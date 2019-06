Vladimir Cebotari: „Noi vom depune tot efortul să nu existe violențe”

Vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, a declarat Europei Libere că în acest moment „nu se poate ieși din blocajul constituțional creat, fără instrumente politice”, motiv pentru care de luni, PD a invitat la dialog, partidele din majoritatea parlamentară. Fruntașul democrat și-a exprimat speranța că dialogul va demara cât mai repede pentru a nu ține „țara și oamenii, ostateci ai acestui conflict”.

Europa Liberă: Dle Cebotari, atunci când democrații spun că „e nevoie de soluții politice”, oricum înseamnă că veți conveni să dați la o parte soluțiile juridice, să dați filmul înapoi până la un punct. Înțeleg corect îndemnul acesta de a negocia cu soluții politice?

Vladimir Cebotari: „Nu este neapărat așa, nu se va trece peste cadrul juridic existent sau cel format între timp, există soluțiile pe care nu putem să le discutăm decât la masa de negocieri, doar că pentru ca aceste soluții să se materializeze este necesară voință și flexibilitate politică, în primul și în primul rând. Așa cum stau lucrurile, din punct de vedere juridic, fără instrumentul politic nu poate fi deblocat sau depășit acel blocaj constituțional care a fost creat.”

Europa Liberă: Dar până a zice că se poate ca judecătorii în numele unei deblocări să-și retragă decizia, asta e imposibil?

Vladimir Cebotari: „Noi nu am avut așa practică în R. Moldova. Eu nu cunosc astfel de practici în alte părți, eu nu afirm că ele nu sunt, eu afirm că eu nu cunosc și nu am avut în R. Moldova, și nu știu care ar fi motivele, temeiurile ca ele să fie revăzute. Asta ar însemna să exercităm o influență politică asupra Curții Constituționale. Or, noi putem – fără a trece această linie roșie – să găsim toate formulele legale și politice. Ele sunt și sunt la vedere, doar că trebuie discutate în cadrul unei mese de negocieri cu reprezentanții formațiunilor politice implicate în această situație, acceptate anumite reguli, acceptate anumite principii și de mers în baza lor la implementarea acelor înțelegeri.”

Europa Liberă: Eu nu vă rog să dați exemple de pe lista Dvs., eu v-aș întreba dacă, de exemplu, soluțiile propuse de Comitetul Central al Partidului Comuniștilor ar fi o modalitate?

Vladimir Cebotari: „Vă zic foarte sincer că în această fluctuație și val mare de noutăți nu am urmărit să văd exact ce au spus ei, dar dacă îmi spuneți în două cuvinte...”

Europa Liberă: Ei zic să ne întoarcem la momentul 2009, să anulăm tot ce s-a construit pe urmă.

Vladimir Cebotari: „Este imposibil de anulat tot ce s-a construit. În general, caracterul retroactiv al acțiunilor juridice nu este aplicabil.”

Europa Liberă: Dar asta ar însemna cineva să cedeze, deci asta-i clar?

Vladimir Cebotari: „Să știți că negocierile și compromisul

Negocierile și compromisul înseamnă cedări de pe ambele părți ...

înseamnă cedări de pe ambele părți.”

Europa Liberă: Am înțeles. Dar în același timp, Partidul Democrat – cu sugestie sau fără – adună niște drujine populare sau cum să le spun. Asta e presiune sau asta ce e – exprimarea voinței poporului?

Vladimir Cebotari: „Vreau să vă spun, să vă aduc aminte că în 2016 și în 2015 am avut un an, un an plin când stăteau corturi instalate pe principalele artere ale capitalei și multă lume petrecea acolo și nu era nimic altceva decât un protest pașnic și democratic. Eu nu văd nicio diferență în

Nu înțeleg de ce acum ar trebui să ne deranjeze sau să explicăm când oamenii se adună pașnic, protestează pașnic sau își exprimă o opțiune sau o viziune într-o manieră foarte democrată ...

aceste două acțiuni. Și dacă la acel moment astfel au fost tratate acele situații, nu înțeleg de ce acum ar trebui să ne deranjeze sau să explicăm când oamenii se adună pașnic, protestează pașnic sau își exprimă o opțiune sau o viziune într-o manieră foarte democrată, deci eu cred că trebuie să ne bucurăm că am ajuns în situația în care avem aceste drepturi, ne sunt oferite și respectate.”

