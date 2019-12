Furtunile politice din 2019 dinaintea prezidențialelor (VIDEO)

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Zece ierni pe-o vară ar vrea să dea omul pe care îl găsește iarna pe nepusă masă. Unii zic că și 2019 ar merita să fie schimbat pe alți ani, mai buni. Cine știe... Părerile s-au împărțit. Unora li se pare tocmai că 2019, care a provocat mai multe șocuri, e benefic. Poate, după aceea, vine și întremarea. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.

„De la dragoste până la ură este doar un pas”. Acest principiu e perfect valabil pentru politicieni. Am văzut asta când s-a desfăcut alianța, bazată pe un fel de dragoste sau pe toleranță, s-a desfăcut foarte rapid, în câteva luni. Și de la ură până la dragoste iarăși e un pas sau jumătate de pas, pentru că adversarii socialiștilor până adineauri ușor-ușor și-au făcut loc în guvernare și mai sunt multe portofolii de împărțit, și se mai fac picnicuri la care s-ar fi trăgând sfori, așa spun oamenii serioși și n-avem cum să nu-i credem. Încercăm astăzi să ne uităm la toate acestea panoramic, așa cum au proprietatea peștii, bunăoară. Și ne uităm cu cei care au acest ochi panoramic: Vitalie Călugăreanu și Igor Volnițchi.





Europa Liberă: Vitalie, este adevărat că e o guvernare democrați și cu socialiști?

Vitalie Călugăreanu: „Însuși prim-ministrul este extras din fostul guvern Filip. El a fost ministru de finanțe, să nu uităm, în guvernul Filip.”

Europa Liberă: Nu era la interne, era la finanțe...

Vitalie Călugăreanu: „Nu contează. Oricum este omul care provine din garnitura creată de oligarhul Vlad Plahotniuc, de aceea, da, nici nu se discută în momentul în care în parlament proiectele sunt votate de o majoritate, din momentul acela e clar că, indiferent că se numește ea coaliție sau nu se numește coaliție, există o coaliție în parlament.”

Europa Liberă: De ce n-au făcut asta pe față? De ce au cochetat, spunând că e tehnocrat, că noi numai cu jumătate de picior am intrat în guvernare?

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că asta nu i-ar conveni, în primul rând, lui Igor Dodon, după toate declarațiile pe care le-a făcut că ei nu vor coaliza niciodată cu democrații, pentru că încă nu s-au spălat de relele pe care le-au făcut în perioada regimului Plahotniuc. Pe de altă parte, probabil, nici democraților nu le-ar prea conveni o nuntă de felul acesta cu socialiștii, dacă au de gând să facă în continuare politică în Republica Moldova. Electoratul lor nu este unul de stânga, așa cum este Igor Dodon și PSRM și cu siguranță ar fi taxați politic, din punctul acesta de vedere, în eventualitatea unei coaliții și în cazul următoarelor alegeri, oricare ar fi ele – prezidențiale, parlamentare, anticipate ș.a.m.d.”



Europa Liberă: Igor, în vară se spunea că e o guvernare struțo-cămilă, capul de struț se uită spre est, capul de cămilă spre vest. Acum această guvernare, dacă într-adevăr este în surdină doar constituită deja, ce fel de cămilă – europeană sau tot așa?



Igor Volnițchi: „E mai firească această, nu știu, mă tem să-i zic coaliție, hai să pornim de la premisa că există niște înțelegeri, că fără aceste înțelegeri e clar că nu s-ar fi votat nici guvernul, nu s-ar fi făcut și alte votări în parlament și nu numai în parlament, dar haideți să pornim de la premisa că această construcție politică pe care o avem la momentul actual e mai firească decât cea care era începând cu data de 8 iunie și care n-a durat.

Totuși, Andrei Năstase, Maia Sandu sunt politicieni și ei pro-europeni, cei din PD declară că sunt pro-europeni, dar Andrei Năstase, Maia Sandu sunt altfel de pro-europeni, decât cei din echipa dlui Filip. De aceea, zic eu că PD tot timpul a oscilat, el tot timpul a fost undeva pe centru și a avut, chiar dacă se declara pro-european, tot timpul a avut și unele mici aripi, dacă le putem spune așa, care fluturau mai spre stânga. E un partid mai aproape de Partidul Socialiștilor, decât dacă îl comparăm cu cei din Blocul ACUM, Platforma DA și cei din Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceea ce a făcut imposibilă rămânerea PD-ului la guvernare în vară a fost figura lui Vlad Plahotniuc, care nu era agreată, în egală măsură, nici de Igor Dodon, nici de Maia Sandu și nici de Andrei Năstase. Anume Vlad Plahotniuc a făcut posibilă, sună cumva straniu, bizar, dar anume datorită lui Vlad Plahotniuc a apărut coaliția din 8 iunie.”

Europa Liberă: Adică, adversarul comun?

Igor Volnițchi: „Da, dacă nu era Vlad Plahotniuc, cu siguranță PD rămânea la guvernare, fie ajungând la unele înțelegeri cu Blocul ACUM, fie cu PSRM.”



Europa Liberă: Iarăși vă întreb, de ce PD nu o face pe față? De ce o face cu jumătate de gură sau cu jumătate de măsură?

Igor Volnițchi: „Eu cred că PD face un joc destul de abil și rezultatele vor fi simțite către primăvara anului viitor. PD nu era gata de alegeri anticipate și era gata să susțină orice construcție – îmi asum această declarație –, era gata să susțină absolut orice construcție guvernamentală.”

