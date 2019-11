Cât de tehnocrat este noul guvern de la Chișinău

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. „Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”. Vă mai amintiți de acest proverb? Se referă cumva și la situația din Republica Moldova? Căutăm răspuns la această întrebare cu invitații mei, imediat vă spun cine sunt. De la emisiunea precedentă a trecut o săptămână și, iată, în mod miraculos starea de incertitudine, de criză s-a rezolvat, toate lucrurile s-au precipitat.



Noi mai stăm în coadă de pește. Avem tot ce ne trebuie: guvern, președinte, opoziție, parlament, bani, drumuri bune, promisiuni. Au mai rămas ceva incertitudini, dar guvernul tehnocrat promite să le rezolve. Vom trăi și vom vedea. Între timp, cu invitații mei încercăm să ne dumerim pe bune unde ne aflăm, ce pietre subacvatice, ce curenți subterani au condus la această situație. De aici dvs. veți deduce dacă e o situație benefică, promițătoare, malefică și cât de mult vom suporta consecințele. Igor Volnițchi și Nicolae Negru astăzi discută despre rocada care s-a produs în parlament, la guvernare. Întâi și întâi, vreau să vă întreb următorul lucru: vă convinge asigurarea dată de Igor Dodon și Partidul Socialiștilor că e un guvern eminamente tehnocrat, după ce el a luat consilierii cu panerul și i-a dus în guvern?

Igor Volnițchi: „Bine, Igor Dodon a promovat în guvern, probabil, oameni pe care-i cunoaște, le cunoaște calitățile, nu a vrut să riște, pentru că, mă rog, anul viitor este un an electoral, un an crucial pentru președintele Dodon care, cel mai probabil, va candida pentru al doilea mandat și și-a detașat la guvern echipa care, probabil crede d-lui, va avea niște rezultate în stare să influențeze pozitiv campania.”

Europa Liberă: Cu sarcini de partid sau nu? Uitați-vă care-i paradoxul, eu judec ca un om care stau și mă uit la televizor. Maiei Sandu i s-a incriminat că a vrut să treacă la procuratură un om cu carnet de partid, deși mai avea două filtre în față: Consiliul Procurorilor și…

Igor Volnițchi: „...președintele...”

Europa Liberă: …dreptul de veto al președintelui, da? Și aici, consilierii luați direct din palatul președintelui și trimiși acolo poate trezi îndoială că au sarcină de partid sau, așa cum spune Zinaida Grecianîi, în sfârșit avem un guvern de tehnocrați care vor face abstracție de steluțe, de secere și ciocan și vor îndeplini un program benefic pentru societate? Asta-i întrebarea mea.



Igor Volnițchi: „Factorul politic nu poate fi exclus. Acești membri ai guvernului, chiar dacă sunt prezentați ca și tehnocrați, cu siguranță vor ține cont de interesul echipei politice care i-a promovat în funcție. Așa a fost dintotdeauna în istoria Republicii Moldova. Nu trebuie să ne facem iluzii, dar pe mine, într-un fel, mă încurajează, dacă îmi permiteți să zic astfel, sau îmi dau motive să fiu optimist câteva figuri din acest Guvern, care cu adevărat sunt tehnocrați. Spre exemplu, vicepremierul Flenchea, care chiar nu are treabă cu echipa președintelui Dodon, nu i-a fost consilier, mai mult ca atât…”

Europa Liberă: Dar e pe un sector eminamente politic?

Igor Volnițchi: „Da, de asta ziceam că factorul politic nu poate fi exclus sau vicepremierul Pușcuță, iarăși sunt niște oameni care sunt experți, specialiști buni în domeniile lor și chiar același premier Chicu, care a lucrat în mai multe echipe politice, inclusiv a lucrat și cu democrații, fiind ministru în guvernul lor. Ceilalți evident că urmează încă să dovedească că vor reuși să depășească nivelul de consilieri prezidențiali și să se plaseze în fotoliile de miniștri, nu doar conform legii, ci și conform activității pe care o vor desfășura. Nu e cea mai mare provocare…”

Europa Liberă: Dar dacă tehnocratului Chicu i se cere: lasă tu cochetările cu piața europeană, i-a uite tu la Răsărit că de-acolo vin gazele, el cum o să răspundă?

Igor Volnițchi: „Va fi într-o situație dificilă și, repet, cu siguranță toți membrii guvernului, inclusiv premierul Chicu vor lua în calcul și interesele echipei politice care i-a promovat în funcție și deocamdată le asigură acel minim confort pentru a guverna țara.”

Europa Liberă: Dl Negru, Dvs. cum credeți, e un guvern tehnocrat sau totuși cu sarcină politică?

