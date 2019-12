Dorin Chirtoacă: „Nu trebuie să ne mai amestecăm cu rămășițele nomenclaturii comuniste dacă vrem să schimbăm ceva în Moldova” (VIDEO)

„La alegerile de anul viitor, trebuie sa fie debarcat Igor Dodon. Pentru asta politicienii de pe centru-dreapta trebuie să acționeze ca mușchetarii: Toți pentru unul și unul pentru toți!. Actualmente, se încearcă unificarea unioniștilor, pentru ca să nu fim pedepsiți de alegători, în 2020, declară Europei Libere liderul PL, Dorin Chirtoacă într-un interviu de bilanț al anului 2019 și pronosticuri pentru anul viitor.



Europa Liberă: La 1 decembrie s-a împlinit un an de când ați ajuns la cârma formațiunii, actualmente sunteți consilier în Consiliul municipal Chișinău. Dle Chirtoacă, se încheie un an, cum a fost 2019? Și vreau o precizare de la Dvs. Mult s-a vorbit și se mai vorbește despre învingători și învinși, Dvs. în care listă vă treceți?

Dorin Chirtoacă: „Din punctul de vedere al faptului că am scăpat de regimul criminal, mafiot al lui Plahotniuc, evident că suntem cu toții învingători, însă din cauza faptului că nu am reușit să scăpăm și de Dodon în timp util, imediat după debarcarea lui Plahotniuc cum cel puțin noi am cerut, Partidul Liberal și eu personal, atunci deocamdată putem vorbi despre un time out, o situație de statu-quo, moștenită post-perioada Plahotniuc, pe care putem să o rezolvăm în 2020, nu învinși, dar cel puțin pe poziție de start pentru 2020.”

Europa Liberă: Dar socialiștii ar spune că ei sunt marii învingători, pentru că au câștigat primăria, au acum guvern, în fruntea președinției este acum Igor Dodon, lider informal?

Dorin Chirtoacă: „Adevărat, doar că ei nu pot șterge cu buretele complicitatea lor la crearea anume a regimului mafiot Plahotniuc în perioada 2016-2019, trei ani cât au stat toți culcați sub Plahotniuc fără niciun fel de ieșiri publice prin care să încerce să se opună sau astăzi să se justifice, ei încearcă să treacă sub tăcere, dar noi știm…”

Europa Liberă: Adică, socialiștii nu ar putea să șteargă cu buretele cârdășia, dacă ar fi avut-o cu democrații, iar liberalii care chiar au fost la guvernare împreună cu democrații o pot șterge?

Dorin Chirtoacă: „Nu, păi facem diferența. Până în 2016, noi toți am fost pe rând sau cu toții împreună în alianță cu Partidul Democrat - și PLDM-ul, și cei din Blocul ACUM actual. Inițial, 2013-2015, de exemplu au fost numai ei, PLDM cu Partidul Democrat în alianță, fără noi. Până în 2016 a fost continuarea și perpetuarea acelor forme de alianță pe care le-am avut începând cu 2009, Alianța pentru Integrare Europeană, care a adus libera circulație în Europa, Acordul de Asociere, reluarea investițiilor străine, dezvoltarea economică, doar că toate astea au fost umbrite de furtul miliardului, concesionarea aeroportului ș.a., însă până în 2016…”

Europa Liberă: Dar acum toți se distanțează de Plahotniuc, iar când au fost împreună era bine?

Dorin Chirtoacă: „Nu e vorba că era bine, n-am avut altă soluție. Partidul Liberal a avut 10-13 mandate în parlament, PLDM a avut 30 și 20 de mandate în parlament și PD inițial tot așa cu 10-15, după aceea, cumpărând deputați, a ajuns la 20-40 etc., dar nici unii neavând majoritatea n-am avut cum să acționăm de unii singuri, trebuia împreună cu ei. Noi am fi dorit Unirea cu România, din ‘89 încoace, cel puțin. N-a fost posibil în formatul respectiv, am promovat cel puțin să scoatem sârma ghimpată de la Prut, să avem libera circulație, cum am spus.”