Europa Liberă: Ca să aibă un răgaz?

PD era într-o zonă de risc avansat. Dacă nu accepta anumite înțelegeri ascunse - cu dreapta, cu stânga, nu mai contează cu cine...



Igor Volnițchi: „Anume pentru a avea o perioadă de timp să-și întărească pozițiile. Plus, să nu uităm că în presă apăruseră chiar și unele informații despre o posibilă scindare a PD. PD era într-o zonă de risc avansat. Dacă nu accepta anumite înțelegeri ascunse – cu dreapta, cu stânga, nu mai contează cu cine –, exista marele risc ca PD să se pomenească scindat. Or, cei din PD nu-și puteau permite acest lucru, mai ales că și perspectiva anticipatelor nu era nici atunci de neglijat și nu e nici acum.”

Europa Liberă: Un episod filmic, video: țineți minte, când au venit la președinție in corpore, toată fracțiunea și erau apropouri ironice. Asta e egal cu procedeul acela, țineți minte, când votau și arătau buletinul unii altora, nu telespectatorilor?

Igor Volnițchi: „În 2012.”

Europa Liberă: Au venit in corpore tocmai ca nimeni să nu trădeze, dar până la urmă aflăm că au fost 17 deputați la „o întâlnire cu un singur alegător”, cum spune Vladimir Voronin. Acum există riscul să fie mutați la socialiști?

Igor Volnițchi: „Riscul oricând există. Orice partid care e la guvernare are tentația să mai aibă și anumite înțelegeri ascunse...”

Europa Liberă: Doar tentația sau și banii?

Igor Volnițchi: „Și tentații, și bani, și motivație, și orice gen de argumente sunt valabile în acest caz, pentru că atunci când cineva ajunge la guvernare, indiferent cât de nobile intențiile sale erau la etapa de până a ajunge la guvernare, apar anumite tentații și instinctul de autoconservare devine foarte puternic, se acutizează peste noapte...”

Europa Liberă: De ce au nevoie socialiștii? E adevărat calculul pe care-l făcea deunăzi Vladimir Voronin, pentru o majoritate constituțională, ca să umble și la Constituție?

Igor Volnițchi: „Nu, eu zic că socialiștii, cel mai probabil, au nevoie de o garanție că fără ei lucrurile nu se vor așeza în politica moldovenească.”



Europa Liberă: Nu vor fi debarcați ei?

Igor Volnițchi: „Este adevărat. Să nu se pomenească la un moment dat în opoziție, iar ACUM și PD – la guvernare. Asta e motivația numărul 1 a socialiștilor, pentru că alternativa care e? Anticipatele. Eu nu cred că pe socialiști îi sperie anticipatele, ei oricum își vor păstra redutele electorale, vor mări turațiile sociale ale guvernului, vor câștiga noi poziții electorale, nu anticipatele îi sperie pe ei și nu frica de a pierde guvernarea, ci însuși faptul că împotriva lor s-ar putea uni cineva și la un moment dat ar putea părăsi zona de confort politic.”

Europa Liberă: Exact asta. Când Băsescu le recomandă ACUM-iștilor: „Lăsați adversitățile, împrieteniți-vă înapoi cu democrații, dați socialiștii la o parte”, cred că asta este o motivație serioasă. Nu, Vitalie?

Impresia mea este că dl Chicu este pregătit pentru ceva. Pentru ce?...



Vitalie Călugăreanu: „Meditam. În timp ce Igor spunea lucrurile astea, meditam la această combinație guvernamentală tehnocrată și un element care se accentuează de fiecare dată – tehnocrată! – și mă gândesc: cine oare, de fapt, controlează acest guvern pe care îl avem noi astăzi – PSRM, Igor Dodon sau PD și altcineva? Este interesant să analizăm un pic, evident la nivel de speculație în momentul acesta, pentru că nu avem încă toate datele problemei și nu putem intra în capul celor care au gândit această eventuală schemă, pe care am s-o avansez în momentul acesta. Impresia mea este că dl Chicu este pregătit pentru ceva. Pentru ce? S-ar putea să ne pomenim la un moment dat cu dl Chicu candidând la prezidențiale, de exemplu.”

Europa Liberă: Dacă va rămâne importantă funcția...

Vitalie Călugăreanu: „Da, cu siguranță. Eu cred că el va fi menținut, dacă este schema despre care vă zic, dl Chicu și guvernul pe care-l controlează vor fi menținuți până la alegerile prezidențiale, cel puțin. Să nu uităm și de declarația pe care a făcut-o dl Chicu în ședința parlamentului, în care a spus că acesta este un guvern care va dura până la alegerile prezidențiale, a venit după asta Igor Dodon...”

Europa Liberă: Dar ce vă determină să credeți că Dodon este deja împușcat în picior?

Vitalie Călugăreanu: „În primul rând, faptul că eu nu cred că Partidul Democrat doarme și nu cred că Vlad Plahotniuc doarme. Și nu cred că el nu urzește un plan împotriva lui Igor Dodon. Și din punctul acesta de vedere, mecanismul pe care cred eu că l-au gândit mi se pare unul real.”

Europa Liberă: Apropo, Dvs. știți chiar unde doarme, așa înțeleg?

Vitalie Călugăreanu: „Cine?”

Europa Liberă: Plahotniuc.

Vitalie Călugăreanu: „Da, am primit niște informații... (Râde.)”

Europa Liberă: Știți unde nu doarme el, da?

Igor Volnițchi: „Unde nu(!) doarme... (Râde.)”



