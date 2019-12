Dumitru Alaiba: Eu nu vreau să văd în țara noastră investiții cu bani murdari (VIDEO)

Europa Liberă: Deputatul Blocului ACUM Dumitru Alaiba, în studioul Europei Libere de la Chișinău, până nu de mult și fost vicepreședinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe. Ați spus că ați renunțat să fiți vicepreședinte, dar ați rămas membru al aceleiași comisii de profil în parlament.

Dumitru Alaiba: „Evident. Și un vicepreședinte are cam aceleași drepturi ca și orice membru al comisiei.”

Europa Liberă: Când începeți examinarea proiectului Legii bugetului?

Dumitru Alaiba: „Deja s-a început. Chiar astăzi a avut loc o ședință a unui grup de lucru al Comisiei economie, buget și finanțe și Ministerul Finanțelor, unde s-au discutat anumite prevederi din Legea bugetului, din Legea finanțelor publice, din politica fiscală ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și va fi aprobată până la finele acestui an?

Dumitru Alaiba: „Presupun ca asta este intenția. Intenția guvernului este să meargă cât mai rapid cu coșul transparenței și al consultărilor ș.a.m.d., dar intenția lor, din câte înțeleg, este să accelereze și să voteze cât mai rapid proiectul bugetului de stat în parlament.”

Europa Liberă: Chiar dacă rămâne a fi un buget auster și pentru anul 2020, premierul Chicu se arată optimist și spune că vor fi bani pentru drumuri, pentru infrastructură. O să aveți dezbateri încinse...

Sunt foarte multe semne de întrebare de unde anume au să vină bani...



Dumitru Alaiba: „Noi avem un buget populist, aș spune, avem un buget în care deficitul bugetar este de peste 7 miliarde de lei, 3,3% din PIB, ceea ce e mult și, brusc, peste noapte a crescut cu un miliard doar deficitul. Asta înseamnă risc de inflație, asta înseamnă risc asupra antreprenorilor, asta înseamnă că populația, chiar și dacă nominal primește o pensie anumită sau un salariu anumit până la sfârșitul anului acest venit este mâncat de inflație, parțial. Acesta este, de fapt, sensul deficitului bugetar, nu este un buget echilibrat, nu este un buget înțelept, este un buget preelectoral, sunt foarte multe semne de întrebare de unde anume au să vină bani, unele sume sunt bugetate chiar dacă și eu personal am mari semne de întrebare dacă banii au să vină, pentru că dacă noi avem ceva ce această guvernare a demonstrat este că nu prea își dorește reforme. Or, asistența macrofinanciară ca să vină...”

Europa Liberă: Guvernarea își dorește reforme.

Dumitru Alaiba: „Cu vorba, da. Dar, dacă vorbim de acțiunile de fapt, eu citesc printre rânduri o luptă cu justiția, de exemplu. Slavă Domnului că sunt deja trei săptămâni, iar ministrul justiției n-a fost măcar o dată la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Or, asta este deja un indicator pentru societate și pentru potențialii finanțatori.”

Europa Liberă: Reformele în R. Moldova trebuie să continue să fie implementate în baza prevederilor Acordului de Asociere pe care țara l-a semnat cu Uniunea Europeană în 2014 și cel puțin atunci când a fost învestit acest cabinet de miniștri au promis că vor încerca să respecte aceste prevederi, aceste angajamente pe care și le-a luat când a semnat acest acord bilateral cu UE.

Dumitru Alaiba: „Da, ei nu puteau să spună altfel, ei nu puteau să spună că n-o să respectăm, dar dacă este să ne uităm în spate, au fost guverne mult mai corupte și mult mai capturate, până la urmă care au spus același lucru, dar în realitate n-au implementat nimic, ci au continuat să izoleze justiția de societate.”

Europa Liberă: Despre actualul guvern nu se poate spune că e corupt.

Eu citesc printre rânduri o luptă cu justiția...



