Igor Boțan: În R. Moldova o pătrime din partidele politice pretind că sunt unioniste. Și toate sunt dispersate

Igor Boțan: „Partidul Liberal nu pretinde că vrea să devină centru pentru o consolidare a mișcării unioniste, dar vine cu această inițiativă care, din punctul meu de vedere, este una inspirată, trebuie să recunoaștem.”

Europa Liberă: A luat cu prăjina înainte?

Igor Boțan: „Nu cred. Mai degrabă este vorba despre o situație circumstanțială. Ne dăm bine seama că, după sărbătorirea Centenarului, ne-am pomenit într-o situație foarte stranie. Avem în R. Moldova o pătrime din partidele politice care pretind că sunt unioniste și toate aceste partide sunt dispersate, practic, fără reprezentare în parlament, cu un rezultat foarte slab la alegerile locale, care abia s-au terminat.”

Europa Liberă: Unioniștii neuniți...

Unioniștii neuniți, după sărbătorirea Centenarului...



Igor Boțan: „Unioniștii neuniți, după sărbătorirea Centenarului. De aceea, această propunere, pe care a făcut-o Dorin Chirtoacă mi se pare una foarte inspirată.”

Europa Liberă: Și cum ați rezuma-o Dvs.?

Igor Boțan: „Eu aș rezuma-o în felul următor: avem un electorat unionist, care, de bine de rău, în sondajele de opinie pledează ideea Unirii. Avem o pătrime din partidele politice înregistrate, care se declară unioniste și e timpul potrivit pentru ca aceste partide să formeze un front larg, așa cum a fost Mișcarea de eliberare națională. Mă refer la Frontul Popular.”

Europa Liberă: Dar care este dovada cea mai concludentă că liberalii, în special Dorin Chirtoacă este cel mai indicat să fie purtătorul de flamură, ceilalți la alegerile din capitală s-au declarat și ei la fel de indicați sau la fel de unioniști, sau chiar și mai?

Igor Boțan: „Tocmai în asta și constă farmecul ieșirii lui Dorin Chirtoacă. El nu pretinde că vrea să fie purtător de flamură. El spune: „Oameni, ideea emană de la mine. Eu mă împărtășesc cu voi cu această idee și vă invit pe toți, cei care doriți”...”

Europa Liberă: Adică, nu el se declară campionul unioniștilor?



Igor Boțan: „Nu. Și acest lucru pare foarte atractiv. El spune: „Oameni, suntem 11 sau 13 partide unioniste. Ideea vine de la noi. Am discutat deja cu 7 partide politice, pe care le invităm și pe celelalte, de asemenea, le invităm, rămâne la latitudinea lor să accepte sau nu, dar ideea în sine e una foarte sănătoasă. Rămânem entități, dacă vă temeți să fuzionăm, rămânem entități politice distincte, dar cu un scop comun și cu eforturi comune”.”

Europa Liberă: Scopul fiind intrarea în parlament?

Igor Boțan: „Da. Și acest lucru, de asemenea, este foarte important. Scopul este reprezentarea unioniștilor în structurile de stat: parlament, consilii locale, primării ș.a.m.d., pentru că actualmente această reprezentare este sub orice critică. Și atunci, Dorin Chirtoacă vine cu această idee.”

Europa Liberă: Un sceptic ar zice: „Nu cumva-i prea târziu, după ce s-au consolidat socialiștii și președintele socialist deja pune la îndoială utilitatea burselor care se dau la universitățile din România”?



Igor Boțan: „Părerea mea e că este timpul potrivit, pentru că socialiștii la alegerile locale recente au putut să se convingă că nu mai sunt un partid dominant în R. Moldova, au un suport de aproximativ 30 la sută, iar potrivit unor sondaje de opinie, am avea cam 30 la sută din cetățenii R. Moldova care agreează ideea Unirii. Și mai există un șir de factori, pe care dl Dorin Chirtoacă astăzi i-a prezentat de o manieră, din punctul meu de vedere, foarte inspirată. El a spus în felul următor: „Nu trebuie să mai antagonizăm proeuropenii, care nu sunt unioniști, trebuie să mergem cu două coloane: noi, unioniștii, pe de o parte, ei, proeuropenii consacrați, și în această situație noi avem șansa eventual să luptăm pentru, de exemplu, câștigarea alegerilor prezidențiale, dacă identificăm candidatul cu cele mai mari șanse, sau la eventualele alegeri parlamentare anticipate putem merge ca structuri distincte, dar cu un mesaj clar, că atunci când ajungem în parlament ne unim eforturile pentru a obține o majoritate”. Adică putem vedea că Dorin Chirtoacă este cât se poate de rațional și natural în această propunere.

Este vorba despre un proiect aici, în R. Moldova, de cooperare între niște forțe politice care au suport electoral...