Vitalie Călugăreanu: „Da. Sau s-ar putea să ne pomenim mai aproape de alegerile prezidențiale cu dl Chicu candidatul Partidului Democrat pentru funcția de președinte. De ce nu?”

Europa Liberă: Împotriva lui Dodon?

Vitalie Călugăreanu: „Da! Și nu vi se pare real? Mie mi se pare.”

Europa Liberă: Mi se pare real, pentru că tot așa cum s-a înțeles Moscova să-l oblige pe Dodon să facă coaliție cu Maia Sandu - adversarii înverșunați -, de ce Moscova și cu Germania nu ar cădea la pace în privința unui președinte altfel decât Dodon?

Vitalie Călugăreanu: „Să ne gândim care ar fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din partea Partidului Democrat. Să presupunem dl Filip. Din punctul meu de vedere, electoratul l-a taxat pe dl Filip pentru ceea ce s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Chiar dacă drumurile lui sunt mai lungi decât ale lui Chicu...

Vitalie Călugăreanu: „Da, dar în perioada care urmează eu cred că în dl Chicu se vor investi speranțe mari tocmai pentru a-l crește și a-l face un om care dă salarii, pensii, iată, care majorează pensii...”



Europa Liberă: Se scoală cu noaptea în cap...

Vitalie Călugăreanu: „Se scoală cu noaptea în cap, face drumuri, aduce gaz... Și toate lucrurile acestea, îmbrățișate cumva sau aplaudate de Igor Dodon. Să vedem atunci ce o să facă electoratul lui Igor Dodon, pe cine o să voteze.”

Europa Liberă: Interesantă ipoteză, o să revenim la vremea respectivă. Igor, crezi în asta?

Igor Volnițchi: „Eu aș vrea să văd...”

Europa Liberă: Tu ești cel mai futurist dintre noi...

Igor Volnițchi: „Eu aș vrea să văd primul instrument sociologic, care să cuprindă măcar prima perioadă de guvernare a dlui Chicu. Cred că asta va fi spre primăvară, când se vor împlini 100 de zile, vor fi făcute niște sondaje publice, care îl vor viza direct pe dl Chicu, pentru că noi în istoria Republicii Moldova am avut premieri care au știut să folosească imaginea instituțională și au știut să folosească mecanismele guvernamentale pentru a-și crește ratingul personal. Totodată, am avut premieri, care, cum au fost puși în scaunul respectiv, așa au și ieșit, cu același procentaj. Și nu e vorba doar de premieri, e vorba și de speakeri ș.a.m.d. Aduceți-vă aminte cât timp a trebuit să treacă pentru ca dl Vasile Tarlev, fiind în umbra lui Vladimir Voronin, să înceapă să aibă rating personal. Dacă nu greșesc eu, abia în al treilea, al patrulea an el a început să fie asociat cu schimbările pe care le făcea, de fapt, Vladimir Voronin.”

Europa Liberă: Dar nici n-a avut ambiția asta.

Igor Volnițchi: „Nu, a avut o ambiție...”

Europa Liberă: A avut ambiții?

Vitalie Călugăreanu: „La un moment dat, da.”

Igor Volnițchi: „Ambițiile lui au început să se manifeste în momentul în care a fost înlocuit în funcție cu Zinaida Greceanîi. Și atunci, d-lui era al doilea în topul încrederii moldovenilor, a preluat Uniunea Centristă și a încercat să facă acel transfer de imagine și de rating către Uniunea Centristă, și nu i-a reușit. Adică, ratingul d-lui, la un moment dat, a fost plafonat câțiva ani, apoi la un moment dat a răbufnit, a crescut, a crescut, a crescut, însă în momentul în care a fost disociat de Vladimir Voronin și PCRM, pur și simplu a dispărut.”

Europa Liberă: Haideți să facem un pas înapoi și să analizăm un pic situația asta: Dodon, eclipsat totalmente pe vremea lui Plahotniuc, adevăratul președinte din umbră era Plahotniuc, lui Dodon i se lua pixul pe mică pe ceas pentru cinci minute și acum uitați-vă cum s-a revigorat. Putem spune că este în apogeul potențialului său politic sau nu?



Igor Volnițchi: „Apogeul dlui Dodon, în opinia mea, va fi în 2020, către jumătatea anului. Noi vedem acele procese sociale, pe care președintele le ia sub sine, dacă-mi permiteți această expresie. Chiar în această săptămână a emis două decrete prin care a promulgat legi cu caracter social importante, inclusiv indexarea pensiilor de două ori pe an. Cu siguranță, dl Dodon, fiind un jucător care cunoaște în ale politicii nu din manuale...”

Europa Liberă: Jucător de șah...

Igor Volnițchi: „Da, nu din auzite, va încerca și cred că în mare parte va reuși să preia aceste inițiative sociale ale guvernării și să le...”

Europa Liberă: OK, dar i se atribuie lui sau lui Chicu, în contextul ipotezei lui Vitalie? Nu avem încă sondaje, dar în oglinda consumatorilor asta e a lui Chicu sau e a lui Dodon?

Igor Volnițchi: „Deocamdată e a președintelui Dodon și așa va fi până minimum la jumătatea anului viitor.”

Europa Liberă: Deci vor trage plapuma între ei?

