Vasile Mârzenco: Puțini sunt fermierii care au cu ce ieși în câmp

Odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a reluat procesul de autorizare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar din anul trecut, rămase fără acoperire financiară, din cauza epuizării mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. De menționat că în 2020, conform datelor preliminare AIPA a recepționat un număr de 7448 dosare de solicitare a sprijinului financiar, pentru 4392 producători agricoli unici, în valoare totală de peste 1,2 miliarde lei. Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco vorbește despre situația la zi în condiții de interimat a Executivului.

Europa Liberă: În acest an, fermierii ar putea sau ar trebui să primească subvenții mai mari, cel puțin asta au decis deputații la finele anului trecut. Cum se prezintă situația pe moment?

Vasile Mârzenco: „Ei vor primi subvenții anul acesta din bugetul anului curent, dar cu finanțările din bugetul anului 2021 vor fi acoperite solicitările fermierilor care au fost depuse la Agenția de Plăți în anul 2020, după 1 noiembrie. Volumul solicitărilor este de așa dimensiune, încât fondul alocabil – 1 miliard 100 milioane de lei – abia de acoperă datoriile pe care le avem pentru anul trecut. De aceea, solicitarea noastră a fost permanent ca acest fond să fie majorat cel puțin la două miliarde de lei, fiindcă au mai intervenit și unele măsuri de subvenționare în sectorul zootehnic pe cap de animal, în afară de aceasta sunt unele alocații din acest fond care, ca și în anul 2020, vor fi oferite dezvoltării infrastructurii rurale.”

Europa Liberă: Activități non-agricole?

Vasile Mârzenco: „Activități care nu țin de subvenționarea directă a agriculturii.”

Europa Liberă: Ați spus că vor beneficia doar cei care au reușit să depună cereri la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură în anul trecut...

Vasile Mârzenco: „Și aceste subvenții ca și în toți anii trecuți sunt direcționate spre investiții în agricultură – plantații multianuale, procurări de tehnică agricolă, utilaje, construcție de sere, frigidere și tot ce a fost anii precedenți. Subvenționare clasică în agricultură noi nu am avut și nici nu avem, subvenționare clasică este subvenția acordată la un hectar de teren agricol exploatat în scopuri agricole și această subvenție se plătește și când este un an agricol bun, și când este un an agricol mai prost, iar ceea ce vorbim noi compromis de secetă, noi am solicitat și lucrul acesta se practică nu numai la noi în Republica Moldova, în alte țări se practică cu mult mai transparent și cu condiții clare din start. Sunt țări unde funcționează legea cu privire la acordarea compensațiilor în caz de calamități naturale, acestea sunt plăți pentru compensarea prejudiciilor provocate de secetă în anul 2020. Și aceste plăți pentru culturile din prima grupă au fost în jur la 1.500-1.600 de lei pentru un hectar afectat, iar la grupa a doua – porumbul și floarea-soarelui –, la porumb fost alocat numai în jur la 250-260 de ei pentru un hectar, sume infime pentru a ridica fermierii pe linia de plutire.”

Europa Liberă: Autoritățile au spus că a fost un an foarte greu și situația continuă să fie destul de dificilă, pentru că e și criză sanitară, această pandemie de COVID-19 dând mari bătăi de cap, și ar trebui să fiți mai înțelegători.

Vasile Mârzenco: „Sigur că noi nu vorbim despre ceea ce se practică în țările occidentale, chiar în România. Noi nu avem capacitățile acestea financiare pe care le au aceste țări, dar cât de cât se putea de făcut niște scutiri de plată la impozite...”

Europa Liberă: Parlamentul a acceptat menținerea cotei TVA de 8 la sută pe parcursul anului 2021.

Vasile Mârzenco: „Aceasta, dna Valentina, este o măsură pe care noi am solicitat-o și în anii fără secetă, fiindcă această măsură cu TVA de 8 la sută trebuie menținută reieșind măcar și din capacitățile concurențiale foarte reduse ale produselor noastre pe piețele externe mai ales, dar chiar și pe piața internă. Noi trebuie să analizăm situația din punct de vedere economico-financiar și din punctul de vedere al situației de pe piață a produselor noastre, pentru că noi din start suntem necompetitivi cu produselor noastre, fiindcă tot ceea ce noi decontăm în agricultură, ceea ce consumăm în agricultură este la prețuri mai mari cu 20, 30, 40, uneori chiar 50-60 la sută decât ceea ce consumă fermierii din România, din Ucraina, din Rusia și din alte țări.”

Europa Liberă: Dar pe moment Dvs. v-ați resemnat, v-ați împăcat cu această situație?

