Victor Micușa: „2019 - un an constructiv, din care se poate învăța”

Stilistul Victor Micușa, om de afaceri cu experiență, crede că 2019 este anul din care se poate învăța că este nevoie de politicieni „curați” dar pragmatici. În opinia sa, blocul ACUM „nu este rău, dar este teoretic”. Acum este timpul ca „practicienii” să se unească.

Europa Liberă: Stilistul Victor Micușa în studioul Europei Libere de la Chișinău, cel care administrează o afacere de aproape 23 de ani, dar iată că în anul care rămâne în istorie a încercat să cocheteze și cu politica. Cum intră în istorie 2019?

Victor Micușa: „A fost un an plin cu evenimente peste așteptări, dar un an constructiv, de învățare de minte a unora care s-au pornit în politică. Mă refer la Blocul ACUM, la care au fost mari așteptări din partea oamenilor. Dar s-a demonstrat că sunt mai mult teoreticieni, decât practicieni, nu sunt răi, dar sunt teoreticieni, asta este problema.”

Europa Liberă: Și cine sunt buni practicieni?

Victor Micușa: „Buni practicieni sunt în fiecare partid de pe dreapta, dar ei trebuie comasați, de făcut un bloc unit din persoane care au trecut prin politica moldovenească și nu s-au murdărit.”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. această divizare a societății chiar și, iată, la aproape trei decenii de când s-a declarat independența RM, despre societatea moldavă se zice că e profund dezbinată și că această dezbinare vine în primul rând de la politicieni, care îi pun pe diferite baricade pe cetățeni. Dvs. cum vedeți din acest punct de vedere anul 2019?

Victor Micușa: „Cu părere de rău, societatea noastră este prea politizată, oameni de rând chiar, dar tot ce s-a făcut până acum a dezamăgit electoratul. Absolut toate partidele de pe dreapta – pentru care oamenii cu încredere au mers la vot, au ieșit în stradă, la diferite mitinguri – au trădat așteptările oamenilor. Nu văd un colaps în chestia asta, oamenii trebuie să se așaze, la capul rece, și să se gândească, să vadă care este ieșirea din situație. Dar se vede că ei, de fapt, nu vor. Atunci când se creează pe dreapta zece partide unioniste, atunci când partidele existente în parlament încep să se destrame, asta însemană că se dorește un haos care să ne țină mai departe tot așa încă vreo 30 de ani. Stbilitate politică cred că nu trebuie nimănui. ”

Europa Liberă: Dvs. ați declarat că sunteți unionist?

Victor Micușa: „Eu sunt de dreapta, unionist, dar nu unionist înrăit. Sunt două categorii de unioniști. Sunt cei care percep lucrurile ca istorie, cu ură față de migranții, persoanele care au venit pe teritoriul moldovenesc. Eu nu sunt dintre aceștia, eu accept acest lucru, dar cu condiția să ne învețe limba, să ne stimeze obiceiurile și să se integreze în societatea noastră.”

Europa Liberă: Dar de ați decis în acest an, 2019, la scrutinul local să susțineți una din cele 10 formațiuni politice care se consideră partid unionist.

Victor Micușa: „În primul rând, mi-a plăcut liderul care a candidat la funcția de primar, Octavian Țâcu, care este un om foarte școlit, un istoric foarte bun. Eu am participat din parte societății civile, nu sunt membru al acestui partid și, până când, nu mă regăsesc în...”

Europa Liberă: Dar există această șansă, să regăsească într-un bloc sau să fie uniți cei care împărtășesc curentul unionist?

Victor Micușa: „Eu mă gîndesc că da, numai în cazul când să conștientizeze faptul că acum, la alegerile locale s-au luat foarte puține voturi și mai multe nu au de unde să le ia. De aceea, ar fi bine să se unească, să fuzioneze cu un partid care a luat cele mai multe voturi. Până când, nu văd fuzionarea cu dl Dorin Chirtoacă, din cauza că sunt probleme de integritate. Și chiar de-am fuziona cu dumnealui, s-ar redeschide câteva dosare care ar trage formația nouă înapoi.”

Europa Liberă: Dar cine să redeschidă dosarele și de ce?

Victor Micușa: „Eu că nu degeaba a spus cineva, chiar domnul Filat, când l-au luat din plenul parlamentului la pușcărie, el a spus că sunt vreo 600 de dosare deschise pe numele primarului Dorin Chirtoacă, ele pur și simplu își așteaptă timpul lor. Eu nu știu care sunt jocurile de după culise ale securității noastre, dar eu bănuiesc că asta e o armă pentru a se folosi la momentul potrivit și anume atunci când este apogeul, când se simte forța unionistă sau forța oamenilor care pot să preia puterea, ca să-l dezarmeze.”