Nicolae Negru: „E un guvern-marionetă, în primul rând, e guvernul lui Dodon, sunt membrii selectați de el. De obicei, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru își selectează echipa. Aici noi nu am avut așa ceva. Nu știu dacă programul l-a scris, zice că l-a scris peste noapte. Eu cred că totul era pregătit dinainte – și echipa, și programul – și dl Chicu o să trebuiască să îndeplinească indicațiile lui Dodon. Nu știu dacă are caracter dl Chicu, în istorie noi am mai avut așa situații. Țineți minte când dl Ion Sturza a fost numit tocmai pentru că s-a crezut că el va îndeplini unele indicații venite de sus. Dl Sturza s-a dovedit a fi un om cu caracter. Este dl Chicu om cu caracter sau nu? Pe urmă, totuși e un guvern tehnocrat, dar înseamnă asta să nu ai viziuni geopolitice, fiindcă Republica Moldova trebuie să supraviețuiască pe un câmp minat din punct de vedere geopolitic? Fără geopolitică, atunci când s-a lansat această lozincă, asta, de fapt, însemna că voi nu vă implicați în geopolitică, dar noi vom decide pentru voi.”

Europa Liberă: Dar mai ales că geopolitica nu-i de dragul geopoliticii, geopolitica însemnând de unde iei banii. Dacă în Răsărit bani nu-s, sunt în Occident, cam scumpi, dar sunt.



Nicolae Negru: „Exact, geopolitica înseamnă de unde iei banii, asistența financiară de unde vine, unde este piața de desfacere, unde sunt tehnologiile ș.a.m.d., unde sunt modele…”

Europa Liberă: Adică asta nu-i despre limbă și istorie?

Nicolae Negru: „Nu, nu, nu. Geopolitica există prin modele civilizaționale, cum a spus cineva. Da, încotro te îndrepți. Și eu văd figuri în acest parlament care s-au remarcat pe câmpul ideologic, să spunem așa, geopolitic, și eu nu știu dacă ele vor reuși să-și tempereze aceste reflexe ideologice.”

Europa Liberă: Vă referiți la Popovici?

Nicolae Negru: „Mă refer la Popovici, dar mă refer și la dl Gaiciuc, fiindcă l-am văzut mergând în primele rânduri ale coloanei socialiste în anumite zile care exprimau, să zicem așa…”

Europa Liberă: «Бессмертный полк» (Regimentul nemuritor) sau 1 Mai?

Nicolae Negru: „…un eveniment geopolitic sau, să-i zicem așa, militarizat. Știți la ce mă refer în cazul de față.”

Europa Liberă: Apropo de Gaiciuc, că el a fost la NATO. A fost un fel de Rogozin la NATO sau trebuia totuși să facă lipeală?

Nicolae Negru: „Bine, o să vedem lucrul acesta. Eu nu-l înscriu categoric în rândurile pro-esticilor, dar să vedem. Apropo și acest Popovici a învățat la Iași, dacă nu mă înșel, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.”

Europa Liberă: Și vorbește o română...

Nicolae Negru: „Vorbește, dar asta nu-i temperează românofobia. Vom trăi și vom vedea. Dar ceea ce cred eu că se va întâmpla, Dodon va fi, de fapt, șeful guvernului și ceilalți, inclusiv Chicu, vor fi executanți ai voinței sale.”

Europa Liberă: Multă lume spune că Dodon își riscă pielea și cel de-al doilea potențial mandat, dacă stă foarte aproape și este identificat cu cabinetul. Bine, dacă vor fi succese, dar dacă o să fie rateuri, și le ia în egală măsură?

Nicolae Negru: „La noi e greu să ai rateuri. Dacă ai ridicat puțin pensia, dacă ai dat niște ajutoare financiare, dacă pur și simplu ești om temperat, vorbești, să zicem așa, cu greutate, mai dai din pumn când trebuie, mai strigi la cineva, mai arăți cu degetul, lumea zice: «Păi, uite…».”

Europa Liberă: „O venit tata”...

Nicolae Negru: „«O venit tata, acesta e… Uite cum îi pune el la respect pe toți. El a vrut să facă, dar nu i-au dat să facă, iată acum el face, uitați-vă, imediat 600 de lei revin înapoi, imediat începe reparația drumurilor» ș.a.m.d. Într-un an e greu să ratezi, mai cu seamă, există aici o nuanță – Uniunea Europeană n-o să poată, deși spunea Maia Sandu, spun reprezentanții ACUM, Uniunea Europeană n-o să poată tăia brusc fluxurile de bani pe care a început să le îndrepte spre Republica Moldova.”

Europa Liberă: Din cauza inerției sau de ce?

Nicolae Negru: „Din cauza inerției și din cauza anumitor motive, trebuie să ai motive ca să zici că nu mai dăm bani. De ce? Fiindcă nu vă plac ochii cuiva?”

Europa Liberă: Adică, dacă Nagacevschi o să rescrie legea pe placul Comisiei de la Veneția – poftim?

Nicolae Negru: „Da, dacă o să rescrie legea pe placul Comisiei de la Veneția, dacă o să organizeze niște concursuri – și cu siguranță o să le organizeze impecabil, nu așa cum s-au organizat până acum –, atunci ce motiv o să aibă Uniunea Europeană? De altfel, așa au și declarat și reprezentanții Uniunii Europene, și Statele Unite, și chiar Bucureștiul. Exact același lucru l-au spus: «Dacă va exista un Guvern pro-european, dacă se vor face reformele – banii nu pot să nu vină».”