Dumitru Alaiba: „Bine, noi avem foarte mulți exponenți în actualul guvern care tot din guvernarea Plahotniuc vin, inclusiv dl prim-ministru, câțiva miniștri care au trecut prin cabinetul dlui Dodon, dar tot vin din guvernul precedent, adică din cel dinainte de Guvernul Maiei Sandu. Deci, cât de mult cred ei în reformă, cel puțin am dreptul să presupun și să intuiesc. Acțiunile desigur vor trebui să vorbească de la sine și pentru asta noi, în primul rând, le observăm fiecare pas și punem întrebări incomode, dar eu personal am suficiente detalii ca să-mi trag anumite concluzii vizavi de cât de mult acest guvern va avansa democrația, justiția, cât de mult vor lupta pentru interesele oamenilor și cât de mult vor respecta, cum ați spus, prevederile Acordului de Asociere și le vor implementa.”

Europa Liberă: Atunci când ați avut parteneriatul ați contat și pe sprijinul din afară, sprijinul financiar care poate să vină din Occident. Acum ce ziceți, se poate conta pe acea asistență financiară din exterior?

Dumitru Alaiba: „Eu nu vreau să le doresc să nu primească bani, pentru că banii nu vin pentru guvern, ci vin pentru cetățeni. În același timp, exact așa cum noi toți am spus înainte de guvernare, așa spuneam și când eram la guvernare și acum la fel spunem că reformele trebuie să fie primele. Noi am văzut foarte bine spre ce poate duce o finanțare necondiționată. Eu nu vreau pentru țara asta o finanțare necondiționată, pentru că acești bani vin doar să alimenteze corupția și să alimenteze capturarea în continuare a statului; vreau să văd reforme, reforme care oricum sunt necesare oamenilor, dar care sunt urmate și de asistență financiară.”



Europa Liberă: Dacă toți partenerii au promis că vor condiționa orice bănuț?

Dumitru Alaiba: „Aceasta este o atitudine absolut corectă, pentru că atunci când un guvern, și iarăși eu am toate motivele să spun că guvernul lui Dodon nu vrea reforme, nu vrea reforme în justiție, nu vrea reforme în transparență, nu împărtășește...”

Europa Liberă: Dl deputat, trebuie să așteptați 100 de zile.

Dumitru Alaiba: „Eu nu am de gând să aștept, pentru că oamenii nu mai vor să aștepte, eu sunt doar mesagerul oamenilor și eu nu cred că ei au luxul să facă ceea ce vor sau să nu facă ceea ce trebuie timp de 100 de zile. Eu cred că acum este timpul potrivit să insistăm și de aceea cred că în momentul de față această guvernare nu a meritat susținerea financiară contra reformelor pe care le-a promis. Or, în trei săptămâni de zile se puteau vota foarte multe legi. Chiar săptămâna asta m-am adresat ministrului justiției să urgenteze promovarea legii care introduce sancțiuni mai dure pentru spălarea de bani. Și acesta este un exemplu foarte bun în care noi promovăm reformele care oricum sunt necesare țării noastre, pentru că țara noastră în ultimul timp a devenit o spălătorie de bani la nivel mondial și în schimbul acestor reforme noi primim și o anumită asistență financiară.”

Europa Liberă: Instituțiile statului spun că a fost stăvilită această practică urâtă și acum există mai multă siguranță că nu se mai pot întâmpla asemenea lucruri.

Guvernul Maiei Sandu, practic, toată munca a făcut-o. Proiectul este gata. De ce nu este pe agenda parlamentului, nu înțeleg...



Dumitru Alaiba: „Absolut. Au fost făcute unele lucruri, inclusiv au fost fondate anumite instituții, dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Despre investigare nici nu mai spun, pentru că acesta-i alt subiect, dar cel puțin ceea ce avem noi pe agendă cu Uniunea Europeană, ceea ce ține de memorandumul privind oferirea asistenței macrofinanciare, de exemplu, ține de sancțiuni pentru spălarea banilor. Și asta este o urgență, pentru că de asta depinde inclusiv asistența macrofinanciară, parte semnificativă din care este grant. Noi nu vorbim de credite, noi vorbim de granturi. Și iată asta este ceva ce cu siguranță se putea deja întâmpla în aceste trei săptămâni, pentru că Guvernul Maiei Sandu, practic, toată munca a făcut-o, inclusiv proiectul a fost consultat și cu UE, și cu societatea civilă. Proiectul este gata. De ce el nu este în parlament și de ce nu este pe agenda parlamentului, nu înțeleg. Alt exemplu este Legea privind cetățenia pentru investiții.”

Europa Liberă: S-a spus că mâine ar fi cazul ca în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate, prezidat de șeful statului, să fie inclusă pe ordinea de zi și această problemă. Va fi inclusă?

