Maia Sandu: La prezidențiale „o să participăm cu un candidat care să poată să îl alunge pe Dodon de la conducerea țării” (VIDEO)

Lidera PAS, Maia Sandu, fosta șefă a executivului de la Chișinău a declarat Europei Libere că printre planurile partidului său sunt continuarea luptei pentru a reveni la guvernare, dar și alegerile parlamentare anticipate. Ea exclude pe moment crearea unei majorități cu PDM în Legislativ și îl critică pe președintele Igor Dodon că și-ar concentra puterea în mîinile sale.

Europa Liberă: Puterea se obține greu, se menține și mai greu, se pierde ușor, dar cum se recâștigă și, mai ales, cu cine?

Maia Sandu: „Cu oamenii! Cu oamenii onești, cinstiți, cu bunele intenții, așa se câștigă puterea pentru noi, pentru cei care fac politică corectă. Cei care fac politică murdară, pun mâna pe putere și prin alte metode, prin jocuri pe la spate.”

Europa Liberă: Și totuși, pe scena politică trebuie să aveți aliați. Cine vă sunt aliații?

Oamenii sunt aliații noștri...

Maia Sandu: „Oamenii sunt aliații noștri. Noi am ajuns acolo unde am ajuns, am rezistat în timp, am reușit să scăpăm țara de regimul lui Plahotniuc datorită cetățenilor care vor să schimbe lucrurile în țara asta. Și cu ei împreună o să mergem și în continuare.”

Europa Liberă: Dar bazinul electoral e nevoie să fie mărit. De unde mai vin alegători?

Maia Sandu: „Noi o să lucrăm ca să creștem sprijinul pentru PAS și, evident, ne-ar bucura să vedem și alte forțe politice, în special pe centru-dreapta, care încep să funcționeze ca în lumea civilizată – să se finanțeze corect, să fie formate din oameni onești, să scape de toți corupții. Asta ar fi un lucru care ne-ar ajuta.”

Europa Liberă: Cel puțin, pentru moment se lasă impresia că nu se știe cât de mult veți merge împreună cu cei din PPDA și dacă blocul va rămâne de nezdruncinat.

Maia Sandu: „Blocul a fost format pentru a participa la alegerile parlamentare, pentru a participa la alegerile locale, în continuare suntem două partide, așa cum am fost întotdeauna. Colegii noștri comunică și lucrează împreună la parlament, în Consiliul municipal, în anumite localități în țară; în alte localități relațiile nu sunt neapărat strălucite. E ceva firesc, depinde și de calitatea oamenilor.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că au fost și supărări, totuși, la nivel local că nu s-au creat tocmai alianțele pe care vi le-ați fi dorit Dvs.?



Maia Sandu: „Au fost supărări, pentru că în câteva raioane Blocul ACUM a putut să obțină funcția de președinte al raionului și, pentru că unii oameni din Platforma DA au ales să voteze cu PD sau cu PSRM împotriva candidaților din Blocul ACUM, am ratat această șansă să avem mai mulți președinți de raioane și e adevărat că acest lucru a stârnit mai multe supărări.”

Europa Liberă: Ceea ce s-a observat la suprafață e că atât Dvs., cât și dl Năstase faceți declarații practic diferite, cum înțelegeți să obțineți mandatul pe circumscripția Hâncești.

Maia Sandu: „Este o oportunitate pentru toate partidele politice. Evident că noi considerăm aceasta o oportunitate, o să luăm o decizie; Platforma DA, evident, la fel discută. La un moment sper să ajungem să discutăm împreună, dar noi încă nu am decis în PAS cine este candidatul care va merge să lupte pentru această circumscripție.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. ar fi o provocare să candidați acolo?

Maia Sandu: „Am avut o discuție cu echipa de la Hâncești. PAS are o echipă puternică la Hâncești, colegii mei de acolo își doresc ca eu să merg în calitate de candidat, dar o să mai discutăm și o să vedem dacă e cea mai bună decizie sau nu.”

