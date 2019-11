Aureliu Ciocoi: „Noi rămânem consecvenți angajamentelor pe care și le-a asumat R.Moldova” (VIDEO)

Ne-a vizitat studioul din Chișinău ministrul de externe al R. Moldova, Aureliu Ciocoi, pe care colega noastră Valentina Ursu l-a rugat să precizeze care vor fi direcțiile politicii externe ale noului guvern minoritar, sprijinit de socialiști.





Europa Liberă: Au trecut puține zile, nici zece de când sunteți cârmaci…

Aureliu Ciocoi: „Nu știu, nu le număr.”

Europa Liberă: Dar în spațiul public există deja informație suficientă, ca să avem subiecte pe marginea cărora să discutăm. Și pentru început, lămuriți-ne care a fost argumentul că prima vizită a trebuit să fie efectuată la Moscova.

Aureliu Ciocoi: „Vizita aceasta trebuia să fie făcută și de fostul prim-ministru și, mai mult decât atât, Moscova a așteptat această vizită a dnei Sandu în Federația Rusă, în calitate de prim-ministru. Soarta a făcut în așa fel că, între timp, schimbându-se guvernul de la Chișinău, calendarul vizitei propus de Federația Rusă a rămas în vigoare. Doi la mână: luând în considerare faptul că prima felicitare oficială pe care a primit-o dl prim-ministru Ion Chicu a fost din partea omologului său rus, a adus un argument în plus pentru a onora calendarul vizitelor și totuși a merge la Moscova pentru a avea discuții la nivel de șefi de guverne cu partenerii noștri din Federația Rusă.”



Europa Liberă: Dar cum înțelege Republica Moldova parteneriatul strategic pe care trebuie să-l aibă cu Federația Rusă? Și revenim și la alte parteneriate, că nu doar cu Federația Rusă.

Aureliu Ciocoi: „Spuneți-mi, vă rog, Republica Moldova are interese naționale?”

Europa Liberă: Unii spun că interesele naționale sunt duse pe tavă și propuse Rusiei.

Suntem obligați să menținem un dialog constructiv, pragmatic cu toți partenerii...



Aureliu Ciocoi: „Nu. Orice națiune, inclusiv Republica Moldova își are interesele naționale, își are acele linii roșii peste care nu putem trece sub nicio formă, respectiv, reieșind din interesele naționale ale Republicii Moldova, suntem obligați să menținem un dialog constructiv, pragmatic cu toți partenerii pe care îi are țara noastră pe arena internațională, inclusiv cu Federația Rusă. Deci, nu este vorba despre vânzarea intereselor naționale, aducerea ceva pe tavă, nu doar Federației Ruse, dar și altor parteneri pe care-i avem la ora actuală pe plan internațional. Încă o dată repet: relații pragmatice, echitabile, respectuoase, în interesul național al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar aveți explicații de ce Moscova a fost prima care s-a supărat pe Republica Moldova, când a semnat Acordul de Asociere? Nu doar pe Moldova - și Ucraina, și Georgia erau la pachet.

Aureliu Ciocoi: „Pot doar să bănuiesc că… acum trebuie să caut un termen mai diplomatic, a fost un moment de..., nu vreau să zic frustrare, pentru că e prea dur. Probabil a fost un moment de supărare, că nu s-a luat în considerare solicitarea Federației Ruse de a avea acel format trilateral de negocieri între Republica Moldova, pe de o parte cu Uniunea Europeană și cu Federația Rusă, pe de altă parte, în tentativa de identifica punctele comune de joncțiune între Acordul de Asociere pe care urma să-l semneze Republica Moldova cu Uniunea Europeană, plus DCFTA, Acordul de Liber Schimb Comprehensiv cu spațiul Comunității Statelor Independente. Și atunci, probabil a fost luată o decizie la nivel politic: A, nu s-a dorit această cooperare, atunci, haideți să vedem cum vă descurcați fără.”

Europa Liberă: Moldova ca stat independent, suveran poate să-și decidă de una singură soarta.

Aureliu Ciocoi: „Păi, dar nimeni nu pune aceasta la îndoială.”

Europa Liberă: Dar Rusia a impus embargouri, restricții la mărfurile moldovenești, nu s-au făcut pași semnificativi în formatul de negocieri „5+2” pentru a se identifica o soluție durabilă pentru criza transnistreană.

Aureliu Ciocoi: „Bine, formatul „5+2” și identificarea soluției durabile pentru criza transnistreană e altă mâncare de pește. Noi acum discutăm despre embargoul impus Republicii Moldova imediat după semnarea Acordului de Asociere și a DCFTA-ului cu Uniunea Europeană. A fost momentul politic, istoric, respectiv l-am depășit. Suntem, slava Domnului, acum în 2019; au trecut cinci ani, suntem în cu totul altă realitate regională, geopolitică, cum doriți, așa numiți-o. Realiști fiind și promotori ai unei politici externe realiste și pragmatice, trebuie să facem tot posibilul, să deschidem portița pentru producătorii noștri pe piața din Est, care este foarte mare și care vine doar în interesul nostru național, pentru că doar în felul acesta noi putem manevra economic și în Vest, și în Est, dându-le posibilitate producătorilor noștri, comunității noastre de afaceri să opereze pe ambele piețe.”

Trebuie să facem tot posibilul, să deschidem portița pentru producătorii noștri pe piața din Est...



Europa Liberă: Dar relația comercial-economică e dominată de politică?

Aureliu Ciocoi: „Nu. Și vă dau un exemplu: anul trecut 220 de mii de tone de mere au fost exportate pe piața din Est și doar 1.500 de tone de mere au fost exportate în spațiul Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Dar mulți agricultori se plâng că au fost întoarse loturi despre care partea rusă zicea că nu corespund anumitor rigori, standarde?

Aureliu Ciocoi: „Nu pot să mă pronunț. Bănuiesc că, într-adevăr, unele loturi au fost infectate, nu putem spune per general că e o rea-voință a autorităților Federației Ruse de a trata în felul corespunzător, cum au tratat producătorii noștri. Nu există fum fără flacără! Prin urmare, noi suntem acei și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), această structură trebuie să fie acea unitate care garantează și girează calitatea producției agricole care iese de pe teritoriul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: L-ați invitat pe omologul Dvs. rus să efectueze o vizită în Republica Moldova și premierul și-a invitat omologul, Dmitri Medvedev, să vină în Republica Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Exact! Da.”

Europa Liberă: Când ar putea să aibă loc aceste vizite?