Europa Liberă: Dar se pare că Unirea cu România pe ultima sută de metri la guvernare o aveau și cei din Partidul Democrat, prin vocea dlui Filip exact acest mesaj a fost transmis.

Dorin Chirtoacă: „Nu, nu, nu. Ei sunt în stare de orice mesaj, de la pro-euroasiatic până la pro-european și poate chiar unionist într-un singur scop, pentru acapararea puterii și reinstaurarea unui regim mafiot, cum l-au făcut ei cu mâna lor, pentru că până în 2016 cât am fost în alianță - una pro-europeană, echilibrată cât de cât, cu toate luptele interne -, nu s-a ajuns la monopolizarea spectrului politic în totalitate de un singur partid. Din 2016, de când a intrat în cârdășie Partidul Socialiștilor deschis deja, după cum se vede ei erau demult, de prin anii 2006, când Dodon făcea privatizări pe vremea lui Voronin pentru Plahotniuc, că toate - Hotelul Național, Hotelul Codru, Parcul La Izvor, restaurantul, teren pe str. Tudor Vladimirescu -, toate astea i le-a livrat Dodon.”

Europa Liberă: Justiția niciodată nu a vorbit că a probat toate aceste lucruri.

Dorin Chirtoacă: „Din cauză că tot timpul au avut procurorul lor general, cum l-a avut Voronin pe Gurbulea, tot așa Plahotniuc și-a avut și el procurorii generali ai lui: Zubco, Gurin și cine a mai fost, după care Dodon, iată, cu Stoianoglo. Întotdeauna regimurile noastre au avut procurorii lor generali pentru a nu răspunde în fața justiției pentru crimele comise.”

Europa Liberă: Acum, justiția ar putea merge pe urmele lui Vladimir Plahotniuc ca să demonstreze ceva? Cineva spunea că, în general, el nicăieri nu și-a pus niciodată semnătura și e foarte greu să probezi că el ar fi fost implicat în fărădelegi.

Dorin Chirtoacă: „Există persoane apropiate lui Plahotniuc, rude chiar, pe care el a scris aceste active și nu văd cum el se va ascunde după aceste rude. Aici nu va putea să se ascundă, pentru că și aceste persoane au fost implicate în toate firmele acelea ale lui pe unde au fost scrise proprietățile furate din Moldova. Problema nu este în descoperirea sau probarea implicării lui Plahotniuc, problema este că se schimbă accentele în funcție de cine este la putere și nu se face o investigație obiectivă niciodată.



De ce nu se publică lista tuturor acelor care au furat de la Banca de Economii, care au luat credite neperformante, că de la ei trebuie început? Dacă, în 2013 Plahotniuc a încercat să ne ungă ochii cu Filat și Șor ca fiind hoții cu miliardul, protejându-l pe Șor până la urmă, iată că acum Dodon încearcă să ne ungă ochii, cum se spune, cu alți pretinși implicați în furtul miliardului, ajungându-se până și la rude de-ale mele, verișorul Corneliu Ghimpu.”

Europa Liberă: Din observațiile Dvs., PD s-a distanțat de dl Plahotniuc?

Dorin Chirtoacă: „PD joacă acum teatru. Până când nu va fi înlăturat atât PSRM-ul, cât și PD-ul de la guvernare – niciodată nu o să aflăm până la urmă ce se întâmplă în culise, pentru că ei tot timpul au făcut aranjamente între ei. Vă dați seama? Ei fură de pe vremea lui Voronin, ei toți aparținând, de fapt, de Voronin, pentru că Voronin i-a născut pe toți, Voronin a născut tot ce avem noi astăzi.”

Europa Liberă: Dar cum s-a întâmplat ca în vară totuși Igor Dodon să iasă învingător după acel video apărut în cadrul discuțiilor cu Vladimir Plahotniuc?

Dorin Chirtoacă: „Pentru că electoratul socialist de stânga este tolerant la orice fel de hoții și chiar corupție și fărădelegi.”

Europa Liberă: Acolo s-a arătat că ei sunt adversari pe aceeași…

Dorin Chirtoacă: „Păi era vorba despre un milion de euro din Rusia finanțare, era vorba despre federalizarea R. Moldova. Electoratul de stânga, atâta timp cât apari în poză cu Putin îți poate ierta orice, pentru că și lui Putin i se iartă orice.”