Dumitru Alaiba: „Pentru că e o problemă ce ține de prezent și de viitor. Această schemă reprezintă un risc semnificativ din nou pentru spălare de bani, pentru legitimizarea banilor furați în altă parte cu utilizarea acestei scheme de cumpărare a cetățeniei prin investiții.”

Europa Liberă: Aveți mai multă informație în baza acestui dosar?

Dumitru Alaiba: „Există mai multe evaluări. Când eram în societatea civilă am făcut mai multe studii.”

Europa Liberă: Acum, mai proaspete?

Dumitru Alaiba: „Este, de exemplu, aceeași adresare a Transparency International de două săptămâni în urmă. Noi avem suficiente date, suficientă informație și suficiente îngrijorări ca să spunem că trebuie urgent să abrogăm, inclusiv în a doua lectură această lege, pentru că noi am abrogat-o în prima lectură, legea respectivă a fost discutată inclusiv la același Consiliu Suprem de Securitate...”

Noi putem să atragem investiții oneste de la oameni care vor într-adevăr să vină să facă aici afaceri, nu spălătorie...



Europa Liberă: Da, dar atunci era o altă majoritate parlamentară.

Dumitru Alaiba: „Dar asta nu înseamnă că realitatea s-a schimbat. Legea respectivă și mecanismul respectiv în continuare reprezintă un risc pentru securitatea națională a țării noastre.”

Europa Liberă: Dar în ce constă riscul acesta?

Dumitru Alaiba: „Noi vindem pașapoarte fără să întrebăm viitorul nostru cetățean cine este el, de unde are acești bani. Aceste filtre despre care s-a discutat eu nu am încredere că noi facem această scanare în măsura în care trebuie făcută.”

Europa Liberă: Dar cunoașteți câte persoane au reușit să obțină cetățenie contra investiții?

Dumitru Alaiba: „Pe moment nu am informația actualizată, dar chiar și o singură persoană, dacă aceasta vine din anumite cercuri dubioase, atunci aceasta prezintă o problemă pentru noi. Eu cred că țara noastră poate găsi surse mai oneste de investiții și un model mai nobil de creștere economică decât acesta. Noi nu vrem să fim o spălătorie de bani și nu vrem prin asta să ne facem vestiți în Europa și în lume; noi putem să atragem investiții în producție, pentru ca să dăm oamenilor locuri de muncă; noi putem să atragem investiții oneste de la oameni care vor într-adevăr să vină să facă aici afaceri, nu spălătorie.”

Europa Liberă: Deci, moratoriul asupra acestei legi a expirat?

Dumitru Alaiba: „A expirat și este o urgență ca legea să fie abrogată.”

Europa Liberă: Există șanse ca mâine să fie discutată această chestiune în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate?



Dumitru Alaiba: „Rolul nostru este să semnalizăm anumite probleme. Este alegerea membrilor consiliului să discute aceasta sau nu. Eu chiar vreau să las puțin loc pentru posibilitatea că acești oameni au intenții bune din când în când, cel puțin. Desigur, acțiunile vorbesc de la sine, dar eu vreau să sper că ei totuși țin la țara asta, cel puțin în timpul liber de alte chestii și interese. De aceea, eu nu vreau să spun că nu este nicio șansă, eu vreau să sper că obiectivul nostru pe care ni l-am asumat inclusiv în luna iunie nu a fost unul declarativ pentru socialiști, desigur, pentru că noi în continuare suntem siguri că această lege trebuie abrogată. Dacă ei vor da înapoi, atunci noi vom avea toate motivele să afirmăm clar că ei nu au fost sinceri atunci când noi ne-am unit forțele ca să dăm jos un regim odios, înseamnă că ei au avut o cu totul altă motivație decât noi. Noi am vrut să eliberăm țara, ei au vrut s-o preia. Este alegerea lor și depinde doar de ei să demonstreze că ei într-adevăr au vrut să-i dea acestei țări libertatea cu care atunci, în primele zile, cu toții ne umpleam plămânii.”

Depinde doar de ei să demonstreze că au vrut să-i dea acestei țări libertatea...