Aureliu Ciocoi: „Acum nu știu, depinde de agenda ambilor oficiali din Federația Rusă, ei trebuie să identifice posibilitatea calendaristică când și-ar putea permite să efectueze o vizită în Republica Moldova, dar, indiferent când vor găsi posibilitatea aceasta, trebuie să fie o vizită nu doar de dragul vizitei, trebuie să aibă și o conotație, o umplutură, ca să-i spun în felul acesta. Trebuie să pregătim niște acorduri care să fie semnate cu ocazia acestei vizite. În proces de examinare sunt, pare-mi-se, trei acorduri pe care intenționăm să le semnăm cu Federația Rusă și care vizează nemijlocit comunitatea moldovenilor care activează în Rusia.”

Europa Liberă: Ele se negociază de mult, sunt cu barbă aceste acorduri și proiecte de acorduri.

Aureliu Ciocoi: „E o barbă lungă, exact. Făcând abstracție de un anumit blocaj în dialogul care a existat între Republica Moldova și Federația Rusă în ultimii doi-trei ani, evident că barba asta s-a cam lungit. Respectiv, oare nu sunt interesați cetățenii noștri care stau în Federația Rusă să aibă pensiile moldovenești acolo transferate, Acordul privind readmisia ș.a.m.d.? Deci sunt niște acte normative care sunt vitale pentru cetățenii noștri, care sunt deocamdată, temporar, sper, pe teritoriul Federației Ruse. Sper că vor reveni înapoi acasă, dar noi, ca stat, trebuie să facem tot posibilul pentru a le crea condiții juridice care să-i protejeze.”

Europa Liberă: S-a vorbit foarte mult după efectuarea acestei vizite la Moscova despre acest credit, condițiile care vor fi negociate.

Nu se pune problema că sunt bani din Federația Rusă, poate să fie bani din oricare altă sursă...



Aureliu Ciocoi: „Condițiile încă nu sunt, noi nu le cunoaștem. Abia urmează să fie examinate condițiile.”

Europa Liberă: Dar, știți, mergeam în troleibuz și am auzit o voce și mi s-a părut destul de pertinentă. De ce, brusc, a devenit Rusia mărinimoasă, generoasă cu Republica Moldova?

Aureliu Ciocoi: „Dar încă nu-i hotărât nimic. S-a făcut o solicitare. Dl prim-ministru Chicu a mers la Moscova, în cadrul discuției cu omologul rus, Dmitri Medvedev, a zis că Moldova este disponibilă să acceseze o linie de creditare, dacă Federația Rusă, la rândul ei, este și ea disponibilă să ne dea suma respectivă în anumite condiții. Deci, noi nu luăm bani de la oricine care ne oferă condiții mai dezavantajoase decât banii aceștia pot fi luați de pe piața internațională, bunăoară de la Banca Mondială sau de la alte structuri bancare internaționale. Dacă în cadrul negocierilor între ministerele finanțelor ambelor state se ajunge la un consens că, da, Federația Rusă ne oferă banii aceștia în condiții mai avantajoase decât există actualmente pe piața internațională, de ce nu? Nu se pune problema că sunt bani din Federația Rusă, poate să fie bani din oricare altă sursă, de la oricare alt partener internațional. Republica Moldova la ora actuală are nevoie de un aflux financiar - atenție! - exclusiv pentru investiții în infrastructură. Noi suntem acum într-o situație în care decidem – sau ne împrumutăm masiv, dar orientăm acești bani exclusiv pentru proiecte de infrastructură naționale, astfel pregătindu-se terenul ca să obținem dividendele economice pe termen mediu, în doi-trei ani, când se vor termina aceste proiecte, abia atunci noi vom avea, cum s-ar spune, feedback-ul de la investițiile făcute.”

Europa Liberă: Se știe, cel puțin, când ar putea să ajungă acești bani în Republica Moldova?

Aureliu Ciocoi: „Păi abia se încep, sunt abia primii pași. Noi același gen de solicitare îl facem și la alți parteneri internaționali ai Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar a urmat o reacție a ambasadorului UE la Chișinău...

Aureliu Ciocoi: „O secundă, ca să-mi termin gândul. Sau noi împrumutăm acești bani și-i investim gospodărește, ca în orice familie, când se confruntă cu probleme…”

Europa Liberă: Judicios.

Aureliu Ciocoi: „Așa. Sau nu investim acum, dar oricum miliardul acesta, că asta-i un miliard și jumătate, cât are nevoie la ora actuală Republica Moldova pentru a duce la bun sfârșit investițiile, proiectele respective, ele oricum vor veni în țară, vor veni în formă de asistență bugetară. Altfel spus, noi în următorii trei-patru ani oricum vom mânca acești bani, dar nu vom avea niciun rezultat concret, palpabil.”

Europa Liberă: Ziceam despre reacția pe care a avut-o șeful delegației UE la Chișinău, dl Michalko, arătând cu lux de amănunte care este diferența să accesezi un credit și să accesezi asistență financiară, care ți se dă sub formă de granturi, fonduri.

Aureliu Ciocoi: „Arătați-mi, vă rog, structura, organizația internațională, regională, subregională, oricare, care este capabilă la ora actuală să ofere un grant Republicii Moldova în valoare de 1,5 miliarde de dolari americani.”

Europa Liberă: Trebuie să o căutați Dvs.

Aureliu Ciocoi: „Nu există așa ceva, nu se dau astfel de bani mari cadou.”

Europa Liberă: Și Rusia o să-i dea o parte?

Sau noi împrumutăm acești bani și-i investim gospodărește...



Aureliu Ciocoi: „Păi nu-i cadou. Este linie de creditare. Banii aceștia se iau cu împrumut. Încă o dată repet: pentru proiecte concrete și, respectiv, făcându-se proiectele corespunzătoare, pornindu-se motorul economiei naționale din dividendele, din adaosul pe care-l obține economia națională, utilizând deja infrastructura gata făcută pe acești bani – restituim datoria creditorilor noștri.”

Europa Liberă: Dar eu vreau o explicație de la Dvs. Totuși, comparativ cu Ucraina, cu Georgia, felul cum vede relația cu Moldova e alta?

Aureliu Ciocoi: „Vede relația cu Moldova cine?”

Europa Liberă: Rusia. Comparativ cu relația pe care trebuie să o aibă cu Ucraina și cu Georgia.

Aureliu Ciocoi: „Ei bine, Dvs. mă puneți acum să comentez niște chestii absolut evidente. Dvs. foarte bine vă dați seama care este relația reală acum între Ucraina și Federația Rusă.”

Europa Liberă: Cel puțin, cei doi lideri au început să discute, au dialog.

