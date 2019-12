Alexei Tulbure: „A fost un an al marilor speranțe și al marilor dezamăgiri” (VIDEO)

După destrămarea alianței ACUM-PSRM și demiterea guvernului Sandu, pentru care de fapt au votat oamenii la alegerile din 24 februarie, orice altă configurare politică urmează să aibă mandatul poporului, crede analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador la ONU și Consiliul Europei. Mai ales că legitimitatea celor 30 de mandate ale deputatilor PDM în parlament este sub semnul întrebării, ele fiind obținute prin fraudă și manipulare, nu prin libera exprimare a voinței alegătorilor, mai spune activistul civic. În acest sens și legitimitatea actualului „guvern minoritar”, condus de Ion Chicu este foarte dubioasă, crede analistul.





Europa Liberă: Un an se duce, altul vine, ce a fost rău și ce va fi bine? Cum a fost 2019, dle Tulbure, în opinia Dvs.?

Alexei Tulbure: „A fost un an al marilor speranțe și al marilor dezamăgiri. Marea speranță a venit odată cu guvernul care a avut girul majorității populației din Republica Moldova și poate pentru prima dată în istoria țării noastre și-au unit eforturile „stânga” moldovenească și „dreapta” moldovenească. Ceea ce deodată a și dat rezultate, pentru că s-a eliminat un regim care părea foarte stabil și puternic, dar, odată ce și-au unit eforturile, s-a produs schimbarea. Mai mult decât atât, acest guvern a avut susținerea marilor jucători geopolitici, în alte circumstanțe - opozanți.”

Europa Liberă: Dl Kozak a nuanțat și a spus că asta a fost vrerea politicienilor de la Chișinău.

Alexei Tulbure: „Eu nu împărtășesc opinia că guvernul Sandu a fost rezultatul eforturilor partenerilor internaționali. A fost rezultatul eforturilor societății, a fost un rezultat al protestelor de stradă, un rezultat al eforturilor jurnaliștilor independenți care nu s-au vândut pe parcursul mai multor ani, dar au vorbit adevărul...”

Europa Liberă: S-a reușit să se demonstreze că în Moldova se poate și altfel?

Alexei Tulbure: „Da! De atâta a fost un an al speranței, pentru că s-a demonstrat că se poate și altfel și acest guvern numai prin existența sa a produs schimbare, pentru că entuziasmul și optimismul social era atât de mare că plecau oamenii compromiși din structurile publice, orice inițiativă a acestui guvern avea aprobarea societății. Bineînțeles că nu s-au reușit foarte multe lucruri. Cauzele acestor nereușite pot fi discutate, însă, dacă e să concluzionăm, a fost anul speranțelor și al dezamăgirilor, pentru că acest guvern, care într-adevăr era un guvern al consensului național, guvernul unității naționale a fost demis fără să fie aduse argumente politice.”



Europa Liberă: După destrămarea acelei majorități parlamentare PSRM-ACUM, auzim atâtea învinuiri pe care le aduc unii altora: socialiștii celor din Blocul ACUM, deputații Blocului ACUM la adresa socialiștilor. Mai punem aici și declarațiile pe care le face șeful statului. Lucrurile acestea arată că erau două entități incompatibile.

Alexei Tulbure: „Nu erau total incompatibile, pentru că au fost în stare să creeze un guvern care a activat cinci luni. Ceea ce se întâmplă acum, asta-i ceva ce am urmărit pe parcursul a 30 de ani, de la proclamarea independenței – învinuiri reciproce, atacuri supărări... Așa ceva am mai văzut.

Această incapacitate de a conlucra, de a da la o parte supărările și de a acționa în interesul public ne-a jucat festa pe parcursul anilor de independență...



Această incapacitate de a conlucra, de a da la o parte supărările și de a acționa în interesul public ne-a jucat festa pe parcursul anilor de independență. La noi independența nu-i o sărbătoare, e o tragedie. Ceea ce nu înseamnă că noi trebuie să renunțăm la independență, însă, știți cum e, în percepția socială independență e ceva ce aduce binele. La noi, independența bine nu prea a adus. Noi am urmărit un proces de degradare socială, politică pe parcursul acestor ani. Acum s-a încercat unitatea acestor forțe, diferite după orientări, pentru interesul național, interesul public. Și am reușit.

