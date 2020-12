Victor Chirilă (APE): „Problemele cu Ucraina trenează de 30 de ani”

Victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale moldovene a dat o speranță Kievului că dialogul cu Chișinăul poate fi relansat, după un îngheț îndelungat provocat de președintele de până acum, Igor Dodon, crede directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă. Comentând într-un interviu la Europa Liberă vizita la Chișinău a ministrului ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, după șase ani în care nici un șef de diplomație ucrainean nu a călcat în R. Moldova, Victor Chirilă a spus că scopul lui este cel mai probabil să pregătească vizita în Ucraina a Maiei Sandu.

Victor Chirilă: „Eforturi s-au făcut, dar partenerii de la Chișinău nu erau de încredere. Eforturile trebuie să coincidă nu doar cu declarațiile, dar și cu acțiunile concrete. Din păcate, ceea ce spunea dl Dodon și partenerii săi nu coincidea cu realitățile de acasă. Și desigur că nimeni nu dorește să inițieze un dialog doar de dragul dialogului, pentru a deschide porți dlui Dodon și partenerilor săi. Uniunea Europeană are un dialog care presupune și anumite acțiuni și care să dea rezultate. Or, dacă aceste rezultate nu vin, plus că asistăm la anumite evoluții proaste în materie de reforme în Republica Moldova, se pun la îndoială angajamentele anterioare, desigur că Uniunea Europeană nu are niciun interes de a-i întinde mâna dlui Dodon. Și la fel a fost cazul în relația noastră cu Ucraina. După vestita declarație a lui Dodon, prin care dânsul a recunoscut Crimeea ca fiind parte a Federației Ruse, desigur că Ucraina nu putea să accepte un dialog cu un astfel de partener.

Bine, lucrurile se schimbă și, iată, vedem o nouă abordare pozitivă din partea Kievului. Kievul este gata să ne întindă mâna, Kievul dorește să implementăm proiecte comune infrastructurale și este gata să colaboreze cu Chișinăul în materie de consolidare a securității atât a Republicii Moldova, cât și a Ucrainei. Deci, există această deschidere, există această dorință pentru o relansare a relațiilor. Sper foarte mult că va profita clasa politică de la Chișinău de acest moment și îl va fructifica. Victoria dnei Sandu dă o speranță că Ucraina este interesată să aibă un dialog permanent cu Republica Moldova pe probleme de interes comun. Și aici mă refer la integrarea europeană, la agenda de reforme pe care o presupune această politică, dar și probleme de securitate ce țin de soluționarea problemei transnistrene, care poate avea un impact și asupra modului în care vor fi soluționate problemele teritoriale ale Ucrainei, dar de asemenea și problemele ce țin de combaterea criminalității transfrontaliere, care continuă să afecteze securitatea noastră de-a lungul frontierei cu regiunea transnistreană. Deci, sunt interese comune și, de asemenea, cred că această victorie a dnei Sandu, care este văzută atât la Kiev, cât și la București, și la Bruxelles ca o victorie a forțelor proeuropene, dă o speranță că acest dialog permanent în interesul comun atât al Kievului, cât și al Chișinăului poate fi relansat.”

Europa Liberă: Putem privi această vizită ca o pregătire a vizitei dnei Sandu în Ucraina, ea însăși a anunțat că va întreprinde prima călătorie în exterior, la Kiev?

Victor Chirilă: „Evident. Dl Ciocoi a menționat că ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba, a venit la invitația sa. Fără îndoială că dânsul a făcut această invitație, dar dl Kuleba a spus că a venit, în primul rând, pentru a se întâlni cu dna Sandu, pentru a o felicita personal, și nu doar în numele său, dar și în numele președintelui ucrainean Zelenski și, de asemenea, pentru a discuta viitoarea vizită a domniei sale la Kiev. Cred că acesta este motivul adevărat al acestei vizite. Desigur că prezența dlui Kuleba la Chișinău oferă și această ocazie de a avea un schimb de opinii, de păreri asupra dosarelor principale ale relațiilor noastre comune. Ceea ce a făcut cu dl Ciocoi, atât dl Ciocoi, cât și dl Kuleba s-au arătat foarte optimiști. Dl Ciocoi a menționat că speră că această vizită va demara o nouă etapă calitativă în relațiile noastre bilaterale. Bine, rămâne de văzut, aș fi un pic mai rezervat...”