Europa Liberă: Dar în acel video Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc arătau ca adversari politici?

Dorin Chirtoacă: „Arătau exact ca doi mafioți, care încearcă să împartă sferele de influență și se luptă între ei care să fie capul mafiei după, iată, un scrutin electoral care noi credem că sunt alegeri, dar, de fapt, e o formă de cumpărare a alegătorilor. În ’86, în plin centrul New Yorkului, John Gotti, un locotenent dintr-o familie mafiotică, căpitan în funcție pe atunci, locotenent, așa se spune în termeni populari, l-a omorât pe capul mafiei newyorkeze și i-a luat locul, pe Paul Castellano, este în toate înregistrările. La fel a făcut…”



Europa Liberă: De ce dl Plahotniuc a avut interesul ca acest video să apară în public?

Dorin Chirtoacă: „A încercat o mișcare disperată, văzând că își pierde controlul asupra lui Dodon și exact așa cum a fost omorât cel din Statele Unite, fix așa a încercat să facă Dodon la noi cu Plahotniuc, doar că la noi nu se împușcă din pistoale, se bagă în închisoare, se fuge peste hotare, nu se trece la răfuială fizică.”

Europa Liberă: Ideea creării sau resetării unei majorități parlamentare cum vi se pare? E una cu șansă, pe cine ar împăca, ce plusvaloare ar da dacă ar decide democrații să părăsească acea înțelegere tacită pe care ar fi avut-o cu socialiștii?

Dorin Chirtoacă: „Democrații ar fi putut demonstra că vor să iasă din acest sistem mafiot pe care tot ei l-au creat împreună cu socialiștii și cu comuniștii. Dacă ar fi dorit să iasă, atunci nu l-ar fi susținut pe Dodon la moțiunea de cenzură privind demiterea guvernului și ar fi arătat o susținere indirectă guvernului, ar fi mers mai departe cu inițiativa, care s-a dovedit a fi una populistă, privind aducerea unui procuror european independent, că ei au făcut așa o inițiativă.

Și atunci ar fi fost o resetare adevărată și ar fi arătat că n-au frică de o justiție adevărată și de un procuror care să nu depindă de nimeni în Moldova, să fie unul independent și care să lucreze la egală distanță față de toți, cine a încălcat legea să fie tras la răspundere, cine nu – să fie apărat de lege.”

Europa Liberă: Dvs. câtă încredere aveți în actualul procuror general că ar putea să aducă lumină în dosarele de rezonanță - furtul miliardului, uzurparea puterii, capturarea statului?

Dorin Chirtoacă: „Nu am și nu pot avea încredere. Va fi o diferență de nuanțe în modul în care va proceda el față de procurorii lui Plahotniuc, în așa fel încât să capete măcar o minimă credibilitate, însă el va acționa și acționează deja la comanda lui Dodon, se vede clar, prin modul în care gestionează chiar problema cu dosarul furtului miliardului, când a spus că nu a văzut nimic în rapoartele Kroll. Asta este o declarație iresponsabilă pentru care deja ar trebui să-și dea demisia.”

Europa Liberă: Dar poate a fost sincer, că într-adevăr putea încă să nu cunoască conținutul?

Dorin Chirtoacă: „Dacă a fost, banii au plecat prin transferuri bancare. Kroll a luat transferurile bancare și de la transferurile bancare din punctul final, dând înapoi transfer după transfer a ajuns la Banca de Economii și invers, s-a uitat pe lanțul transferurilor și de acolo a ajuns la persoane, Kroll n-a cunoscut nicio persoană, n-avea de unde să știe, dar pe baza conturilor identificate a găsit și persoanele.”

Europa Liberă: Și poate că o să verse lumină și asupra acestui dosar, dați-le o șansă, abia a intrat în funcție. El zicea că doar zece procurori erau antrenați pe acest dosar important.