În toată perioada activității mele publice, politice am militat pentru unirea acestor forțe, pentru că înțeleg că așa este Moldova. Moldova este diferită și forțele politice care reprezintă aceste straturi sociale, etnice, culturale, ele tot sunt diferite, însă Moldova e o țară, noi avem scopuri comune, avem un prezent comun și trebuie să avem și un viitor comun și de atâta politicienii trebuie să acționeze responsabil. Noi, ce am făcut după alegerile din 24 februarie, pe urmă în martie, pe parcursul acestor luni? Noi am interpretat corect rezultatele alegerilor. Unicul lucru era că politicienii nu au dreptul să procedeze altfel decât a fost arătată voința populară. Voința populară a arătat foarte clar că oamenii vor eliminarea regimului Plahotniuc de la putere.”

Europa Liberă: Dar acum, la finele anului, sunt foarte multe voci care spun că tocmai PD este învingător?

Alexei Tulbure: „Din păcate, ceea ce s-a produs la 12-13 noiembrie, demiterea guvernului Sandu, votarea altui guvern, sunt niște acțiuni care merg împotriva voinței poporului. De aceea, eu și alți colegi am spus că trebuie de mers la alegeri anticipate din simplul motiv că PD, care are 30 de mandate în parlament, nu are legitimitate democratică necesară pentru a da guverne jos, instaura guverne ș.a.m.d., pentru că 30 de mandate pentru PD, acesta-i rezultatul nu voinței liber exprimate a alegătorilor, dar al manipulărilor.”



Europa Liberă: Dar, pe moment, vocea PD rămâne a fi hotărâtoare sau vocea președintelui Dodon, sau vocea socialiștilor?

Alexei Tulbure: „Sunt importante și voturile PD în parlament, și voturile socialiștilor. Probabil, au dreptate cei care spun că totul s-a produs din cauza dorinței lui Igor Dodon de a fi reales pentru al doilea mandat. Și de atâta spun că n-am auzit argumente politice, pentru că atunci când vii cu argumente politice, vii cu argumente care se înscriu în activitatea pentru interesul public, dar atunci când tu dai jos un guvern care era pe cale de a produce reforme structurale fundamentale în domenii extrem de importante, dai jos acest guvern, instaurezi altul și ai performanțe mai slabe, în primul rând, dar în anumite domenii pur și simplu repeți ceea ce a făcut acest guvern, mă refer în special la inițiativele de protecție socială în buget, care erau planificate de guvernul Sandu, atunci putem vorbi că n-au fost argumente politice, s-au urmărit scopuri meschine.

Alegeri anticipate nu vrea, bineînțeles, Dodon, nu vrea PD, nu vrea nici ACUM...



Scopurile meschine constau în aceea că Igor Dodon vrea să fie reales pentru al doilea mandat și nu era sigur că în cazul în care rămânea guvernul Sandu, el ar fi putut pretinde la acest al doilea mandat. Noi am spus că trebuie să mergem la alegeri anticipate. Alegeri anticipate nu vrea, bineînțeles, Dodon, nu vrea PD, nu vrea nici ACUM. Blocul ACUM nu voia să meargă la coaliție cu PSRM în primăvară...”

Europa Liberă: Probabil și cetățenii exprimă același punct de vedere, pentru că foarte mulți oameni nu vor alegeri anticipate.

Alexei Tulbure: „Problema e alta. A fost vociferat, articulat scopul opoziției. Cel puțin din gura dnei Maia Sandu noi am auzit că: „Noi o să recuperăm țara la alegerile prezidențiale”. Aici sunt mai multe întrebări, de aceea noi insistăm pe altă formulă. Mai multe întrebări de ce? Și asta eu o spun cu bunăvoință, cu respect, cu dorința de a contribui la normalizarea situației și la revenirea normalității în politicul moldovenesc. Eu nu înțeleg cum o să fie recuperată țara, chiar dacă Maia Sandu va fi aleasă șef de stat. Este o poziție lipsită de reală putere, de împuternici a șefului de stat și nu cred că chiar o persoană atât de carismatică, activă, energică, cum este Maia Sandu, va fi în stare din poziția șefului de stat să producă acele reforme sau să producă schimbarea necesară pentru Republica Moldova.