Și ultimul factor pe care vreau să-l menționez, această idee de a nu-i antagoniza pe europeni, strângându-i la colț și spunându-le: „Dar care este atitudinea dvs. față de Unire?”, pentru a-i prinde în această capcană, bâlbâială că de principiu, da, dar nu e cazul ș.a.m.d. Domnia sa spune de o manieră foarte clară: „Mergem cu coloane separate” și iată această idee – coloane separate, proeuropenii și unioniștii – trebuie să dezamorseze pericolul care vine din partea socialiștilor care, după această inițiativă a lui Dorin Chirtoacă, pot bate alarma că, iată, avem pericolul unionist, „scoatem sabia din teacă”, așa cum spunea recent dl președinte. Nu! Este vorba despre un proiect aici, în R. Moldova, de cooperare între niște forțe politice care au suport electoral.”

Europa Liberă: Cum spunea un unionist din România, e adevărat, „la Chișinău sau în R. Moldova, unioniștii uneori sunt ridicoli tocmai din cauză că nu discută despre modul în care s-ar face cât mai repede sau cât mai temeinic Unirea, ci dispută flamura unionistă sau caută cine și cât de neunionist este”. În sensul acesta îmi amintesc un text publicat de colegul nostru Ivan Sveatcenko. Țineți minte, probabil, și Dvs. cum octombreii se provocau unii pe alții, întrebau: „Tu îl iubești pe Lenin?” și, dacă nu-l iubeai pe Lenin, vai și amar de capul tău. Acum e bine că Dorin Chirtoacă a depășit și el sau el în primul rând această fază și, mai ales, a fost suficient de politicos cu cei care revendică faptul că sunt mai vechi în meseria unioniștilor, dar nu pot să nu întreb, o fi având și Dorin Chirtoacă această idee care îl macină, există și unioniști cu voie de la partid, unioniști, care tocmai au sarcina poate, misiunea să introducă un fel de ceață în această mișcare. Totuși nu va dori mișcarea unionistă să facă ordine în sensul acesta?

Igor Boțan: „Cred că inițiativa lui Dorin Chirtoacă a luat în considerare și acest factor la care vă referiți Dvs. Dorin spune în felul următor: „Suntem 13 partide, cu 7 am discutat. E important ca cele care agreează ideea noastră să vină și în mod natural, iată, polul unionist consolidat se creează. Ceilalți care vor să rămână pe dinafară e treaba lor, dar deja vor fi cei care nu acceptă această idee de front comun al unioniștilor, ei vor rămâne pe dinafară”. Pentru electoratul unionist, sigur că această idee a lui Dorin Chirtoacă ar fi foarte atractivă. Și în felul acesta, Dorin Chirtoacă, așa cum spuneți Dvs., fără pretenții că el vrea să fie purtător de flamură, dar ca o persoană care are o anumită experiență politică – și cu bune, și cu rele – el vine și spune: „Dlor, am ajuns în această situație, haideți să depășim această stare, pentru că este o stare dezolantă pentru mișcarea unionistă din R. Moldova.

Cei care acceptă, bine, cei care nu acceptă, oricum rămâneți pe dinafară și oricum ne veți invidia ulterior, pentru că noi am avut curajul și înțelepciunea să ne unim eforturile pentru a da o alternativă R. Moldova”.”

Europa Liberă: Credeți că e un timp propice pentru unirea unioniștilor în condițiile în care, repet, pe stânga apare o forță care îi va condamna și numaidecât va dori să le lipească o etichetă de dușmani ai statalității, când la vârful puterii, la președinție stă un președinte care luptă pentru consolidarea statului, dacă nu împotriva Unirii cu România?

Igor Boțan: „În orice caz, e timpul potrivit. Cei care pot eticheta unioniștii ca antistataliști, nu au decât s-o facă, atâta timp cât justiția din Moldova a ajuns la concluzia că ideea unionistă poate fi promovată pe căi politice de formațiuni politice.”

Europa Liberă: Vă referiți la legalizarea denumirii sau opțiunii unioniste în Statutul Partidului Național Liberal?

Igor Boțan: „Da. Și acest lucru trebuie să-l recunoaștem, Partidul Național Liberal ar merita să fie purtător de flamură al unioniștilor, pentru că a fost acel care a făcut această breșă în acest zid statalist și, până la urmă, această idee unionistă nu este chiar atât de nocivă, chiar și din perspectiva stataliștilor. Odată ce avem un curent puternic unionist în R. Moldova, este o provocare pentru stataliștii care se află la guvernare să guverneze țara de o manieră care să convingă cetățenii că țara asta are perspectivă, că nu este un stat...”

Europa Liberă: Deci în competiție cu unioniștii să dovedească că este un stat sustenabil?



Igor Boțan: „Sigur! Exact, că nu este un stat falit, că pot fi rezolvate problemele cetățenilor. Dimpotrivă, eu cred că socialiștii ar trebui să-și dorească un astfel de oponent politic serios, consolidat, pentru ca ei să fie în permanență, hai să spunem așa, conectați la priză, să arate cetățenilor că acest stat este fezabil, se poate întreține, poate avea relații normale cu vecinii…”

Europa Liberă: Apropo de vecini, pe partea cealaltă, pe malul celălalt al Prutului există o guvernare care este obligată în virtutea acordurilor semnate, cutumelor politice să colaboreze cu guvernul, cu guvernarea, oricare ar fi ea, da?

