Lilian Carp: Un șir de numiri „ne arată foarte clar că Dodon controlează justiția în R. Moldova” (VIDEO)

Deputatul PAS, Lilian Carp nu și-a dat votul pentru șefii instalați în instituțiile de drept pe timpul guvernării PSRM-ACUM. El a declarat Europei Libere că știa din vară că guvernul Sandu va cădea și va fi numit un executiv tehnocrat cu votul PD, în frunte cu Chicu, și spune că Dodon a avut nevoie de timp să se repoziționeze în discuțiile cu PD.





Europa Liberă: Eliberarea fostului premier Vlad Filat ce semne de întrebare ridică?

Lilian Carp: „O să încerc să explic cum înțeleg eu această eliberare a lui Vlad Filat. Noi am avut o comisie parlamentară care viza frauda bancară, iar raportul comisiei a fost unul foarte franc în care s-a spus că în frauda bancară au fost implicate trei grupuri mari – grupul Șor, grupul Filat și grupul Plahotniuc.

Lupta politică va lua amploare cu cât mai mult ne vom apropia de alegerile prezidențiale, iar acest eveniment trebuie încadrat în această luptă politică. Și oricât de multe învinuiri sau încercări de a pluti pe apele Bâcului ar încerca Dodon, trebuie să dea răspuns la câteva întrebări foarte clar: cine controlează sistemul de justiție în R. Moldova; cine boicotează adunarea CSM-ului, la care nu participă de câteva săptămâni bune ministrul justiției, găsind sute de motive pentru a nu participa; cine, în linii generale, a putut să trișeze concursul de la Curtea Constituțională; cine a trișat concursul de la CNA? Toate aceste lucruri ne arată foarte clar că Dodon controlează justiția în R. Moldova. Aici, în emisiune la Dvs., a fost în plină vară când am spus că Dodon încearcă să devină noul tutore al justiției din R. Moldova.”



Europa Liberă: Dar înseamnă că în aceste cinci luni, cât ați fost împreună la guvernare dvs., cei din Blocul ACUM, și socialiștii, au lăsat ca Igor Dodon, în calitate de șef de stat, să obțină controlul asupra unui asemenea domeniu important cum este justiția?

Lilian Carp: „Eu am avut o opțiune separată și n-am votat pe nimeni în funcție, începând de la numirea în funcție a Zinaidei Greceanîi până la numirea în funcție a lui Țurcanu sau a dlui Flocea de la CNA ș.a.m.d. Îmi era foarte clar că Dodon încearcă să-și construiască un imperiu prin care poate să construiască...”



Europa Liberă: Dar cum ați observat Dvs. că el încearcă să construiască acest imperiu?

Lilian Carp: „Eu îl cunosc foarte bine pe Dodon și este foarte clar că Rusia, prin intermediul lui Igor Dodon, încearcă să-și mențină influența în R. Moldova. Noi am văzut și în ce zi i-a fost..., din partea directorului adjunct al penitenciarelor, exact în ziua când a căzut guvernul a făcut acea referință, care trebuia să meargă pentru eliberarea lui Vlad Filat. Noi vedem că toate aceste lucruri s-au făcut pentru a avea motiv să dea vina pe fostul guvern al Maiei Sandu. Toată această operațiune se încadrează în discreditarea oponentului principal care poate fi la alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Oponentul principal fiind?

Cea mai stranie este decizia Curții de Apel, prin care i se întoarce dreptul lui Vlad Filat de a candida și, cel mai interesant, și Ordinul Republicii...



Lilian Carp: „Maia Sandu. Acesta este obiectivul și cea mai stranie este decizia Curții de Apel, prin care i se întoarce dreptul lui Vlad Filat de a candida și, cel mai interesant, și Ordinul Republicii.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că acum se tatonează, se pregătește terenul pentru alegerile prezidențiale?

Lilian Carp: „Da, acum are loc tatonarea terenului pentru alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Și Igor Dodon și-ar dori un al doilea mandat?

Lilian Carp: „El nu că și-l dorește, el pentru asta trăiește. Sensul vieții lui este de a câștiga acest al doilea mandat.”

Europa Liberă: Și cu ce scop vrea să-l obțină?