Europa Liberă: Da, Chicu și-a reconsiderat declarațiile alea sau scrisorica aia de pe Facebook. Acum să trecem iarăși la niște declarații. Dacă stă îndărătul acestui guvern și Plahotniuc, dacă există suflarea asta a lui și dacă modul în care au justificat votul democrații prin discursul lui Filip vi se pare convingător? Când au zis așa: nu este un cec în alb, așa a zis Filip, dar mai înainte, la moțiunea de cenzură memorabilă a fost observația, cu ACUM, dar și cu socialiștii discutăm în condiții de egalitate. El a simțit că, gata, păcatele s-au iertat, democrații au aceeași pondere. Astea două elemente cum le analizați, este într-adevăr cu blagoslovirea democraților sau ca și Șorii, de la distanță?

Igor Volnițchi: „Eu cred că cei din Partidul Democrat sau gândit în primul rând la interesul pe care-l au la momentul actual, iar interesul democraților cu siguranță nu e ca în Republica Moldova să se desfășoare alegeri parlamentare anticipate. Partidul Democrat…”

Europa Liberă: De ce? D-apoi la alegerile locale au obținut un scor bun?

Igor Volnițchi: „Păi una sunt alegerile locale, unde democrații au înaintat la funcțiile de primari în mare parte aceiași primari care erau în funcții, primari care, inclusiv cu suportul de la centru, au avut realizări în localitățile lor și aceasta s-a expus în rezultatul final al alegerilor și cu totul alta sunt alegerile parlamentare anticipate și, mai ales, anticipate. Partidul Democrat nu este pregătit de aceste alegeri. De ce? Pentru că, din câte cunosc eu, cei din Partidul Democrat sunt antrenați acum în niște transformări de ordin interior.”

Europa Liberă: Adică nu s-au terminat razboarele?

Igor Volnițchi: „Eu aș vrea să numesc, ei zic că aceasta e o reformă internă, eu nu, m-aș feri să-i zic reformă internă.”

Europa Liberă: Grosu i-a zis purificare. Sau cum i-a zis, asanare?

Igor Volnițchi: „Cu siguranță, termenul purificare este mult mai aproape de ceea ce se întâmplă în Partidul Democrat. Ei nu erau pregătiți de alegeri parlamentare anticipate, ei aveau nevoie să câștige timp și acest lucru l-au și făcut, acordând votul de încredere Guvernului Chicu. Eu nu exclud că în momentul în care democrații se vor simți destul de puternici, ei își vor schimba și atitudinea față de guvern. Democrații sunt poziționați în centrul eșichierului politic și dacă reușesc acum să-și curețe rândurile, să redevină din nou credibili, să-și păstreze în linii mari, bine, nu pot să zic intactă, dar în linii mari cât de cât unitatea fracțiunii parlamentare – ei se vor implica în anumite jocuri și eu nu exclud că aceste jocuri vor începe chiar în primăvară, pentru că democrații se vor pregăti și de alegerile prezidențiale, cu siguranță nu vor rata un asemenea scrutin. Cine va fi candidatul lor urmează să vedem, poate Pavel Filip, poate altcineva, dar ei nu vor sta cu mâinile în sân să contemple cum crește popularitatea unui guvern care va implementa, din câte înțeleg din ce-am văzut din declarațiile dlui Chicu, va implementa proiecte de impact social și nu vor sta să contemple cum crește popularitatea acestui guvern și se transpune pe ratingul președintelui Dodon.”

Europa Liberă: Deci, expresia lui Diacov, nouă ne-a plăcut în opoziție, mai curând e o glumă, nu?

Igor Volnițchi: „Cu siguranță. Bine, partidele au nevoie uneori să treacă în opoziție, pentru că aceasta le permite să-și purifice rândurile, să mai scape de anumiți profitori care la anumite etape se atașează de partid având anumite interese personale, de grup.”

Europa Liberă: Să mai plece șobolanii?

Igor Volnițchi: „Așa e, așa. Mai fac puțin o consolidare a rândurilor și se avântă din nou la putere, însă niciun partid nu va accepta să stea prea mult timp în opoziție.”

Europa Liberă: Comuniștii n-au putut să iasă din condiția aceasta de opoziție...

Igor Volnițchi: „Comuniștii au fost lucrați, trebuie să spunem acest lucru, au fost lucrați de către oponenții lor politici. Ei au fost de câteva ori la un pas să revină, au fost la un pas să revină și în 2010, au fost la un pas să revină și în 2013, de două ori chiar în 2013, atunci când a fost criza politică de după tragicul caz din Pădurea Domnească și atunci când au demarat așa-numita revoluție de catifea. Adică comuniștii permanent au fost foarte și foarte aproape să revină și chiar în 2014, când a apărut un partid clonă care le-a luat anumite voturi și care le-a îngustat spațiul de manevră postelectorală.”

Europa Liberă: Scurt, autorii revoluției de catifea, încercând să vină prin congres au șansa acum să reediteze succesul comuniștilor?