Aureliu Ciocoi: „Da, au fost discuții telefonice, așa. Doi la mână: cunoașteți foarte bine care este situația și în dialogul dintre Tbilisi și Moscova, nu?”

Europa Liberă: Da, destul de rece.

Aureliu Ciocoi: „Sunt situații care nu pot fi comparate. La noi – de bine, de rău – e calm, e pace, nu se trag focuri pe Nistru și, slavă Domnului, sper că nici nu vor fi.”

Europa Liberă: Va putea fi soluționată problema transnistreană? Și dacă ați putea să ne spuneți totuși etapele care ar dura pentru a se apropia cele două maluri ale Nistrului, pentru că unii spun că s-ar fi negociat pe ascuns o variantă de federalizare, alții spun că costul pe care îl va plăti Republica Moldova pentru reunificarea celor două maluri ale Nistrului va fi foarte mare, că cei de la Tiraspol vor influența situația din parlament. Există temeri și s-a vorbit mult timp și despre niște linii roșii care nu ar trebuie să fie călcate. Să ne spuneți Dvs.: cum vedeți rezolvarea problemei transnistrene?

Aureliu Ciocoi: „Haideți s-o începem de la bun început. Ce vrem noi ca națiune?”

Europa Liberă: O Moldovă integră.

Aureliu Ciocoi: „Așa! Păi din moment ce vrem o Moldovă integră, deși, mă scuzați, sunt forțe care spun că nu mai avem nevoie de regiunea transnistreană, punem hotarul pe Nistru și ne căutăm de treabă. Nu? Deci, de aici trebuie să începem: care este poziția națională în raport cu această chestiune? Vrem noi – iarăși la nivel național –, vrem noi să ajungem la un consens în ceea ce privește soluționarea politică finală a acestui conflict (care nici nu mai știu dacă e conflict)?”

Europa Liberă: Dar care ar fi consensul?

Aureliu Ciocoi: „Inițial trebuie să ajungem la consensul ce facem – ne reunificăm țara sau nu? Deși, după părerea mea, asta trebuie să fie prioritatea națională numărul 1 – reunificarea țării și relansarea economiei naționale. Însă, pentru a porni acest proces, trebuie să ajungem la un consens național aici, la noi acasă. Cum facem și dacă dorim să reunificăm? Ei, din moment ce noi am ajuns la un consens național și am decis că da, dlor, reunificăm țara, abia după asta discutăm mecanismul prin care ajungem la reintegrarea țării, pentru că, dacă e să ne uităm real la fața locului, mergem pe malul Nistrului...”

Europa Liberă: Eu merg deseori...

La nivelul cotidian, la nivelul uman noi deja suntem reintegrați, rămâne conflictul în capetele anumitor lideri de la Tiraspol...



Aureliu Ciocoi: „Mergeți dimineața. Dacă mergeți dimineață, o să fiți mirată să vedeți ce coloană lungă de transport vine din regiunea transnistreană pe malul drept al Nistrului, pentru că foarte mulți locuiesc acolo și lucrează, își câștigă banul pe malul nostru.”

Europa Liberă: Exact!

Aureliu Ciocoi: „Seara este efectul invers – pleacă lumea acasă. Deci nu există conflict. La nivelul cotidian, la nivelul uman noi deja suntem reintegrați, rămâne conflictul în capetele anumitor lideri de la Tiraspol, doar acolo e conflictul.”

Europa Liberă: Și ei insistă mereu pe ideea că ar trebui să le fie recunoscută independența, că ei nu văd apropierea celor două entități.

Aureliu Ciocoi: „Păi dar cum altfel să rămâi împăratul Doamne ajută în regiune?”

Europa Liberă: Fără funcție, fără putere...

Aureliu Ciocoi: „Exact! De aceea, explicația e foarte simplă. Plus că se mai adaugă aici și anumite interese comerciale. Cunoașteți foarte bine din partea cui.”

Europa Liberă: Da, cunosc foarte bine, dar vreau să ne spuneți foarte clar: ideea federalizării a dispărut pentru totdeauna?

Aureliu Ciocoi: „Nu există așa ceva! Credeți-mă, vă jur, nu am văzut nimic ce ar conține idei gen federalizare.”

Europa Liberă: Dar la președinție se plămădea un proiect de statut?

Aureliu Ciocoi: „Nu! Eu am fost consilier al președintelui Republicii Moldova, începând cu luna mai a anului trecut. Nu am văzut așa ceva, deși cu dl Șova suntem vecini de birou și permanent...”

Europa Liberă: Cineva zicea că v-ar fi văzut prin capitale europene, occidentale.

Aureliu Ciocoi: „O clipă, vă rog. Dvs. vă referiți la așa-numitul „pachet comprehensiv”?”

Europa Liberă: Exact!

Aureliu Ciocoi: „Da? În limba rusă, «большой пакет».”

Europa Liberă: Da. Ce prevede el?

Aureliu Ciocoi: „Prevede consolidarea statutului de neutralitate a țării. Și în baza neutralității, de dorit internațional recunoscute...”

Europa Liberă: E aproape imposibil. Asta am discutat cu foarte mulți diplomați din Occident și ziceau că nimeni nu se va grăbi să recunoască această neutralitate.

Aureliu Ciocoi: „Vă asigur în cunoștință de cauză că sunt diferite variante de neutralitate. Există varianta austriacă, există varianta finlandeză, există varianta suedeză, nemaivorbind de cea elvețiană. Poftim, ca la...”

Europa Liberă: Există și cea rusă...

Aureliu Ciocoi: „Neutralitate?”

Europa Liberă: Federație.

Aureliu Ciocoi: „Nu, eu vorbesc despre neutralitate.”

Europa Liberă: Da, da, aceste țări sunt neutre.

Aureliu Ciocoi: „Ca la restaurant – cartea de bucate este foarte extinsă. Rămâne doar să alegem modelul care ne convine cel mai mult, iarăși reieșind din interesul național al țării. Odată cu consolidarea statutului de neutralitate, se deschid porțile pentru reglementarea politică definitivă a conflictului transnistrean și – atenție! – retragerea totală a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, împreună cu munițiile.”

Europa Liberă: Dar pe moment aceste lucruri se sincronizează – retragerea și acordarea unui statut juridic regiunii transnistrene?

Aureliu Ciocoi: „Nu! Ați văzut, dl Șoigu, când a fost la Chișinău în luna august, și-a declarat disponibilitatea de a porni exercițiul de distrugere – atenție, distrugere, pentru că foarte mulți am auzit în spațiul public vorbind despre...”

Odată cu consolidarea statutului de neutralitate, se deschid porțile pentru reglementarea politică definitivă a conflictului transnistrean și retragerea totală a trupelor ruse...