Lilian Carp: „În primul rând, vanitatea, orgoliul, sunt mai multe. Pur și simplu este ființa d-lui și vanitatea asta de a fi pus în funcție, plus frustrările pe care le-a avut în acest prim mandat. Igor Dodon, practic, în primii trei ani de mandat nu a avut nicio acțiune care l-ar fi ridicat la nivelul de tătucă al națiunii.

[Dodon] crede că poate fi, cel puțin, un mic Voronin, nu un mic Plahotniuc...



Aceste frustrări l-au urmărit întotdeauna, el crede că poate fi, cel puțin, un mic Voronin, nu un mic Plahotniuc, dar un mic Voronin, în care el poate să arate felul cum mișcă din deget și totul la mișcarea lui, la răsuflarea lui, poate avea loc.”

Europa Liberă: Și cine poate să-l ajute să obțină un al doilea mandat? S-a vorbit mult că în 2016 susținerea cea mai mare ar fi avut-o de la Partidul Democrat, inclusiv de la Vladimir Plahotniuc, care pe ultima sută de metri l-a retras pe Marian Lupu din cursa electorală prezidențială de atunci. Ce forțe acum ar fi interesate să-i acorde sprijin lui Igor Dodon pentru a obține cel de-al doilea mandat?

Lilian Carp: „Tot aceleași forțe care l-au ajutat în primul mandat, fiindcă aceleași forțe au ajuns la un numitor comun pentru a forma un guvern. Oricât de mult ar încerca ei să se ascundă, este un guvern comun. Majoritatea celor care ocupă astăzi funcții în guvernul Chicu sunt foști și actuali membri ai Partidului Democrat și au fost puși în funcții de Partidul Democrat.”

Europa Liberă: De ce și actualmente sunt membri ai Partidului Democrat?

Lilian Carp: „Pentru că sunt unii dintre ei care sunt membri ai Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Cine anume?

Lilian Carp: „Să nu uităm că Chicu a participat la acel miting când au fost aruncați curcanii peste gardul președinției.”

Europa Liberă: Dar nu are apartenență politică.

Lilian Carp: „Faptul că nu există o cerere de înscriere într-un partid, dar activezi, asta încă nu te scutește de soarta că tu nu ai participat la construcția unui partid. Eu chiar nu iau asta în considerare.”



Europa Liberă: Dar de ce ar dori cei din PD să-i acorde un sprijin atât de masiv președintelui Dodon?

Lilian Carp: „Acest guvern a fost un guvern format din frica de a nu face pușcărie. O bună parte din ei au dosare, cel puțin câteva persoane în urma raportului Kroll pe care l-am publicat, în ceea ce privește beneficiarii, trebuie să fie trași la răspundere, iar susținerea politică a lui Igor Dodon îi protejează de riscul de a răspunde penal.”

Europa Liberă: Chiar șeful statului numește acest partid, Partidul Democrat, că încă rămâne a fi o formațiune toxică.

PD este toxic încă, pentru că acest partid poartă memoria lui Vlad Plahotniuc...



Lilian Carp: „Rămâne a fi toxică, dar membrii căreia îl ajută să mențină puterea și să poată controla toate instituțiile statului și totul se face cu mâinile acestui partid toxic, cum îi spune el. Da, el este toxic încă, pentru că acest partid poartă memoria lui Vlad Plahotniuc, dar în rest, acest partid nu este unul monolit astăzi...”

Europa Liberă: Fruntașii PD, din contra, spun că chiar sunt foarte consolidați și că nu ar exista tabere diferite, așa cum se încearcă a acredita această idee în societate.

Lilian Carp: „O să vedeți în viitorul apropiat că acest partid nu este un partid monolit, iar acțiunea de a vota acest guvern in extremis a fost împinsă de cei care și-au dorit foarte mult să scape de aceste dosare. Ei fiind majoritate în interiorul fracțiunii, au împins practic partidul la demiterea guvernului Sandu și a vota un nou guvern. Și, practic, au votat un guvern pe care noi în linii generale îl cunoșteam, compus din anumiți membri ale căror nume au fost făcute publice încă în luna aprilie, când Partidul Democrat a anunțat cine va fi candidatul la funcția de prim-ministru, și anume Ion Chicu, a numit o parte din miniștrii care sunt astăzi. Atunci aceste nume au fost făcute publice, nu este nimic nou.”