Igor Volnițchi: „Așa e. Ce s-a întâmplat din ceea ce am observat eu că s-a întâmplat la socialiști? Igor Dodon a investit în câțiva piloni, i-a crescut, într-un fel. A investit în dna Greceanîi, care la un moment dat își pierduse ratingul personal de după perioada cât a fost prim-ministru, aducând-o într-o funcție importantă în stat de președinte de parlament; a investit mult în Ion Ceban; a investit mult în Ion Chicu. Și iată că acum toate aceste trei investiții urmează să furnizeze feedback-ul. Eu cred că este un proces, pe care președintele, cel puțin deocamdată, îl controlează.”

Europa Liberă: Ați dat trei exemple foarte interesante, dar diferite. Zinaida Greceanîi păstrează loialitatea, ea continuă să fie propteaua numărul 1, dar Ion Ceban, Ion Chicu dau semne de autonomie, nu? Mai ales după ce se discuta în târg că pentru Ion Ceban, de fapt, e un exil și, dacă-și rupe capul la primărie și pășește cu stângul, atunci planul lui Dodon e perfect.

Igor Volnițchi: „Eu pot să vă zic care e riscul pentru Igor Dodon la această etapă să-i piardă pe Ion Chicu și pe Ion Ceban la un moment dat. Oricât ar suna de banal, riscul este în anturajul primului-ministru și în anturajul primarului capitalei. În momentul în care vom avea primele instrumente sociologice și, repet, cred că vor fi către primăvară, instrumente credibile, care vor arăta care este ratingul real al lui Ion Chicu și ratingul real al lui Ion Ceban, iar ratingul poate fi unul impresionant de mare. De ce zic acest lucru? Imaginea instituțională, dacă e gestionată corect, îți aduce plus 30% din imaginea politică.



Ion Chicu este extrem de activ, mult mai activ decât, de exemplu, anticipam eu sau altcineva. Aceasta ne permite să deducem că dl premier va avea un rating personal impresionant către primăvară. Până atunci, Igor Dodon nu trebuie să-și facă griji. Când va apărea acest rating personal al lui Ceban, bine Ceban îl mai are, pentru că a fost și în campania electorală și a fost crescut în ultimii doi ani pe filiera municipală, minimum doi ani, dacă nu luăm în calcul chiar anul 2015. Atunci când se va vedea ratingul personal al premierului Chicu, atunci președintele Dodon va trebui să-și pună întrebarea: cine e anturajul și cum poate acest anturaj influența persoanele respective?”

Europa Liberă: Plus energiile personale?

Vitalie Călugăreanu: „Igor Dodon este lăsat în momentul acesta să se simtă confortabil tocmai pentru a i se adormi vigilența. Cineva urzește un plan, are scopul să-l debarce pe Igor Dodon cu tot cu...”

Europa Liberă: Acel cineva se numește?

Vitalie Călugăreanu: „Acel cineva se numește Vlad Plahotniuc, e clar...”

Europa Liberă: Cel care nu doarme, ați spus.

Vitalie Călugăreanu: „Ați văzut, chiar stă, mai circulă uneori și foarte aproape de Republica Moldova...”

Igor Volnițchi: „...până la Iași (Râde).”

Plahotniuc – așa cum îl cunoaștem toți – este dornic de răzbunare și asta urzește, și asta o să facă, mai ales în raport cu Igor Dodon...



Vitalie Călugăreanu: „Adică, el n-a dispărut nicăieri. Discutam chiar recent cu cineva din Blocul ACUM, care zicea că „gata, Vlad Plahotniuc nu mai are nicio treabă în Republica Moldova”. Este o pistă total greșită, din punctul meu de vedere. Plahotniuc – așa cum îl cunoaștem toți – este dornic de răzbunare și asta urzește, și asta o să facă, mai ales în raport cu Igor Dodon, care l-a dat în gât în luna iunie. Acum da, într-adevăr...”

Europa Liberă: Dar ce argumente are Dodon, când spune: „o să-l aducem în cătușe”? Până acum nici pomeneală că să aibă un dosar...”

Vitalie Călugăreanu: „Argumente strict electorale. Igor Dodon jonglează sau mizează în cazul acesta pe faptul că Vlad Plahotniuc a reușit să devină cel mai detestat om din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar fără probe...

Vitalie Călugăreanu: „Haideți să vedem dosarele care sunt în Elveția, Moldova și...”

Europa Liberă: Păi, dacă ar fi fost probe documentate și prezentate în dosar, americanii ar fi răspuns altfel decât până acum se răspunde. Peste tot auzim – și oficial, și neoficial –, n-avem deocamdată probe concludente.

Vitalie Călugăreanu: „Nu știm deocamdată care este statutul în baza căruia Vlad Plahotniuc sau celălalt nume pe care îl mai are reușește să circule.”

Europa Liberă: Candu a zis: „Dar chiar dacă a luat pașaport, n-a făcut nimic ilegal cu pașaportul acesta, întrebați-i pe cei care i l-au dat”.

Vitalie Călugăreanu: „Foarte interesantă declarația dlui Candu. El spune că nu a discutat cu Vlad Plahotniuc despre acest pașaport, dar dl Candu știe că Plahotniuc nu l-a utilizat și n-a făcut nimic ilegal. Deci, iarăși lucruri care...”

Europa Liberă: E o deducție juridică. Dacă d-ta mi-ai dat mie pașaportul, d-ta te faci responsabil, nu? D-ta trebuie să argumentezi la o anchetă de ce a fost nevoie ș.a.m.d., cum se pupă cu legea, dar eu am plecat cu pașaportul, n-am furat nimic, așa că...”



Vitalie Călugăreanu: „Da. Acum să revenim la Ion Ceban și Ion Chicu.”