Europa Liberă: În acest an s-a ales un nou procuror general, mandatul lui e pe un termen de șapte ani, Dvs., ca reprezentant al mediului de afaceri, chiar credeți ca lumea să-și recâștige încrederea în justiția independentă în RM?

Victor Micușa: „Eu pe domnul Stoianoglo nu l-am cunoscut. Doar că a fost în parlament, el a fost invizibil, ca atare. Recent a fost la o emisiune, mi s-a păut un om credibil, a vorbit deschis despre războiul care se petrece în procuratura generală și la celelate două procuraturi, pe urmă și despre aceea cum au fost agenții economici represați.”

Europa Liberă: Aici am vrut să ajung, de ce am vrut să cer o apreciere a Dvs., că reprezentați mediul de afaceri, iar dl Stoianoglo, în calitate de procuror general, a spus că oamenii care au business nu vor fi urmăriți, nu vor fi persecutați, vor fi lăsați să-și dezvolte afacerile, libera inițiativă. Aveți încredere? Până acum, au încercat totuși instituțiile de drept să vă pună piedică ăn afaceri?

Victor Micușa: „Eu nu fac parte din casta milionarilor, nu fac parte din casta celor care fac afaceri foarte mari, dar am foarte mulți clienți care au fost, într-adevăr, eu îi cunosc personal, eu vorbesc cu ei, care, într-adevăr, au fost represați. Și care spuneau că fără o sută de mii nu rezolvi cazul.”

Europa Liberă: O sută de mii de lei?

Victor Micușa: „Nu, în valută. Și, într-adevăr, unii au plecat în România. Și aceștia erau cu afaceri care plăteau în bugetul statului destul de mulți bani, au fost pe nedrept persecutați. Și, dacă dl Stoianoglo mie mi s-a părut un om matur politic și ca profesionist, vorbește despre fața procuraturii, el a spus așa o frază, că noi acuma trebuie să schimbăm la față procuratura, să nu mai fie așa o sperietoare așa cum a fost...”

Europa Liberă: Să hărțuiască oamenii de afaceri, să...

Victor Micușa: „Da, mi-a insuflat încredere, cu toate că poate e pus de un partid pe care nu-l simpatizez.”

Europa Liberă: După părerea Dvs., ce înseamnă un mediu prietenos pentru afaceri în RM?

Victor Micușa: „Și fiscul, și poliția, și procuratura generală trebuie să aibă o poziție nu de a pedepsi din start, întâi să avertizeze. Ei pot să demonstreze că stau cu ochii pe noi, și atunci să nu încălcăm, ca să nu ajungem la încălcări foarte grave. Prima este avertismentele.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie încurajată persoana care abilități de a face business în RM?

Victor Micușa: „În primul rând, ei trebuie să arate că controalele lor nu sunt selective, nu-i împart între ai noștri și ai voștri. Când se vede că este o creșere economică, la orice firmă, din orice domeniu, ei trebuie să încurajeze. Chiar și un businessman de mare valoare este tot ca o domnișoară, atunci când îi faci complimente: ea se bucură, îi crește inima și încearcă să arte și mai bine. Fix așa și ei. Fiecare dintre noi suntem oameni. Atunci când te încurajează, de-acuma nu mai vrei să te pătezi. Trebuie de făcut o situație unde de exemplu câștigi o linie verde și nu vrei s-o pierzi și nemerești în cadru, aunci ești permanent controlat. Tu trebuie să te menții, să faci tot posibilul ca să stai pe linia asta verde și ei să nu te atingă.”

Europa Liberă: Există posibilități ca această clasă de mijloc să nu fie atât de subțiată?

Victor Micușa: „Da.”

Europa Liberă: Chiar dacă un milion de cetățeni sunt plecați peste hotare și se zice că cei mai descurcăreți ar fi ales calea străinătății? Și dumneavoastă ați amintit ceva mai devreme că mulți au ajuns să-și închidă afacerile și să treacă Prutul sau să meargă peste hotare.

Victor Micușa: „Corect. Acum sunt foarte multe oportunități peste hotare și chiar și din mediul meu de afaceri plecă mulți în Anglia, în Franța, în Germania. Acum foarte ușor te angajezi la serviciu cu buletinul moldovenesc, nici nu trebuie pașaport, fiindcă nu ajung cadre de muncă în Europa, și cadre calitative. Aici e greu de menținut, dar atunci când mai apasă și serviciile de control, e o cale mai ușoară de a te despărți și de a nu regreta că ai plecat din această țară.”