Europa Liberă: Cât de lungă va fi viața acestui cabinet de miniștri? Pentru că dacă vorbește Igor Dodon, zice că și-ar dori trei ani, chiar dl Chicu a spus că ar fi bine dacă și-ar duce mandatul cel puțin până la alegerile prezidențiale. Din rândul opoziției se aud, din contra, declarații care ar arăta că acest guvern poate oricând fi debarcat, așa cum a fost trimis în demisie și guvernul Sandu.

Lilian Carp: „Totul va depinde de acțiunile lui Igor Dodon. Dacă Dodon va asigura protecție celor certați cu legea, acest guvern va ține până la...”

Europa Liberă: Dar cum poate să le asigure această protecție?

Lilian Carp: „Cu ajutorul unui procuror de buzunar, care nu va deschide dosare în baza documentelor care prezintă dovezi că au fost unii nemijlocit implicați în fraudă și atunci așa cum a fost cu Plahotniuc... Până când nu a fost schimbat procurorul, nu a fost deschis niciun dosar pe numele lui, așa și aici: atâta timp cât va exista o majoritate parlamentară loială, va exista și această securitate a celora care sunt certați cu legea. Dacă Dodon va încerca măcar pe cineva, pe unul din ei să-l tragă la răspundere, e clar că acest guvern va cădea, însă eu nu cred.”

Europa Liberă: Dl Alexandru Stoianoglo, care a ajuns procuror general, a spus că el se va distanța de politică și că el chiar va încerca să facă ordine, astfel încât justiția să recâștige încrederea pierdută în fața cetățenilor.

Lilian Carp: „Asemenea lucruri a declarat și Harunjen, și alți procurori care au fost numiți în funcție.”



Europa Liberă: De ce nu-i dați o șansă?

Lilian Carp: „Eu nu-i dau nicio șansă, eu nu pun la îndoială poate capacitățile d-lui profesionale și intelectuale, dar în condițiile în care anumite nume sunt vehiculate că vor deține funcții înainte de a fi inițiat procesul de concurs, asta nu-mi dă nicio speranță că lucrurile pot să meargă într-o direcție corectă. Așa cum am anunțat public colegilor pe interior, nu s-a anunțat încă concursul de la CNA, dar cu două săptămâni înainte de anunțarea concursului și desfășurarea lui, eu am spus că Flocea va fi viitorul președinte al CNA. Lumea a zis că va fi concurs, însă concursul, din păcate, a fost fraudat prin notarea făcută în interiorul comisiei. Eu spun încă o dată: mulți dintre tinerii care au venit sunt foarte, foarte cruzi și cu speranța că chiar pot schimba lucrurile, cu bună-credință, că lucrurile chiar pot merge bine în politica moldovenească. Da, ar fi corect în general ca politica să meargă după principii de asemenea gen, dar ei au uitat cu cine au de-a face...”

Europa Liberă: Dar în ultimul timp Igor Dodon cu insistență repetă declarația că el nu dorește să-și concentreze putere multă în mâinile sale, că cel care va încerca să se asemene cu Vladimir Plahotniuc va avea un final asemănător...

Lilian Carp: „Haideți să luăm așa... Toată lumea știe că cine va face ca Plahotniuc, dar nu este vorba de Plahotniuc. Plahotniuc a fost un fenomen mai mediatizat, a fost Voronin înaintea lui, dar a fost o situație mai lejeră în comparație cu Plahotniuc. Înainte de Voronin au fost alții care au controlat toate instituțiile statului și Dodon cu toată frica, chiar dacă se teme să nu fie asociat cu Plahotniuc, dar în condițiile când Igor Dodon spune că nu-și dorește acest lucru, el speră din tot sufletul și trăiește cu acest vis, să poată controla toată R. Moldova.”



Europa Liberă: Despre soarta lui Vladimir Plahotniuc dat acum în căutare și cel puțin asta s-a anunțat după ședința Consiliului Suprem de Securitate, că s-ar fi înștiințat Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și România despre darea în căutare a dlui Plahotniuc. Credeți că va fi găsit, va fi adus în R. Moldova? Igor Dodon zice că chiar și l-ar dori adus în cătușe.