Noi am văzut cum a fost suspendat Dodon pe parcursul ultimilor ani. Bine, nu compar aceste două persoane, dar oricum nu cred că lupta pentru postul șefului de stat este importantă în procesul de recuperare a Republicii Moldova. Și, dimpotrivă, alegerile parlamentare anticipate vor clarifica lucrurile foarte mult, pentru că opoziția de dreapta, fie va merge împreună, fie aparte, asta noi nu putem spune acum, PAS și Platforma DA, eu cred că împreună ei pot să ia până la 30 și ceva, 40 de mandate în parlament. Nu cred că vor lua majoritatea, poate în anumite circumstanțe, dar oricum 30 și ceva de mandate asta-i mai mult decât au ei acum.



În viitorul parlament, judecând după rezultatele alegerilor locale, poate intra și PD. Însă PD, dacă intră în următorul parlament, acolo nu vor fi întrebări în privința legitimității democrate a acestor mandate. Ei vor lupta într-o competiție democratică, pentru că eu sper că viitoarele alegeri se vor desfășura în alte condiții, cu CEC nou, procuror nou. Deci, majoritatea condițiilor sunt pentru niște alegeri care vor corespunde, cred eu, standardelor în domeniul alegerilor.

Acum, guvernul Chicu nu are legitimitatea democratică necesară pentru a activa în continuare...



Intră socialiștii, fără niciun dubiu, în viitorul parlament, însă în viitorul parlament ACUM sau PAS, Platforma DA și Partidul Democrat sau alte forțe, dacă vor intra, vor fi create partide sau mișcări politice care vor participa și vor intra în parlament, vor avea acest mandat al poporului pentru crearea unui guvern. Acum, guvernul Chicu nu are legitimitatea democratică necesară pentru a activa în continuare.”

Europa Liberă: Confruntările politice se pare că s-au dus cel mai mult pe reforma justiției. Chiar se spunea că mărul discordiei ar fi fost alegerea unui procuror general. A fost ales dl Stoianoglo în această funcție. Va avea finalitate această reformă durută, așteptată, chinuită?

Alexei Tulbure: „În condițiile actuale, eu nu văd dinamica mișcării înainte, nu văd progrese, da, numirea procurorului general s-a produs, însă este prematur să vorbim despre ce va fi, cum va fi. Trebuie să vedem rezultatele activității acestui om. Eu îl cunosc de foarte mulți ani, îl știu ca un bun specialist și om integru...”

Europa Liberă: Și chiar credeți că un procuror general poate să le decidă pe toate?

Alexei Tulbure: „Nu, nu poate să le decidă. El trebuie să-și creeze o echipă, trebuie să fie o masă critică de oameni în aceeași procuratură, care pot să înceapă producerea rezultatelor pozitive. Deocamdată, m-aș abține de a da aprecieri acestui procuror general, că acum văd că opoziția noastră proaspătă din ACUM, din Platforma DA, din PAS nu au mult să-l ia sub apărare pe Viorel Morari, care, în opinia mea, în genere trebuie să fie fugărit din serviciile publice și trebuie să fie urmărit penal pentru tot ce a făcut. Poate n-are nicio vină, dar percepția publică e aceea că omul acesta e criminal. Și acum, ceea ce face el, asta e pur și simplu o încercare de a se apăra, toată lumea face așa.”



Europa Liberă: Vă este clară astăzi calea pe care se îndreaptă Republica Moldova?

Alexei Tulbure: „Nu! Eu am avut o situație foarte clară și o percepție clară că noi ne mișcăm într-o direcție corectă până pe data de 12 noiembrie. Nu am niciun motiv personal să laud acest guvern, nu am fost contactat de nimeni, nu mi s-a propus nimic, însă eu...”