Europa Liberă: Numai o clipă. Nu uitați, aici voiam să fac paranteza necesară. Într-un moment dat, Partidul Democrat, imediat după congres sau mult mai târziu, încerca să dea impresia că pagina Plahotniuc îi dată la o parte, că noi scriem istoria de la zero. Candu iarăși spune: „Îi lăsăm pe dânșii să-și facă propriul bagaj de greșeli”. Într-adevăr, partidul este altul, este fără Plahotniuc sau totuși fracțiunea Plahotniuc veghează, ca și Plahotniuc în persoană?

Vitalie Călugăreanu: „Haideți să încercăm să ne dăm seama din ce grup fac parte cei 17 deputați care au fost la frigărui.”

Europa Liberă: Se zice că Nichiforciuc a fost acolo.

Vitalie Călugăreanu: „Da. Și atunci, ce nu este clar cine controlează Partidul Democrat în momentul acesta? Ce influență are Filip în acest partid în momentul în care Candu, care este finul lui Plahotniuc, continuă să fie membru și fruntaș în acest partid, unul din speakerii acestui partid, care merge pe la televiziuni și reprezintă Partidul Democrat în spațiul public? Lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, foarte clare.”

Europa Liberă: OK. Acum să revenim la Ion Ceban și la Ion Chicu.

Vitalie Călugăreanu: „Da.”

Europa Liberă: Două piese de rezistență pe tabla de șah a lui Dodon.

Vitalie Călugăreanu: „Haideți să vedem dacă este într-adevăr așa. Care ar fi miza Moscovei, ca să zic așa, în eventualitatea unor noi alegeri în Republica Moldova sau următoarelor alegeri prezidențiale, să zicem? Poate ar fi cazul să ne întrebăm, de ce a fost nevoie să apară un nou partid pe stânga, în momentul acesta, în frunte cu doi oameni care au făcut carieră...”

Europa Liberă: Mark Tkaciuk a zis că decizia s-a luat în vară, atunci s-au hotărât.

Vitalie Călugăreanu: „Și atunci să înțelegem, dacă nu cumva Moscova își pregătește, de fapt, o altă miză în Republica Moldova.”



Europa Liberă: Continuând să-l accepte pe Dodon la Moscova în vizite, la întâlniri?

Vitalie Călugăreanu: „Deocamdată, da. Igor Dodon deține o poziție bună în Republica Moldova și este un partener super-fidel pentru Vladimir Putin în Republica Moldova, deocamdată. Dar mișcările care au loc pe scena politică, pe stânga eșichierului politic din Republica Moldova ne fac să credem că lucrurile nu vor fi la nesfârșit așa.”

Europa Liberă: Eu l-am întrebat pe Iurie Muntean, unul dintre fruntașii partidului, aici, în studioul nostru, dacă ei și-ar dori să fie blagosloviți de Moscova. El a răspuns și mai tranșant: „Să intrăm în brațele Moscovei? Nu, nu vrem să fim întreținuți de Moscova”. Oare? Volens-nolens trebuie să accepți Răsăritul să te tuteleze. Ori nu?

Vitalie Călugăreanu: „Depinde pe ce mizează această nouă forță politică, pe ce segment de electorat mizează. Dacă mizează doar pe stânga politică, ei vor trebui să îmbrățișeze mesajul pro-rus, dacă mizează să se poziționeze cumva în locul Partidului Democrat, mai spre centru și să ocupe această nișă rămasă cumva liberă după discreditarea Partidului Democrat, atunci ei se vor feri și vor încerca să păstreze cumva, dar oricum lucrurile...”

Europa Liberă: Ați văzut, și Voronin a zis we'll see, să vedem dacă au respectivele...

Vitalie Călugăreanu: „Dar conexiunile pe care le are Mark Tkaciuk la Moscova, în Federația Rusă, Iurie Muntean, eu nu cred că ele sunt de ignorat în situația asta.”

Europa Liberă: Dar tocmai le-ar face un deserviciu. Spuneați adineauri că vor să ia dinspre democrați. Și atunci?

Vitalie Călugăreanu: „Nu, eu am zis că „dacă merg pe formula să devină partid”...”



Europa Liberă: Dar lor le convine? S-au declarat partidul majorității, adică partidul tuturor nemulțumiților, cam de sub democrați, înspre stânga, poate chiar de prin dreapta, așa, să ia pensionarii nemulțumiți. Dar eu aș zice ca și Voronin: să vedem câtă putere au, de convingere, în primul rând. Igor, în momentul acesta vreau să încercăm să recapitulăm totuși fenomenele majore care s-au întâmplat în anul acesta și ce calificative am găsi noi în legătură cu ceea ce am vorbit până acum, dar și ce rememorăm. Dacă ne ducem înspre ianuarie, nimic nu prevestea o asemenea schimbare și răsturnare. Și iată în vară s-a făcut o dragoste cu de-a sila, după care iarăși - un pas spre ură reciprocă. Ce vedem noi în anul acesta? Până la sondaje, eu ți-aș da trei calificative, dacă ești de acord, dar cred că le ai pe ale d-tale.

Anul șocurilor politice, e prima concluzie și a doua concluzie este că a fost anul în care răsturnările spectaculoase de situație s-au produs din greșeli tactice...