Dorin Chirtoacă: „Dacă vă amintiți, este nevoie să fie dată publicității imediat orice informație care ține de încălcarea legii, este singura șansă ca Moldova să se miște înainte, pentru că dacă este dată publicității – nu mai pot fi făcute manipulări. Dacă procurorul general ascunde această informație cu beneficiarii furtului miliardului și începe deja percheziții și atacuri în altă parte, înseamnă că el manipulează cu acest dosar. Însă pentru a drege busuiocul, probabil va renunța la presiune pe alte dosare de rezonanță care au fost, cum a spus el în interviul la o emisiune, deci se va încerca crearea impresiei precum că revenim la normalitate, dar ea n-are de unde să fie. Am depus personal la procuratură o plângere cu privire la privatizările făcute de Dodon, Greceanîi în favoarea lui Plahotniuc, inclusiv creditul lui Greceanîi de 5 milioane de euro luat de la Banca de Economii.”

Europa Liberă: Dar pe timpul Dvs. la cârma primăriei câte privatizări s-au făcut în municipiul Chișinău?

Dorin Chirtoacă: „Din primărie nu s-a privatizat nimic, decât dacă prin metode hoțești, adică prin hotărâri judecătorești.”

Europa Liberă: Dar multe au fost deciziile judecătorești, care au dat câștig de cauză celor care au vrut să pună mâna pe anumite obiective?

Dorin Chirtoacă: „Deci, trebuie să răspundă acei judecători care s-au substituit Consiliului municipal și primăriei.

În rest, din primărie sau din Consiliul municipal să fie deliberat, scos la mezat ceva, cum a fost scos aeroportul, Air Moldova, hoteluri, terenuri ș.a.m.d., întreprinderi de stat, ceea ce a făcut pe vremea lui Voronin, Dodon și cu Greceanîi, așa ceva n-a fost, niciun metru pătrat măcar.”

Europa Liberă: Să vorbim despre politică. De ce e atât de fărâmițat segmentul centru-dreapta și cum poate fi consolidat? Și cât de mult pierde, nu știu, R. Moldova, cetățenii R. Moldova că au atâtea partide pe eșichierul de centru-dreapta?

Dorin Chirtoacă: „De regulă, în toată Europa dreapta este mai fărâmițată decât stânga, este o tradiție sau ceva nescris la nivel european, însă la noi este o problemă mai mare unde se amestecă orgoliile, neîncrederea, suspiciunile și poate și dezamăgirile de-a lungul timpului, pentru că același tip de proces l-am avut și în anii ‘90, și în anii 2000, și în 2009, am putea spune, și în prezent.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că va fi cu șansă să unificați cel puțin curentul unionist? V-ați propus, dar se pare că prea puține reacții au fost din partea tuturor celora care reprezintă acest curent unionist, până la zece formațiuni au ajuns să fie.

Dorin Chirtoacă: „Da, voi depune tot efortul în acest sens și probabil cea mai importantă misiune a mea în politicul moldovenesc după preluarea conducerii Partidului Liberal este aceasta. Dacă reușesc aceasta, înseamnă că vom reuși cu toții, dacă nu reușesc aceasta, rămâne să vedem cum ne descurcăm în continuare.”

Europa Liberă: Dar cum puteți să reușiți?

Dorin Chirtoacă: „Discutăm în fiecare zi cu câte doi, trei, patru colegi din celelalte formațiuni unioniste în vederea înființării unei mișcări unioniste în R. Moldova în așa fel încât în 10-20 de ani să putem construi și realiza Unirea.”

Europa Liberă: În 10-20 de ani, e un obiectiv de lungă durată?

Dorin Chirtoacă: „Păi dintr-odată… Adevărat.”

Europa Liberă: Cum îl chemați pe Octavian Țîcu să vină în această mișcare unionistă comună, dacă nu demult ați avut altercații?

Dorin Chirtoacă: „A sărit la bătaie... Trecem peste toate și peste tot și mergem înainte. Altă soluție nu avem. Depinde cum se va manifesta mai departe fiecare în cadrul unei asemenea mișcări, dacă vom reuși s-o constituim. Ideea este că poate mulți dintre colegi caută unde este capcana, că de multe ori se întind capcane când vrei să unifici ceva sau să faci un proiect comun. Nu este nicio capcană, nu a fost și nici nu poate fi. M-am gândit zi și noapte, cum să găsim acea formulă care să-i împace pe toți, pentru că de multe ori toți se cramponau cine să fie lider.”