Lilian Carp: „Atât de groaznice sunt declarațiile pe care le face Igor Dodon, cel care a stat trei ani de zile ca un mielușel și a îndeplinit toate comenzile lui Plahotniuc cu privire la modificarea Codului Electoral, sistemului electoral... În general, mă mir de ăștia care au stat ca niște mielușei atâta timp cât Plahotniuc era aici. Am fost câteva voci care am vorbit împotriva lui Plahotniuc atunci când el se afla în Moldova, expunându-ne la foarte multe riscuri, dar Dodon a îndeplinit comenzile pe care i le-a dat Plahotniuc.

De ce n-a făcut el aceste declarații cât Plahotniuc era pe loc și nu a făcut aceste declarații până când Chiril Moțpan nu a făcut public faptul că Plahotniuc are identitate dublă în R. Moldova? Până la declarații dlui Chiril Moțpan, nimeni în R. Moldova nu a vorbit despre asta, îndeosebi Dodon care trebuia să fie la curent, întrucât era președinte al Consiliului Suprem de Securitate.”

Europa Liberă: Și acum dacă vorbește, ce se schimbă?

Lilian Carp: „Nu se schimbă nimic. El nu va face absolut nimic, pur și simplu încearcă să vândă speranța până la alegeri despre faptul că el îl va aduce pe Plahotniuc. El mai degrabă îl va închide pe Filat încă o dată, ca să demonstreze că Filat a fost eliberat, chipurile, de fosta guvernare, iar el a venit, l-a închis și a făcut dreptate.”

Europa Liberă: Dar în ce condiții poate face asta?

Ceea ce s-a întâmplat cu Vlad Filat îl avantajează doar pe Igor Dodon acum...



Lilian Carp: „În condițiile în care Filat a fost condamnat, cel puțin asta spun, pentru corupere pasivă, iar comisia de anchetă a evidențiat faptul că prin anumite întreprinderi a avut beneficii și Vlad Filat și l-ar putea trage la răspundere pe o altă cauză penală. Asta ar putea avea loc și atunci se va arăta ca un erou național care a venit și a închis corupția, cu toate că ar putea fi făcută cu încălcări de legislație. Deci, noi trebuie să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat cu Vlad Filat îl avantajează doar pe Igor Dodon acum, în situația actuală.”

Europa Liberă: Astăzi, la ședința Consiliului Suprem de Securitate s-a discutat din nou despre furtul miliardului, despre devalizarea sistemului bancar. Igor Dodon propune, în presă, cel puțin, așa a fost botezat, un alt Kroll. El dorește concurs pentru selectarea unei noi companii internaționale care să se ocupe de recuperarea miliardului furat. Marea parte a banilor furați se află în afara R. Moldova, asta spune Igor Dodon, și pentru asta ar trebui căutată o companie internațională care ar putea să aducă acești bani acasă.

Lilian Carp: „Igor Dodon ar trebui să înceapă cu aceea că să-i dea voie procuraturii să lucreze. În condițiile în care procuratura ar avea voință politică în R. Moldova...”

Europa Liberă: Sunt, zeci de dosare sunt deja deschise.

Lilian Carp: „Dacă ar avea voință politică să fie duse până la capăt, R. Moldova, în baza raportului Kroll existent, raportul Kroll este un document care nu este străin pentru procurori, iar anumite informații procurorii le cunosc mai bine decât este arătat în raportul Kroll, de aceea dacă procuratura va fi cu adevărat independentă...”

Europa Liberă: Adică ce înseamnă că le cunosc mai bine?

Lilian Carp: „Fiindcă ei au acces la mai multe documente decât pe care le-a avut Kroll. Raportorii Kroll nu au avut acces la toate documentele, iar procuratura are acces la documente și prioritar ei i se acordă copiile sau informații despre anumite acțiuni. Eu consider că o bună parte din bani se află aici, la Chișinău, în aeroport, investiți.”

Europa Liberă: Se pare că mai aveți o inițiativă legislativă și vreți să aflați și câte ceva despre patrimoniul sindicatelor?

