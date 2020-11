Maia Sandu a început să-l devanseze pe președintele Igor Dodon după numărarea a 90% din voturi - ceea ce indică faptul că victoria ei în primul tur, cu 36,12% din sufragii, față de 32,64% pentru Igor Dodon (CEC - după contabilizarea a 99,91% din procesele verbale), s-ar baza în mare parte pe votul din diaspora.

Europa Liberă a stat de vorbă cu analistul Victor Ciobanu:

Victor Ciobanu: „Eu cred că acest prim exercițiu a fost unul de succes, or am văzut o prezență absolut exemplară a diasporei, care, iată, ne dă un exemplu de atitudine civică. În turul doi deja se va decide soarta Președinției Republicii Moldova, și cum am mai discutat cu Dvs. anterior, locurile 3 și 4, repartizarea acestor voturi va fi într-o oarecare măsură decisivă, plus, desigur, mobilizarea electoratului în turul doi. Trebuie să remarcăm că am avut o prezență slabă în Chișinău, în general pe țară a fost prezența cea mai mică din ultimele scrutine, iar diaspora pe contrasens, în sensul bun al cuvântului, a demonstrat că se poate asigura o prezență foarte mare. Iată acestea, de fapt, au fost surprizele acestui scrutin.”

Europa Liberă: În ce măsură credeți în șansa de mobilizare a votului de acum încolo a unui candidat și în ce măsură credeți în șansa de mobilizare sau puterea de mobilizare a celuilalt candidat? Vorbim de Maia Sandu și Igor Dodon.

Victor Ciobanu: „Aș putea anticipa o prezență mult mai masivă, de exemplu, în Rusia, or acum a fost una foarte modestă și în turul doi cu siguranță se va face uz de tot felul de procedee de mobilizare, ca de acolo să vină un vot mai masiv în favoarea lui Igor Dodon, plus, probabil, Transnistria iarăși se va „organiza” încă mai bine decât a fost astăzi cu organizarea și transportul, și tot ce vreți. Astea sunt rezervele lui Igor Dodon. În rest, inclusiv din sondajele anterioare am văzut că bazinul lui de creștere din contul celorlalți candidați este unul foarte limitat și ar avea doar, cum am zis, din Transnistria și din Moscova să mai crească.

În ceea ce privește candidata Maia Sandu, rezerva esențială este Chișinăul, pentru că trebuie să remarcăm că în această campanie a fost o mare animozitate pe dreapta, cu atacuri reciproce și tot felul de insinuări unii împotriva altora. Acum sper foarte mult că dreapta se va mobiliza și va juca în echipă, într-un mod colectiv și dacă va asigura o prezență cel puțin cum a fost în scrutinele anterioare, Chișinăul cu siguranță nu este bazinul lui Igor Dodon, ci mai degrabă a candidatei Maia Sandu și diaspora cred că în turul doi tot ar putea să ateste o creștere destul de semnificativă, pentru că chiar a fost o surpriză pentru mine, nu mă așteptam la o prezență atât de masivă din partea diasporei.

Deci, încă o dată aș spune că ne dau un exemplu de atitudine civică pentru cei din interiorul țării care iată că nu au venit la secțiile de votare, iar cei din diasporă au parcurs unii sute de kilometri, au cheltuit sute de euro sau dolari ca să ajungă la acele secții de votare, au stat ore în șir în rând, dar și-au exercitat dreptul de cetățean.”

Europa Liberă: Acum vă așteptați ca următorii candidați care vin imediat după cei doi primii clasați să facă solicitări clare către alegătorii lor în favoarea cui să-și dea voturile în turul doi?