Europa Liberă: Și frustrări, orgolii sunt suficiente?

Dorin Chirtoacă: „Am scos problema asta, pentru că în cadrul unei mișcări unioniste toți putem să ne păstrăm fiecare entitatea noastră, partidul nostru, organizația noastră, iar liderii îi vor stabili cetățenii prin măsurătorile care se fac, sondajele de opinie publică etc., dar nici asta nu va conta, pentru că la parlamentare va trebui să fim toți. De exemplu, eu nu insist nici pe departe să mă autointitulez în liderul total și absolut al unei asemenea mișcări.

Dacă trebuie, eu mă duc pe ultima poziție în lista pentru parlament, când vom merge cu toții, astfel încât să o susțin și mai puternic din acel punct. De exemplu, dacă suntem zece partide unioniste, mă duc eu al zecelea pe listă și meargă d-lor primii pe listă, tocmai ca să putem lua cât mai multe procente, să voteze cât mai mulți oameni pentru noi. Puterea noastră va fi în unitatea noastră, în faptul că vom fi cu toții în aceeași mișcare unionistă, iar depășirea pragului electoral nu reprezintă o problemă, pentru că este șapte la sută pentru oricâte partide formează un bloc politic sau electoral.”

Europa Liberă: Problema e în cine ar putea și ar trebui să candideze la prezidențiale, pentru că prezidențialele cel mai probabil vor fi primele?

Dorin Chirtoacă: „Ideal ar fi să avem un candidat comun. Din nou poate să apară problema orgoliilor. Nu exclud că poate să apară din afară cineva, tot unionist, un nou candidat și atunci am propus o formulă elegantă, îi spun eu, și anume, începem toți cursa electorală, dar pe baza măsurătorilor independente, repet încă o dată, de exemplu IRI (Institutul Republican Internațional), o instituție credibilă, rămâne doar cel mai bine plasat.”

Europa Liberă: Dar se pare că ideea asta a avansat-o și Maia Sandu, reproșându-i lui Andrei Năstase, care a spus că el va merge să candideze pentru funcția de președinte al țării. Și cineva se întreba: păi atunci ce rămâne din ceea ce a fost comun - blocul, PPDA și PAS? Și Maia Sandu zicea că, în baza măsurătorilor, se va decide cine ar merita să fie candidatul potrivit.

Dorin Chirtoacă: „În cazul în care reușim unificarea unioniștilor, etapa următoare va fi colaborarea cu cei de centru-dreapta, pro-europeni, cum este dna Sandu și ceilalți colegi ai dumneaei, astfel încât oamenii să vadă că nu ne mâncăm între noi ca niște câini și la alegerile prezidențiale mergem de o manieră organizată, fie ne susținem toți reciproc chiar din turul întâi, fie în turul al doilea deja unii pe alții, în funcție de cine iese în turul doi.”

Europa Liberă: Ați numit-o pe dna Maia Sandu, lidera PAS, dar nu ați spus nimic despre Andrei Năstase, liderul PPDA?

Dorin Chirtoacă: „Și d-lui în măsura în care Blocul ACUM va funcționa în continuare de o manieră…”

Europa Liberă: Se pare că ei au zis că se despart.

Dorin Chirtoacă: „…unită, însă Dvs. cunoașteți că în ceea ce-l privește pe dl Năstase, eu am expus o serie de lucruri care țin de un adevăr obiectiv din anii 2000 vizavi de Air Moldova, cei doi Țopa și prejudiciul de șapte milioane de euro. Și lucrurile acestea în mod normal tot trebuie investigate și în Europa, și la noi, dar să vedem cine va face acest lucru și dacă îl va face. De aceea, în ceea ce privește Blocul ACUM, noi tot timpul am avut drept, să spunem așa, partener de colaborare cumva în întregime blocul și cu liderul acestuia – Maia Sandu, cum a fost stabilită în ultima jumătate de an.”

Europa Liberă: Problema transnistreană poate fi soluționată? Poate fi forțată soluția pentru acest conflict?