Europa Liberă: Dacă ați fi în parlament, vocea Dvs. ar fi mai sonoră?

Maia Sandu: „Este adevărat, dar trebuie să ținem cont că alegerile se vor întâmpla în câteva luni de zile și va rămâne cam puțin timp, cel puțin pentru sesiunea de primăvară-vară va rămâne foarte puțin timp pentru a folosi această tribună. Oricum o să discutăm și o să analizăm dacă trebuie să merg sau dacă trebuie să meargă altcineva.”

Europa Liberă: Dacă aici mai ezitați să spuneți un răspuns clar, atunci când ați mers și ați avut un discurs la PPE ați spus că ați putea să mergeți în campania prezidențială.

Neapărat o să ne batem în această campanie ca să scăpăm țara de Dodon...

Maia Sandu: „Am spus că neapărat o să ne batem în această campanie ca să scăpăm țara de Dodon.”

Europa Liberă: Și rămâneți pe aceeași poziție?

Maia Sandu: „Nu am spus exact cine o să fie candidatul nostru, dar cu siguranță o să participăm și o să participăm cu un candidat care să poată să îl alunge pe Dodon de la conducerea țării.”

Europa Liberă: Dar dacă, eventual, ați decide să mergeți să candidați pentru mandatul de președinte, ce ați putea să faceți în calitate de șef de stat, dacă ajungeți în această funcție? Și dacă cumva nu va fi ostil parlamentul în relația pe care ați putea s-o aveți cu deputații?

Maia Sandu: „Prin președinție, în primul rând, scăpăm țara de un personaj care, iată, își dorește să devină un al doilea Plahotniuc, care vrea să captureze instituțiile statului. Deci, asta ar fi primul câștig în această funcție. Și doi: evident, aș folosi toate pârghiile pentru a participa, contribui la consolidarea independenței și capacității instituțiilor statului, pentru că asta este sarcina noastră principală. Sarcina noastră este să construim un stat adevărat, care să îi protejeze pe cetățeni, care să le creeze oportunități cetățenilor, care să-și îndeplinească funcțiile de bază față de cetățeni. Și din această funcție poți să contribui la această sarcină importantă. Dincolo de asta, noi vom căuta toate posibilitățile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, pentru că actualul parlament nu reprezintă voința cetățeanului. Știm cum unii deputați au ajuns să ocupe aceste funcții, aceste scaune în parlament și, evident, noi ne dorim un parlament care să reprezinte pe deplin voința cetățeanului.”

Europa Liberă: Iată se pare că aici coincide opinia Dvs. cu opinia dlui Dodon, ambii spuneți că alegerile parlamentare ar trebui să aibă loc în baza a ceea ce ați votat încă în vară.

Maia Sandu: „Sistemului proporțional, bineînțeles.”

Europa Liberă: Curtea Constituțională, spunea Igor Dodon, ar putea chiar săptămâna aceasta să se pronunțe pe marginea acestui subiect.

Maia Sandu: „Eu nu controlez Curtea Constituțională. Igor Dodon, dacă o face, s-ar putea să știe mai multe. O să vedem care este decizia Curții Constituționale, dar este o lege publicată în această toamnă, care spune foarte clar că următoarele alegeri – oricare ar fi ele, anticipate sau ordinare – trebuie să se întâmple în baza sistemului electoral proporțional.”

Europa Liberă: Chiar dacă o să fiți subiectivă, ce notă dați actualului guvern, care, iată, a depășit termenul de o lună?

Am văzut doar declarații confuze, doar subordonare față de Dodon...

Maia Sandu: „Am văzut doar declarații confuze, am văzut doar subordonare față de Dodon, nu am înțeles nimic în raport cu problema gazelor, pentru că actualul prim-ministru scrie declarații pe Facebook, după care le șterge peste jumătate de oră la subiectul gazelor.”

Europa Liberă: Dar și autoritățile aduc critici în adresa Dvs., care ați politizat prea mult acest subiect și că, chipurile, ați vrea să vă transformați într-un dușman al cetățenilor R. Moldova, nedorind să susțineți demersul actualului guvern.