Igor Volnițchi: „Este adevărat. Noi tocmai finalizăm o nouă ediție a Almanahului politic, o ediție de istorie politică a țării și, având întreg tabloul în față, eu îmi pregăteam tocmai editorialul în aceste zile, îl gândesc câteva săptămâni, pentru că e un editorial anual, și ultima versiune de titlu exact răspunde la întrebarea Dvs., dar e o versiune de lucru – anul șocurilor politice, e prima concluzie și a doua concluzie este că a fost anul în care răsturnările spectaculoase de situație s-au produs din greșelile tactice ale politicienilor, fie că e vorba de politicieni de dreapta...”

Europa Liberă: Deci, buturuga mică a funcționat?

Igor Volnițchi: „Uitați-vă cum a început anul. În ianuarie-februarie am fost în plină campanie electorală a alegerilor parlamentare, am avut acel sistem mixt pentru prima dată în funcțiune, care, practic, a introdus foarte multă incertitudine, oamenii nu știau cum să se orienteze, a fost prea puțin timp la dispoziție pentru promovare.”

Europa Liberă: Nu și în rândul democraților...

Igor Volnițchi: „Ei da.”

Europa Liberă: Ei erau siguri că au scos lozul câștigător și mergeau în gecile alea albastre, cu autobuze luxoase.

Igor Volnițchi: „Este adevărat și acele 30 de mandate pe care le-au luat democrații le-au luat anume datorită sistemului respectiv. Aici miza lor a fost pe deplin justificată. A urmat o perioadă de incertitudine, de vreo trei-patru luni, în care a fost mai degrabă un joc de nervi. Dl Plahotniuc, controlând încă în totalitate Republica Moldova din punct de vedere politic și nu numai politic, în prima jumătate a anului a pus la cale acel joc de nervi, care îi viza în egală măsură nu doar pe actorii politici care au acces în parlament, ci și pe marii actori internaționali. Era un joc cu o miză foarte bine calculată și Vlad Plahotniuc avea și planul de rezervă, pe care l-a și accesat în data de 7 iunie, atunci când au apărut acele înregistrări în spațiul public și imediat a venit și inițiativa președintelui interimar Pavel Filip, care era președinte interimar al Republicii Moldova din postura de prim-ministru după decizia Curții Constituționale: facem alegeri parlamentare anticipate în 9 septembrie. Iată, planul lui Vlad Plahotniuc, planul B, urma să dea rezultatele, dacă în prima etapă a fost vorba de sistemul electoral mixt, apoi jocul de incertitudine, jocul de nervi urma să-și finalizeze opera în data de 9 septembrie.”



Europa Liberă: Adică, nicidecum nu se gândea să-și facă valiza și să vândă casa de pe str. Bulgară?

Igor Volnițchi: „Da. Dl Plahotniuc, toate indiciile arată și, repet, noi avem tot anul în față, mergem zi de zi, ce s-a întâmplat, ce declarații s-au făcut. Din ce vedem noi, lucrând la Almanah, este că dl Plahotniuc își făcea planuri mari pentru minimum două cicluri electorale. Noi reieșim și din acele programe care se enunțau, dar dl Plahotniuc avea de gând să, aduceți-vă aminte, un cunoscut analist politic în Republica Moldova a scris o serie de materiale: „Plahotniuc 1”, „Plahotniuc 2” și „Plahotniuc 3”, Plahotniuc 1 fiind omul de afaceri, Plahotniuc 2 fiind politicianul și Plahotniuc 3 fiind omul de stat.

Iată, aici s-a rupt jocul lor între doi și trei, între Plahotniuc doi și trei, când el urma să devină om de stat în postura de prim-ministru și să-și asume integral toate responsabilitățile, dar dl Plahotniuc a făcut o mică-mare greșeală, dl Plahotniuc și-a subestimat adversarii politici și în egală măsură a subestimat capacitățile actorilor politici internaționali, aici s-a împotmolit el. Aceasta a și făcut posibilă apariția coaliției nefirești, dintr-un anumit punct de vedere, din data de 8 iunie; aceasta a și făcut posibilă schimbarea de guvernare în Republica Moldova și din nou către luna noiembrie am asistat la o mare greșeală, care a dus la concentrarea puterii în mâinile PSRM și personal ale președintelui Dodon.

Maia Sandu, în opinia mea, și am zis nu o dată acest lucru, a forțat nota și dl Dodon, având mai multă experiență decât dna Sandu, a jucat pe această mică greșeală a dumneaei. De fapt, ea i-a ridicat mingea la fileu. Eu presupun că undeva era un anume plan în raport cu Blocul ACUM, cu guvernul Sandu ș.a.m.d. și când colo dumneaei le face acest cadou. De aceea și spuneam că a fost anul șocurilor politice, răsturnărilor spectaculoase de situație, dar la baza fiecărei răsturnări de situație au stat greșelile politicienilor, dl Plahotniuc…”

Europa Liberă: La anul pe vremea asta o să ne întâlnim și o să vedem mai exact dacă Maia Sandu a greșit sau, dimpotrivă, n-a făcut decât să catalizeze niște procese.

Vitalie Călugăreanu: „Exact la asta mă gândeam.”

Igor Volnițchi: „Pentru prezidențiale, probabil, dumneaei va câștiga, pentru că a ieși dintr-o zonă de disconfort, pentru că să conduci un guvern într-o perioadă atât de complicată, era clar că avea să-i aducă prejudicii de rating. Dar întrebarea este: care era miza - guvernarea țării sau funcția de președinte? Dacă miza era funcția de președinte, atunci a procedat corect.”

Europa Liberă: Și dacă guvernarea asta era să fie un foc care se stinge și mocnește până la dispariția Maiei Sandu, poate e o miză corectă?