Europa Liberă: ...casare.

Aureliu Ciocoi: „Nici nu casare, ci de utilizarea munițiilor, ceea ce chiar e...”

Europa Liberă: Nu, casarea, distrugerea lor, pentru că prezintă pericol.

Aureliu Ciocoi: „Noi vorbim nici nu de casare măcar, pentru că casarea poate fi făcută în acte, dar să nu fie distruse. Vă rog, trebuie să fim foarte preciși.”

Europa Liberă: Distrugerea...

Aureliu Ciocoi: „Distrugerea munițiilor.”

Europa Liberă: Cu termenul expirat?

Aureliu Ciocoi: „Nu contează! Poate să fie și cu termenul încă valabil. Dacă nu pot fi transportate, să fie distruse pe loc. Interesul nostru național este să vedem munițiile din acest depozit enorm sau distruse, sau evacuate în Federația Rusă.”

Europa Liberă: Dar declarația a făcut-o dl Șoigu acum vreo cinci luni sau chiar mai mult. De ce nu se începe procesul acesta?

Aureliu Ciocoi: „Pentru că și Federația Rusă, la rândul ei, are nevoie să facă un studiu de fezabilitate, să vadă de ce anume are nevoie pentru acest exercițiu, să vadă care sunt costurile, să vadă ce efort financiar poate suporta Federația Rusă și să vedem cât pot ajuta, cât pot contribui partenerii internaționali, pentru că, probabil cunoașteți, la OSCE există un fond special tocmai pentru acest exercițiu de distrugere a munițiilor.”

Europa Liberă: Încă de când a fost adusă camera franceză, pare-se.

Aureliu Ciocoi: „Exact!”

Europa Liberă: OSCE va fi implicată în acest proces, pentru că iarăși am auzit temeri că s-ar putea Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa să fie dată la o parte și pe bilateral să găsiți înțelegere?

Aureliu Ciocoi: „Eu consider că în interesul nostru național este să avem un exercițiu de monitorizare a acestui proces. Poate să fie sub umbrela OSCE, poate să fie făcut sub umbrela unor state neutre, imparțiale, care să monitorizeze acest exercițiu ca noi să fim siguri că, într-adevăr, ceea ce se raportează pe hârtie că s-a distrus, să fie distrus în realitate.”

Europa Liberă: Dar la acest dialog la nivel înalt pe care l-ați avut cu Dmitri Medvedev, ați vorbit despre acest subiect?

Aureliu Ciocoi: „Nu eu, dl prim-ministru a avut.”

Europa Liberă: Și nu știți dacă problema a fost discutată?

Aureliu Ciocoi: „Nu pot să mă pronunț, pentru că a fost o scurtă întrevedere tête-à-tête între ambii șefi de guvern.”

Europa Liberă: Și atunci, lăsăm să ne spună dl premier. Să vorbim despre politica înțeleaptă externă pe care vrea s-o promoveze Republica Moldova și cu Estul, și cu Vestul, dar până la asta știu că încă de pe timpul guvernării PD se cerea insistent răspuns la întrebarea: cine promovează politica externă în Republica Moldova – guvernul sau președinția?

Aureliu Ciocoi: „Dacă deschideți Constituția Republicii Moldova...”

Europa Liberă: Am deschis-o.

Aureliu Ciocoi: „Și ce scrie?”

Europa Liberă: Are anumite prerogative, când e vorba despre tratate interstatale...

Aureliu Ciocoi: „Da? Din moment ce sunt trei poziții-cheie în statul Republica Moldova, care nu au nevoie de permisiune specială pentru a semna în numele statului Republica Moldova acorduri internaționale, este președintele țării, prim-ministrul și ministrul de externe. V-am răspuns. Deci, acestea sunt trei poziții, trei funcții...”

Europa Liberă: Nu contează cine-i persoana care se află în funcție, dar instituția?

Aureliu Ciocoi: „Sunt trei funcții care nu au nevoie de permisiuni speciale pentru a semna acorduri internaționale în numele statului Republica Moldova.”

Nu înțeleg de unde vine fobia asta la unii analiști politici că, vezi Doamne, dacă începem să discutăm cu Federația Rusă...



Europa Liberă: Și cum vedeți promovarea acestei politici externe bune și cu Estul, și cu Vestul?

Aureliu Ciocoi: „Păi asta se numește a avea o politică externă echilibrată. Eu nu înțeleg de unde vine fobia asta la unii analiști politici că, vezi Doamne, dacă începem să discutăm cu Federația Rusă, gata, Federația Rusă o să ne înghită, o să ne facă rău ș.a.m.d. Nu, dlor! La fel cum discutăm cu partenerii strategici în Vest, nimeni nu ne împiedică să avem cu același succes un dialog constructiv, pragmatic cu partenerii noștri din Est.”

Europa Liberă: Dar Estul sau Vestul au pus vreodată condiții Republicii Moldova că, uite, dacă te apropii mai mult de UE, n-ar fi de dorit să te apropii și de Rusia și invers?

Aureliu Ciocoi: „Nu, nu. Partenerii noștri de la Bruxelles spun că, dlor, e treaba voastră, sunteți stat suveran, faceți, cooperați cu cine doriți, noi nu avem nicio interdicție în sensul acesta. La fel și mesajele care vin din Federația Rusă spun același lucru, dlor, sunteți un stat european. Noi înțelegem foarte bine că vreți să aveți relații mai speciale cu Uniunea Europeană – foarte bine, aveți tot dreptul, sunteți stat suveran, singuri luați decizia ce faceți, noi însă vrem să avem niște relații bilaterale normale, un dialog constructiv, pragmatic, în interesul ambelor națiuni.”

Europa Liberă: Cooperarea cu țările vecine cum ar trebui să fie? Iarăși, dacă vorbim despre dialogul la nivel înalt, se pare că șchiopătează, nu prea a fost atât de intensiv nici cu Kievul, nici cu Bucureștiul.

Aureliu Ciocoi: „Ba da, a fost întâlnirea dlor președinți în cadrul reuniunii Adunării Generale a ONU.”

Europa Liberă: Acum da, dar în marja acelei reuniuni.

Aureliu Ciocoi: „Deci, există un dialog, există contacte. Așteptăm să avem contacte și la nivelul de șefi de guverne și atât cu România care evident este un partener strategic al Republicii Moldova, nimeni nu pune la îndoială faptul că România este prim-partener comercial al Republicii Moldova. Și suntem recunoscători colegilor din România pentru acest efort pe care într-adevăr l-au depus pentru a pune umărul și a ne ajuta la dezvoltarea țării, nemaivorbind de faptul că finanțează atâtea proiecte sociale și economice aici, în Republica Moldova. Ucraina iarăși e un partener important pentru Republica Moldova. Noi suntem sortiți, dacă vreți, condamnați să avem relații foarte bune cu vecinii noștri.”

