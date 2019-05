Igor Boțan: Cred că Igor Dodon a dorit ca CC să-i limiteze spațiul de manevră și el să se spele pe mâini

Despre răspunsul Curții Constituționale pentru Igor Dodon, anticipate și ce urmează în negocierile politice de la Chișinău, cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.

Europa Liberă: Într-o vreme, președintele Dodon dădea impresia că este stăpân pe situație ca, mai nou, să se resemneze, să zic așa, mai cu seamă după ce Curtea Constituțională i-a dat un alt răspuns decât se aștepta, probabil. Sau, dimpotrivă, a confirmat ceea ce aștepta și președintele. Cât de eficientă este acum amenințarea „cu anticipate”? Președintele Dodon „se stropșea” la fracțiunile parlamentare, inclusiv la fracțiunea socialiștilor, de parcă nici n-ar fi fost rudele sale și le spunea: „Dacă nu vă înțelegeți, vă trimit pe banca de rezervă, anunțăm anticipate”. Acum ce se întâmplă, ce vedem noi? Dvs. în culisele acestor schimburi de replici ce vedeți?

Igor Boțan: „Probabilitatea alegerilor anticipate crește, dar eu nu sunt de acord că președintele Dodon se resemnează. Dimpotrivă, cred că șansele pentru Partidul Socialiștilor, al cărui lider informal este dl Dodon, cresc la eventualele anticipate și acest lucru îl face pe dl Dodon să fie mai sigur pe sine.”

Europa Liberă: Chiar în condițiile mixtului? Se spunea că, vezi, Doamne, în condiții de sistem mixt ei au pierdut mai mult decât au câștigat democrații.

​Igor Boțan: „Nu cred că sistemul mixt este, deocamdată, în defavoarea Partidului Socialiștilor. Sigur că cel mai important beneficiar este Partidul Democrat, dar cred că dl Dodon are dreptate atunci când invocă un șir de factori care ar putea să fie în beneficiul Partidului Socialiștilor la eventualele alegeri parlamentare anticipate din toamna anului curent.”

Europa Liberă: Aici, o paranteză. Deci, este clar că formula mixtă nu mai poate fi schimbată și este clar că la următoarele alegeri – anticipate sau ordinare – va fi aplicată aceeași formulă de alegeri mixtă?

Igor Boțan: „Mai mult decât atât, dl Dodon, atunci când a fost întrebat, a spus foarte clar că sistemul mixt a fost introdus în beneficiul Partidul Socialiștilor și socialiștii nu au de gând să modifice acest sistem. Mai este un factor pe care Dvs. l-ați anticipat cumva, cel legat de adresarea dlui Dodon către Curtea Constituțională privind înaintarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru. Eu cred că dl Dodon în mod deliberat s-a adresat Curții Constituționale, pentru ca Curtea Constituțională să-i limiteze spațiul de manevră și el să se spele pe mâini spunând: „Dle, nu pot veni cu o candidatură pentru funcția de prim-ministru, chiar dacă aș vrea să fac acest lucru. Parlamentul, deocamdată, blochează constituirea unei majorități parlamentare, de aceea așteptăm până pe data de 21 iunie, după care am mână liberă”, așa spune dl Dodon, „să numesc ziua alegerilor anticipate” și enumeră un șir de factori care sunt favorabili pentru un scor mult mai bun al socialiștilor la anticipate.”

​Europa Liberă: Deci, Dvs. sugerați sau concluzionați că Igor Dodon a fost scutit de necesitatea de a mima înaintarea unui premier pe care cineva să-l respingă, cineva să-l aprobe, dar însăși nominalizarea să developeze anumite strategii sau tactici și Curtea Constituțională, de fapt, l-a scutit de acest „spectacol”. Așa e?

Igor Boțan: „Exact așa cred eu. Și cred că, în mod deliberat, dl Dodon a dorit ca Curtea Constituțională să-i limiteze spațiul de manevră și el să aibă scuzele la care v-ați referit Dvs.”

Europa Liberă: Și acum, factorii care avantajează socialiștii, Dvs. cum îi vedeți? Cât de adevărate sunt aceste avantaje ale socialiștilor?

Vedem că a reizbucnit războiul dintre PD și Blocul ACUM, lucru care va aduce pierdere de imagine pentru ambele formațiuni...

​Igor Boțan: „Cu certitudine, Partidul Socialiștilor se află în cea mai bună situație, au suportul Moscovei, suportul deschis. Împotriva liderului Partidului Democrat am văzut această escapadă a autorităților rusești. Deci, dl Plahotniuc se află într-o situație mult mai delicată, plus că Partidul Democrat a pierdut o parte din pârghiile administrative, iar Partidul „Șor”, așa cum spune și dl Dodon, a demonstrat că este un fel de apendice care nu trebuie nimănui, iar cetățenii care votează pentru Partidul „Șor”, de fapt, votează pentru un impas și Partidul Socialiștilor crede că poate recupera o parte din alegătorii care au fost „rupți” de Partidul „Șor”. Un alt factor care este pe față: vedem că a reizbucnit războiul dintre Partidul Democrat și Blocul ACUM, lucru care va aduce pierdere de imagine pentru ambele formațiuni, iar acest lucru înseamnă o prezență la urnele de vot mai joasă pentru partidele care mai pretind că sunt proeuropene. Deci, Partidul Socialiștilor, în aceste circumstanțe, cu certitudine are de câștigat.”