Igor Volnițchi: „Acum nu, pentru că cu siguranță Partidul Socialiștilor, după ce a reușit în anul politic 2019, și-a consolidat bine pozițiile. Să vedem pentru cât timp, dar cu siguranță pentru cei din congresul la care vă referiți perspectiva nu ține de termen scurt, mai degrabă de termen mediu, poate lung.”

Europa Liberă: Am înțeles. Și sunt adversarii lui Dodon la sigur. Dle Negru, Dvs. cum răspundeți la întrebarea, prezența nălucii tatălui lui Hamlet?

Nicolae Negru: „Eu mă uit că prea perfect s-au aranjat toate, prea armonioase sunt relațiile și în interiorul Partidului Democrat, și relațiile dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. S-a potrivit totul perfect și principalul foarte repede, așa ceva în politică nu se întâmplă. Cineva a coordonat, eu cred, din spate aceste acțiuni. Și spunea dl Candu că Partidul Democrat va reveni la putere mai repede decât credeți voi.”

Europa Liberă: Își imaginează unii.

Nicolae Negru: „Își imaginează unii, decât credeți voi. Mie mi se pare că Partidul Democrat a revenit mai repede chiar decât credea dl Candu. Cred că a fost o surpriză și pentru dl Candu.”

Europa Liberă: Lapte în păsat.



Nicolae Negru: „E adevărat că Partidul Democrat nu putea sta mult timp în opoziție și nu putea merge la alegeri anticipate. Faptul că Blocul ACUM nu a găsit de cuviință să negocieze cu Partidul Democrat, desigur acum ei justifică în ceea ce au făcut ei. Dar cum vor evalua lucrurile? S-ar putea ca să nu se schimbe nimic chiar până la alegerile prezidențiale, cu siguranță și nici după alegerile prezidențiale, s-ar putea întâmpla că și PD-ului, și PSRM-ului să le convină acest guvern din care o să poată extrage fiecare un anumit capital politic.”

Europa Liberă: Traian Băsescu prognozează o posibilă moțiune depusă de democrați și ACUM.

Nicolae Negru: „E posibil așa ceva. Noi când vorbim că, uite, Dodon este pe cal alb, trebuie să spunem că relativ pe cal alb, fiindcă în orice moment acest marș triumfal se poate termina dacă Maia Sandu, dacă liderii Blocului ACUM devin politicieni. Deocamdată sunt salvatori ai națiunii. Ei vor să taie nodul gordian sau să rezolve toate problemele dintr-o singură lovitură. Așa ceva în politică nu se întâmplă.”

Europa Liberă: Dar ei zic că le-a reușit, Plahotniuc a plecat.

Nicolae Negru: „Plahotniuc a plecat, Plahotniuc nu este pe scena politică, dar nu înseamnă că Plahotniuc nu se implică, despre asta vorbim, nu înseamnă că Plahotniuc nu se implică în procesele politice din Republica Moldova. Există multe semne de întrebare în această privință, primul l-am spus acum că prea s-a aranjat totul perfect. Apropo, se vorbea, se zvonea că ar fi sciziuni, că există niște echipe sau niște deputați care ar vrea să treacă…”

Europa Liberă: Transfugi, da?

Nicolae Negru: „Unde-s deputații respectivi? Mie mi se pare că a fost un zvon, așa, lansat intenționat ca să dea posibilitate Partidului Democrat pe urmă să iasă unitar, consolidat și toată lumea să rămână cu…”

Europa Liberă: Deci au votat fără să-și șifoneze imaginea?

Nicolae Negru: „Da, fără să-și șifoneze imaginea și ne referim la alte lucruri, de exemplu, și am mai spus, vedeți că în procesul Șor nu se schimbă absolut nimic de la plecarea lui Plahotniuc, un an s-au tradus documentele, acum iarăși jumătate de an se cere o expertiză, s-a obținut această expertiză, s-a dovedit a fi că nu-i expertiză ș.a.m.d. Se fac acolo niște jocuri care ne determină să presupunem că cineva trage…”

Europa Liberă: Deci, confortul politic al acestui partid este asigurat din umbră de Plahotniuc sau iarăși e inerția sistemului judiciar?

Nicolae Negru: „Eu cred că există o relație dintre Plahotniuc și Dodon. Ea în aparență este antagonică, dar în realitate nu este chiar așa, adică există un joc între Dodon și Plahotniuc. Plahotniuc în continuare are influență asupra lui Dodon. Altfel cum să explici acest număr mare de consilieri luați, de fapt, din guvernare? Ce, nu s-au găsit alții să voteze cu Dodon?”

Europa Liberă: Și Plahotniuc îi dă voie lui Dodon să declare, de exemplu, în fața presei când la întrebarea: „Și dacă vine Plahotniuc, ce pățește?” – „Se duce la pușcărie”. Asta-i pentru public?

Nicolae Negru: „E foarte, cum să zic, spectaculos, e foarte curajos, așa trebuie. D-apoi cum să spună altfel?”

Europa Liberă: Cu învoire de Plahotniuc?