Europa Liberă: Foarte mulți au reacționat bolnăvicios la mesajul pe care i l-a trimis șeful statului omologului său de la București, Klaus Iohannis, că nu e tocmai un mesaj de felicitare, dar și-l probozește cum ar trebui Bucureștiul să înțeleagă o relație bună cu Republica Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Cine-l probozește?”

Europa Liberă: Igor Dodon pe Klaus Iohannis, să fie lăsată la o parte geopolitica…

Aureliu Ciocoi: „Păi dar nu e probozeală, e o propunere. Nu e niciun fel de probozeală, adică, bine, haideți să interpretăm în acest fel orice mesaj scris al oricui. La dorință putem găsi să ne agățăm de orice frază scoasă din context ș.a.m.d. Eu nu văd așa lucrurile.”

Europa Liberă: Există șansa ca să meargă domnul Dodon la București, domnul Iohannis să vină la Chișinău? Ori Dvs. să mergeți în capitala României?

Aureliu Ciocoi: „Oricând există aceste șanse, sigur că da!”

Dar nu e probozeală, e o propunere...



Europa Liberă: Dar s-au restabilit relațiile dintre cele două părți?

Aureliu Ciocoi: „Cele două părți, care?”

Europa Liberă: Chișinău și București.

Aureliu Ciocoi: „Păi, dar ele nici nu au fost stricate.”

Europa Liberă: Igor Dodon n-a mers în vizită în România, niciodată, în cei trei ani de mandat.

Aureliu Ciocoi: „Oficial.”

Europa Liberă: Dar îmi pare că nici neoficial.

Aureliu Ciocoi: „Dar asta nu înseamnă că nu există comunicare. Nu întotdeauna vizitele oficiale decid. Credeți-mă, din propria mea experiență, neoficial se decid mult mai multe lucruri. La nivel oficial doar se consfințesc înțelegerile făcute la nivel neoficial. Prin urmare, vizitele oficiale nu sunt un criteriu de apreciere.”

Europa Liberă: În marja Adunării Generale ONU, cei doi lideri au avut totuși o discuție.

Aureliu Ciocoi: „Așa! Și au avut o discuție foarte bună.”

Europa Liberă: Cineva zicea că prea puțin timp.

Aureliu Ciocoi: „Bine, ambii erau limitați în timp...”

Europa Liberă: Să vorbim și despre relația moldo-comunitară. Cum vedeți Dvs. evoluția acestei cooperări între Chișinău și Bruxelles și când mergeți într-o vizită la Bruxelles?

Aureliu Ciocoi: „ Chiar vă mulțumesc că m-ați întrebat și de dimensiunea europeană a politicii noastre externe...”

Europa Liberă: Oricum, aveam să ajungem...

Aureliu Ciocoi: „Noi rămânem consecvenți angajamentelor pe care și le-a asumat Republica Moldova. Este în interesul nostru, în primul rând, să implementăm plenar Acordul de Asociere. Mai mult decât atât, eu aș merge mai departe și aș începe deja, unilateral, de la bunăvoința autorităților noastre, să implementăm criteriile de la Copenhaga - atenție! - nu pentru a raporta la Bruxelles.”

Europa Liberă: Mergem cu cererea de aderare...

Aureliu Ciocoi: „Stați puțin, haideți să terminăm cu comedia depunerii cererilor de aderare a Republicii Moldova la UE!”

Europa Liberă: Predecesorii Dvs. deseori au făcut declarații...

Aureliu Ciocoi: „Știu! Și s-au pomenit în situații hilare...”

Europa Liberă: ...că în următorii doi, în următorii cinci, în următorii zece – și au trecut și doi, și cinci, și zece și nimic nu s-a mai întâmplat.

Aureliu Ciocoi: „...și doi, și trei – și unde-i cererea?”

Europa Liberă: Dar când ziceți despre criteriile de la Copenhaga, vă referiți la această apropiere a Moldovei de UE?

Aureliu Ciocoi: „Nu.”

Europa Liberă: De standardele comunitare?

Aureliu Ciocoi: „Bine, și asta e adevărat, dar criteriile de la Copenhaga presupun implementarea standardelor europene necesare pentru a deveni membru cu drepturi depline al UE. Haideți să fim realiști, vedeți ce se întâmplă acum cu statele din Balcani. Ați văzut inițiativa Franței care a spus că „dlor, blocăm aderarea Albaniei și a altor state candidat la aderare din spațiul balcanic”. Întrebarea mea: credeți că în cazul Republicii Moldova se va acționa altfel, când va veni rândul Republicii Moldova?”

Europa Liberă: Dacă redevine un elev silitor, o poveste de succes, de ce să nu aibă șanse?

Aureliu Ciocoi: „Dar credeți că Albania n-a fost elev silitor?”

Europa Liberă: Se zicea că a încercat să facă multe reforme...

Aureliu Ciocoi: „Și a reușit! Dacă s-a ajuns la negocieri de aderare în cazul Albaniei, înseamnă că a ajuns la nivelul de compatibilitate cu standardele Uniunii Europene. Ei! Politic, a fost decis că, fraților, gata! ajunge cu extinderea.”

Europa Liberă: Acum se pare că se reînnoiesc aceste declarații și se vorbește despre perspectiva țărilor din Balcani.

Pericolul mare în care ne aflăm acum, la nivel internațional, e că nu există nicio stabilitate, în niciun domeniu...



Aureliu Ciocoi: „Se vorbește despre oferirea unei alternative statelor din Balcanii Occidentali în schimbul procesului de aderare plenară la UE. Noi suntem acum într-o situație foarte volatilă, atât în regiune, cât și la nivel global: conflicte, incertitudine în ce privește securitatea, volatilitatea politică, un semn mare de întrebare vizavi de valabilitatea înțelegerilor, acordurilor internaționale etc. Pericolul mare în care ne aflăm acum, la nivel internațional, e că nu există nicio stabilitate, în niciun domeniu.”

Europa Liberă: Și asta demotivează, inclusiv Republica Moldova?

Aureliu Ciocoi: „Nu, din contra, asta trebuie să ne motiveze, în sensul că, ori facem un efort și ne consolidăm pe plan intern, implementăm nu pentru raportarea la Bruxelles... Aceasta ne este necesar în primul rând nouă, cetățenilor Republicii Moldova. Noi vrem să avem o justiție independentă? Dvs. nu aveți rău de o justiție coruptă și de imposibilitatea obținerii unei dreptăți în instanță pe teritoriul Republicii Moldova? Eu îmi doresc să văd, în sfârșit, că avem o justiție independentă, eu îmi doresc să avem o țară lipsită de corupție...”

