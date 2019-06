Nicolae Osmochescu: CC să-și revizuiască propria hotărâre, „unica soluție de a ieși din această situație prostească”

Criza politică este pe cale de a se dezamorsa, dar cum se poate ieși din criza constituțională? Deciziile Curții Constituționale care constata săptămâna trecută că termenul Parlamentului ales pe 24 februarie a expirat, că acesta nu putea alege Guvernul Maiei Sandu sau adopta legi, aceste decizii rămân în vigoare. Președintele Igor Dodon le-a sugerat judecătorilor Curții să-și revizuiască deciziile. Ce soluții mai există?



Europa Liberă: PD a anunțat că este de acord să cedeze puterea și că premierul și miniștrii se retrag de la guvernare, dar au atenționat – câtă vreme este decizia Curții Constituționale, Guvernul va fi ilegal și există un risc juridic.

Nicolae Osmochescu: „Ei au să lucreze mai departe fără doar și poate. Ei au recunoaștere totală și încredere, practic, totală din partea tuturor partenerilor importanți și din exterior, inclusiv a marilor puteri. Eu consider că unica soluție de a ieși din această situație absolut stupidă și prostească este ca Curtea Constituțională – eu numai pot să recomand – din oficiu să-și revizuiască propria hotărâre, nu să-și rupă părul de pe cap, să se dea cu cenușă pe car, dar să spună că, reieșind din noile circumstanțe, s-au creat noi argumente pentru a recunoaște legalitatea Guvernului Sandu învestit de Parlament. Și asta ar fi cea mai bună soluție, aici depinde de verticalitatea și demnitatea fiecăruia din cei șase judecători. Asta este competența lor exclusivă.”

​Europa Liberă: Între timp, este așteptată și recomandarea Comisiei de la Veneția.

Nicolae Osmochescu: „Poate să demonstreze că ele nu au fost corecte sau nu totalmente în spiritul și buchiei Constituției. Ar putea, pentru că asta cum n-ar fi e o instanță cu competență facultativă pentru țări, dar de înaltă autoritate, recunoscută în întreaga Europă totuși.”

​Europa Liberă: Cerința celor care au venit la putere e ca magistrații Înaltei Curți să-și abandoneze funcțiile. Ar fi și acesta un deznodământ pentru a fi împăcată societatea?

Nicolae Osmochescu: „Cred că acesta ar fi un deznodământ pentru ca în societate totuși să se instaureze măcar cât de cât o stare de liniște și să se termine cu criticile și cu bombardamentul supra întregului sistemului de drept, inclusiv al Curții Constituționale, să nu-și piardă încrederea cu totul.

Sigur în această perioadă se poate – în regim, așa, să zicem, prioritar – de revăzut, de modificat legislația Curții Constituționale. Am în vedere Legea Curții Constituționale și Codul jurisdicției profesionale, care ar prevedea tot procesul, începând de la selectarea și numirea în funcții de la toate cele trei ramuri ale puterii care au dreptul de a înainta candidaturi și de a selecta, am în vedere Consiliul Superior al Magistraturii, Guvernul și Parlamentul, câte doi de la fiecare. Ar putea fi modificat însuși procesul acesta, ar putea fi modificat numărul de judecători, pentru că noi avem un număr par de judecători – 6 –, care deseori aduce la neclarități în procesul de votare.

Cel mai bine ar fi ca să fie un număr impar, fie 5, fie 7 și de revăzut competența – iată aici este important –, de revăzut competența Curții Constituționale, pentru că vedeți că a ieșit, un cerc într-adevăr cum spunea Cernomîrdin – «хотели как лучше, а получилось как всегда” (am vrut cum e mai bine, dar a ieșit ca de obicei – din rusă), adică am vrut să avem o Curte Constituțională de înaltă autoritate, care să dea o interpretare și o decizie care să nu poată fi atacă sub nicio formă și în nicio instanță. Și asta nu întotdeauna a adus, inclusiv acum, la lucruri pozitive.”