Nicolae Negru: „Cu învoire de la Plahotniuc. Plahotniuc n-o să revină pe scena politică. Rolul lui de politician la vedere s-a terminat, dar nimeni nu spune că s-a terminat rolul lui de coordonator. El coordonează în continuare…”

Europa Liberă: Ca să ce? Atunci când voia să fie premier la vedere – era înțeles, e ambiția unui băiat de la țară care vrea să ajungă în vârful piramidei. Acum de ce să cheltuiască energie, bani, ca să rămână cardinalul?

Nicolae Negru: „El a construit un sistem. El a avut o doctrină, să spunem așa, o idee politică, el o realizează în continuare, uitați-vă ce a declarat Chicu de la tribuna parlamentului, că politica externă va rămâne în continuare echilibrată între Occident și Rusia. Nu e ceea ce declara într-un articol dintr-un ziar american dl Plahotniuc, nu e acea idee pro-Moldova?”

Europa Liberă: Placa turnantă, da.

Nicolae Negru: „Fiindcă, să ne amintim, dl Dodon avea cu totul alte idei, el vorbea în campania electorală despre anularea Acordului de Asociere, despre…”

Europa Liberă: Răsăritizare, da.

Nicolae Negru: „…o întoarcere a oiștii geopolitice la 180 de grade. Eu cred că el iarăși lucrurile acestea le spunea demonstrativ, ca să capteze o anumită categorie de votanți.”

Europa Liberă: Deci, e un deal. Mă întorc la întrebarea principială. Unii spun că prea ușor a cedat Maia Sandu sau n-a fost suficient de perspicace să vadă că presiunea care a mers până la acest moment nu mai funcționează, nu poți să-l strângi la colț la nesfârșit pe Dodon și pe socialiști.

Igor Volnițchi: „Și-a spus cuvântul lipsa de experiență a dnei Sandu. Urmărind ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, aveam impresia unui déjà vu. Am lucrat și eu într-o echipă guvernamentală și noi la un moment dat am comis aceeași greșeală ca și dna Sandu și recunosc acest lucru, l-am recunoscut și cu alte ocazii. Noi tot am subapreciat capacitatea de reacție a oponentului politic, care s-a dovedit a fi mult mai puternic.”

Europa Liberă: Hai să spunem pe șleau: Filat vs. Plahotniuc.

Igor Volnițchi: „Da, asta a fost, anul 2013. Și tot am venit cu un mesaj destul de radical. Dacă vă amintiți, atunci, în februarie 2013, punând totul pe masă. Și totul a pornit iarăși de la funcția de procuror general. Echipa din care făceam și eu parte insista pe demisia procurorului general, după tragicul caz din Pădurea Domnească. Până la urmă, acel procuror și-a dat demisia singur, dar oricum se crease o situație în care se mersese prea departe. Timp de câteva săptămâni în care s-a discutat în jurul figurii procurorului general și nu numai a lui, spiritele s-au încins și nu mai era cale de întoarcere. Iată noi atunci tot am mizat pe faptul că dacă mergem cu un mesaj, arătăm că avem verticalitate, uite, mergem și suntem principiali ș.a.m.d., uite, vom avea și susținerea populară la un moment dat. Spun acest lucru în premieră, s-a mizat și pe acest lucru, dar oponentul s-a dovedit a fi mai puternic. Dna Sandu, scuzată-mi fie comparația și expresia, a călcat acum pe aceeași greblă ca și noi în 2013. Din păcate, nu a știut să analizeze și să tragă anumite concluzii pe seama greșelilor noastre și s-a ajuns unde s-a ajuns. Ea trebuia să înțeleagă că nu este încă suficient de puternică să-i declare război în așa mod lui Igor Dodon.”

Europa Liberă: Să pun și altfel întrebarea. Până acum am descris cu lux de amănunte ce s-a produs, ce construcție avem. Maia Sandu să fi avut perspicacitatea să pună în balanță funcția de procuror și reforma aici și acum și iată ce construcție obținem după plecarea Guvernului Maia Sandu. În sensul acesta, ea putea să-și tempereze avântul acesta, tocmai ca să nu genereze așa o consecință?



Igor Volnițchi: „Bine, eu cred că dna Sandu trebuia să înțeleagă că scopul e scop, dar poate fi atins pe diferite căi. Ea trebuia să aibă și varianta de rezervă. Și varianta de rezervă putea fi oricare. Spre exemplu, dacă atât de mult se insista pe funcția de procuror general și a văzut că este această rezistență, și rezistența a fost vizibilă din primul moment, era clar că nu se va ceda, trebuia să scoată al doilea as, vorba lui Mihai Ghimpu, din mânecă și să-l pună pe masă, să zică: «OK, nu acceptați, am făcut concluziile de rigoare pe seama activității comisiei, acum vom oferi cu totul altă comisie, intrușii nu vor mai avea ce căuta acolo. Nu vreți așa, vom ajunge oricum la un procuror independent, necontrolat politic, dacă aveți pretenții»...”

Europa Liberă: Deci trebuia să fie mai șireată?