Europa Liberă: În spațiul public se vorbește acum că, în anul 2021, R. Moldova ar putea să mai aibă două aeroporturi – unul la nord și altul la sud. Dvs. cel puțin pe o rețea de socializare ați scris că guvernul Dodon nu vrea să întoarcă înapoi aeroportul statului. Ce părere aveți despre această intenție a guvernului care este acceptată și de șeful statului, că R. Moldova ar mai avea nevoie de aceste două aeroporturi?

Dumitru Alaiba: „Decizii populiste am mai văzut. Eu chiar am un déjà vu despre cum a apărut ideea cu Arena Chișinău, care a răsărit exact așa, peste noapte, și brusc a devenit o urgență națională. Nu zic nu și nu zic da. De infrastructură este nevoie, noi avem nevoie de drumuri și noi niciodată n-o să spunem că n-avem nevoie, noi avem nevoie de alternative, noi avem nevoie de concurență, dar eu am dreptul din nou să presupun că sub această mega-inițiativă se ascunde o cu totul altă agendă. Și unu la mână: eu nu văd acțiuni determinate pentru a întoarce Aeroportul Chișinău în posesia statului. Doi la mână: atunci când un grup de politicieni, fără să aibă evaluări, fără să aibă studii de fezabilitate, fără să aibă calcule iese în primele două săptămâni de guvernare – și noi știm ce se întâmpla în tot guvernul: nimeni nu făcea studii de fezabilitate cu privire la două, trei, cinci aeroporturi în Chișinău – deci, ei ies în primele două săptămâni și spun că „noi am înțeles care e problema. Noi avem nevoie de încă două aeroporturi. Ele o să coste nu știm cât, unde ele au să fie nu știm, care o să fie impactul nu știm”...”

Europa Liberă: De ce? Au spus că știu – unul la nord și altul la sud.

Dumitru Alaiba: „Poate acolo, poate dincolo... Aceasta este pentru moment o declarație necalculată, deși noi avem un guvern tehnocrat, care ar trebui să se abțină de la asemenea...”

Europa Liberă: Dl Alaiba, dar poate se ia în calcul că totuși un milion de cetățeni aflați peste hotare pleacă, vin, o dată, de două ori pe an? S-au făcut poate niște calcule?

Dumitru Alaiba: „Foarte bine, dar eu nu am văzut aceste calcule.”

Europa Liberă: Igor Dodon spunea mai mult, că mulți cetățeni merg la Iași sau în altă parte și îmbogățesc alte state.

Stadionul din Varșovia, dacă nu greșesc, a costat mai puțin decât Arena Chișinău de la noi...



Dumitru Alaiba: „Dna Ursu, asta nu este calcul. Da, eu știu că mulți cetățeni merg la Iași, eu știu, de asemenea, că mulți cetățeni din Odesa vin la Chișinău, mulți merg la București și de acolo iau avionul. Asta este speculație. Eu vreau ca un guvern serios, vreau ca un guvern care se autointitulează tehnocrat și, respectiv, care nu-i guvern de politicieni, vreau ca ei să vină și să mă convingă pe mine, ales al poporului și pe colegii mei, în baza cifrelor, în baza studiilor, studii care durează șase luni sau un an, în baza faptelor, evaluărilor credibile, nu făcute de o organizație de la etajul cinci dintr-un bloc de apartamente, așa cum am văzut la Arena Chișinău. Noi am văzut acolo un studiu de fezabilitate scris repede pe genunchi ca să fie la bifă. Nu, pentru că asta e vorba inclusiv de securitatea națională. Noi vorbim de obiecte mai sensibile, dacă este internațional, înseamnă că acolo o să trebuiască să avem și post de grăniceri, și vamă ș.a.m.d. Inclusiv statul se obligă la anumite cheltuieli pe care o să le suporte an de an, deci toate astea eu trebuie să le văd pe hârtie, noi ne pricepem la citit și la calculat. Vreau să vedem calculele lor și asta înseamnă că, dacă reușim până în 2021 - succese, dar unele lucruri trebuie pur și simplu calculate, ca după asta să nu plătim de cinci ori. Arena Chișinău trebuia să coste de două sau de trei ori mai puțin, și anume pentru că s-au aruncat așa, într-un alai la construit, fără să calculeze, ne costă cam cât un stadion. Stadionul din Varșovia, dacă nu greșesc, a costat mai puțin decât Arena Chișinău de la noi.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți cunoscut ca o persoană care știe bine cum se atrag investițiile. Ce ne puteți spune despre mediul prielnic care se creează pentru atragerea investițiilor străine și dacă le dați dreptate celor care spun că în ultimul timp guvernarea de la Chișinău ar vrea să favorizeze mai mult investitorii din Est decât pe cei din Occident?

