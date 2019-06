Ștefan Gligor: Partida pe care a jucat-o PSRM-ul și Igor Dodon demonstrează cât de dependenți ei sunt de PD

PSRM a anunțat că nu va face alianță cu PDM. Potrivit șefului statului, care se declară „liderul neformal al PSRM”, cel mai probabil, vor avea loc alegeri legislative anticipate. La scurt timp după declarațiile făcute de Igor Dodon, Curtea Constituţională a decis că cele trei luni (90) prevăzute în Constituţie „în care Parlamentul nou ales trebuie să formeze Guvernul curge de la data validării alegerilor”, adică din 9 martie. Prin urmare, dacă până astăzi nu a fost format Cabinetul de Miniştri, Igor Dodon poate să dizolve Legislativul, declanşând alegeri anticipate. Comentatorul politic Ștefan Gligor explică cum s-a ajuns la acest deznodământ.



Europa Liberă: Am urmărit declarațiile pe care le-a făcut Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, și a spus că se va ajunge la anticipate. Ați așteptat acest deznodământ?

Ștefan Gligor: „Acesta era scenariul minim, luând în considerare cât de proastă este situația pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, dar am sperat, într-un fel, să găsească undeva, nu știu pe unde, niște curaj și să meargă la coaliția care a fost, de fapt, negociată și acceptată de către Blocul ACUM. Domnul Dodon s-a temut să-și onoreze promisiunile în mod absolut evident și vădit și cred că a știut să convingă Consiliul propriului partid că este nevoie să meargă la anticipate.”

Europa Liberă: Igor Dodon a luat această decizie de unul singur, pentru că oricum ar fi trebuit să consulte și părerea PD-ului, dacă și ei sunt gata și acceptă anticipatele?

Este clar că poziția Federației Ruse a fost una categorică în raport cu Vlad Plahotniuc ...

​Ștefan Gligor: „Igor Dodon a luat această decizie sub presiunea societății și, în primul rând, în urma deciziei mature, echilibrate și foarte curajoase a Blocului ACUM, care l-a pus pe Igor Dodon la perete, l-a privat de orice marjă de manevră și a făcut imposibilă, practic, coaliția cu PD-ul. Mai mult ca atât, este clar că poziția Federației Ruse a fost una categorică în raport cu Vlad Plahotniuc și cu Partidul Democrat și, ca urmare a cumulului acestei situații, reieșind din faptul că în societate a existat o rezonanță puternică în susținerea unui vot comun și deblocării situației printr-un vot comun al Blocului ACUM cu PSRM, luând în considerare toate aceste circumstanțe, coaliția cu PD-ul a fost făcută imposibilă. Este un cumul de factori și aici vorbim și de societate, și de Consiliul Național Politic al partidului ș.a.m.d.”

​Europa Liberă: Igor Dodon a criticat aspru deputații Blocului ACUM, pentru că ei nu ar fi vrut să facă concesii atunci când au purtat negocierile referitor la cum să guverneze Republica Moldova. A spus că cei din bloc au cerut guvernarea, Cabinetul de miniștri, fără a accepta măcar un ministru din partea Partidului Socialist, au avut rezerve și atunci când a venit vorba ca să fie votată la funcția de speaker Zinaida Greceanîi.

Ștefan Gligor: „Astea sunt interpretări și în mare parte minciuni, pentru că Blocul ACUM a emis astăzi dimineață un comunicat comun prin care a spus că își exprimă decizia comună de a vota pentru speakerul din partea Partidului Socialist. Acum, Igor Dodon desigur că va trebui să inventeze pretexte și justificări, de ce nu au făcut coaliția, pentru că asta au vrut alegătorii PSRM-ului în mare parte, pentru asta le-au dat mandatul, da? Și acum, el trebuie să se scuze.

Și evident că el încearcă să facă responsabili pentru acest eșec - dar este doar al lui, pentru că el se teme în mod absolut clar, și al partidului său este acest eșec - el încearcă acum să pună responsabilitatea, cum a făcut-o întotdeauna, pe umerii altcuiva. Însă Blocul ACUM, prin decizia pe care a adoptat-o separat la partide și pe urmă prin comunicatul comun, l-a pus la perete și l-a lăsat fără marjă de manevră. Și asta este foarte important, de asta era important...”

Europa Liberă: Ce va face PDM-ul în continuare?

Ștefan Gligor: „Se va pregăti de anticipate.”

Europa Liberă: Igor Dodon a spus că cei care controlează Guvernul pierd la anticipate, așa cum au pierdut și comuniștii când făcea și d-lui parte din PCRM, în 2009. Ar putea să se schimbe ceva, dacă se ajunge la anticipate?

Alegerile anticipate favorizează în mare parte doar PD-ul...

​Ștefan Gligor: „Eu cred că partida pe care a jucat-o PSRM-ul împreună cu Igor Dodon, și în primul rând Igor Dodon, demonstrează cât de dependenți ei sunt de PD, cât de tare se tem de acest PD, cât de mult au ignorat și au scuipat în voința oamenilor care le-au dat votul - peste 400.000 de oameni. Și asta, de fapt, le subminează pozițiile politice în societate și în contextul unor alegeri anticipate. Alegerile anticipate favorizează în mare parte doar PD-ul. Și asta, de fapt, a fost o soluție bună doar pentru Partidul Democrat, pentru nimeni altcineva, pentru că partidul veridic de opoziție, Blocul ACUM, are resurse financiare puține, este sub lovitură, iar PD-ul este acea formațiune care are la dispoziție absolut orice.

PSRM-ul și-a subminat pozițiile grav prin acest joc perfid și cu trei fețe și, respectiv, unicul partid care este avantajat este PD. În altă ordine de idei, Blocul ACUM astăzi este în ascensiune. El poate capta noi segmente electorale. Oamenii dezamăgiți, centriștii dezamăgiți de prestația acestor așa-numiți „socialiști” - că nu mai sunt - vor migra. Și este important ca Blocul ACUM să modereze mesajul și să deschidă brațele pentru lărgirea eșichierului politic.”