Maia Sandu: „Corupții și cei care îi susțin pe corupți sunt dușmanii cetățenilor și acest guvern este unul care susține un regim corupt. Mai departe am văzut un buget care este total nerealist, un buget care nu are surse de finanțare pentru deficitul bugetar, nici nu e clar care sunt aceste surse de finanțare, dar dacă să intuim, aceste surse de finanțare vor fi foarte scumpe pentru cetățeni.”

Europa Liberă: De ce ziceți că vor fi foarte scumpe?

Maia Sandu: „Pentru că din resursele care au fost indicate acolo am văzut și banii din Federația Rusă. În același timp, chiar Chicu a spus că nu este clar nimic în raport cu acest credit din partea Federației Ruse, că nu este clară dobânda. Mai departe, am văzut că în luna decembrie nu au venit banii de la Uniunea Europeană, tranșa a doua, cea pe care noi am fi primit-o în luna decembrie, tranșa a doua din asistența macrofinanciară. Am văzut declarații absolut confuze despre programul cu FMI, că poate e cazul să ia o pauză în programul cu FMI, iar o pauză în programul cu FMI înseamnă automat să nu vină nici asistența din partea Uniunii Europene, nici asistența din partea Băncii Mondiale. Nu știu dacă am avut vreodată un buget care să arate atât de prost, în sensul în care să nu existe finanțare pentru acest buget.”

Europa Liberă: Dar chiar ei spun că o bună parte din ceea ce ați propus Dvs. au lăsat la baza acestui buget.

Maia Sandu: „Ei au luat programele pe care le-am propus noi, dar ei nu-și pot permite finanțarea pe care am fi obținut-o noi, pentru că această finanțare depinde de credibilitatea guvernului și depinde de credibilitatea reformelor pe care trebuie să le implementeze acest guvern. Și acest guvern nu are nici credibilitate, pentru că își zice un guvern tehnocrat, dar se comportă mai mult ca stafful electoral al lui Igor Dodon în campanie pentru prezidențiale și doi - reformele acestui guvern sunt scurte și mici, așa cum și ei le-au definit. Deci, atunci când vorbim despre reforma justiției, e foarte clar că aici nu se va întâmpla nimic. Primele lucruri care s-au văzut deja sunt descurajatoare pentru toată lumea. Dincolo de asta, lucrurile care țineau de combaterea corupției, de combaterea schemelor de corupție la nivelul instituțiilor guvernului, toate aceste acțiuni pe care le-am pornit noi au fost stopate și toată lumea vede acest lucru, inclusiv comunitatea internațională.”

Europa Liberă: Apropo despre reforma justiției, premierul Chicu ar putea să discute în această săptămână cu secretarul general al Consiliului Europei. A fost ales un procuror general, este un început de reformă în justiție, nu?

Maia Sandu: „Nu!”

Europa Liberă: Chiar Dvs. ați avut și păreri nu tocmai rele despre actualul procuror general.

Am văzut ce adjuncți și-a pus procurorul general. Cel puțin unul dintre ei ar trebui să fie cercetat pentru îmbogățire ilicită...

Maia Sandu: „Am văzut ce adjuncți și-a pus procurorul general. Cel puțin unul dintre ei ar trebui să fie cercetat pentru îmbogățire ilicită. În situația în care noul procuror general își permite să numească în funcții înalte asemenea personaje, ce trebuie să credem noi despre soarta reformei procuraturii? Sau nu el l-a numit în funcție, și asta înseamnă că procurorul general nu controlează situația și că e pus acolo de formă, partidele politice – PD sau PSRM sau împreună – numesc persoanele care se vor ocupa nemijlocit de situația din procuratură, sau ne sfidează el din propria inițiativă, numind asemenea persoane în funcții înalte. Cum pot să cred eu în reforma procuraturii și în bunele intenții ale dlui Stoianoglo, după ce a numit în funcția de adjunct un asemenea personaj?”