Dorin Chirtoacă: „Regiunea transnistreană și populația ostatică de acolo este și va fi folosită de acum încolo din ce în ce mai activ pentru susținerea forțelor pro-ruse, trădătoare de neam și țară. Iată, în speță, Partidul Socialiștilor, anterior au lucrat și pentru Partidul Democrat la alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Ce reacție poate veni din partea societății, dacă se identifică o soluție despre care se zice că s-ar plămădi în biroul cuiva?

Dorin Chirtoacă: „Soluția lor poate fi una singură, transnistrizarea R. Moldova, adică ceea ce se întâmplă acolo, să se întâmple și aici ca să aibă controlul total asupra R. Moldova și să refacă Uniunea Sovietică sub forma Uniunii Euroasiatice, acesta este visul lui Putin către 2024, la încheierea ultimului său mandat de președinte, dacă nu vor mai încălca iar Constituția, dar scopul acesta este.

Și atât Ucraina, Moldova, celelalte țări din fosta URSS vrea să le bage înapoi în subordinea Rusiei, pentru că Moscova și Rusia au rămas imperiu, ei altă mentalitate nu au.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi în fruntea R. Moldova, ce soluție ați pune pentru problema transnistreană?

Dorin Chirtoacă: „În primul rând, controlul fizic total al liniei de demarcație pe Nistru, pentru ca să nu avem nici un fel de contrabandă, nici un fel de treceri ilegale, nici un fel de dispariție în neant a bunurilor de aici, dincolo sau trafic de persoane, sau orice altceva, la fel din partea ucraineană, după care oferirea de sprijin financiar necondiționat din partea Chișinăului și din partea Europei, dacă este posibil, pentru comunitățile locale din regiunea transnistreană, nu guvernului separatist de la Tiraspol, nu autorităților lor centrale, nu structurilor lor de forță, dar comunităților locale, primăriilor care sunt acolo sau sovietelor sătești, cum se mai numesc, infrastructură, apeduct, canalizare ș.a.m.d., facilitarea acordării cetățeniei. Cunosc oameni din Transnistria care aleargă după cetățenia română, pentru că nu văd viitorul nu că la ei în Transnistria, nu că la noi aici la Chișinău, în Moldova, dar vor deja pașaport românesc ca să poate să-și facă viitorul în Europa.”

Europa Liberă: Dar în regiune sunt mai multe structuri: vamă, fisc, armată, monedă?

Dorin Chirtoacă: „…Cu vama și, respectiv, cu activitatea agenților economici există niște reglementări, ei, dacă se înregistrează în partea asta, la noi, în mod legal pot desfășura import-export, nu este nicio problemă. Deci, aici iarăși, de o manieră transparentă…”

Europa Liberă: Dar cum ați negocia cu Rusia ca să-i convingeți că trebuie să-și retragă armata, forțele de menținere a păcii să fie transformate? Ați avea succes într-un dialog cu rușii pe această chestiune?

Dorin Chirtoacă: „De unii singuri noi nu avem cum să rezolvăm problema asta, pentru că noi pentru Rusia suntem niște pigmei, suntem niște furnici, nimeni. Ei se consideră imperiu mai departe. Ei pot accepta rezolvarea problemei din Transnistria doar împreună cu rezolvarea problemelor celorlalte ale conflictelor înghețate din toată fosta URSS. În cazul dat deja este Donbas, Crimeea, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și toate celelalte. Toate chestiunile astea le putem rezolva doar, cred, împreună cu UE și Statele Unite. O propunere a mea ar fi în acest sens ca în schimbul lăsării în pace a acestor popoare din fosta URSS, Rusia să primească relații firești cu Uniunea Europeană, inclusiv liberalizarea vizelor, liberalizarea schimburilor economice, adică integrarea în democrațiile europene, nu aderarea la Uniunea Europeană, dar relații pe orizontală și scoaterea sancțiunilor, de exemplu.

Rusia ar putea obține acest lucru și s-ar putea dezvolta. Noi am putea ajuta pentru ca lucrurile să meargă în direcția respectivă, însă decizia este la nivelul marilor jucători, al greilor acestei lumi.”