Lilian Carp: „Da, sunt două lucruri diferite. Eu am spus că la înlăturarea anumitor bunuri, care au fost vândute, de fapt, de sindicate au participat anumite întreprinderi, care se regăsesc și în raportul Kroll referitor la frauda bancară. Sunt întreprinderi care și procură bunuri de la sindicate, dar și care participă la frauda bancară, iar unele din aceste bunuri, după ce au fost procurate, ele au fost și gajate la Banca de Economii.”

Europa Liberă: Aici probabil îl aveți în vedere pe Ilan Șor care...

Ilan Șor nu este beneficiarul final, el este doar fațada...



Lilian Carp: „Pentru acest subiect consider că este nevoie de o comisie parlamentară care să scoată în evidență cine, de fapt, sunt beneficiarii, fiindcă Ilan Șor nu este beneficiarul final, el este doar fațada.”

Europa Liberă: Și pe cine considerați beneficiar final sau asta trebuie să spună judecata?

Lilian Carp: „Da, asta trebuie să spună judecata, dar eu consider că da, a beneficiat și el de o bună parte din acești bani, dar beneficiarul final a fost altcineva, prin Ilan Șor a scos și altcineva bani...”

Europa Liberă: Un alt subiect care este discutat pe larg în societatea moldavă, și anume intenția autorităților de a mai construi două aeroporturi – unul la nord, altul la sud. De ce atât de repede și de ce până în 2021 ar trebui să existe trei aeroporturi internaționale pe teritoriul R. Moldova?

Lilian Carp: „Dar de ce nu cinci, de ce nu șase? Asta este o promisiune politică pe care a făcut-o Igor Dodon și, chiar dacă nu spune cu text direct, dar așa va fi – își dorește deschiderea unui aeroport la Comrat, fiindcă noi știm că în această regiune deja există anumite elemente secesioniste pe parcursul ultimilor 20 de ani de zile și își doresc mai multă autonomie. Și prin Comrat ar putea intra o parte din agenții ruși, care au fost opriți la Aeroportul Chișinău în ultimii ani. Asta este o explicație pe care o am eu și al doilea aeroport, dacă și ar fi logic să-l construiască în R. Moldova, ar fi în orașul Bălți, nicidecum la Tiraspol, în zona pe care statul nostru n-o poate controla. Dar nu este exclus faptul că se dorește și acest lucru, un alt aeroport să fie construit la Tiraspol. Iar acest lucru în general este foarte riscant, fiindcă nu poți să investești într-o zonă pe care nu o controlezi politic.”



Europa Liberă: Dvs. continuați să credeți despre Igor Dodon că este un politician pro-rus, dar el zice că va încerca să promoveze o politică echilibrată – și cu estul, și cu vestul.

Lilian Carp: „Păi este echilibru. De la vest iei banii, de la est îndeplinești comenzile. Nu este o politică echilibrată? Asta își dorește, pentru că la est bani nu-s, așa că te duci la vest și iei banii, dar îndeplinește comanda care ți-i dată de la est. Estul are probleme cu banii, Moscova nu are bani nici pentru propria armată ca s-o doteze așa cum își dorește, nemaivorbind de salarii la profesori...”



Europa Liberă: Dar cu Federația Rusă R. Moldova vrea să negocieze o linie de creditare în valoare de 500 de milioane de dolari.

Lilian Carp: „Nu va fi! Această întrebare am adresat-o și astăzi în cadrul comisiei când am discutat bugetul. Și am întrebat: „Dvs. ați introdus această sumă în bugetul de stat. Spuneți-mi, vă rog, aveți un acord? În ce condiții acești bani vor fi dați atât de la Federația Rusă, cât și de la Belarus? Aveți?” – „Nu avem niciun acord!” Așadar, nu va fi, exact cum n-au fost acordați acei bani nici în timpul guvernării lui Voronin, când a fost promisă exact aceeași sumă sau suma care i-a fost promisă Ucrainei. Este un bluf. Și chiar dacă această sumă se discută, ea cred că va fi mai mult pentru cazul când va fi luată decizia pentru construcția unui aeroport în Comrat. Deci, cam așa văd eu lucrurile. În rest, eu nu consider că Federația Rusă va acorda măcar un cent, întrucât ei au destule probleme financiare pe interior, nu încă să finanțeze pe altcineva.”