Europa Liberă: Inițial, s-a crezut că există un consens larg când e vorba despre numirea dlui Stoianoglo în calitate de procuror general. Foarte multă lume, din diferite tabere, au spus că e omul potrivit la locul potrivit. Acum, dacă din start i se taie elanul acesta de a merge pe dosare importante, de rezonanță, credeți că se va putea obține ceva?

Maia Sandu: „Cu asta se va sfârși reforma procuraturii sau reforma în justiție. Pe de altă parte, dincolo de procuratură este și elementul reformei care ține de sistemul judecătoresc. Vă amintiți, în discursul de inaugurare, Chicu spunea că în următoarele ore guvernul va elabora legea care ține de reformarea sistemului judecătoresc? Câte ore au trecut? Se presupunea că va fi transmis acest concept la Comisia de la Veneția, așa încât până la 7 decembrie să vină deja poziția Comisiei de la Veneția. N-a fost nimic și, evident, n-a fost transmis nimic la Comisia de la Veneția, nu am văzut nimic în spațiul public. Am văzut doar încercări în continuare din partea ministrului justiției să blocheze activitatea CSM-ului, așa încât să nu poată fi sancționați măcar capii sistemului mafiotic din sistemul judecătoresc. Deci, e foarte clar pentru toată lumea că acest guvern nu are mandat să facă reforma justiției.”

Europa Liberă: Dar poate prea multă critică ar fi în detrimentul acestei reforme în justiție, nu?

Maia Sandu: „Trebuie să se întâmple ceva. Dacă nu se întâmplă nimic, dacă puținele acțiuni care au pornit din sistem, pentru că procuratura, așa cum a fost ea până acum, a venit totuși la CSM și a cerut să se scoată imunitatea unor judecători corupți. CSM-ul, așa cum este el, cu toate criticile la componența actuală, a venit cu aceste decizii pentru prima dată în istoria recentă a R. Moldova. Deci s-au pornit niște lucruri din interiorul sistemului. Da, într-un fel, încurajate de discursul nostru politic și de intențiile noastre politice, dincolo de asta nu am văzut nimic din partea guvernului. Am văzut doar niște declarații ridicole și încercări de a opri puținele acțiuni care vin din interiorul sistemului.”

Europa Liberă: Dar ce ar putea și ce ar trebui să discute dl Chicu cu secretarul general al Consiliului Europei despre reforma justiției în R. Moldova?

Maia Sandu: „Eu nu văd ce ar putea să discute. E vorba de credibilitate, deci e vorba de acțiuni concrete, care trebuie să se întâmple astfel încât partenerii internaționali să creadă că, da, acest guvern va vrea să facă măcar ceva în justiție, pentru că nu putem vorbi despre o reformă cuprinzătoare.”

Europa Liberă: Ați amintit ceva mai devreme că întârzie să vină în R. Moldova tranșa oferită de Uniunea Europeană, până la finele acestei luni urma să ajungă banii în R. Moldova. De ce Bruxelles-ul nu se grăbește să ofere această asistență?

Această schimbare este un semnal clar că s-a vrut stoparea acestor reforme sau, cel puțin, tergiversarea lor...

Maia Sandu: „E o întrebare către Bruxelles, către Comisia Europeană, dar, după mine, este foarte clar: oamenii au spus foarte clar că guvernul pe care l-am condus noi a fost cel mai reformator guvern, că a fost un guvern care a demonstrat că se poate lupta împotriva corupției. Și această schimbare pentru ei este un semnal clar că s-a vrut stoparea acestor reforme sau, cel puțin, tergiversarea lor, împiedicarea lor. Acum ei au nevoie de dovada voinței politice pentru aceste reforme și așteaptă să vadă aceste dovezi.”