Dumitru Alaiba: „Inclusiv în ultimii ani am avut unele investiții și nu neapărat investițiile pe care eu aș vrea să le văd în țara noastră.”

Europa Liberă: Exemplificați când spuneți.

Dumitru Alaiba: „La urma urmei, chiar și Aeroportul Chișinău e tot o investiție, dar e o investiție făcută așa, pe sub mânecă, și tot noi plătim pentru ea. Poftim, avem investițiile în tot felul de Orhei-land-uri ș.a.m.d. Eu vreau să văd inclusiv o opinie de la anumite servicii, inclusiv de la același SIS, cum se comportă banii furați, pentru că ei oricum aterizează prin jurisdicție, inclusiv prin a noastră sub formă de investiții. Păi, iată așa investiții cu bani murdari, eu nu vreau să văd în țara noastră, pentru că eu cred că banii totuși miroase; banii au miros și banii cinstiți au un comportament cinstit, onest. Acești bani creează locuri de muncă, acești bani creează venituri la buget, acești bani inovează, acești bani vin ca să se stabilizeze cu un plan de 10-20 de ani. Și iată așa bani noi nu avem. Noi avem bani furați, fie de la noi, fie de la popoarele altor țări, veniți aici, învârtiți prin două bănci și aterizați undeva într-o construcție sau în nu știu ce fel de mega-proiect despre care noi preferăm să nu ne întrebăm de unde vin banii. Banii și, mai ales, originea și legalitatea lor trebuie să fie verificate.”

Vreau să văd o opinie de la anumite servicii, inclusiv de la același SIS, cum se comportă banii furați...



Europa Liberă: Cât de interesați ar fi totuși agenții economici ruși să vină să investească în R. Moldova și dacă cumva se ia în calcul și acea linie de credit pe care o vor negocia autoritățile de la Chișinău cu cele de la Moscova pentru obținerea celor 500 de miliarde de dolari? Vă întreb: cât de interesați ar fi oamenii de afaceri din Rusia să aducă capital în R. Moldova?

Dumitru Alaiba: „Dacă ei văd oportunități, atunci ei sunt bineveniți, la fel cum sunt bineveniți orice alți investitori. Eu nu cred că ar trebui să discriminăm pe cineva...”

Europa Liberă: Întrebarea era dacă autoritățile statului pot face favoruri pentru anumiți oameni de afaceri din Est.

Dumitru Alaiba: „Iată aici noi avem o problemă, pentru că teamă mi-e că sub această așa-zisă „politică echilibrată externă”, de fapt, se fac favoruri. Or, noi nu trebuie să discriminăm pe nimeni. Noi trebuie să atragem investitori corecți, onești, care vin aici într-adevăr să dezvolte țara noastră, să investească, să aibă beneficiul lor și noi să ne luăm beneficiul nostru. Iar despre acest împrumut care în două zile a devenit linie de credit și nu mai știu ce-o să devină în altă o săptămână-două, noi doar asta am auzit că e vorba de jumătate de miliard. Punct. Noi nu știm scadența, noi nu știm cât de concesional, nu știm pe ce termen...”

Europa Liberă: Acum se negociază condițiile...

Dumitru Alaiba: „Bine, dar atunci de ce să anunți? Noi, practic, ne-am obligat în fața Federației Ruse că oricum vom împrumuta. Dacă noi ne-am obligat, atunci care-i spațiul nostru de manevră în aceste negocieri? Noi am spus deja că cumpăram marfa și abia după asta negociem, dar ei știu că noi oricum o s-o cumpărăm. Și eu m-am uitat chiar prin statistici și Federația Rusă nu-i cunoscută pentru bugetele sale imense pentru asistență externă. În total, Rusia are un buget anual pe ultimul an de un miliard de dolari și ei sunt activi în Panama, în Venezuela, în Asia Centrală, ei au proiecte inclusiv în Europa de Est, în Africa...”

Europa Liberă: Anul bugetar urmează să înceapă și banii ăștia poate se regăsesc în bugetul Federației Ruse pentru anul viitor?

