Victor Parlicov: „Cu cât politicienii se țin mai departe de tarife, cu atât îi mai bine”

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a decis majorarea prețului reglementat la energia electrică. Ajustarea tarifelor este necesară pentru acoperirea majorărilor de preț a energiei electrice importate, costurilor de producție, devierilor financiare negative acumulate pe parcursul anului curent și pentru asigurarea sustenabilității livrărilor și plăților în sector, s-a menționat în ședința ANRE. Preşedintele Igor Dodon, spune că majorarea tarifului la energia electrică, operată de ANRE, nu ar avea la bază calcule temeinice și justificate, iar decizia de majorare este „o încercare de a destabiliza situaţia în ţară la comanda politică a fostei guvernări”. Sunt justificate aceste majorari? Ar putea fi tarifele mai mici? De ce e politizată această problemă? Întrebări la care aflăm răspuns de la Victor Parlicov, fost director ANRE.

Victor Parlicov: „Cu cât mai departe se țin politicienii de tarife, cu atât îi mai bine. Eu înțeleg că în Republica Moldova îi este greu politicianului să se țină departe de

Tarifele sunt o chestie foarte sensibilă socială...

tarife, pentru că tarifele sunt o chestie foarte sensibilă socială. Și eu pot să spun ce ar fi trebuit să facă politicienii pentru ca problema tarifelor să revină într-o albie strict tehnică, strict profesionistă, strict matematică. Și cu cât mai mult politicienii vorbesc despre tarife, cu cât mai mult politicienii ridică subiectele prețurilor la resursele energetice, mai ales în campanie electorală, mai ales când în campania electorală se fac negocieri cu privire la prețul, de pildă, al gazelor, cum a fost în 2016.

Asta nu dă bine, asta nu face decât să mențină societatea noastră în alertă, într-o situație de legare a tarifelor de activitatea politică și într-un fel asta dimpotrivă creează instrumente de influență asupra societății noastre de către

De fiecare dată când noi vorbim despre prețuri la gaz sau prețuri la energia electrică în context politic și în context electoral, noi nu facem altceva decât să turnăm apă la moara Gazprom-ului...

actorii externi, care, de fapt, definesc aceste prețuri. Adică de fiecare dată când noi vorbim despre prețuri la gaz sau prețuri la energia electrică în context politic și în context electoral, noi nu facem altceva decât să turnăm apă la moara Gazprom-ului, care doar se bucură de faptul că el are o așa influență puternică asupra societății din Republica Moldova; toți discută despre ce preț o să stabilească Gazprom sau Centrala Termoelectrică Moldovenească la energia electrică produsă.”

Europa Liberă: Cetățeanul are în mână factura pe care trebuie s-o achite și buletinul cu care votează pentru un politician.

Victor Parlicov: „De acord, de asta și revin la ceea ce s-ar putea face din perspectiva politicienilor. Unu la mână –

Trebuie să-i ajutăm pe cei care nu au capacitate de plată, cei care sunt cei mai vulnerabili să nu simtă șocurile tarifare...

pentru a scădea sensibilitatea politică a problemei tarifelor, în primul rând, trebuie să-i ajutăm pe cei care nu au capacitate de plată, cei care sunt cei mai vulnerabili să nu simtă șocurile tarifare sau, cel puțin, să amortizeze aceste șocuri tarifare esențial printr-un sistem civilizat de ajutoare.

Noi avem un asemenea sistem, el a fost introdus în anii 2010-2011, atunci când la fel tarifele au crescut esențial, acest sistem a fost pus la punct; el mai poate fi perfecționat, dar esența este că atunci când problema prețurilor la energie se scoate de pe cei mai vulnerabili, când oamenii efectiv au cu ce plăti factura, atunci sensibilitatea politică a subiectului scade și acesta este rolul, în primul rând, al politicienilor, al celor care se ocupă de repartizarea finanțelor publice, al celor care se ocupă de buget și de sistemele de protecție socială.

Al doilea lucru pe care pot să-l facă politicienii și trebuie să-l facă ține de dezvoltarea economiei. Atât timp cât în Republica Moldova vom avea o economie așa de slabă, vom avea o economie în care locuri de muncă sunt puține, în care salariile sunt relativ joase, în care salariile nu se plătesc toate în alb și în buget nu ajung bani, atât timp noi nu vom avea o capacitate a bugetului de a-și acoperi și de a ajuta pe cei nevoiași și nu vom avea o capacitate a salariaților de a acoperi prin veniturile lor în sectorul privat aceste facturi.

În Republica Moldova, în sensul acesta, noi suntem într-o situație extrem de dificilă din cauza politicilor care s-au dus

Avem o structură demografică a populației în Republica Moldova extrem de distorsionată de emigrație ...

deja pe parcursul a peste două decenii, când avem o structură demografică a populației în Republica Moldova extrem de distorsionată de emigrație sau o bună parte din populația activă a Republicii Moldova a emigrat, lucrează peste hotare, nu contribuie la sistemele de protecție socială sau la bugetele de la noi și nu asigură consumul la noi, deci nu asigură economia aici, ei, de fapt, creează economie în altă parte, respectiv la noi un angajat în sectorul privat are de dus în spate, practic are de hrănit un pensionar, plus un lucrător care primește bani din buget.”

Europa Liberă: Să revenim la aceste tarife. Dvs. ziceți că problemele în sectorul energetic s-au acumulat mai bine de 20 de ani sau chiar de când și-a proclamat Republica Moldova independența?