Europa Liberă: Dar relația R. Moldova cu Occidentul cum se va așeza?

Lilian Carp: „Ea se va așeza iarăși pe pozițiile pe care se afla până la învestirea guvernului Sandu, exact cum a fost pe timpul guvernării lui Filip, cu ușile închise și cu foarte multe suspiciuni cu privire la ceea ce se întâmplă la Chișinău.”

Europa Liberă: Dar guvernarea de la Chișinău va face eforturi pentru a avea o cooperare bună cu Occidentul?

Lilian Carp: „Dar Guvernul Filip nu a făcut? A făcut, dar nu a avut încrederea partenerilor europeni. Exact așa va fi și acum. În condițiile în care se întreprind toate acțiunile ca să ancoreze R. Moldova la politica Federației Ruse - și nu este vorba de ancorare pur și simplu, este vorba despre geopolitică. Nu uitați că R. Moldova se află la hotarele NATO și ale Uniunii Europene – deci, în condițiile respective vă dați seama cât de mare este miza.”

Europa Liberă: Cei din Blocul ACUM mai purtați negocieri cu PD-ul pentru a reseta puterea în parlament?

Lilian Carp: „Nu cunosc aceste lucruri și chiar nu mă interesează.”



Europa Liberă: De ce?

Lilian Carp: „Deoarece eu consider, așa cum am considerat și anterior, că este nevoie de alegeri anticipate, cu respectarea normelor necesare, ca să existe alegeri corecte și să avem un parlament care să fie eligibil, și nu un parlament în care unele rezultate au fost forțate.”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți bine în ce condiții pot fi declanșate alegerile parlamentare anticipate?

Lilian Carp: „Da, eu cunosc foarte bine care sunt condițiile, dar de asta și am spus că sunt adeptul alegerilor anticipate în R. Moldova. Și nu doar acum, am fost și mai înainte, dar la etapa actuală eu nu știu cum poate fi declanșat acest proces.”

Europa Liberă: Igor Dodon lăsa să se înțeleagă că, dacă se găsește o înțelegere între deputații Blocului ACUM și PD, atunci el ar putea să provoace alegeri anticipate. Și tot d-lui a spus că alegerile anticipate ar putea avea loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Iată două scenarii.

Lilian Carp: „Igor Dodon trebuie să citească Constituția. Ce înseamnă că, dacă nu fac alianță cu dânsul, deja poate declanșa alegeri anticipate? Asta-i o prostie. Am spus: Igor Dodon ar fi bine să se trezească din beție și atunci să pună mâna să citească Constituția în care scrie foarte clar în ce condiții poate avea loc desfășurarea alegerilor anticipate. În cazul în care există o majoritate parlamentară, este decizia Curții Constituționale, 51 de deputați semnează și i-o pun pe masă, el este obligat să desemneze un prim-ministru. Legea spune foarte clar, alte condiții de dizolvare a parlamentului nu există decât dacă nu poate fi ales un nou guvern sau o anumită perioadă nu pot fi votate legi în parlament.”

Europa Liberă: Aici, în studioul Europei Libere, un coleg de-al Dvs., deputatul Octavian Țîcu zicea că în parlament ar fi 15-16 deputați unioniști și ar putea să apară un grup al unioniștilor. Mai e actual acest subiect?

Lilian Carp: „Eu nu știu în ce condiții a vorbit și nu cred că a vorbit de fracțiune sau grup parlamentar, ci a vorbit că poate există o platformă de comunicare a persoanelor cu viziuni pro-românești care ar putea să acționeze dirijat pentru apropierea R. Moldova de România și de întreprins anumite acțiuni. Cred că în acest sens s-a exprimat d-lui.”

Europa Liberă: Pe 1 decembrie v-am văzut și pe Dvs. alături de Valeriu Munteanu, alături de Dorin Chirtoacă, alături de Tudor Deliu...

Lilian Carp: „Eu am fost la mai multe evenimente, nu doar la evenimentul de la Ștefan cel Mare, am fost și la evenimentul de la Ginta Latină...”