Igor Volnițchi: „Evident. Politica presupune și ușoare compromisuri. Uneori trebuie să faci jumătate de pas în urmă, ca să faci doi pași ulterior înainte.”

Europa Liberă: Înțeleg că Maia Sandu mergea contracronometru și Andrei Năstase a confirmat la Pro TV, spunând că era vorba de timp să-l aducă în cătușe pe Dodon. Și Dodon, la rândul lui, chipurile, era cumva speriat de această perspectivă și a forțat și el, nu doar Maia Sandu. E adevărat, dl Negru, că și Dodon a profitat repede de ocazia asta și a pus în aplicare ceea ce spuneți Dvs.: planul Chicu și cu guvernarea lui, pentru că a și spus într-un interviu că guvernul era oricum să cadă? Semnele de nemulțumire pe care le dădea la adresa unor ministere arătau foarte clar. Credeți că s-a întâmplat efectul cumulativ al acestor două nerăbdări?

Nicolae Negru: „Nu, nu cred că exista perspectiva să-l pună pe Dodon la...”

Europa Liberă: Așa zice Andrei Năstase...

Nicolae Negru: „Dl Năstase mai spune uneori lucruri spectaculoase, impresionante, dar nu avem bază factologică să credem așa ceva. Mi se pare mai degrabă: 1. Lipsa de experiență, așa cum a spus dl Volnițchi. Și această lipsă de experiență s-a manifestat de la bun început, nu acum, atunci când s-a încheiat acel acord, această alianță temporară sau situațională cu PSRM-ul. Atunci trebuiau scriși toți pașii care urmează sau pe care vrei să-i faci...”

Europa Liberă: En détail, adică?

Nicolae Negru: „Da, în detaliu, fiindcă așa se face. Apropo, dacă ar fi avut acces sau contacte cu politicienii germani sau britanici, sau oricare alți politicieni, ar fi văzut că atunci când pornești asta faci: pas cu pas...”

Europa Liberă: Contract de mariaj, da?

Nicolae Negru: „Contract de mariaj. Nu s-a făcut lucrul acesta. S-a căzut în această capcană – fără geopolitică. Asta le-a fost suficient, ceea ce, din punctul meu de vedere, e o prostie. Dar facem abstracție de asta. Pe urmă, Maia Sandu s-a dovedit a fi impresionabilă sau - cum să zic? - vulnerabilă la presiunea unor talibani ai dezoligarhizării în Blocul ACUM. Vedeți ce s-a întâmplat: concursul din guvern a fost anulat, rezultatele concursului; la parlament a fost anulat cu consecințe nu prea bune pentru Republica Moldova. Știm ce Curte Constituțională avem. La Ministerul Justiției concursul a fost anulat. De ce s-au anulat aceste concursuri? Fiindcă acești talibani au considerat că unor din camarazii lor care meritau să se afle în aceste funcții li s-au suflat aceste funcții, aceste posturi de sub nas. Unii au mers chiar până la aceea că au zis că în Republica Moldova concursuri să organizăm..., Republica Moldova nu e pregătită pentru concursuri. Dar eu întreb: Dar pentru reguli de circulație Republica Moldova e pregătită? Dar pentru competiții sportive e pregătită? Dar pentru statul de drept, pentru democrație e pregătită Republica Moldova? Dacă un partid nu poate organiza niște concursuri, așa cum a spus dl Volnițchi, niște concursuri impecabile sau niște concursuri credibile, atunci cum o să organizeze funcționarea instituțiilor statului?”

Europa Liberă: Sau cum îi ceri justiției după asta să respecte procedurile?

Nicolae Negru: „Da, cum zice CEDO.”

Europa Liberă: CEDO, de fapt, pe proceduri se ține.



Nicolae Negru: „Păi, justiția pe proceduri se ține, pe convenții se ține justiția. Ai greșit un pas, gata, nu se socoate. Adică trebuie să refaci pasul acesta. Eu cred că și această lipsă de critică din interiorul Blocului ACUM...”

Europa Liberă: ...autocritică...

Nicolae Negru: „...autocritică. Dar aceste laude, să zicem, elogii ș.a.m.d. îi fac pe unii lideri să se rupă de pământ. S-a văzut că e departe de realitate, adică a pierdut legătura cu realitatea. De ce? Eu sunt sigur că rezultatele aveau să fie altele dacă se făcea o consultare în cadrul Blocului ACUM cu deputații, poate din teritoriu, așa cum a făcut Partidul Democrat, cu reprezentanții teritoriului și să spună: „Oameni buni, noi mergem la un pas foarte riscant. Cum credeți, îl facem sau nu-l facem? Merită să-l facem sau nu?”. Fiindcă, ați observat? Unii reprezentanți ai Blocului ACUM n-au rămas deloc entuziasmați la căderea guvernului, atunci când s-a votat pentru căderea guvernului.”

Europa Liberă: Bine, dar asumarea asta și înseamnă. Poate, dacă ar fi mers la consultări, cineva ar fi acuzat-o pe Maia Sandu că e ezitantă, că își împarte responsabilitățile? Poate ea așa a judecat? Nu știu, poate a zis că-și asumă ea și riscurile...

