. Curtea Constituțională nu a respectat nici o normă, Curtea Constituțională și-a bătut joc de normele existente în Constituție și de funcțiile pe care le are de a rămâne o curte imparțială, neutră și profesionistă. Această Curtea Constituțională trebuie să fie demisă, dar noi așteptăm încă că acei judecători care sunt conștienți de riscurile acestei situații, ei să plece singuri.”

Europa Liberă: Continuăm pe linia asta de coabitare cu socialiștii. Din pușculița asta televizată iarăși dată dozat, filmulețele astea, este culpabil la momentul dat Dodon pentru ce ar fi intenționat să facă? Dodon zice că și Plahotniuc tot acolo era și tot asta voia să facă, numai că l-a scos pe Dodon. În momentul acesta s-a șubrezit credibilitatea lui prezidențială?

Igor Munteanu: „Eu cred că evenimentul mediatic la care Dvs. faceți referință trebuie să fie analizat pe mai multe dimensiuni. În prima dimensiune este: cine și-a putut permite să-l filmeze pe președintele statului, președintele Republicii Moldova fără permisiunea lui?”

Europa Liberă: Adică nu contează ce a spus, procedural?...

Igor Munteanu: „Contează, contează, dar, în primul rând, eu aș vrea să văd cine a permis difuzarea unui film, la care nu a existat consimțământul șefului statului să fie difuzat?”

Europa Liberă: Pot eu să lansez o versiune?

Igor Munteanu: „Da.”

Eu aș vrea să văd o investigație pe acest caz...

​Europa Liberă: După modul în care Plahotniuc dicta ca unui școlar și scria, se vedea clar că el vorbește pentru microfoanele plantate și s-a făcut cu știința dânsului. Presupun eu.

Igor Munteanu: „Eu aș vrea să văd o investigație pe acest caz, o investigație care să determine toate elementele acestei ecuații, pentru că nu este vorba doar de promisiunile sau ceea ce s-a pus pe hârtie, ci de o înscenare. Această înscenare a avut doi actori sau trei actori ș.a.m.d. și ea trebuie să fie analizată extrem de riguros, sub toate aspectele – sub aspectul acestei filmări, neautorizate, sub aspectul subiectelor care s-au discutat și sub aspectul intențiilor pe care acel actor care a filmat le-a avut pentru ca să compromită o instituție a statului. Aceste filmări au fost date doar atunci când toată construcția politică de creare a coaliției între PD și PSRM nu a mai avut nici un sens. Vedeți, toate aceste lucruri trebuie să fie înțelese ca un fel de șantaj contra președintelui Dodon, indiferent ce înțelegem sau credem despre președintele Dodon. Trebuie să înțelegem că această instituție a statului a fost șantajată. De ce ne-am revoltat atât de mult atunci când am auzit că președintele Timofti a fost șantajat pe baza unor presupuse probleme din familia lui și nu ne revoltăm în aceste situații? De ce tratăm diferit? Eu cred că statul R. Moldova are probleme foarte grave legate de securitatea națională, care se desfășoară pe mai multe dimensiuni – pe dimensiunea protejării informației, protejării intimității, pe baza faptului că foarte multe instituții controlate de către pretorienii lui Plahotniuc sunt folosite abuziv contra adversarilor să politici.”

Europa Liberă: Și după ce trecem fazele astea, eventual o cercetare va descoperi ceva reprobabil în ceea ce a făcut...

Igor Munteanu: „Ancheta, ancheta...”

​Europa Liberă: Dvs. vă veți schimba părerea, veți reacționa altfel în raport cu socialiștii și cu președintele onorat?

Igor Munteanu: „Dl Botnaru, eu nu mi-am schimbat niciodată opinia mea despre socialiști, dar eu cred că atâta vreme cât noi putem schimba anumite lucruri fundamentale la felul în care funcționează instituțiile statului, noi trebuie să folosim platforma parlamentară pentru a ajunge la consens, pentru a ajunge la decizii în favoarea cetățenilor. Pe mine nu mă interesează multe lucruri legate de CV-ul lor individual, mă interesează că ei au fost delegați și reprezintă un anumit electorat, au în spatele lor mii de voturi, pe care Plahotniuc, cu toată construcția lui de pretorieni, care abuzează de instituțiile statului nu are cum să le aibă, pentru că dacă le-ar fi avut ar fi acceptat să vină în Parlament și să accepte condițiile de minoritate politică, de opoziție, dar el nu face asta, pentru că înțelege că, intrând în opoziție, majoritatea va dicta reguli egale pentru toți actorii politici, instituțiile democrației vor începe să lucreze, iar asta este împotriva instinctelor lui de primat, de primat politic, în sensul acesta. Și atunci, el blochează funcționarea instituțiilor democrației participative prin coruperea unor oficiali, Curtea Constituțională și prin abuzarea de instituții de control și comandă – Ministerul de Interne, Procuratură ș.a.m.d. –, încercând să le atragă în jocurile lui personale.”

Europa Liberă: Cu titlu de final, eu am să fac următoarea constatare: atunci când cineva vrea să-mi bage forțat în capul meu o altă atitudine față de Dodon, mai rea decât o am eu, de fapt, în realitate – și lumea știe de ce – mi se aprinde un bec roșu, mă pune în gardă chestiunea asta, pentru că asta în termeni elementari se numește manipulare. Așa cum am auzit de sute de ori deja, Parlamentul are o agendă, o listă, ei nu au de gând mâine să federalizeze Republica Moldova, pentru că nici nu au mijloace...

​Igor Munteanu: „Nici răspoimâine. Eu am spus de mai multe ori, eu sunt cel mai mare adversar al federalizării. Găsiți alte persoane care s-au referit de atâtea ori contra federalizării și dacă eu stau la straja păstrării interesului național al Republicii Moldova de a nu accepta nici un fel de aranjament federal, de ce ar trebui ca lumea să nu mă creadă? Eu am demonstrat prin fapte acest lucru.”

Europa Liberă: Mai ales că nu aveți acele 67 sau câte voturi trebuie în Parlament pentru a schimba Constituția. Și atunci când eu merg în stradă și îl întreb pe un om acolo de ce stă aici? – „Pentru că s-a făcut federalizare”. În capul lui deja s-a făcut federalizarea, adică efectul s-a întâmplat pe care l-au vrut manipulatorii. Repet: atitudinea mea față de Igor Dodon nu s-a schimbat, poate i-a apărut o bilă albă în capul meu după ce s-a hotărât – sub presiune, din cauza conștiinței lui, care s-a luminat și a hotărât totuși să facă această coabitare vremelnică -, dar atitudinea mea față de tot programul lui și de partidul pe care îl sprijină nu s-a schimbat. Și, din păcate, noi continuăm să alegem între două rele și acum alegerea s-a făcut și ceea ce vă îndemn eu să faceți: să procedați așa cum încercăm să procedăm noi, să nu vă avântați în discutarea pătimașă a acestor evenimente și să vă dați cu părerea fără să aveți suficiente fapte, suficiente judecăți, suficiente puncte de vedere. Într-un cuvânt, nu vă lăsați manipulați, că-i periculos.