Vasile Mârzenco: „Nici pe departe. Ceea ce am obținut noi în urma protestelor, nici nu găsesc un cuvânt potrivit ca să caracterizez cât de importantă este această „biruință” a noastră în urma acestor proteste.”

Europa Liberă: Și mai merită să protestați, să ieșiți în stradă?

Vasile Mârzenco: „Merită, merită, dar avem o situație inedită în țara noastră din punctul de vedere al funcționării statului și mai răbdăm un timp, să vedem cine va guverna, ca să avem la cine ne adresa, că de altfel vedeți că toți spun că nu putem modifica bugetul, fiindcă guvernul actual nu poate veni în parlament cu modificări, parlamentul nu poate face de unul singur modificări, fără demersul guvernului. Știți, o situație de asta pe care nici n-o poți caracteriza din punctul de vedere al responsabilității statale.”

Europa Liberă: Ce revendicări ați mai avea?

Nu vor avea posibilitate să aplice îngrășăminte pentru aceste semănături

Vasile Mârzenco: „Astăzi nu avem altă revendicare decât să sprijinim fermierii ca să poată să iasă în câmp la lucrările agricole de primăvară, pentru că majoritatea absolută nu au cu ce ieși în câmp. Chiar dacă au fost însămânțate unele câmpuri cu culturi de toamnă, ei nu vor avea posibilitate să aplice îngrășăminte pentru aceste semănături. Dar la cultura grâului și a orzului dacă nu aplicăm tehnologia aceasta de îngrijire a plantelor cu îngrășăminte minerale, pur și simplu și recoltele vor fi infime, și calitatea grâului va fi foarte proastă. De aceea trebuie să se gândească altfel autoritățile noastre, fiindcă noi nu cerșim pur și simplu ca să obținem ceva, ca să ne fie nouă mai ușor, noi vrem să ajungem la recoltare și să ne bucurăm și noi, și să se bucure și statul, și țara în ansamblu.”

Europa Liberă: Ați putea să ne spuneți cine sunt campionii subvențiilor în agricultură?

Vasile Mârzenco: „Cei care au avut parte de ploi anul trecut sunt mulțumiți, fiindcă, în condițiile unui deficit de producție, la aceleași cereale și floarea-soarelui s-au majorat prețurile de comercializare și recoltele obținute au fost nu mai proaste decât în anii cu condiții bune, în general, acolo unde au fost ploi la timp și chiar unii fermieri care au bunul-simț mi-au spus că nu se simt chiar bine când văd vecinii și fermierii din republică prin ce greutăți trec, dar ei au avut venituri mai mari decât în alți ani, datorită prețurilor sporite la produse.”

Europa Liberă: Putem ști cine sunt campionii subvențiilor în agricultură?

Vasile Mârzenco: „Sunt cei din zona de nord...”

Europa Liberă: Și cei mai nemulțumiți?

Vasile Mârzenco: „Cei de la centru și din sud, aici unde au fost efectele secetei prea accentuate, prea pronunțate.”

Europa Liberă: Și dacă bugetul este auster, mai îndrăzniți să cereți să fie majorate subvențiile?

Vasile Mârzenco: „Noi nu cerem, dar nu ezităm să le amintim că noi suntem în continuare îngrijorați, retrăim că este și altă problemă, sunt localități unde fermierii care nu au putut să achite plata pentru arendă arendatorilor, sunt alte companii mari, holdinguri care procură în Ștefan Vodă terenuri agricole și ei îi tentează pe proprietari ca ori să vândă terenurile, ori să desfacă contractele de arendă, ca să le poată da altora în arendă. Dar lucrul acesta comportă multe complicații, fiindcă cel care a arendat și a luat credite, a procurat tehnică, tehnica încă este în gaj, în leasing, nu este achitată și asta-i o catastrofă pentru asemenea întreprinderi agricole.”

Europa Liberă: Rămâneți pesimist sau optimist?

Trebuie să ne consolidăm într-o confederație generală în Republica Moldova

Vasile Mârzenco: „Depinde totul de noi, până la urmă. Trebuie să ne înțelegem fermierii că noi neorganizat, spontan, să nu ieșim la proteste azi un grup, mâine alt grup, fără a ne consolida și a demonstra și societății în ansamblu, dar mai ales autorităților că suntem o forță și de noi va depinde soarta lor ca politicieni, noi nu o să avem sorți de izbândă pur și simplu. De aceea oricând, oriunde am posibilitate le amintesc fermierilor: numai de organizat organizațiile noastre profesionale și toate organizațiile trebuie să ne consolidăm într-o confederație generală în Republica Moldova, ca să putem aborda problemele constructiv în dialogul cu autoritățile, dar așa autoritățile, având o cultură politică care lasă de dorit și responsabilitatea la fel, ele pur și simplu profită de incapacitatea noastră de a ne concentra eforturile.”