Nicolae Negru: „Dar e o guvernare comună. Eu cred că trebuie să te consulți cu colegii de fracțiune.”

Europa Liberă: Năstase a spus că a votat în Cabinetul de miniștri și asta ar fi suficient.

Nicolae Negru: „Bine, dacă crede că e suficient... Din punctul meu de vedere, nu e suficient, nu arată că avem politicieni de stofă nouă, stofa îi cam veche – cu lingușeli, cu elogii. Unora nu le-a plăcut, și eu cunosc oameni cărora nu le-a plăcut acest pas. Au zis că e foarte riscant, dar, cu toate astea, au votat foarte cuminte. Deci, nu s-a creat în cadrul Blocului ACUM o atmosferă deosebită de atmosfera din alte partide, un singur om poate să decidă lucruri de importanță majoră și lucrul acesta nu e bine.”

Europa Liberă: Clopoțelul Țîcu.

Nicolae Negru: „Clopoțelul Țîcu... Vorba ceea: „Cu o rândunică nu faci primăvara”.

Europa Liberă: Dar trebuia băgat în seamă...

Nicolae Negru: „Trebuia băgat în seamă, desigur, trebuia băgat în seamă, trebuia ascultat, dar nimeni nu s-a gândit să-l asculte. La noi asta-i atitudinea față de disidenți: „A, tu nu ești cu noi, înseamnă că cineva te lucrează, înseamnă că lucrezi în folosul cuiva!”. Apropo și în jurnalistica noastră, dacă critici pe un politician, gata, îndeplinești comanda oponentului politic; dacă te duci și critici oponentul politic, păi acesta spune că «a, tu îndeplinești o comandă».”

Europa Liberă: Te-ai vândut...

Nicolae Negru: „Te-ai vândut, da. Te-ai vândut, asta-i fraza de serviciu, da.”

Europa Liberă: Dar eu vă dau asigurări că aici, la Europa Liberă, niciodată n-o să fiți suspectați și sunteți bineveniți mereu.



Igor Volnițchi: „Dl Negru s-a referit la faptul că erau necesare niște consultări pe interiorul fracțiunilor care reprezintă Blocul ACUM în Parlamentul Republicii Moldova, pe interiorul echipei guvernamentale. Eu aș fi mers și mai departe. Dacă aș fi fost consultantul dnei Sandu, eu nu m-aș fi grăbit, aș fi inițiat un proces de consultări cu societatea, cu societatea civilă, de minimum o săptămână.”

Europa Liberă: Inclusiv cu alegătorii socialiștilor la care a făcut trimitere.

Igor Volnițchi: „Este adevărat. Aș fi invitat oamenii, minimum câte 3-4 echipe de negociatori, echipe reprezentative ale societății civile la Guvern; aș fi dat impresia că nu eu declar cuiva război, eu și în spatele meu este societatea civilă, nu e moftul meu ceea ce, uite, cer eu, dar e o solicitare a societății. Iarăși e o lipsă de experiență politică. Această chestie vine cu anii, acest feeling, acest simț al politicului moldovenesc. Nu poți să-ți asumi de unul singur povara unei decizii atât de grele care, cu atât mai mult, poate avea consecințe atât de nefaste.”

Nicolae Negru: „Problema pe care o văd eu e că elogiile continuă, în pofida faptului că rezultatul este dezastruos. Va reuși Blocul ACUM să facă mai mult decât a reușit?”

Europa Liberă: Rezultatul e dezastruos în sensul că a fost plecat de la guvernare?

Nicolae Negru: „A fost plecat de la guvernare. Eu am fost cel care m-am pronunțat împotriva unei alianțe nefirești. Și unii îmi reproșează: «Bine, tu atunci spuneai că nu trebuie să facem această alianță...».”

Europa Liberă: Și acum o regreți...

Nicolae Negru: „«...acum ești împotrivă ca să fie desfăcută această alianță», fiindcă sunt situații diferite. Poți să fii împotrivă unui mariaj și la fel poți să fii împotriva divorțului când vine momentul. Sunt alte situații. Dar ce zic eu? În loc să se așeze deputații sau Blocul ACUM să facă o revizuire, o analiză a ceea ce s-a produs, iarăși discursuri triumfaliste, iarăși laude, iarăși lucruri care poate dau bine acolo, în interior, poate mângâie orgoliul cuiva, dar nu folosesc la nimic în situația asta și dimpotrivă subminează autoritatea sau subminează reputația acestui partid.”

Europa Liberă: Noi cu dvs. acum ne facem datoria și încercăm să livrăm niște observații critice; cine vrea să le ia în seamă, le ia în seamă. Ultimul segment al acestei emisiuni vreau să îl consacru asistenței externe. Ați atins acest subiect și asta mă interesează: dacă după ce au amanetat reputația lor marile forțe, marii jucători externi, acum, când s-a întâmplat divorțul, atât de zgomotos, ce spun nașii acestei majorități nefirești?