Europa Liberă: Sunteți și ales local în Consiliul municipal Chișinău. Despre activitatea pe care o desfășurați acolo și cum vedeți rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă chișinăuienii, ce ne puteți spune?

Dorin Chirtoacă: „Am propus inițiative în Consiliul municipal, voi propune în continuare. Reacționez și reacționăm la orice eroare comisă de actuala administrație, însă marea prioritate este promovarea celor cinci proiecte europene cu finanțare de zeci de milioane de euro, și anume pe stația de epurare care trebuie să fie gata anul viitor sau peste un an cel mult, drumurile, transportul public, troleibuzele, izolarea termică a clădirilor și deșeurile.”

Europa Liberă: Edilul Ion Ceban a reușit să efectueze vizite la București, la Kiev, la Ankara și a promis că din toate aceste trei capitale va obține sprijin pentru implementarea mai multor proiecte.



Dorin Chirtoacă: „El încearcă să creeze o iluzie, pentru că oricât se va plimba pe toate meridianele lumii, finanțarea vine de la BERD și BEI, de la cei doi mari finanțatori mondiali. BEI este cel mai mare finanțator mondial, Banca Europeană de Investiții, și BERD-ul urmează. De multe ori, BERD-ul promovează mai repede proiectele în acest spațiu. Deci, nu din Turcia, nu din Rusia, din București tot noi ne-am înțeles să vină finanțarea pentru Liceul „Gheorghe Asachi” acum trei ani, așa cum a venit finanțarea și au făcut scara cu granit din Parcul Valea Morilor. Este un fel de disperare de cauză. Oricât se va plimba, repet încă o dată, tot la BEI și la BERD va ajunge.”

Europa Liberă: Și în încheierea acestei discuții, cum va fi anul 2020, cum ar putea să fie, ce așteptări aveți de la acest an?

Dorin Chirtoacă: „Anul 2020 poate fi un an al relansării noastre naționale din toate punctele de vedere. Avem rezoluția Congresului american din ’91, care încurajează Unirea, avem declarația Parlamentului României din 2018, 27 martie, care încurajează Unirea, avem rezoluția Parlamentului European, care spune că au fost ocupate Basarabia și Bucovina în ‘40 prin Pactul Ribbentrop-Molotov.”

Europa Liberă: Realist, tot Dvs. ați spus că vă gândiți la acest lucru doar peste 20 de ani că s-ar putea.

Dorin Chirtoacă: „Construit timp de 20 de ani. Din punctul meu de vedere, și mâine putem merge la Prut să dăm zidul jos, așa cum au dat berlinezii zidul în ‘89, doar că asentimentul tuturor este să o facem de o manieră democratică, populară, prin participarea în parlament, o majoritate în parlament, 50+1, 60 la sută, poate și mai mult și astfel să votăm Unirea sau să avem o majoritate și în societate deja formată în acest sens pentru un referendum, dar cel mai ușor este exemplul Sfatului Țării și o susținere populară enormă în acest sens.”

Europa Liberă: Dvs. vorbiți despre această idee, ținând cont de faptul că Moldova rămâne a fi un stat cu o societate destul de divizată?

Dorin Chirtoacă: „Societatea este divizată, pentru că soluțiile poate nu au fost la nivelul așteptărilor, dar după ce lucrurile s-au limpezit și am trecut prin de toate și prin succese, și prin eșecuri...”

Europa Liberă: Va fi un an fierbinte din punct de vedere politic?

Dorin Chirtoacă: „Da, evident, va fi fierbinte, pentru că aceștia se vor ține și cu dinții de putere. Mă refer la socialiști, PD-iști, cei care au distrus Moldova în ultimii 20 de ani prin toate hoțiile pe care le-au făcut, că despre asta e vorba, nu-i vorba despre ideologie și orientare pro-europeană sau pro-rusă, e vorba despre ce au făcut ei aici, de ce s-au băgat în toate acele hoții despre care deja nu o dată am spus public. Noi nu trebuie să ne mai amestecăm cu rămășițele nomenclaturii comuniste dacă vrem să schimbăm ceva în Moldova. Trebuie să avem noi o majoritate pro-europeană și unionistă curată în Parlamentul R. Moldova și atunci vom putea face schimbări.”