Victor Ciobanu: „Aș crede că mai degrabă vor face unele apeluri în mare parte mai eufemistice. Bunăoară, Violeta Ivanov va spune: pentru o țară prosperă sau ceva din arsenalul de care a făcut uz pe durata campaniei, ținând cont că oricum electoratul Partidului „Șor” într-o măsură cred că foarte mare va migra spre Igor Dodon. Ceea ce ține de Renato Usatîi, cred că îi va fi dificil să spună, chit că toată campania a fost, de fapt, anti-Dodon la el, dar să zică în mod deschis că s-o susținem pe Maia Sandu cred că totuși nu o va face, poate într-o formă mai voalată o să zică că trebuie să votăm contra lui Dodon.”

Europa Liberă: Dar cum credeți că va proceda Andrei Năstase?

Victor Ciobanu: „Andrei Năstase nu cred că are o marjă foarte mare de manevră. Deci, în niciun fel nu poate să cheme electoratul să voteze pentru Igor Dodon, pentru că în acest mod ar pune cruce, de fapt, pe tot proiectul politic. Pe de altă parte, având în vedere pretențiile sale foarte mari înainte de scrutin de a fi unicul candidat și tot felul de supărări între PAS și Platforma DA, iarăși nu exclud că va ezita să facă o chemare directă către electoratul său s-o susțină pe Maia Sandu, deși cred că asta ar fi una binevenită.”

Europa Liberă: Ce facem cu pretinsele semne de fraudă? Dvs. ce șanse dați ca de data aceasta ceea ce s-a întâmplat la secțiile de votare pentru transnistreni să fie cumva corect catalogat și juridic, și de Curtea Constituțională, și de toți ceilalți?

Victor Ciobanu: „Cred că, având în vedere că puterea actuală este subordonată socialiștilor și lui Igor Dodon în speță, iarăși se va trece peste aceste fraude care au fost și documentate, și catalogate.”

Europa Liberă: Dvs. le ziceți fraude totuși?

Victor Ciobanu: „Eu le zic fraude absolut clare, pentru că în momentul în care se filmează microbuze care aduc în mod organizat alegătorii de pe malul stâng al Nistrului asta este o fraudă.

Știm, de asemenea, că aceste voturi sunt plătite, deci este mituire a alegătorilor; totodată, anticipăm răspunsurile care vor veni, mă rog, circumscripțiile vor expedia eventual aceste procese-verbale către CEC, CEC-ul va spune că acestea nu sunt dovezi clare, adică o fotografie sau ceva de genul acesta, un proces-verbal scris de cineva, o mărturie sau vor fi expediate în judecată, iar sistemul judecătoresc știm noi foarte bine cum este în Republica Moldova, cu toată reforma justiției care s-a produs până la momentul actual. Deci am văzut tot felul de judecători din „laundromat” restabiliți în funcție etc., ceea ce este, după mine, un semnal că sistemul judecătoresc va acționa în continuare așa cum a acționat pe timpul lui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Și nicio șansă să se întâmple altfel cu aceste contestații? Un candidat electoral, Maia Sandu, echipa ei au spus că au depus sute de contestații.

Victor Ciobanu: „Da, sute de contestații și chiar sunt curios să văd care va fi finalitatea acestui exercițiu democratic, atunci când se depun contestații, sunt martori, sunt dovezi clare și până la urmă, cum am zis, anticipez că nu se va alege nimic în urma acestui lucru, întrucât nu putem să ne imaginăm că este penalizat candidatul în favoarea căruia vin transnistrenii să voteze și este scos din cursă. Da, ar fi ceva super-fantastic pentru moment.”

Europa Liberă: Am auzit idei că s-ar putea ca ceea ce s-a întâmplat acum să fie o repetiție pentru turul doi, care să fie cumva la proporții mai mari folosit.

Victor Ciobanu: „Asta cu siguranță. Am discutat și anterior cu Dvs. că rezervele lui Dodon se află exact în Transnistria și în Federația Rusă. Or și acolo, și dincolo a fost transport organizat, absolut clar că au fost și contra sume de bani aceste votări, dar în turul doi, cu siguranță, vor fi la o scară mult mai mare.”