Opoziția anticipează că anchetarea furtului bancar ar putea intra din nou într-un con de umbră

Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, continuă să adune „​bile negre” deşi se află la nici două săptămâni de mandat. Zilele trecute, proaspătul şef de la procuratură şi-a atras critici pentru conflictul cu Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie, conflict ce potrivit unora ar scoate la iveală dorinţa procurorului Stoianoglo de a împiedica anchetarea presupusei finanţări din Rusia a socialiştilor. Miercuri deja Stoianoglo s-a pomenit ţinta multiplelor critici ale opoziţiei pentru startul, aparent „cu stângul”, în repornirea anchetei pe marginea fraudei bancare.

Alexandru Stoianoglo trebuia azi să prezinte în parlament, în comisia pentru securitate, un raport despre evoluţiile anchetei asupra furtului bancar din 2014. În loc de Stoianoglo, a venit un adjunct al acestuia, care a spus că după nici două săptămâni de când e în funcţie, Stoianoglo nu este gata să raporteze parlamentului ceva pe această temă.

Opoziţia poate ar fi acceptat această eschivare, dacă nu era o declaraţie a lui Stoianoglo, făcută în ajun şi vizând ancheta în cauză. Proaspătul procuror general a părut să le spună zilele trecute jurnaliştilor că rapoartul Kroll nu ar conține numele beneficiarilor furtului miliardului.

„Eu înainte am auzit din presă că avem rapoartele Kroll I , Kroll II şi am crezut că avem în aceste rapoarte ceva concret. Dar am înţeles că în raportul acesta nu este nimic despre beneficiarii furtului. Au fost nişte liste de companii din străinătate publicate şi atât.”

Alexandru Slusari, deputatul Blocului ACUM, fracţiunea PPDA, care, în lunile în care în parlament exista o coaliţiei PSRM-ACUM, a condus o anchetă parlamentară pe furtul bancar, o anchetă care a nominalizat, ca şi investigaţia companiei private Kroll, beneficiarii, cel puţin cei identificaţi până la ora actuală, se declară indignat.



„Tu poţi să spui că Kroll nu este probă, că nu este rezultatul unei anchete, că este doar o investigaţie detectivă. Dar să spui că Kroll nu conţine nume, este o declaraţie iresponsabilă şi eu azi am mai demonstrat o dată că acolo se conţin nume din anturajul lui Plahotniuc, numele primei soţie a lui Baliţchi, fiica lui Ulianovschi… şi multe alte nume.”

În general, opoziţia anticipează că anchetarea furtului bancar ar putea intra din nou într-un con de umbră şi nesfârşite tărăgănări şi avertizează că nu va tolera o astfel de involuţie. Din nou Alexandru Slusari:

Să nu fie pus acest dosar la murat, ca şi alte 6-7 dosare de rezonanţă...



„Ceea ce eu văd, deşi sper foarte mult să greşesc, e că sub pretextul acestei analize, sub acest paravan, să nu fie pus acest dosar la murat, ca şi alte 6-7 dosare de rezonanţă. Dacă faţă de toate va fi această atitudine, mă tem că nu se va face nimic în procuratură.”

Pe de altă parte, Stoianoglo, sprijinit de noua sa echipă de adjuncţi din Procuratura Generală, spune că nu a reuşit să intre în subtilităţile cazului, dar că nu are încredere în concluziile pe care i le-ar putea livra corpul de procurori care s-au ocupat până acum de anchetă, în frunte cu Viorel Morari. Încercarea lui de a-l îndepărta de la cercetare pe Morari, şeful de la Procuratura Anticorupţie, despre care unii cred că ar merita o şansă măcar pentru faptul că a pornit în ultimele luni mai multe anchete de rezonanţă, s-a ciocnit de critici, pentru că ar încălca autonomia instituţiei, dar şi pentru că există bănuiala că ar urmări oprirea anchetării socialiştilor pentru finanţare din străinătate.

Toată această situaţie menţine asupra sa un grad sporit al atenţiei publice, mai ales după ce Stoianoglo a ajuns în funcţie după un scandal politic de amploare, care a condus la căderea guvernului Sandu.