Igor Volnițchi: „Bine, eu cred că nașii, dacă e să folosim această expresie, unii dintre ei au rămas surprinși. Și am văzut-o după modul în care au reacționat și la cât de rapid au încercat să se miște. Toate aceste voaiajuri la guvern, la președinție, cum încercau și ei să intervină, măcar cât de cât să redreseze situația, și toate astea ne permit să deducem că ei au fost surprinși, nu se așteptau la așa ceva.”

Europa Liberă: Și adică nu i-au băgat în seamă nici pe ei, nu i-au consultat/întrebat?

Nicolae Negru: „Da, este adevărat. Asta e cel puțin impresia care se creează. Acum cu asistența externă. Știți, atunci când vorbim despre asistența externă, trebuie să ne închipuim un camion de mare tonaj încărcat până la refuz care pe pantă se mișcă cu o viteză nebună la vale. În momentul în care camionul a început să se miște, el nu poate fi oprit pur și simplu așa, ai întins mâna sau dacă tragi frâna de mână, el se răstoarnă. Astfel de procese durează până le pornești, dar și mai mult durează până le oprești. Sunt proceduri, sunt organe abilitate, sunt avize care se dau la diferite etape. Toate acestea ne permit să concluzionăm că cel mai probabil, odată camionul pornit, el va continua să se miște. Întrebarea este dacă la un moment dat se va trage frâna de mână, cum s-a tras în 2018? Da, e posibil, însă pentru aceasta trebuie să existe motive foarte și foarte întemeiate. De ce s-a sistat asistența financiară a Uniunii Europene pentru Republica Moldova în 2018? Pentru că s-a promovat acea amnistie a capitalurilor și amnistie fiscală dur criticată, și europenii vedeau ce se întâmplă în realitate în spatele ei, pentru că s-au invalidat alegerile primarului capitalei, inclusiv mandatul lui Andrei Năstase și pentru că s-a ignorat avizul Comisiei de la Veneția în privința sistemului electoral. Au fost minimum trei, să le zicem așa, pietroaie mari de care acest camion s-a împiedicat și atunci s-a tras frâna de mână cu toate riscurile ce reieșeau. Acum urmează să vedem în ce măsură noua guvernare, noul guvern va pune aceste pietroaie în fața camionului care se mișcă.”

Europa Liberă: Adică nu e loc de asemenea gafe mari?

Igor Volnițchi: „Nu e loc și ar face o mare greșeală dacă nu ar învăța din greșelile istoriei noastre recente.”

Europa Liberă: Nicolae, cum răspundeți Dvs. la întrebarea asta: ce fac nașii și dacă și-au luat de-o grijă?

Nicolae Negru: „Unul din nași, să nu uităm, a fost Kozak. E văd în modul în care a procedat Dodon și de altfel și în declarația Ambasadei Statelor Unite că ei au rămas nemulțumiți de comportamentul finei, comportamentul Maiei Sandu. Maia Sandu, a spus-o și Dodon, nu a îndeplinit niște promisiuni făcute în fața lui Dodon, de fapt, în fața lui Medvedev, în fața Rusiei și asta i-a deranjat foarte mult. Ei au hotărât că ei nu mai au nevoie de Maia Sandu. Până acum, ei aveau nevoie de ea pentru reabilitare, pentru legitimare în Europa, pentru spălarea feței lor...”

Europa Liberă: Pentru istoria de succes.

Igor Volnițchi: „Da, pentru istoria de succes. Să intre, să reintre, mai bine zis, în Republica Moldova în aplauze, ca salvatori, ăștia care dezoligarhizează, nu oligarhizează, adică într-un rol nefiresc pentru Rusia. Și toată lumea o să-i creadă, și toată lumea o să aplaude. Iată că această, să zicem, istorie de succes se termină în cazul de față, iar cu privire la felul în care vor reacționa Occidentul, Statele Unite, am mai spus: dacă nu se va schimba nimic, decât numai guvernul, dar în rest totul va merge așa cum a mers și până acum, nu văd cine ar putea să oprească acest flux financiar.”

Europa Liberă: Deci întoarcem și noi clepsidra. Între timp, constatăm – cu tristețe sau cu bucurie, cine știe? – că Ucraina, Kievul a intrat pe agenda internațională, în special pe agenda americană, urmare a acestor audieri din Congres. Toți comentatorii străini spun că, în sfârșit, au învățat numele ucrainenilor, știu cum îl cheamă pe procuror, accentul corect îl pun la Zelenski și în aceste condiții nu cred că Republica Moldova, cu micul incident guvernamental, poate să eclipseze Ucraina. Noi aici ne fierbem și credem că a ajuns la temperatura de 100 de grade, în realitate tot mai mlăștinos e locul acesta pentru decidenții din afară. Au ei bătăi de cap mult mai mari și dacă ieșim din agendă, din vizorul lor, asta-i pe mult timp. Dar vom trăi și vom vedea. Rămâneți cu noi, noi o să vă ținem la curent.

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Volnițchi și Nicolae Negru. Ne auzim exact peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau și mai lesne la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu negreșit am să vă invit s-o luăm de la capăt. Pe curând!