Europa Liberă: De ce nu este clar drumul pe care astăzi se îndreaptă Republica Moldova?

Alexei Tulbure: „Pentru că acest guvern n-are susținere populară, acest guvern nu este expresia voinței poporului și acest guvern nu are consensul partenerilor internaționali. Eu văd ce se întâmplă. Declarații pot să fie făcute multe și de orice fel, însă ceea ce vedem noi e că, de exemplu, în structurile publice, centrale se întorc mulți oameni care au fost eliminați de acolo, oameni care au fost în structurile acestea până la schimbare, au deservit regimul. Se întâmplă niște lucruri foarte urâte, pentru că oamenii suspendați din funcții pentru bănuieli că au furat, îs corupți ș.a.m.d., ei pur și simplu sunt restabiliți acum în funcții și nimic în sensul acesta nu se întâmplă.”

Europa Liberă: O să reformulez întrebarea și o să vă întreb: ce așteptări au vestul și estul de la Republica Moldova?

Alexei Tulbure: „Vestul are așteptarea că vor continua reformele despre care vorbim noi, în primul rând, în domeniul justiției, dar și în ceea ce ține de implementarea Acordului de Asociere. Noi avem obligațiuni, ne bucuram atunci când a fost semnat acest acord, pentru că credeam că ne dă un mecanism de control asupra activității guvernului, noi oricând fiind în stare să apelăm la prevederile acestui acord, dar nu a lucrat treaba asta. Acestea-s așteptările vestului.

Există numai un model de modernizare, altul n-a fost inventat încă. Modelul acesta este european...



Rusia probabil așteaptă o renaștere a așa-numitelor „relații preferențiale de prietenie”, o mai largă și mai profundă cooperare între Moldova și Federația Rusă și, bineînțeles, o apropiere politică a Moldovei față de ideile care sunt plămădite în Kremlin, în Uniunea Eurasiatică, în Uniunea Vamală ș.a.m.d. Acestea sunt așteptările și mi-e milă într-un fel de acest guvern care iarăși trebuie să se cracăne, îmi cer scuze pentru această expresie, în două părți, încercând să satisfacă așteptările și unora, și ale altora. Și asta-i foarte dificil și nu duce la mișcare în direcția cuvenită. Înainte mai vorbeam și eu despre această alegere geopolitică multivectorială a Republicii Moldova, că noi suntem mici și trebuie să trăim bine cu toată lumea. Și acum spun că suntem mici și trebuie să trăim bine cu toată lumea, însă orientarea noastră magistrală este modernizarea. Există numai un model de modernizare, altul n-a fost inventat încă. Modelul acesta este european.”

Europa Liberă: Ce evoluții se pot produce în anul care vine? Va fi de asemenea un an electoral, pentru că în toamna anului viitor vor avea loc alegeri prezidențiale. Ce evoluții anticipați Dvs.?

Alexei Tulbure: „Dar ce alegeri prezidențiale vom avea? Eu am fost acela care am declarat că decizia Curții Constituționale – nu numai eu, dar și mulți alții și eu printre ei – anticonstituțională. Aceasta a fost o bătaie de joc față de Constituție.”

Europa Liberă: În 2016...

Alexei Tulbure: „În 2016, pe 4 mai. Dacă noi vorbim despre principialitate, vorbim despre norme democratice, vorbim despre stat de drept, despre modernizare, atunci ar fi fost normal ca toată lumea care-i pentru aceste valori să ceară în mod expres revenirea la norma constituțională. Deci, Dodon a fost ales după o normă anticonstituțională. Nu merg atât de departe ca să-l declar un șef de stat anticonstituțional, dar dacă să fim consecvenți până la capăt, așa este.”

Europa Liberă: Și credeți că mai e timp să fie făcute modificări la Constituție?

Alexei Tulbure: „Asta-i o decizie a Curții Constituționale și gata, o decizie prin care Curtea își anulează propria decizie. Și cu asta s-a terminat totul, acolo nu trebuie...”

Europa Liberă: Și ce se schimbă dacă viitorul președinte va fi ales în parlament și nu de cetățeni?