Europa Liberă: Dar cel puțin faptul că ați apărut împreună nu dă nimic de înțeles?

Ziua de 1 decembrie nu trebuie politizată...



Lilian Carp: „Pentru mine nu există o problemă, eu am participat la toate evenimentele, am fost cel puțin la patru evenimente în acea zi, fiindcă ziua de 1 decembrie nu trebuie politizată.”

Europa Liberă: De ce e atât de dispersat curentul unionist în R. Moldova?

Lilian Carp: „Curentul unionist este dispersat din mai multe motive. În primul rând, lipsește comunicarea și asta este marea problemă. În al doilea rând, nu există un consens referitor la cine să fie liderul, fiindcă la noi totul se leagă de lider, nu știu de ce. Nu se construiește un partid sau un bloc electoral care să fie construit de jos în sus, la noi toată politica moldovenească se construiește de sus în jos, dar nu de jos în sus. Și atunci, în condițiile respective criza aceasta de liderism politic pe eșichierul unionist aduce la această dispersare.”

Europa Liberă: Și ați putea să identificați o persoană care să ajungă liderul curentului unionist în R. Moldova?

Lilian Carp: „Eu am să mă abțin să răspund la această întrebare.”

Europa Liberă: De ce nu vreți să răspundeți?

Lilian Carp: „Fiindcă este necesară o maturitate politică ca să existe un proces de identificare. Eu aș propune soluții cum poate fi identificat un lider pe eșichierul de dreapta. Dar mă tem că mulți o vor lua drept o lecție și chiar nu-mi doresc acest lucru.”

Europa Liberă: Ce priorități aveți până la finele acestei sesiuni parlamentare?

Lilian Carp: „Eu am înregistrate câteva proiecte de legi, mai sunt câteva care așteaptă, în două-trei săptămâni sper să fie duse până la capăt.”

Europa Liberă: Dar ce inițiative legislative aveți?

Lilian Carp: „Prima intenție este de a putea aduce mai mulți bani la buget, și anume din contul jocurilor de noroc, undeva în jur de vreo 40 de milioane, și se lucrează la acest proiect, dar acest proiect va veni împreună cu un alt proiect – un prânz pentru fiecare copil. Și anume din această sumă de bani, pe care o identific din această sursă pe care v-am spus-o, din jocurile de noroc, fiindcă noi, deputații, avem obiceiul să venim și să propunem anumite proiecte populiste, dar la care nu există finalitate. Eu îmi doresc în ansamblu: 1 – identificarea acestor surse și 2 – propriu-zis acest proiect social pe care de mult timp îl port în suflet și pe care vreau să-l implementez.”

Europa Liberă: Dar, de fapt, cât de eficientă poate fi activitatea legislativului, dacă nu există o majoritate în parlament?

Lilian Carp: „Dacă vom avea o abordare că îți dorești implementarea unor proiecte și arăți și sursa de unde pot fi găsiți acești bani, eu cred că asupra acestor proiecte poate fi găsit consens, dar în linii generale în parlament există majoritate parlamentară formală. Nu vă faceți iluzii, așa cum a fost și guvernul Gaburici, susținut de o majoritate parlamentară tacită, exact așa...”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ați spus că sunt tabere mai multe în cadrul Partidului Democrat.

Lilian Carp: „Sunt două tabere, dar e de ajuns să fie 56 de voturi.”

Europa Liberă: Dar cum ajunge să fie?

Lilian Carp: „Foarte bine: 20-21 de deputați din PD susțin toate inițiativele PSRM-ului....”

Europa Liberă: Adică doar 10 deputați PD ar avea altă opțiune?

Lilian Carp: „Dar au și ei deja opțiunea majorității, ei se supun majorității din interior. Credeți că pur întâmplător a fost schimbat dl Filip din funcția de președinte al fracțiunii? Acolo sunt frustrări pur personale ale unora și, fiindcă a fost vot secret, ei au votat pentru candidatura dlui Diacov, ca și candidatură de compromis. Lucrurile încă o dată demonstrează că nu sunt foarte coordonate cu toți membrii de partid. Au prea multe schelete în dulap și atunci ei încearcă cumva să le uite în timp.”