La alegerile prezidențiale o să înțelegem dacă chestia asta a funcționat în favoarea Maiei Sandu sau în detrimentul ei...



Vitalie Călugăreanu: „A fost o repoziționare a Maiei Sandu în perspectiva alegerilor prezidențiale, clar. Și cred că la alegerile prezidențiale o să înțelegem dacă chestia asta a funcționat în favoarea Maiei Sandu sau în detrimentul Maiei Sandu. Legat de anul care se încheie, din punctul meu de vedere, a fost un an al speranței, eu sunt un pic mai optimist poate, un an care a demonstrat că lucrurile se pot schimba, chiar și atunci când par odioase, foarte grave.”

Europa Liberă: Adică, oricât de îmbrăcat pare a fi regele, totuși există un copil care să…

Vitalie Călugăreanu: „Exact! Noi am văzut ceea ce s-a întâmplat în luna iunie, noi am văzut o întorsătură diametral opusă a socialiștilor atunci când au fost cu degetele strânse între ușă și au votat revenirea la sistemul proporțional electoral. Cel mai important, noi am observat că sunt oameni buni în justiție, că în justiția din Republica Moldova au rămas oameni care merită să fie acolo, lucru pe care nu-l observam până a pleca Plahotniuc din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Pentru că ieșeau în față cei „răi”?

Vitalie Călugăreanu: „Exact! Și pentru că era o frică uriașă în sistemul de justiție. Ei, uite acum lucrurile arată un pic altfel. Și asta bucură! Asta înseamnă că avem, cel puțin, o speranță că anumite lucruri se pot schimba în interiorul sistemului de justiție și atunci…”

Europa Liberă: Apropo, aici se poate miza pe autopurificare sau pe pârghii din afară?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că ambele ar trebui și sunt valabile în sensul acesta. Autopurificarea ar fi ideală, dar, având în vedere că prea mult a fost subordonat acest sistem al justiției, prea mult s-a influențat politic în interiorul acestui sistem de justiție, eu cred că lucrurile, fără o intervenție și din afară, nu se pot mișca cardinal.”

Europa Liberă: Dar întrebarea mea de unde apare? Că Maia Sandu a încercat din afară și atunci când coaliția aceasta nefirească a spus: Avem stat capturat. Voi, judecătorii - țineți minte? - prima adresare a fost: acum v-am eliberat, acționați!

În interiorul justiției are loc o luptă pe care trebuie s-o urmărim foarte atent...



Vitalie Călugăreanu: „În interiorul justiției are loc o luptă pe care trebuie s-o urmărim foarte atent și s-o înțelegem noi, cei care analizăm procesele din Republica Moldova. În primul rând, acolo se dă o luptă care va conta foarte mult pentru ceea ce urmează să se întâmple, în genere, în Republica Moldova. Sistemul de justiție este baza Republicii Moldova de-acum înainte…”

Europa Liberă: Un apropo, iarăși un asterisc, atitudinea judecătorilor față de decizia judecătoarei Berdilo. Noi putem să vedem că judecătorii și-au pus cenușă pe cap sau au încercat să pună cenușă pe cap acestei judecătoare sau nu?

Vitalie Călugăreanu: „N-am observat asta…”

Europa Liberă: Dar acea decizie a dat un șut enorm Moldovei, da? A fost un șoc politic, spune Igor.

Vitalie Călugăreanu: „Nu aș analiza, reieșind doar din acel caz.”

Europa Liberă: Nu, eu zic un indiciu, iată, o hârtiuță de turnesol. Eu dacă aș vedea că judecătorii ies în prim-plan, ăștia care-s pensionați, de exemplu, și spun: „Rușinică, tu ne-ai făcut de vorbă, poate fiind foarte bine intenționată, fără să-ți șoptească cineva ca lui Mozart la ureche, ai luat poate o decizie în intima ta conștiință, dar uite ce ai făcut”! Nu aud voci din astea.

Vitalie Călugăreanu: „Nici eu nu le-am observat, deși au fost atunci, în câteva zile, cel puțin în interiorul breslei judecătorilor se discuta subiectul acesta.”

Europa Liberă: Până și Candu, acum îl vedem tare în parcare, zice: „N-am fost destul de insistenți, trebuia să fi...”.

Vitalie Călugăreanu: „Da. Eu cred că subiectul acesta trebuie urmărit și încurajat și legat de schimbările politice sau răsturnările de situație în domeniul politic care s-au produs. Într-adevăr, ele au fost spectaculoase pentru noi. Eu nu știu dacă ele au fost în favoarea Republicii Moldova ca stat. Așa cum arată situația în momentul acesta, nu cred că avantajează Republica Moldova și parcursul european pe care s-a angajat Republica Moldova.”

Europa Liberă: Eu aș răspunde teribilist la întrebarea Dvs., dacă e în folosul Republicii Moldova. Dacă unui pacient îi este de folos o criză de asta din care el să iasă, poate Moldova avea nevoie?

Vitalie Călugăreanu: „De acord cu Dvs. într-un singur caz: dacă în Republica Moldova nu ar exista aceste holdinguri mediatice, care să alimenteze în sens invers ceea ce spuneți Dvs., pentru că ceea ce fac holdingurile mediatice subordonate politic în momentul acesta este să…”

Europa Liberă: Nu alea vechi-vechi, alea noi-noi.