Alexei Tulbure: „Dacă Curtea Constituțională anulează, atunci președintele este ales în parlament și dacă acest parlament rămâne, nu mergem la alegeri anticipate, văd că nu vrea nimeni, atunci Igor Dodon este ales președinte pentru al doilea termen. Curtea Constituțională într-un fel este controlată de Dodon, Dodon are resurse mediatice mult mai mari decât opoziția, financiare, administrative, politice etc.”

Europa Liberă: Și credeți că el și-ar dori să fie ales următorul președinte în parlament?

Alexei Tulbure: „Dar care-i diferența? Sondajele arată că populația vrea să aleagă președintele în mod direct. Bine, haideți să producem această reformă, dar pe o cale constituțională. Și plus la toate, activitatea lui Dodon, un președinte ales prin vot direct a arătat că populația are prea mari așteptări de la această alegere directă, crede că investește în această persoană atâta putere și o să poată schimba ceva. Președintele, indiferent că-i ales în mod direct sau în parlament, are aceleași împuterniciri, chiar poate fi suspendat. Voronin n-a fost niciodată suspendat, nici Lucinschi, nici Timofti...”

Europa Liberă: Dar dacă se reconfigurează situația în parlament și democrații decid că nu ar mai vrea să-i acorde sprijin guvernului?

Alexei Tulbure: „Democrații... Vedeți care e situația acum? Noi vorbim despre niște posibile evoluții ideale. În PD nu există unitate. Noi știm că există un grup de șapte sau 22 de deputați care sunt până acum, într-un fel, controlați de Plahotniuc, iar Plahotniuc va acționa nu în interesul public, dar în propriul interes. Ăștia care fac parte din grupul Nichiforciuc sau cine-i acolo șeful lor, ei tot urmăresc niște interese personale. Un an, doi, trei, cât vor mai fi membri ai parlamentului, oamenii ăștia vor să mai facă bani, ca să nu lungim vorba. Este grupul lui Filip, care tot vorbește că „noi ne-am curățat, ne-am distanțat, suntem alții” etc. Câți sunt ei, șapte-opt? Haideți să facem un calcul matematic: 26 în Blocul ACUM, dacă ACUM mai există, pentru că și acolo sunt disensiuni...”

Europa Liberă: Deci, Dvs. lăsați să se înțeleagă că aproape ar fi imposibil să apară o altă majoritate în parlament?

Alexei Tulbure: „Eu formulez încă o dată un gând. Chiar dacă apare sau se refigurează și Filip refuză să voteze solidar, deși el a putut să nu voteze demiterea acestui guvern și atunci într-adevăr îi dădea o șansă Partidului Democrat pentru revenire, într-un fel oarecare, el n-a făcut, în numele unității fracțiunii. Dar cui îi trebuie unitatea acestei fracțiuni, care încă o dată repet, nu are legitimitate democratică? De atâta eu spun că alegerile anticipate multe probleme rezolvă, rezolvă și problema alegerii președintelui, pentru că, dacă noi nu mergem la alegeri anticipate, noi putem să ne întoarcem la formula alegerii în parlament și aici eu nu văd cum Maia Sandu sau altcineva din opoziție ar avea șanse să fie ales în parlament. Dodon are mai multe șanse. Poate să se întâmple să intrăm într-un impas, cum s-a mai întâmplat în 2010, 2011, 2012, doi ani n-am putut alege președintele, dar probabil resursele care sunt la dispoziția dlui Dodon îi vor permite să mobilizeze numărul necesar de deputați. În cazul în care vom avea alegeri directe, legitimitatea acestor alegeri, iarăși pentru mine asta-i puțin acceptabil, pentru că-i o normă constituțională încălcată - unu la mână. Doi la mână: iarăși, toate resursele sunt în mâinile stângii, așa-numitei „stângi” moldovenești în frunte cu Dodon.”

Europa Liberă: În 2020, PAS și PPDA se vor ține în bloc, vor rămâne grămăjoară?

Alexei Tulbure: „Ar fi bine să rămână grămăjoară, dar sunt foarte multe întrebări.”