Europa Liberă: Mulți oameni de afaceri se plâng pe nivelul înalt de impozitare, Dvs. ce ziceți, unde ar ajunge RM, ținând cont că bugetul e totuși auster, este un buget consumist și acolo trebuiesc să ajungă banii, iar banii aceștia vin în primul rând din impozite.

Victor Micușa: „Eu nu pot spune că la noi impozitarea este mare, comparativ cu alte țări din Europa, unde impozitele sunt mult mai mari decât la noi. Problema e aceea că noi nu vedem unde pleacă impozitele acestea.”

Europa Liberă: Păi, ele nu-s în pușculița statului?

Victor Micușa: „Sunt în pușculița statului, dar nu se vede unde se duc.”

Europa Liberă: Unde sunt investite?

Victor Micușa: „Unde sunt investite. Aceleași drumuri proaste, aceleași...”

Europa Liberă: La pensii și salarii, deocamdată, se spune că ajung banii ăștia din haznaua statului.

Victor Micușa: „Si eu mă gândesc că s-ar putea de făcut o posibilitate de a plăti impozitele, în funcție de suma pe care o câștigi. Până la 100 de mii, sau chiar până la 500 de mii de lei anual, poți să nu plătești impozite ca să dai voie să se dezvolte. Oricum, impozite plătești, adică dai salarii, vorbesc de impozitele pe venit, care nu sunt chiar atât de mari, dar îi dai omului o șansă de a se dezvolta. Și, în cazul ăsta, mediul de afaceri din businessul mic și mijlociu ar prospera, dar asta cred că este businessul care ar scăpa societatea în vîrstă, într-un fel, de pensii mici și de probleme.”

Europa Liberă: Pentru că reprezentați mediul de afaceri, să vă întrb dacă totuși în economia tenebră se mai învârtesc azi mulți bani și dacă agenții economici ar prefera mai degrabă să mai plătească salarii în plic, să ascundă veniturile și cât de păguboasă ar fi această atitudine a oamenilor de afaceri, dacă ar continua această practică nu tocmai bună.

Victor Micușa: „Această practică de-acum s-a diminuat. Majoritatea salariaților primesc banii pe card. Ceea ce aș numi eu econome tenăbră, asta e aceea carea au patente. Scoțând aceste patente, noi revenim, practic la business legal.”

Europa Liberă: Ați supăra pe o parte din cei care activează în baza patentelor, pentru că ei deseori vorbesc despre necazurile, despre problemele pe care le au.

Victor Micușa: „Poate că aș supara, dar patentele trebuie să fie divizate. Nu poate o băbuță care vinde marar la piața centrală să-și deschidă firmă. Patenta ar trebui să fie ca un ajutor. De exemplu, în domeniul meu, ce ar însemna patenta? Patentă ar putea să aibă un frizer care trăiește la țară, sau să fie un frizer care lucrează într-un spital, de exemplu. Trebuie pur și simplu de selectat aceste patente, nu de scos cu totul. Dar nu se poate să lucrezi cu patenta atunci când tu învârtești sute de mii de lei. ”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la anul 2020? Va fi un an electoral, ne referim la alegerile prezidențiale din toamna anului viitor. Ce așteptări aveți Dvs. de la anul care bate la ușă?

Victor Micușa: „Bănuiesc c-o să fie un an foarte zbuciumat pentru că am impresia că acest guvern nu este stabil și c-o să avem surprize în primăvară.”

Europa Liberă: De ce aveți această impresie că guvernul nu e stabil? Se vorbește atât de mult că e un guvern tehnocrat, un guvern care nu se va lăsa politizat, este un guvern care are sprijin în parlament.

Victor Micușa: „Bine, noi fără banii din afară nu putem să supraviețuim. Dacă în PD se va face o dezbinare până la anul nou, atunci o să fie în favoarea Partidului Socialiștilor, dacă după anul nou – o să fie în favoarea comuniștilor.”

Europa Liberă: Adică, ar putea să se reconfigureze puterea în parlament?

Victor Micușa: „Eu mă gîndesc că da, nu atât de tare, poate că unii miniștri o să fie repuși, dar bănuiesc că în primăvară o să avem un nou guvern, democrat, cu ACUM.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cel care trebuie să ajungă la cârma țării, ce calități ar trebui să aibă acea persoană care își dorește fotoliul de șef de stat în RM?