Igor Boțan: „Așa este.”

Europa Liberă: Și atunci cine ar fi interfața?

Igor Boțan: „Eu repet același lucru de mai mult timp și spun că statul român este un stat responsabil, care semnează acorduri internaționale și le respectă. Ne amintim când președintele Traian Băsescu a lansat acea idee unionistă, dar a spus că este o idee de suflet, dar fără implicarea statului român.

Este o idee de suflet, dar fără implicarea statului român...



Deci, se acreditează acum următoarea idee că, dacă în R. Moldova avem o mișcare unionistă și această mișcare unionistă este perfect legală, și această mișcare convinge cetățenii R. Moldova că statele noastre ar trebui să se unească – este un proces absolut firesc, nu se implică statul român. Când în R. Moldova va exista o majoritate care ar accepta o astfel de idee – atunci vor fi găsite și mecanismele potrivite.”

Europa Liberă: Dar în timpul acesta statul român eliberează pașapoarte cu cetățenie românească.

Igor Boțan: „Pentru că avem o situație deosebită în R. Moldova, avem 15% din teritoriul R. Moldova controlate de către partenerul nostru strategic – Federația Rusă, care a eliberat pașapoarte rusești concetățenilor noștri din Transnistria, a susținut această fâșie de pământ, această republică nerecunoscută diplomatic, financiar, militar. Deci, România ca țară responsabilă la hotarele Uniunii Europene trebuie să ia măsurile de protecție, pentru că este responsabilă chiar în fața partenerilor din Uniunea Europeană pentru securitate la hotarele Uniunii Europene pe segmentul respectiv.”

Europa Liberă: Eu credeam că o să răspundeți altfel, cum mi-ați răspuns și altă dată când mi-ați spus că este la latitudinea cetățeanului să folosească sau nu această oportunitate, cum e la latitudinea bulgarilor să ia pașapoarte bulgărești sau a etnicilor ucraineni să solicite cetățenia ucraineană.

Igor Boțan: „Exact, dar Dvs. m-ați întrebat nu de atitudinea cetățeanului moldovean, ci de atitudinea Bucureștiului. Și atunci, eu, ca și cetățean al R. Moldova, spun în felul următor: statul român este responsabil și în fața partenerilor din Uniunea Europeană de asigurarea securității la hotarele Uniunii Europene pe segmentul pe care îl are cu R. Moldova, dar dacă luăm în considerare și relațiile noastre absolut speciale din punct de vedere cultural, etnic, lingvistic ș.a.m.d., chiar e bine că România, ar fi bine ca România să dezvolte proiecte în R. Moldova, inclusiv proiecte investiționale, economice și multe, multe altele.”



Europa Liberă: Și atunci intervine întrebarea inevitabilă a scepticului din ultima bancă: cine este mai îndreptățit să construiască aici un spațiu cultural, istoric comun - „russkiy mir” sau „rumânskiy mir”?

Igor Boțan: „Cu „russkiy mir” lucrurile sunt așa cum sunt. Avem, Biserica Ortodoxă, care în proporție de 90 la sută este parte a „russkiy mir” și acest lucru nu-l putem ocoli. Avem Transnistria, unde avem o parte a așa-zisului „russkiy mir”, avem Găgăuzia, care de asemenea…”

Europa Liberă: Deci mai multe repere are „russkiy mir”?

Igor Boțan: „Eu cred că, deocamdată, R. Moldova este ancorată foarte puternic la „russkiy mir”, tocmai de aceea proiectele foarte interesante pe care le-a lansat mediul academic românesc, de exemplu în 2015, un fond special al României pentru R. Moldova astfel încât cetățenii R. Moldova să se convingă că România are interes pentru acest teritoriu, că România vrea aici stabilitate, că România vrea dezvoltare economică aici, pentru că România este un stat responsabil, membru al Uniunii Europene, iar mișcările unioniste sunt mișcări inițiate de cetățeni care au dreptul la asociere, care au dreptul la opinie.

R. Moldova este ancorată foarte puternic la „russkiy mir”...



Deci, este vorba despre mișcări cetățenești, și nu mișcări care sunt susținute politic de la București ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și slavă Domnului că nu sunt în situația tătarilor din Crimeea.

Igor Boțan: „Da, slavă Domnului! Asta într-adevăr, dar pentru stataliști, pentru socialiști mesajul e acel pe care l-am spus. Domnilor, aveți o oportunitate extraordinară să demonstrați că statul R. Moldova este un stat care se poate autoguverna normal, întreține relații normale, dar pentru asta nu e nevoie să amenințați mișcarea unionistă că o scoateți în afara legii, că interziceți mișcarea unionistă și multe, multe alte lucruri. E o competiție normală. Din acest punct de vedere, și asta am vrut să subliniez, Dorin Chirtoacă, astăzi, din punctul meu de vedere a avut inspirație, a venit calm, liniștit, fără pretenții, dar cu o idee, așa cum spuneam, foarte, foarte bine punctată. Pot să spun acest lucru, am fost plăcut surprins de această abordare foarte calmă și inteligentă.”