Europa Liberă: De ce sunteți rezervat?

Aceste probleme comune pe care le avem cu Ucraina nu sunt de azi și nu sunt de ieri, ele trenează de 30 de ani.

Victor Chirilă: „Pentru că aceste probleme comune pe care le avem cu Ucraina nu sunt de azi și nu sunt de ieri, ele trenează de 30 de ani. Mă refer și la problema proprietăților, a nodului energetic de la Novodnestrovsk, problemele ecologice și sociale pe care le generează acest nod hidroelectric ucrainean pentru Republica Moldova. Deci, sunt probleme care trenează, sunt probleme care nu sunt ușor de rezolvat, pentru că, în ciuda dorinței Kievului de a avansa pe aceste teme, sunt interese ascunse, sunt interese ale unor grupuri din Ucraina care trenează soluționarea acestor probleme. Plus, sunt probleme de ordin regional, de securitate regională, care pot avea un impact și asupra evoluției relațiilor noastre comune.”

Europa Liberă: Dar dificultăți interne pentru dezvoltarea acestor relații întrevedeți?

Victor Chirilă: „Desigur, dna Sandu va fi viitorul nostru președinte, șef de stat, abordarea sa este clară. Deci, integrarea europeană rămâne obiectivul major al ei și al politicilor promovate de ea, dar atâta timp cât avem în parlament această nouă alianță dintre gruparea Șor și gruparea socialistă, condusă, deocamdată neoficial, de Dodon, va fi greu să pună în practică inițiativele sale, să promoveze un dialog coerent cu partenerii noștri din Est și din Vest, pentru că vor interveni tulburările create intenționat de Dodon și partenerii săi de coaliție.

Noi avem nevoie de alegeri anticipate pentru a aduce o claritate pe scena politică de la Chișinău și să sperăm că vom avea și o alianță, o guvernare, o majoritate parlamentară care să susțină inițiativele ei. În caz contrar, desigur că va fi foarte dificil să avem nu doar un dialog, dar și un dialog bilateral cu partenerii noștri din Ucraina, București, Bruxelles și Washington, dar să avem și anumite rezultate.”

Europa Liberă: La modul practic, relația cu Uniunea Europeană Dvs. cum estimați că va arăta? Uniunea Europeană care, probabil, va vrea să-i întindă o mână de sprijin Maiei Sandu, dar, în același timp, se confruntă acum cu legi votate pe bandă rulantă, în condiții netransparente, așa cum a spus însăși Uniunea Europeană, de o majoritate care pare să includă oameni care figurează printre cei care au avut treabă cu „furtul miliardului”. Deci, iată, la modul practic e cam în dificultate Uniunea Europeană, nu vi se pare?

Victor Chirilă: „Desigur, deocamdată, pe de o parte este această dorință de a o susține pe dna Sandu în inițiativele sale și cred că Uniunea Europeană va găsi modalități de a o face. În special, atunci când dna Sandu va încerca să relanseze reforma justiției, cu siguranță că Uniunea Europeană va găsi modalități de a susține inițiativele ei, în special de a o susține în promovarea unor judecători integri în sistemul nostru judecătoresc și susținerea financiară a acelor instituții, nu doar politică, acelor instituții din sistemul judiciar, ca ele să se reformeze din interior. Deci, eu cred că se vor găsi modalități. Nu va fi ușor, impedimentele pe care ar putea să le creeze o guvernare antieuropeană, un guvern antieuropean sau care va crea opoziție dnei Maia Sandu, sigur că vor îngreuna această abordare din partea Uniunii Europene. Dar totuși sunt moderat-optimist că lucrurile se vor mișca din loc, nu vom ajunge într-un impas, așa cum a fost în ultimii ani.”