Victor Micușa: „Eu nu pot să înțeleg: la noi e țară parlamentară sau țară prezidențială?”

Europa Liberă: Semiprezidențială, zice Igor Dodon.

Victor Micușa: „Fiindcă în cazul ăsta nu am un răspunds. Atunci când tu ai lucrul tău de președinte, pe care trebuie să-l faci, și tu te amesteci în treburile guvernului și ale parlamentului, nu mai înțelegi dacă e țară parlamentară sau țară parlamentară sau, cum spuneți Dvs., semprezidențială. Un președinte ar trebui să se ocupe nu de dezbinarea societății. Doar se vede că noi suntem totuși o țară europeană și nu mai trebuie să meargă cu sperietorile astea, cu Rusia, cu euroasiatica, cu gazul, cu minciuni. Ar trebui să fie o persoană sinceră și să spună așa cum este. Să vină în fața lumii o dată pe săptămână, o dată pe lună și să nu spună minciuni, să răspundă la întrbări, să ia atitudine. Și să nu se amestece în treburile parlamentului și guvernului, pentru că parlamentul este ales de popor, președintele – de alt popor.”

Europa Liberă: De aceiași cetățeni, de aceiași alegători.

Victor Micușa: „Știți cum, în dependență de...”

Europa Liberă: De prezența la vot?

Victor Micușa: „De prezența la vot.”

Europa Liberă: Pentru că ați amintit și despre geopolitică, totuși cum vedeți o relație bună pe care RM ar putea și ar trebui s-o aibă și cu și cu Estul, și cu Vestul?

Victor Micușa: „Totul depinde de oameni, fiindcă cum respiră ei, așa o să vadă cei de peste Prut, cum respiră ei, așa o să vadă cei care suntl la Bruxelles, în America, care ne curează. Și atuci când ei nu văd în oamenii noștri o verticalitate, o poziție, anume că merg spre Est sau spre Vest; ei o să ne lase așa, singuri să ne dezbinăm. O să ne mai arunce așa, câte o sută de mii, câte un milion, ca să nu murim de foame, ca să mai putem face ceva, dar n-o să ne dea mâna, n-o să ne ajute.”

Europa Liberă: Apropo, Guvernul Chicu a promis totuși și a inclus în bugetul de stat pentru anul viitor acele 500 milioane de dolari, linie creditară pe care o așteaptă din Federația Rusă, Dvs. ziceați că guvernul, fără bani din afară, sau RM, fără asistență financiară din afară, n-ar avea șanse să se mențină pe linia de plutire.

Victor Micușa: „500 de milioane pe care Rusia le-a împrumutat de la China? 500 de milioane pentru Rusia e o nimică toată, dar dacă atunci când te adresezi unui stat și ceri o creditare de 500 de milioane, despre care bani poate fi vorba? Eu nu cred că ei o să dea, că de la 500 de milioane au trecut la 300 de milioane, acuma, de la 300 de milioane, cineva a spus, din corpul diplomatic: da cine o să ne întoarcă înapoi?; încă nu-i stabilitate politică, încă ne mai gândim, și așa o să se tărăgăneze. Eu nu cred că ea o să dea.

Europa Liberă: Și astăzi pe ce drum se îndreaptă Moldova?

Victor Micușa: „Ca ionii, haos. Eu mă gândesc totuși spre UE. N-avem altă cale. Înțeleg și cei din Partidul Socialiștilor că noi altă cale nu avem. Pur și simplu rușilor le trebuie doar bucata ceea de Transnistrie ca s-o țină sub control, doar atât. Cum a spus și Jirinovski, de la Prut, România lasă să-și ia bucata de pământ, și foarte foarte mulți ruși gândesc așa. Pur și simplu, eu mă gândesc că gaura asta neagră le trebuie la mulți, ca și Transnistria, unde se spală banii, și Europa își spală banii, și rușii își spală banii, și moldovenii – doar cei cu funcții înalte – lor găuri de astea negre le trebuiesc.”

Europa Liberă: Și ce mesaj aveți pentru concetățeni?

Victor Micușa: „Un an nou cât mai bun, mai puțină politică, mai mult lucru, mai multă dedicație, mai multă implicare, fiindcă fără a ne implica, fără a ne expune gândurile corect, și de-a nu ne teme, adică să fim nu numai bârfitori, noi nu putem să schimbăm lucrurile în țară. Noi trebuie la fiecare pas care nu se face corect, trebuie să iesim la manifestații. Trbuie de manifestat pașnic și de spus lucrurilor pe nume, așa cum sunt.”