Europa Liberă: Credeți că va câștiga într-atât încât să devină prima vioară la negocieri sau chiar să se poată descurca fără de alianța cu democrați sau cu dreapta?

Igor Boțan: „După eventualele alegeri parlamentare anticipate, cred că pozițiile Partidului Socialiștilor vor fi mai tari, dar soluția care va sta în fața Partidului Socialiștilor va fi aceeași – să facă o alianță cu Blocul ACUM sau cu Partidul Democrat. După alegerile anticipate, cred că Partidul Democrat – cel puțin, aceasta este impresia generală – Partidul Democrat va fi de acord să facă cedările pe care le cere Moscova. Mă refer aici la cedarea în favoarea Partidului Socialiștilor a ministerelor strategice – Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe – lăsând Partidul Democrat să se descurce cu reformele pe care le-a făcut în domeniul financiar-bancar și economic. Nu este exclus că, după alegerile anticipate, Partidul Democrat totuși va accepta condițiile impuse de Moscova și va trebui să joace nu prima vioară ca în situația actuală, când are 30 de mandate față de 35 ale socialiștilor. De aceea cred că Partidul Democrat va trebui să fie mult, mult mai îngăduitor față de cerințele Partidului Socialiștilor.”

​Europa Liberă: Cum rămâne cu alegerile locale?

Igor Boțan: „Și la acest capitol dl Dodon s-a pronunțat și chiar a făcut o predicție că aceste alegeri vor avea loc peste un an de zile. Argumentele pe care le-a invocat par a fi plauzibile. În situația care s-a creat nici Curtea Constituțională, probabil, nu poate ajuta Partidul Democrat să găsească o soluție pentru numirea zilei alegerilor, pentru că Codul Electoral spune în mod expres că alegerile locale sunt declanșate de către Parlament prin numirea zilei alegerilor. Există și o hotărâre a Curții Constituționale care se referă foarte strict la mandatul autorităților locale.”

Europa Liberă: Prin urmare, până când nu există un nou Parlament, nu poate fi vorba despre data scrutinului local?

Igor Boțan: „Da, așa este. Dl Dodon spune că chiar îi convine ca alegerile locale să aibă loc peste un an de zile, după un eventual rezultat al socialiștilor mai bun la alegerile parlamentare anticipate, care va umfla pânzele Partidului Socialiștilor pentru competiția electorală în alegerile locale.”

Europa Liberă: Deci să aibă un Parlament „socialist”, după care să fie setate și primăriile?

Deocamdată vedem că nu există vreo soluție care să vină din partea Partidului Democrat...

​Igor Boțan: „Exact așa este. Mai cu seamă că, așa cum s-a menționat, Partidul Democrat pierde pârghiile, a pierdut inițiativa, practic nu se aude de aproximativ două luni de zile și toată lumea știind că Partidul Democrat, liderul acestui partid este maestru al soluțiilor ad-hoc, care îi ia pe toți prin surprindere, în fiecare zi lumea așteaptă: „Oare nu au găsit democrații vreo soluție”? Deocamdată vedem că nu există vreo soluție care să vină din partea Partidului Democrat...”

Europa Liberă: Cel puțin, în ziua de marți nu apare niciun purtător de cuvânt în fața presei ca să anunțe caietul de sarcini. Coordonatorul este în criză de idei, spuneți Dvs.?

Igor Boțan: „Nu cred că este în criză de idei. Dimpotrivă, sunt convins că cei din Partidul Democrat sunt puși la lucru și își perfecționează instrumentarul politic. Deocamdată nu există o soluție bună...”

Europa Liberă: ...juridică aveți în vedere?

Igor Boțan: „Da, care să fie vociferată de liderul formațiunii, pentru că, așa cum spuneam, a reizbucnit războiul dintre Blocul ACUM și Partidul Democrat, altă soluție decât cedări în fața Partidului Socialiștilor care, după vizita la Moscova in corpore a întregii fracțiuni, partidul a devenit mai sigur pe sine și a condiționat foarte clar formarea unei coaliții.”

Toată lumea este în așteptare: cât poate dura această pauză în care dl Plahotniuc nu se produce în calitate de persoană care controlează procesele din Republica Moldova?

​Europa Liberă: Deci, Rubiconul în iunie, când o să dea în floare teiul?

Igor Boțan: „Exact! Dl Dodon a menționat că, pentru el, ziua de 21 iunie este ultima zi când mai poate fi soluționată problema creării unei majorități parlamentare. Toată lumea este în așteptare: cât poate dura această pauză în care dl Plahotniuc nu se produce în calitate de, hai să spunem așa, persoană care controlează procesele din Republica Moldova? Iar pentru imaginea domniei sale o pauză atât de lungă chiar este dăunătoare.”