Europa Liberă: Dl Cebotari, pe mine nu mă deranjează. Pur și simplu, atâtea filmări video, dovezi sunt că oamenii ăștia sunt aduși ca la serviciu, ca la prășit și eu nu cred că sunteți reprezentați de categoriile astea de oameni, fie că e vorba de sportivi sau de femeile astea... Eu, de exemplu, discut cu Dvs. și nu vă văd să pun semnul egal între Dvs. și oamenii ăștia din fața Curții Constituționale. Sau elocința Dvs. sau a dlui Candu cred că e suficientă, nu mai că e nevoie de presiunea asta a unor mulțimi, cred eu.

Vladimir Cebotari: „Știți, exact voci sau explicații similare existau în spațiul publici și în 2016.”

Europa Liberă: Da, dar sunt trei ani de atunci. Și în 2002 a fost „orășelul corturilor”. Mă rog, e decizia dvs., nu-s banii mei, dar de ce și Șor participă la asta, pentru că Șor...?

Vladimir Cebotari: „Eu nu cunosc Șor să participe, dar la manifestațiile PDM participă mai multă lume, inclusiv din

La manifestațiile PDM participă mai multă lume, inclusiv din tabăra Blocului ACUM și din tabăra socialiștilor...

tabăra Blocului ACUM și din tabăra socialiștilor, pentru că s-au petrecut lucruri grave. Într-o altă țară decât R. Moldova, un președinte care a fost prins cu trădare de patrie, cum își vinde țara pe un milion de dolari lunar, eu cred că oamenii l-ar lua în furci, dar la noi...”

Europa Liberă: Acum, Dvs. sunteți jurist și știți foarte bine că, până nu-i condamnat, îi apărat de prezumția nevinovăției... Eu nu sunt avocatul dânsului, eu am aceleași întrebări și de o parte, și de alta.

Vladimir Cebotari: „Dl Botnaru, eu nu vreau să pun un semn de egalitate între ceea ce a făcut dl Dodon și alte persoane sau alte acuzații în spațiul public, dar când ținea de altă lume nimic nu a oprit societatea și pe cei cărora nu le plăcea acea persoană să se comporte foarte agresiv față de el...”

Europa Liberă: Am înțeles. Dvs. faceți aluzie la Plahotniuc, care este etichetat.

Vladimir Cebotari: „N-am făcut nicio aluzie la cineva, dar este straniu comportamentul atunci când într-o zi nu dai mâna cu un trădător și cu o persoană extrem de coruptă și a doua zi o iei în brațe și devine eroul tău. Dvs. sunteți de aceeași opinie sau vedeți lucrurile altfel?”

Europa Liberă: Eu, de exemplu, am pornit ieri un interviu cu Igor Boțan exact cu întrebarea asta: „A devenit Dodon altul?”. Cel care pe mine m-a îndemnat să beau ceai, să nu mă diorgăiesc, sigur că el e clasificat într-un loc anume și atitudinea mea față de Igor Dodon a rămas aceeași, dar m-am convins că rațiunile politice uneori îi transformă de dușmani în prieteni și s-ar fi putut întâmpla și dvs., democrații, să fiți alături de socialiști, ați fi fost...

Vladimir Cebotari: „Ați văzut că noi nu acceptăm orice condiții?”

Europa Liberă: Da, nu cu orice preț, dar până la proba contrarie.

Vladimir Cebotari: „Noi probele care au fost le-am arătat public, să vedem și alții să ne demonstreze că nu au semnat aceste acorduri cu el.”

Europa Liberă: Când credeți că se poate porni acest proces de negociere, astfel încât să se detensioneze situația?

Vladimir Cebotari: „Noi am lansat ca inițiativă încă de ieri, rămâne după, să le zicem, colegii noștri politici, deja de ei

Ne-am dori să se petreacă cât mai repede pentru a nu fi ținută țara și oamenii ostatici ai acestei situații ...

depinde când ne așezăm la masa de discuții. Noi ne-am dori să se petreacă cât mai repede pentru a nu fi ținută țara și oamenii ostatici ai acestei situații.”

Europa Liberă: Cine garantează că nu vor fi violențe?

Vladimir Cebotari: „Noi vom depune tot efortul ca să nu existe violențe și probabil ar trebui și cealaltă tabără să depună la fel orice efort ca să nu admită violențe.”