Europa Liberă: Să mai stăruim puțin asupra relației R. Moldova cu FMI. În primăvară urmează să negocieze un nou acord, R. Moldova - Fondul Monetar Internațional. L-ați citat și Dvs. pe premierul Chicu, care spunea că s-ar putea să se ia o pauză în această relație R. Moldova - Fondul Monetar Internațional și ceea ce nuanța șeful Cabinetului de miniștri era că Fondul Monetar Internațional nu ar agrea investirea banilor, mulți bani în infrastructură. Asta ar fi una?

Maia Sandu: „Nu cred, Fondul Monetar Internațional…”

Europa Liberă: Lipsa de flexibilitate a FMI în raport cu intențiile guvernului de a face investiții masive în infrastructură - acesta ar fi un aspect, asta spune premierul Chicu.

Maia Sandu: „Asta este o aberație! Este o aberație să spui asta în raport cu Fondul Monetar Internațional. În primul rând, e nevoie să se îndeplinească condițiile pentru ultima tranșă a programului cu FMI, după care să se negocieze un nou program. Fondul Monetar, în primul rând, va vrea să vadă bugetul și va vrea să vadă un buget echilibrat, deci, cu surse de finanțare reale, nu desenate. În momentul în care vii cu surse de finanțare desenate, Fondul Monetar nu are cum să susțină un asemenea buget și, respectiv, nu are cum să spună OK pentru program. Dincolo de asta, evident, Fondul Monetar va stabili anumite condiții în raport cu politica fiscală, în raport cu politica de cheltuieli. Fondul Monetar niciodată nu este împotriva creșterii cheltuielilor pentru investiții, dacă există surse clare de finanțare pentru aceste investiții și dacă rata de împrumut pentru a face aceste investiții nu este prea mare ca să creeze vulnerabilități pentru buget în anii ce urmează. Deci, nu este nicio problemă aici.”

Europa Liberă: Cel mai probabil, aici se referă la acești bani pe care îi așteaptă R. Moldova de la Federația Rusă?

Maia Sandu: „Da, dacă sunt bani de la Moscova, atunci evident că Fondul Monetar o să aibă mai multe întrebări. Una la mână: pe cât de reală este această finanțare, pentru că n-am mai văzut să vină bani de la Moscova, care să finanțeze lucruri concrete. Și doi: care sunt condițiile de împrumut.”

Europa Liberă: Au anunțat că vor fi cunoscute aceste condiții, urma să negocieze, cel puțin, Ministerul Finanțelor condițiile acestei linii de creditare. De ce se întârzie să se anunțe despre ceea ce se negociază?

Maia Sandu: „Se pare că nu s-a negociat încă și nu s-a ajuns la o înțelegere. Și în situația în care nu te-ai înțeles pentru acest împrumut, dar deja l-ai prevăzut în buget pentru a finanța creșterile salariale, mi se pare o iresponsabilitate totală, este ca și cum Dvs. vreți să vă cumpărați o mașină și ziceți că o să merg la vecin și o să împrumut 20 de mii de euro și nu ați discutat încă cu vecinul să vedeți dacă vă împrumută aceste 20 de mii, dar deja mergeți și plătiți avans pentru ca să luați mașina. Iată, e cam același lucru.”

Europa Liberă: Un alt aspect care ține de discuțiile dintre Guvernul R. Moldova și Fondul Monetar, se pare că e vorba despre majorarea tarifelor interne la gaz?

Maia Sandu: „Aici situația e și mai complicată, pentru că nu este clar cum se va încheia situația cu tranzitul gazelor. Noi am formulat această întrebare și suntem în drept să formulăm această întrebare, pentru că e o problemă care ne vizează pe toți, inclusiv pe oamenii pe care îi reprezentăm noi în parlament în calitate de partid parlamentar și răspunsul a fost, iarăși, unul total neserios. Dacă nu se va ajunge la încheierea acestui acord de tranzit între Federația Rusă și Ucraina, atunci R. Moldova va trebui să primească acest gaz prin alte alternative. Va fi o opțiune prin care R. Moldova cumpără prin Naftogaz. Dacă cumpără prin Naftogaz – asta înseamnă la preț de piață, dacă e preț de piață – asta înseamnă, automat, un preț mai mare decât cel care îl avem astăzi din partea Federației Ruse, iar asta va însemna tarife mai înalte.