Teamă mi-e că sub această așa-zisă „politică echilibrată externă”, de fapt, se fac favoruri...



Dumitru Alaiba: „Da, dar asta înseamnă că dintr-un miliard ei trebuie să dea jumătate la moldoveni. Eu nu cred că toate interesele geostrategice ale Federației Ruse să se oprească aici în așa proporții. Sau asta nu-i asistență externă, înseamnă că-i credit comercial de care noi putem să găsim în altă parte mult mai ieftin, sau Federația Rusă nu știu anume ce mare interes a găsit aici ca să finanțeze în condiții concesionale într-adevăr convenabile nouă, în condiții chiar mai competitive decât noi putem să ne împrumutăm de la BERD și BEI într-așa o proporție. Eu nu cred că este vorba de condiții favorabile pentru noi.”

Europa Liberă: Observatorii spun că începe un an electoral și promisiunile acum se fac cu duiumul, inclusiv pentru a ademeni electoratul. Urmează să vedem. Atunci când vom avea cifrele pe masă, atunci vom putea discuta la modul cel mai serios: ce s-a negociat, cât de avantajos s-a negociat, este în favoarea R. Moldova, înseamnă aceasta că R. Moldova întoarce spatele asistenței din partea Occidentului sau nu? Sunt multe semne de întrebare.

Dumitru Alaiba: „Acest guvern depune eforturi supraumane ca să se autoizoleze. Eu, de exemplu, nu văd sensul și nu văd necesitatea de ce era nevoie ca dl Chicu să spună că o să luăm o pauză în dialogul cu FMI. Asta chiar nu era necesar. Tu nu știi ce o să se întâmple în jumătate de an și nu știi câtă nevoie o să ai de asistență externă. De ce să arzi podurile? Sau toate aceste exclamații că „noi nu avem nevoie de credite!”, „nu avem nevoie de asistență!”, că ne descurcăm și singuri? Poate că cei din guvern chiar nu au nevoie, dar eu vorbesc cu suficienți antreprenori, vedem cum o duce țara și eu cred că niște bani în plus acestei economii nu o să-i strice niciodată, cel puțin în următorii 10 ani, până când într-adevăr pornim economia. Asistența externă oricum este necesară și în cazul de față eu chiar nu înțeleg sensul și, mai mult ca atât, teamă îmi este că acest guvern e trecător, e un guvern temporar, el poate să cadă oricând...”

Europa Liberă: Din contra, chiar șeful statului declara la TV8 că are șansa să activeze pe parcursul întregului mandat al actualului parlament.

Dumitru Alaiba: „Eu nu vreau să comentez chiar tot ce spune dl Dodon, pentru că el foarte des greșește în estimările lui, inclusiv economice, dar eu pot să spun că există șansa ca acest guvern să cadă oricând.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că Dvs., cei din Blocul ACUM, ați putea vota împreună cu democrații?

Dumitru Alaiba: „Noi o să dăm jos orice guvern prost. Și eu cred că acest guvern este unul prost.”

Europa Liberă: Asta o spun și socialiștii, că au dat jos un guvern care a fost cel mai slab în toți acești ani de independență ai R. Moldova.

Acest guvern depune eforturi supraumane ca să se autoizoleze...



Dumitru Alaiba: „Eu cred că cifrele trebuie să vorbească de la sine și atunci când ne uităm la comerțul exterior, când ne uităm la investiții, că deja vin statisticile până în luna septembrie, când ne uităm la asistența externă, acest guvern a dus-o bine mersi și a acoperit găuri financiare ș.a.m.d. Dar, cum spuneam, acest guvern temporar cum este s-ar putea să creeze daune potențiale pe mulți ani înainte, pentru că el totuși este un guvern care se pare că vrea cu tot dinadinsul să ne bage în anumite înțelegeri și scheme neprofitabile pentru noi. Și dl Chicu o să meargă la pensie, dar noi încă o să plătim pentru deciziile financiare proaste pe care se pare că sunt gata să le ia, inclusiv cu eurobonduri, inclusiv cu acest credit neclar, dar pe care deja ne-am obligat să-l luăm din Federația Rusă...”

Europa Liberă: Dar cu eurobondurile vă este clar de ce se insistă?