Europa Liberă: Dar Moldova e restanțieră la aceste capitole?

Aureliu Ciocoi: „Absolut!”

Europa Liberă: Și aici va trebui depus efortul cel mai mare.

Aureliu Ciocoi: „Exact! Și de aceea prioritatea numărul unu a acestui guvern este să ducă la bun sfârșit reforma justiției. S-o ducă la bun sfârșit nu în sensul care ne convine nouă, dar în sensul pe care i-l dau criteriile europene. Pentru că vrem să avem o Procuratură Generală conformă cu criteriile europene, instanțe judiciare care operează europenește, cu legislația Republicii Moldova, dar corecte, imparțiale, lucru care ne va facilita în continuare dialogul cu UE. Trebuie să fim realiști. Nu trebuie să strigăm la tot colțul că mâine-poimâine depunem cererea de aderare. Trebuie să ne europenizăm noi înșine, în primul rând la nivel mental, și abia după aceea să ajungem să ne europenizăm la nivel național.”

Europa Liberă: Și cât timp trebuie pentru această europenizare?

Aureliu Ciocoi: „Asta am vrut să spun, e o cale lungă. Cum putem noi să pretindem că vrem să fim europeni, dacă habar nu avem de cultura europeană? Dar pretindem că vrem justiție. Trebuie să începem de la mentalitatea noastră, noi trebuie să devenim, în primul rând, europeni și, odată devenind europeni la nivel mental, abia după aceea vom putea deveni europeni în sensul adevărat al cuvântului. E un proces foarte lung în fața noastră.”

Europa Liberă: Dar este o diferență pe ce valori se pune accent în Occident și pe ce valori se pune accent în Est?

Trebuie să ne europenizăm noi înșine, în primul rând la nivel mental...



Aureliu Ciocoi: „Și acolo, și dincolo se pune accent pe valorile general-umane, unde omul trebuie să devină acel nucleu universal.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. rămâneți optimist că Republica Moldova se poate automotiva ca să încerce să respecte standardele Uniunii Europene?

Aureliu Ciocoi: „Noi altă soluție nu avem. Suntem puși în situația că, ori Republica Moldova supraviețuiește ca stat, și atunci, ca să supraviețuim, trebuie urgent să facem reformele astea, ca să le dăm oamenilor sentimentul încrederii măcar în ziua de mâine, dacă nu de poimâine, altfel vom ajunge în spațiul temporar din următorii 10-15 ani, când, credeți-mă, la casa de licitații Sotheby's va fi deschis un lot de vânzare cu numele „Republica Moldova”, cu prețul inițial de vânzare, nu știu, un euro.”

Europa Liberă: Să nu cobiți! La Bruxelles se află și cartierul General NATO. Președintele a fost de două ori în vizită la Alianța Nord-Atlantică, s-a întâlnit și cu secretarul general. Cum ar trebui să fie și această cooperare între Republica Moldova și NATO?

Aureliu Ciocoi: „Avem Planul individual de cooperare, de acțiuni cu NATO, așa-numitul IPAP, nimic nu se schimbă, totul așa și rămâne în vigoare. Continuăm să cooperăm, continuăm să fim parteneri de încredere ai Alianței Nord-Atlantice în domeniile noastre de cooperare. Republica Moldova fiind stat neutru...”

Europa Liberă: Dar secretarul general a spus că NATO recunoaște neutralitatea Republicii Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Da, și atunci nu văd nicio problemă...”

Europa Liberă: Dar de ce a fost o sperietoare (și rămâne pentru unii o sperietoare) această Alianță Nord-Atlantică?

Aureliu Ciocoi: „Bine, aceasta e o moștenire din perioada Uniunii Sovietice și ne amintim foarte bine cum era propaganda sovietică...”

Europa Liberă: Dar atâtea evoluții în lumea mare s-au întâmplat.

Aureliu Ciocoi: „Păi, lumea nu doarme, lumea evoluează, sarcina noastră e să prindem această evoluție măcar din urmă, măcar ultimul vagon.”

Europa Liberă: Ați avut o ședere mai lungă în Germania. Germania se pare că rămâne a fi o țară importantă ca partener pentru Republica Moldova. Ce ar mai putea să facă Germania? Ea manifestă interes inclusiv pentru reglementarea transnistreană, pentru comerțul bilateral, au făcut și investiții în Republica Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Da, Germania este unul dintre cei mai importanți investitori străini în economia națională a Republicii Moldova. Fluctuează poziția ei în topul investitorilor străini aici, în țara noastră, ba e pe locul patru, ba pe locul cinci. Nu mai țin minte acum exact în 2019 pe ce loc e plasată Germania, dar cu siguranță e unul dintre cei mai mari investitori în economia națională. Germania întotdeauna a fost foarte atentă în raport cu Republica Moldova. Îmi amintesc foarte bine, în cariera mea diplomatică, cât am activat în misiunea Republicii Moldova din Germania, ce deschidere enormă a avut ea în raport cu Republica Moldova imediat după 2009.”

Europa Liberă: Angela Merkel a vizitat Moldova...

Aureliu Ciocoi: „ 2013 – vizita cancelarului federal în Republica Moldova. Germania devenise avocatul integrării europene a Republicii Moldova...”

Europa Liberă: Demnitarii germani cunoșteau foarte bine realitățile din Republica Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Ce-am făcut noi? Dezamăgire după dezamăgire pentru Germania.”

Europa Liberă: Și acum? Se poate recâștiga încrederea? Sau iarăși, vorba Dvs., e o cale lungă?

Aureliu Ciocoi: „Trebuie să fim pragmatici, nimeni nu mai crede vorbelor. Ca în familie, nu se crede vorbelor, se crede acțiunilor. Dacă zici că mă iubești, demonstrează-mi lucrul acesta.”

Europa Liberă: „Livrați rezultate!”, asta i se cere Republicii Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Exact! Noi suntem puși în situația să încetăm să le spunem povești partenerilor noștri occidentali și estici, ci să demonstrăm verticalitatea și deschiderea noastră prin acțiuni concrete. Ce înseamnă acțiuni concrete pentru partenerii noștri europeni? Asta înseamnă o reformă a justiției făcută profesionist...”

Europa Liberă: Ca la carte...

Aureliu Ciocoi: „...ca la carte. Asta înseamnă combaterea corupției, nu verbală, dar reală, asta înseamnă crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică, pentru – atenție! – cultivarea, finalmente, a unei clase de mijloc.”