Vitalie Călugăreanu: „Și alea vechi tot, dacă o să le analizați – o să vedeți că s-a creat ca un fel de lanț între holdingul vechi și holdingul nou, care lucrează practic în tandem și au devenit și mai puternici în ceea ce privește spălarea creierilor moldovenilor, în alimentarea cu minciuni, cu mituri false despre realizările pe care și le propune noua guvernare sau actuala guvernare PSRM-PD în viitorul luminos al Republicii Moldova și în sensul acesta s-ar putea ca lucrurile să funcționeze invers în sens electoral. Eu de asta mă tem.”

Europa Liberă: Igor, democrații sunt altfel sau totuși cu «тень отца Гамлета», umbra tatălui lui Hamlet pe scenă?

Igor Volnițchi: „Două treimi din Partidul Democrat cu siguranță sunt altfel. O treime e în continuare în umbra lui Vlad Plahotniuc și…”

Europa Liberă: Și ea dă tonul? Sau în funcție de…

Igor Volnițchi: „Deocamdată, din observațiile mele, tonul cam este dat de cei care oficial sunt la conducerea partidului, de ex-premierul Pavel Filip, de ex-ministrul Alexandru Jizdan, vorbesc în cunoștință de cauză. Acești oameni, în ultima perioadă de guvernare a lui Plahotniuc, erau într-o relație deloc bună, ca să nu zic ostilă, cu fostul lider al PD. Știu că au fost trimiși în circumscripții sub formă de exil politic, pentru ca, fie să-și rupă gâturile, scuzată-mi fie expresia, acolo și să zică, uite, voi nu valorați fără mine nimic, fie să li se spună, aveți doar mandate de deputat, nu risc eu, promovându-vă din nou în guvern, să pierd două mandate de deputat și să merg în alegeri în circumscripție.”

Vitalie Călugăreanu: „Să nu uităm totuși că Pavel Filip a fost alături de Vlad Plahotniuc pe scenă atunci când a fost manifestația ceea pe 9 iunie.”

Igor Volnițchi: „Este adevărat.”

Vitalie Călugăreanu: „Cu curcanii la președinție și…”

Europa Liberă: Dar poate nu chiar de bunăvoie?

Igor Volnițchi: „Asta e.”

Vitalie Călugăreanu: „N-avem de unde să știm, nu l-am auzit pe Pavel Filip să spună că nu a fost voia lui să fie acolo.”

Europa Liberă: Dar nu-i stă în fire să arunce curcanii peste gard, fiți de acord.

Igor Volnițchi: „Da.”

Vitalie Călugăreanu: „Și iarăși, în privința dlui Jizdan aș fi curios să văd o explicație pertinentă din partea dlui legată de modul cum a acționat poliția în acele zile.”

Europa Liberă: Exact, de numele lui Jizdan se leagă toate…

Vitalie Călugăreanu: „Dacă aia înseamnă distanțare de Plahotniuc, atunci eu nu sunt de acord.”

Igor Volnițchi: „Să zicem, ceea ce spunea și dl Vasile..., e ușor silită această apariție și solidarizare a lor cu Vlad Plahotniuc în data de 8 iunie, dar cu siguranță ei erau în lista neagră și despre acest lucru se știa.”

Europa Liberă: Dar Jizdan a făcut, tot ceea ce spune Vitalie, a făcut-o scrâșnind din dinți, pentru că interceptările, toate aceste detașamente, se zicea în târg că de la Jizdan au plecat niște costumații pentru trupele astea particulare, multe lucruri le-a făcut cu pistolul la tâmplă sau cu entuziasm?

Igor Volnițchi: „Nu, eu zic că era aceeași situație și, iarăși, deschid o mică paranteză din ceea ce știu eu din culise. Vedeți că, chiar dacă Jizdan era în funcția de ministru, nu doar el lua decizii în ceea ce ține de sistem, pentru că mai erau și alte structuri, mai erau și alte subordonări și care era sensul în acest caz să te disociezi? Bine, el se putea disocia pentru imagine publică, dar e foarte…”

Europa Liberă: Dar măcar acum? Are posibilitate acum să spună.

Igor Volnițchi: „Probabil trebuie să-l întrebăm pe d-lui, dar trebuie să ne amintim ce însemna să te dai într-o parte, să te disociezi de Vlad Plahotniuc. Cei care au încercat să o facă, știm foarte bine ce soartă au avut. Bine, partidul s-a…”

Europa Liberă: Vă referiți la Luncașu?

Igor Volnițchi: „N-aș vrea să pronunț niciun nume, dar știm foarte bine ce s-a întâmplat cu acei membri ai echipei PD, haideți să luăm un caz mai puțin tragic, cazul Bolboceanu. Ce-a pățit-o Bolboceanu, pentru că a îndrăznit la un moment dat să se dea într-o parte de Vlad Plahotniuc? Trebuie să luăm în calcul și factorul subiectiv, factorul pur uman. Dar revenind la ceea ce reprezintă PD la momentul de față: da, este o fracțiune, e circa o treime, din informațiile pe care le dețin eu, din deputații PD, care mai păstrează o anumită loialitate în raport cu Vlad Plahotniuc și sunt două treimi cei care se asociază mai degrabă cu Jizdan, cu Filip, cu noua conducere a formațiunii, care încearcă să o ia puțin pe altă cale. Ceea ce spunea Vitalie, sunt perfect de acord că Vlad Plahotniuc nu a renunțat la intențiile sale de a reveni în politică, de a se răzbuna pe anumiți actori politici. Da, nu a renunțat la aceste intenții, dar dacă și o va face, o va face nu prin intermediul PD așa cum a făcut-o cândva, o va face prin intermediul unei părți din PD și altor actori politici.”

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Igor Volnițchi.