Dumitru Alaiba: „Nu am văzut, noi am văzut doar declarații politice. Acest guvern se ocupă cu... pentru nivelul lor de tehnocrație, ei sunt politicieni foarte buni. Nu văd inițiative, nu văd calcule, nu văd schimbări serioase...”

Europa Liberă: Dl Alaiba, ați spus că acest guvern poate fi dat jos inclusiv cu voturile dvs. și în cazul acesta, cel mai probabil, luați în calcul și voturile PD-ului. Dvs. mai credeți că există loc de dialog pentru o majoritate parlamentară ACUM-PDM?

Dumitru Alaiba: „Eu nu o să merg atât de departe. Ceea ce pot să spun e că noi prin aprilie-mai, când prima dată Maia Sandu a ieșit cu inițiativa acestei colaborări, formatului de colaborare că noi, Blocul ACUM, luăm guvernul și ne asumăm absolut toate riscurile, inclusiv riscul care s-a materializat peste foarte scurt timp ca să fim dați jos și, respectiv, să fim decapitați.”

Europa Liberă: Întrebarea mea era dacă s-ar putea ajunge la o înțelegere privind crearea unei majorități parlamentare ACUM-PD.

Dumitru Alaiba: „Da, încolo mergeam cu gândul... Noi prin asta, prin ceea ce spuneam atunci era că noi dăm butonul roșu socialiștilor, noi spuneam că ei ne pot da jos oricând. Iată că socialiștii au ținut acest buton roșu timp de cinci luni și după asta l-au dat democraților, noi nu am votat acest guvern și nu văd de ce nu am vota pentru demiterea lui. Acum, dacă este gata Partidul Democrat să dea jos guvernul pe care l-a susținut la fel cum socialiștii au dat jos un guvern pe care l-au susținut nu-i nimic grav în asta. Văd că asta-i politica, eu încă nu am mare experiență, dar văd că macazul se schimbă de pe o zi pe alta, așa că nu văd de ce eu și colegii mei nu am vota, dar despre coaliții, anticipate ș.a.m.d., eu aș vrea să nu comentez, pentru că o să începem...”

Europa Liberă: Dar eu iarăși o să-l citez pe Igor Dodon, care spunea că PDM rămâne deocamdată a fi o formațiune toxică și că PSRM nu se va grăbi să facă o coaliție cu Partidul Democrat al lui Filip...

Dumitru Alaiba: „PSRM deja a făcut o coaliție cu PDM.”

Europa Liberă: Și dacă cumva se ajunge la o înțelegere ACUM-PD, atunci cel mai probabil asta înseamnă alegeri parlamentare anticipate.

Eu pot să spun că există șansa ca acest guvern să cadă oricând...



Dumitru Alaiba: „Eu nu știu. Iarăși, sincer, nu urmăresc chiar tot ce declară dl Dodon, dar nu cred că decizia mea ca deputat îi aparține lui. Și ceea ce o să fac eu și colegii mei depinde de noi, cum o să discutăm între noi și ce decizii o să luăm. La fel eu o să cred că se întâmplă în PDM la moment, pentru că, hai să-i spunem, stăpânul partidului a dispărut, acolo sunt anumite discuții, divergențe de care tot auzim, oamenii au diferite viziuni inclusiv față de decizia de a da jos Guvernul Maia Sandu. Asta-i ceea ce noi am auzit, dar până la urmă ei au să decidă și au să-și urmeze strategia pe care o consideră cea mai bună și nu va fi decizia dlui Dodon.”

Europa Liberă: Cât de consolidat rămâne a fi Blocul ACUM, mai cu seamă că astăzi iarăși am reținut o declarație care se făcea de la Bruxelles că ar trebui să fuzioneze cele două entități – PAS și PPDA – și să aibă un singur lider? Ce ne spuneți despre ceea ce se aude?

Dumitru Alaiba: „Eu nu am văzut încă declarația asta de la Bruxelles. Noi suntem două formațiuni care am acces în parlament ca parte a unui bloc și asta-i realitatea la momentul actual. Ce anume se va întâmpla, nu știu, în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, eu nu pot să spun. Sincer să vă spun, încerc să mă abțin de la aprecieri politice, nu în ultimul rând, pentru că încă trebuie să înțeleg foarte multe lucruri. Da, experiența politică eu nu o am și nu cred că acum, așa, din senin, pot să spun că asta-i bine sau e rău.”