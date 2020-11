Vera Florea: Am votat pentru o Moldovă fără corupție și fără corupți

Profesor universitar, Vera Florea, originară din Nisporeni, s-a stabilit de peste trei decenii în Federația Rusă. Chiar dacă se află la mii de kilometri, își dorește o Moldovă fără corupție și un viitor prosper pentru cetățenii țării. Am întrebat-o dacă a fost la vot.

Vera Florea: „Am votat, dar foarte puțini oameni au fost la secțiile de votare. Eu am fost în centrul Moscovei, unde se află Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, acolo au fost organizate trei secții de votare și eu am fost la prima secție, care se află chiar lângă stația de metrou Kuznețki most, dar foarte puțini oameni. Erau undeva vreo 20-30 de oameni, câte doi-trei oameni în grupuri. Am găsit un grup și m-am apropiat de ei, i-am întrebat pe cine au votat și au spus că au votat-o pe Maia Sandu. Am discutat foarte frumos cu dânșii, au spus că locuiesc de mulți ani în Moscova, lucrează care și unde, care în oficiu, care are o afacere oarecare și ei toți au spus că s-au dezamăgit și că ei înțeleg prea bine tot ce se întâmplă în țară.”

Europa Liberă: Și totuși, acolo, în Federația Rusă sunt foarte mulți moldoveni care îl susțin pe Igor Dodon?

Cineva face un fel de panică, răspândește falsuri

Vera Florea: „Da, am găsit și de aceștia. Erau doi bătrânei care m-au întrebat: ați fost la votare? - Da, am fost. - Pe cine ați votat? - Am votat-o pe Maia Sandu. - Dar noi l-am votat pe Dodon. Și au început să mă convingă că am votat-o pe Maia Sandu și degrabă Moldova noastră nu va mai fi ca stat independent. Știți, și dimineață m-am mai întâlnit cu o pământeancă de-a mea și tot așa există în opinia oamenilor de aici o frică, nu știu cine le-o insuflă, cine se ocupă cu așa ceva, adică o frică că Moldova noastră se poate uni cu România și noi putem dispărea ca stat independent. O altă parte spun că în Moldova vor veni arabi, ne vor ocupa pământurile, adică cineva face un fel de panică, răspândește falsuri, un fel de speriat, o isterie, sperie lumea cu diferite minciuni, cu diferite chestii urâte și probabil de asta lumea se ține din urma pantalonilor lui Dodon, că adică el poate să ne salveze situația în țară. Iată asta-i situația.

Da, și eu am fost foarte șocată, prima dată am văzut așa ceva, foarte puțină lume. Am discutat chiar cu o doamnă care era membră a comisiei de votare și eu am întrebat-o așa, în glumă, zic: de ce așa puțină lume? Zice: da, dacă rușii nu s-au ocupat, n-au organizat aceste alegeri, adică oamenii de rând cred că au rămas acasă cu grijile lor de familie.”

Europa Liberă: Cum ați vrea voi, începând cu ziua de mâine, când va fi anunțat cel care va fi învingătorul acestui scrutin prezidențial, devenind președintele Republicii Moldova, să dezvolte relația cu Federația Rusă?

Vera Florea: „Să fie niște relații constructive. Noi înțelegem foarte bine că Rusia are interesele ei geopolitice, interesele ei de țară cu ambiții imperiale, aș spune așa, fiindcă noi pentru ruși suntem o periferie, o fâșie de pământ care desparte Rusia de Europa și aici pot să meargă niște bătălii de care vrei. Dar în genere care-i statutul nostru și pentru ce Rusia vrea să controleze aceste teritoriu?

Ne dăm prea bine seama, înțelegem foarte bine că foarte greu o să ne fie în sensul că dacă noul președinte nu va putea găsi limbaj comun cu autoritățile de aici, din Rusia, noi în cel mai rău caz ce putem să primim, adică moldovenii, probabil că n-au să ne dea voie să muncim, nu eu, dar acei care vor să vină în Federația Rusă. Pe de altă parte, vreau să-i liniștesc pe concetățenii noștri care vor să vină în Rusia să lucreze, vreau să le spun că situația economică este foarte grea aici. Chiar eu ca profesor universitar lucrez, am un salariu și aproape jumătate și, cu chiu și vai, primesc o leafă de 400-450 de euro. Acesta nu-i așa un salariu pentru care să poți să-ți lași familia și să vii numaidecât să lucrezi în Rusia.”

Europa Liberă: Indiferent cine va ajunge la cârma Republicii Moldova după aceste alegeri prezidențiale, trebuie să aibă un dialog constructiv cu Federația Rusă pentru identificarea unei soluții durabile pentru problema transnistreană.

Rusia niciodată n-o să meargă la compromis

Vera Florea: „Înțelegem foarte bine și lucrul acesta, dar problema transnistreană e o problemă foarte-foarte complicată și nu știu care președinte ar putea s-o rezolve, fiindcă orice am face noi și cu orice propuneri am veni noi ca țară suverană, eu cred că Rusia niciodată n-o să meargă la compromis ca să rezolve această întrebare, fiindcă pentru politica rușilor este convenabil ca în țara noastră să existe această enclavă, sunt cointeresați să existe această enclavă.

Și am impresia că orice am face noi, pentru dânșii este important ca noi să fim un stat slab și orice am propune noi, totuna cred că este o problemă foarte serioasă problema transnistreană. Și vedeți că Federația Rusă susține separatismul prin diferite metode: și pensii le plătesc oamenilor, și cetățenie le dau, și mulți dintre ei de-acum chiar și-au uitat rădăcinile și nici nu mai vor să recunoască că ei sunt de origine de acolo, din Transnistria, din Republica Moldova, adică se văd o parte componentă a Rusiei. Iată asta-i problema noastră și nu știu cum președintele nostru va putea dirija cu această situație. Eu nu sunt politician, dar îmi dau prea bine seama că perioada care vine pentru noul președinte va fi o perioadă foarte complicată și foarte grea din mai multe puncte de vedere. Eu am votat pentru o Moldovă fără corupție și fără corupți, vreau să văd o Moldovă cu o economie puternică, cu oameni frumoși, deștepți, sănătoși, cu un președinte cu care ne vom putea mândri, care va face față, care va fi cartea de vizită a țării noastre. Pentru asta am votat astăzi!”