Dacă va funcționa totuși acest tronson revers pe la sud și dacă Rusia va păstra prețul așa cum a promis, atunci s-ar putea să nu se ajungă la alt preț de cumpărare și tariful nu se va schimba. Deci, de aia este foarte importantă toată situația și să știm care sunt condițiile până la urmă, care sunt alternativele, dacă de la 1 ianuarie nu putem primi pe calea tradițională. Și de aici, da, FMI va zice, dacă crește prețul trebuie reechilibrate și tarifele și trebuie să știm până unde vor crește tarifele, cine va acoperi diferența. Astea sunt informații pe care guvernul este obligat să ni le ofere, nu să ne sară nouă în cap de fiecare dată când noi punem aceste întrebări. Deci, cum vreți, să stăm până la 1 ianuarie și la 1 ianuarie să ne pomenim în frig sau să ne pomenim cu un preț dublu și atunci să mergem să cerem socoteală?”

Europa Liberă: Cel puțin din declarația pe care o făcea Igor Dodon, el lăsa să se înțeleagă că în anul viitor R. Moldova ar putea importa gaze la un preț mai mic din Federația Rusă.

Maia Sandu: „El declarații din astea a făcut și în vară și nu s-a mai întâmplat nimic. Deci, declarațiile lui Igor Dodon nu sunt suficiente și nu sunt credibile.”

Europa Liberă: El pleacă din nou la Moscova și a promis iarăși să se întâlnească cu șeful de la Gazprom, cu dl Miller. Ar putea să ducă la bun sfârșit negocierea acestei probleme?

Maia Sandu: „Negocierile depind nu de Dodon și Miller, dar de Naftogaz și Gazprom. Dacă aici se va ajunge la o înțelegere – atunci va exista o claritate, dacă nu – atunci sunt foarte multe necunoscute.”

Europa Liberă: Dar dacă R. Moldova importă gaze de la Naftogaz și nu de la Gazprom, atunci cui plătește R. Moldova pentru gaze?

Știind că Igor Dodon a ofensat de nenumărate ori Ucraina, eu sunt curioasă să știu la ce condiții Naftogaz este gata să ne vândă gaze...

Maia Sandu: „Naftogaz-ului. Și aici eu sunt curioasă să văd ce preț au negociat ei, știind că acest guvern nu este unul văzut foarte bine la Kiev, chiar dacă, mă rog, astea sunt condiții contractuale, dar politicul nu poate fi exclus total din aceste lucruri. Știind că Igor Dodon a ofensat de nenumărate ori Ucraina, eu sunt curioasă să știu la ce condiții Naftogaz este gata să ne vândă gaze.”

Europa Liberă: Cel puțin dl Chicu, revenind de la Kiev după reuniunea GUAM, unde a avut o întrevedere și cu omologul său ucrainean, a spus că relațiile sunt bune și foarte bune.

Maia Sandu: „Nu ne-a spus care este prețul. Să ne spună care este prețul și atunci noi o să înțelegem cât de bune sunt relațiile.”

Europa Liberă: Dar atunci când ați negociat Dvs., negociase-ți și prețul bun pentru R. Moldova?

Maia Sandu: „Noi am început să discutăm și, da, evident noi eram într-o poziție mai bună ca să obținem un preț mai bun decât actualul guvern, nu să țipe la noi că nu avem dreptul să cerem informație...”

Europa Liberă: Au rămas două săptămâni până la Anul Nou…

Maia Sandu: „Să ne spună foarte clar: dacă până la 1 ianuarie nu se ajunge la o înțelegere între Ucraina și Rusia, iată care este alternativa - cumpărăm gaze naturale, un asemenea volum, la prețul cutare, cumpărăm atâta și transportăm pe la sud la prețul cutare... Asta vrem să știm, nimic mai mult.”