Europa Liberă: Care lipsește, e subțire.

Aureliu Ciocoi: „E foarte subțire! De aceea spuneam că noi suntem acei care trebuie să ne europenizăm. Și, în ceea ce privește integrarea europeană, vreau să vă dau doar un simplu exemplu, fără a da nume: în 2016, au fost înțelegeri, mai devreme...”

Europa Liberă: Noi cunoaștem...

Aureliu Ciocoi: „...au fost înțelegeri între liderii noștri politici din acea perioadă cu anumiți lideri politici din spațiul statelor europene, că „domnilor, dacă faceți 1, 2, 3, 4..., către anul 2016, urmează ca Republica Moldova să obțină perspectiva europeană.”

Europa Liberă: Să ajungă în clubul celor privilegiați, la o masă altfel se discută...

Aureliu Ciocoi: „...dacă s-ar fi respectat înțelegerea convenită, care, credeți-mă, n-a fost ușor.”

Europa Liberă: Păi, Dvs. ați avut mandat atunci și știți foarte bine cum a fost.

Aureliu Ciocoi: „În 2016 noi am fi obținut perspectiva europeană...”

Europa Liberă: Dacă nu se fura miliardul, dacă nu era Moldova o țară coruptă, dacă...

Aureliu Ciocoi: „...nu se făceau multe altele. Și astăzi, în 2019, noi cred că am fi obținut și statutul de țară candidată, cu acces la fondurile imense care se pot debloca pentru o țară cu acest statut.”

Europa Liberă: Tocmai se împlinesc 30 de ani de la căderea Zidului berlinez.

Aureliu Ciocoi: „S-au împlinit deja, pe 9 noiembrie a fost.”

Europa Liberă: Unii găsesc asemănări în ceea ce ar trebui să se întâmple în relația Republicii Moldova cu România.

Aureliu Ciocoi: „Unii - vă referiți la dl Osipov, ambasadorul nostru de la Viena?”

Europa Liberă: Mă refer și la curentul unionist, și la unii politicieni, care sunt prezenți și în parlament, și în formațiuni extraparlamentare.

Aureliu Ciocoi: „Bine, în mass-media am văzut o singură dată făcându-se această paralelă cu Prutul. Noi suntem stat. Credeți-mă, frontiera de la Prut n-o să mai aibă nicio relevanță în situația în care relațiile dintre Republica Moldova și România vor merge în ascensiune calitativă și cantitativă. Dacă o să fim dezvoltați și noi economic, social, dă, Doamne, să ajungem să fim la fel de dezvoltați ca statele UE, dar eu îmi doresc să fim și mai dezvoltați și atunci o să ne simțim cu toții într-o mare familie europeană.”

Europa Liberă: Parteneriatul strategic, pe care îl vrea și cum îl înțelege Republica Moldova, cu SUA? Dacă în Germania ați avut o ședere lungă, în SUA ați avut o ședere scurtă.

SUA rămâne partener strategic al Republicii Moldova...



Aureliu Ciocoi: „Dar suficientă pentru a stabili niște relații foarte bune cu partenerii americani. SUA rămâne partener strategic al Republicii Moldova, fără să amintesc aici cât de mult au investit SUA în Republica Moldova. Respectiv ar fi o mare greșeală strategică pentru țara noastră să revizuiască cooperarea cu SUA. Sunt ferm convins că relațiile de parteneriat strategic cu SUA vor continua și, credeți-mă, vor fi aprofundate în continuare.”

Europa Liberă: Domnule ministru, n-am vrut să vă aduc la politică, dar, pe scurt, numai două întrebări vă adresez. Cât de trainic poate fi acest guvern, pentru că depinde în mare parte de votul democraților?

Aureliu Ciocoi: „Eu nu mă gândesc în activitatea mea la acest lucru, credeți-mă. Eu sunt un diplomat de carieră, care m-am ferit toată viața mea de afiliații politice. Tocmai de asta spuneam mai devreme, sarcina mea este să scot Ministerul de Externe din tangența pe care o avea anterior cu politicul. Nu mă interesează cât va fi acest guvern, pe mine mă interesează ca, în acest răstimp cât vom fi în exercitarea mandatului, să reușim să facem ceva pentru această țară.”

Europa Liberă: Dar e una să ai un mandat de cinci luni și cu totul altceva e să ai un mandat de un an, doi, trei.

Aureliu Ciocoi:„ Foarte bine, dacă va fi un mandat de un an, doi, trei, înseamnă că vom reuși să facem și mai mult. Dar important este, acum, ca măcar să punem baza unor procese care or să ducă la o finalitate pe care și Dvs., și eu, ca cetățean al Republicii Moldova, o vom simți. Asta ne-o dorim cu toții. E o echipă de profesioniști, care își dorește să facă, în sfârșit, ceva pentru țara asta.”

Europa Liberă: Se vorbește foarte mult că e un guvern tehnocrat actualul guvern Chicu, dar mulți din contra spun că e guvernul Dodon, e guvernul socialiștilor. Dvs. ce ziceți, al cui e executivul?

Aureliu Ciocoi: „Bine, faptul că acest executiv a fost mandatat, i s-a girat încrederea politică, prin votul a două fracțiuni parlamentare...”

Europa Liberă: Fără să existe o majoritate în parlament...

Noi suntem, dacă vreți, pe post de kamikaze...



Aureliu Ciocoi: „...fără să existe o majoritate în parlament. Noi suntem, dacă vreți, pe post de kamikaze, chemați să salvăm această țară. Da, eu îmi asum acest risc, este un risc asumat, luat în cunoștință de cauză, dar, credeți-mă, altă soluție nu este. În momentul actual, pentru Republica Moldova, sunt gata să-mi jertfesc numele, sunt conștient de faptul că sunt expus, dar vreau să profit de acest timp, indiferent cât va fi – două luni, cinci luni, un an – nu contează. Dar în acest răstimp, cât mi s-a dat posibilitatea aceasta să pot aduce o plusvaloare Republicii Moldova, pe domeniul meu, voi face tot posibilul ca să fac acest lucru. Și aceeași convingere o au și colegii mei din garnitura guvernamentală.”

Europa Liberă: Urmează să mergeți și Dvs. la Kiev pe 12 decembrie?

Aureliu Ciocoi: „Dacă dl prim-ministru va considera că este necesară prezența mea, cu mare drag.”

Europa Liberă: E reuniunea GUAM, reuniunea prim-miniștrilor statelor membre GUAM. Vreau să întreb dacă aranjamentul acesta favorizează Republica Moldova.

