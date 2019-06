„Guvernul n-are grijă de oameni absolut deloc, lumea de nevoie pleacă peste hotare”

Organizația Internațională a Muncii constata recent că dacă tendințele de îmbătrânire demografică se vor menține, iar cetățenii moldoveni vor pleca în continuare din țară, populația Republicii Moldova se va reduce până la 2,3 milioane de oameni către anul 2035. Ce i-ar motiva pe moldoveni să nu-și părăsească țara? O întrebare la care a căutat răspuns stagiara Europei Libere stând de vorbă cu mai mulți oameni la Aeroportul Internațional Chișinău.



Nicoleta, 24 de ani, merge în Spania

„Eu cred că locurile de muncă. Acum plec pe jumate de an, dar pe viitor vedem, poate ne aranjăm acolo și pe viață. Satul ar trebui să se gândească la viitorul celor tineri, să le ofere locuri de muncă, salarii, să le ofere alte îndemnizații care ar stimula tinerele familii să rămână aici. Sunt încă foarte multe de schimbat, eu am fost acolo trei luni (în Spania - n.r.), acum m-am întors și iarăși plec, dar, în comparație, am văzut o altă lume”.

Elena, 56 ani, pleacă în Germania

Sunt profesoară. M-aș reîntoarce dacă aș avea un loc de muncă stabil și bine plătit...

„Eu demult sunt plecată, am fost 10 ani în Rusia, acum de 3 ani sunt în Germania. Am fost nevoită să-mi susțin copiii. M-aș reîntoarce dacă aș avea un loc de muncă stabil și bine plătit. Sunt profesoară de specialitate, ca să pot să nu țin atâtea animale și pământuri, să-mi pot permite să fac carte cu copiii, nu să stau cu sapa în mână, că sunt de la țară”.

Radio Europa Liberă: Și pe cât timp este stabilită plecarea dvs?

„Păi…socot că până la pensie”.

Petru, 72 ani, Rusia

Radio Europa Liberă: Unde plecați dvs astăzi?

„La fiice, în Rusia”.

Radio Europa Liberă: Cum credeți, care ar fi acel lucru care i-ar aduce pe copiii dvs acasă?

„Dacă ar fi făcut ceva în 30 ani conducerea țării, dacă ar fi făcut măcar ceva-ceva, n-aveam să mă duc eu azi acolo, era să fie ele aici… Așa e viața”.

​Radio Europa Liberă: Credeți că copiii dvs ar reveni vreodată?

„Deja nu mai cred, a trecut prea mult timp, s-au adaptat prea tare, și-au lăsat rădăcinile acolo. Au copii mari, 20 ani, el nu știe de Moldova deja…Eu mă duc și îi văd, mai vin câteodată să mă vadă”.

Maria, 20 ani, Danemarca: „Plec spre Copenhaga, unde îmi fac studiile. Am ales să fac studiile în străinătate datorită sistemului educațional mai atractiv, pentru că este îmbinată teoria cu practica”.

Radio Europa Liberă: Credeți că după finalizarea studiilor în Danemarca ați reveni în Republica Moldova?

„Da, de ce nu, de fapt aș primi o plăcere ca tot ce am învățaț să pun în practică aici, prin asta să schimb un pic mentalitatea oamenilor, să schimb modul lor de a gândi. Iar tinerilor înainte de a face alegerea între a pleca sau rămâne, le-aș sugera să se gândească foarte bine, să cântărească atât avantajele, cât și dezavantajele de a rămâne sau de a pleca, să facă așa cum simt ei cu sufletul, iar dacă pleacă, să se gândească la o posibilitate de a reveni acasă”.

​Nadejda, 48 ani, Italia

Radio Europa Liberă: Ce ar trebui să se schimbe în Republica Moldova ca dumnevoastră să nu plecați astăzi din țară?

„Cred că schimbarea guvernării ar putea să mă determine să rămân în țară, astăzi însă... plec pentru totdeauna”.

Oxana, 37 ani, Italia: „În primul rând, o viață mai bună, că aici să trăiești…nu. E foarte scump totul la noi și Guvernul n-are grijă de oameni absolut deloc, totul strică ei și lumea de nevoie pleacă peste hotare. Ca să rămân acasă, m-ar motiva faptul că părinții sunt aici, care mama stă cu o pensie de 7 euro pe lună, credeți că asta-i normal? Asta-i bătaie de joc, încă tata lucrează, dar mama stă acasă…Eu sunt plecată de 2 ani, dar cât o să mai stau, nu se știe…numai Dumnezeu știe cât. La noi în Moldova nu poți să faci nimic cu leafa acesta de 3000-4000 lei. Ce faci cu ea?”

Radio Europa Liberă: Dar nu credeți că culegem ceea ce votăm?

„Da eu n-am votat, că nici nu am fost și nici n-o să votez pentru nimeni, ce folos că am votat și înainte și niciun succes”.

​Ariadna, 59 ani, Canada

Radio Europa Liberă: Unde plecați dvs.?

Ariadna: „În Canada, Toronto. Mă duc în ospeție la feciorul meu, că la noi în țară e dezastru”.

Radio Europa Liberă: Ce ar trebui să ofere statul copiilor dvs. ca aceștia să revină?

Ariadna: „Salarii decente, principalul, și lucru. Ei termină facultățile și nu au unde se angaja la serviciu, asta-i problema numărul unu”.

Radio Europa Liberă: Credeți că jocul politic pune amprenta asupra emigrării tinerilor?

Ariadna: „Da, și încă tare. De aceea eu cred că trebuie să vină la putere oameni competenți”.