Aureliu Ciocoi: „Este un aranjament subregional care oferă avantaje economice Republicii Moldova. De aceea vă spuneam, nu contează Estul, Vestul, noi suntem acum în situația în care să profităm de orice posibilitate de care poate profita Republica Moldova. Și nu este vorba de a sta cu un anumit loc al corpului în două luntri, e o politică pragmatică. Unde vedem avantaj pentru țara noastră, unde vedem interes național pentru țara noastră, vom acționa.”

Europa Liberă: Apartenența la CSI trebuie să și-o mențină Republica Moldova?

Aureliu Ciocoi: „Absolut, pentru că e o piață enormă de desfacere.”

Europa Liberă: Uniunea Euroasiatică este atractivă?

Moldova devine acea punte de legătură economică între Vest și Est...



Aureliu Ciocoi: „Noi suntem membri în Comunitatea Statelor Independente doar în domeniul economic.”

Europa Liberă: Fără dimensiunea militară?

Aureliu Ciocoi: „Fără dimensiunea militară și politico-militară. Respectiv, eu nu văd care ar fi problemele.”

Europa Liberă: Uniunea Euroasiatică ar putea să ademenească Republica Moldova?

Aureliu Ciocoi: „Nu există Uniunea Euroasiatică, există Uniunea Economică Euroasiatică.”

Europa Liberă: Uniunea Economică Euroasiatică...

Aureliu Ciocoi: „Așa! Ce ar putea?”

Europa Liberă: Să ademenească Republica Moldova să ajungă să devină membru?

Aureliu Ciocoi: „Noi suntem observatori la acest aranjament. Interesul nostru este să fim prezenți ca observatori și să urmărim evoluțiile din cadrul acestui aranjament. Inteligent și corect este să fim la curent cu ce se întâmplă acolo. Nu cred că din moment ce avem statut de țară asociată la Uniunea Europeană mai putem adera la Uniunea Economică Euroasiatică, nu cred că-i posibil acest lucru. Știți însă ce este posibil? Moldova poate deveni...”

Europa Liberă: Punte?

Aureliu Ciocoi: „...acel imbold care să ducă la crearea unui spațiu economic comun de la Lisabona la Vladivostok. Știți cum? Având DCFTA pe dimensiunea vestică! Și aici ar trebui să ne gândim împreună, dar cred că interesul național al Republicii Moldova ar fi să începem, cel puțin, să vedem perspectiva unui acord de liber schimb cu Uniunea Economică Euroasiatică. Nefiind membru, repet.”

Europa Liberă: Dar e posibil acest lucru?

Aureliu Ciocoi: „Eu cred că e posibil. Având un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Euroasiatică, asta nu ne împiedică nimeni. Și atunci, Moldova devine acea punte de legătură economică între Vest și Est. Vă place această idee sau nu?”

Europa Liberă: Păi să vedem cum Dvs. reușiți să materializați ideile. Știți cum se zice, declarația e una, fapta e alta, realitățile – cu totul alta...

Aureliu Ciocoi: „Exact, dar spuneți-mi, vă rog, este un avantaj pentru economia națională?”

Europa Liberă: Dvs. trebuie să răspundeți, că sunteți ministru, membru al guvernului.

Aureliu Ciocoi: „Eu consider că avem doar de câștigat din urma acestui lucru.”

Europa Liberă: Ce nu vă doriți în acest mandat?

Aureliu Ciocoi: „Ce nu-mi doresc? M-ați luat pe nepregătite. Nu-mi doresc, probabil, să ne lăsăm iarăși pe valul emoțiilor. Și mi-aș dori foarte mult să ne ținem capul la rece și inima la fierbinte.”

Europa Liberă: Am ajuns să ne spuneți și când numiți ambasadori. E o problemă? Ce se întâmplă în centrală, așa cum se zice la minister?

Aureliu Ciocoi: „Nu mă puneți acum să comentez ce se întâmplă în sistemul diplomatic. E o situație nu foarte fericită, dar pe care încercăm să o gestionăm. Și să o gestionăm în sensul consolidării serviciului diplomatic al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Premierul a zis că v-a lăsat frâu liber să decideți Dvs. pe cine trebuie să trimiteți, să ajungă profesionist, să dispară criteriul politic, să nu mai vină oameni din partide care să ajungă la odihnă într-o ambasadă.

Mi-aș dori foarte mult să ne ținem capul la rece și inima la fierbinte...



Aureliu Ciocoi: „Eu stau ferm pe poziția că serviciul diplomatic nu trebuie să aibă nicio tangență cu politicul. Diplomații Republicii Moldova servesc exclusiv țara și nu servesc un partid sau alt partid politic care se perindă la guvernare, în funcție de voința electoratului. Diplomatul este ca și soldatul, noi servim interesele naționale ale Republicii Moldova. Respectiv vom prezenta, cât de curând posibil, proiectul de modificare a Legii cu privire la serviciul diplomatic, în sensul stipulării expres a interdicției pentru diplomații Republicii Moldova să aibă apartenență politică. Dacă vrei să faci politică, ai scris cerere, ai ieșit în stradă, ți-ai luat drapelul partidului pe care îl simpatizezi și stai pe baricadă cât încape, dar nu faci diplomație. Diplomația trebuie să aibă o minte lucidă, o percepție foarte clară a limitelor până unde poate merge diplomatul în negocieri cu partenerii internaționali, în așa fel încât niciodată să nu-și permită să depășească linia roșie. Ideal ar fi nici să nu se apropie de linia roșie.”

Europa Liberă: Dar acum ar trebui două valuri de șefi de misiuni diplomatice să trimiteți în străinătate?

Aureliu Ciocoi: „Situația e de așa natură că într-adevăr ne apropiem de o perioadă în care suntem nevoiți să facem rotația generală, pentru că mandatul le expiră la foarte mulți colegi.”

Europa Liberă: Douăzeci, cineva a numărat.

Aureliu Ciocoi: „Nu i-am numărat, dar e o garnitură impunătoare de șefi de misiune care urmează a fi schimbați. Și noi suntem acum în proces de identificare a candidaturilor, iarăși, profesioniste, pentru că președintele și prim-ministrul, când m-au prezentat colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea mea de ministru proaspăt desemnat, ales, ambii au confirmat foarte clar - doar profesioniști, doar oameni cu experiență, care știu ce înseamnă diplomația, oameni care cunosc cât de greu se mănâncă pâinea asta - și, credeți-mă, deseori e foarte amară -, dar amatorism nu mai acceptăm. Țara noastră nu-și poate permite luxul de a lansa în diplomație amatori.”