Victor Parlicov: „Nu, asta vorbesc despre economie în general, dar în sectorul energetic cu privire la aceste tarife

Partea pozitivă este că ANRE, în sfârșit, a luat o decizie pe care ei demult trebuiau s-o ia...

sunt aspecte și pozitive, și negative. Partea pozitivă este că ANRE, în sfârșit, a luat o decizie după o perioadă de timp, pe când ei demult trebuiau s-o ia, ei au luat o decizie și au luat o decizie destul de curajoasă, fiindcă ei acum dintr-o mișcare, deodată au eliminat toate subiectele încrucișate între categoriile de consumatori.

Dacă o să vă uitați pe structura tarifelor, noi avem consumatori, consumatorii racordați la rețelele de tensiune medie, 6-10 kV aceștia-s consumatorii industriali, în primul rând, deci acești consumatori vor primi energie electrică mai ieftină în următoarea perioadă decât până acum, pentru dânșii tariful a scăzut și asta s-a făcut pentru a obține această rebalansare pe intern, pentru că până acum industria, de fapt, nu făcea altceva decât subsida consumatorii racordați la tensiunea joasă și astea nu sunt doar gospodăriile casnice, nu gospodăriile casnice sunt principalii sau nu sunt unicii beneficiari. Astea includ și barurile, și restaurantele, și oficiile, inclusiv instituțiile publice.

Toți cei care erau racordați la tensiune joasă, de fapt, erau subsidiați de industrie și atunci noi ne întrebam: „dar de ce lumea la noi nu vine să investească în industrie?” Pentru că, stați un pic, dar la noi inclusiv energia în sectorul industrial era mai scumpă.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. ziceți că sunt justificate majorările tarifelor?

Victor Parlicov: „Eu zic că asta a fost o decizie curajoasă, eu o salut și consider că a fost o decizie în direcția corectă.

Partea negativă este că actualul Consiliu de administrație trebuia să ia această decizie încă în iarnă sau cel târziu prin luna aprilie...

Acum despre partea negativă. În primul rând, partea negativă este că actualul Consiliu de administrație trebuia să ia această decizie încă în iarnă sau cel târziu prin luna aprilie.”

Europa Liberă: Era campanie electorală, au fost alegeri...

Victor Parlicov: „Din cauza faptului că la noi și politicienii se ocupă de tarife, și ANRE-ul, în loc să se ocupe de tarife,

ANRE-ul, în loc să se ocupe de tarife, se ocupă de politică; din cauza asta la noi și lucrurile merg atât de prost ...

se ocupă de politică, din cauza asta la noi și lucrurile merg atât de prost. La noi, atunci când politicienii au să se ocupe de politică, iar ANRE-ul – de tarife și nu invers, are să fie oleacă mai multă logică și mai multă ordine în țara asta. Decizia este extrem de întârziată. La fel va fi cu decizia cu privire la gazele naturale. Acolo în general încă de anul trecut trebuiau ajustate tarifele și eu nu am văzut, deocamdată, ANRE măcar să publice proiectul de decizie cu privire la tarife.”

Europa Liberă: Deci, va urma a doua surpriză?

Victor Parlicov: „Da, eu cred că tarifele la gaze la fel vor fi actualizate. Repet, asta trebuia să fie făcut încă de anul trecut. Alt moment negativ este că comunicarea este insuficientă. Da,

Cred că tarifele la gaze la fel vor fi actualizate ...

ANRE a făcut ședință publică, dar a făcut-o strict în limitele pe care le impune legea. Adică trebuie de făcut aprobarea tarifelor în ședință publică și au făcut aprobarea în ședință publică, dar nu s-a făcut o discuție la capitolul acesta, nu s-a dat claritate consumatorilor, nu s-a comunicat extensiv. Atunci când, spre exemplu, luam noi deciziile cu tarifele mai sensibile la gazele naturale și la căldură, noi făceam serii de ședințe publice, uneori câte trei ședințe publice pentru a aproba un tarif, anume pentru a da posibilitate absolut tuturor să discute, să vină cu argumente, să spună.

Da, într-un final, majoritatea argumentelor poate și nu erau valabile, nu țineau de domeniul profesional al tarifelor, se refereau mai mult la capacitatea de plată a consumatorilor, la susținerea socială a celor vulnerabili, dar oricum a fost un proces în care societatea era pregătită și înțelegea ce se întâmplă cu tarifele, inclusiv primea răspunsuri la întrebări. Acum iată că ANRE a luat decizia, societatea rămâne nedumerită, adresează întrebări, inclusiv despre faptul că ar fi fost anumite scheme și intermediari...”

Europa Liberă: Mai sunt firme-căpușă sau au fost eliminate?

Victor Parlicov: „Compania Energocapital, la care cel mai probabil se referă toată lumea, schema asta a fost eliminată încă în 2017, după ce am făcut noi gălăgie împreună cu societatea civilă, schema asta a fost curmată. Eu nu exclud că există și altele, dar eu nu cred că acum există intermediari, în afară de compania Energocom, care este o întreprindere cu capital integral de stat și nu mai este vorba de offshore-uri, dar este un intermediar care procură energie electrică pentru cei doi furnizori de energie electrică reglementat, alți intermediari eu nu văd.”

Europa Liberă: Cine semnează astăzi contractele de livrare a energiei?

Victor Parlicov: „Circa 80 la sută din energie vine de la Centrala Termoelectrică Moldovenească, care are contract direct cu compania Energocom, companie sută la sută în proprietatea statului și Energocom...”

Europa Liberă: Dar Energocom semnează contract cu Centrala Electrică din Ucraina, și din regiunea transnistreană, și din Ucraina?

Victor Parlicov: „Da, da, și din Ucraina. Practic, acolo acum volumele sunt foarte mici.”

Europa Liberă: Și după asta revinde energia?

Victor Parlicov: „Către RED-uri pentru pierderi și către companiile de furnizare. Deci, Gas Natural Fenosa Furnizare Energie și Furnizarea Energiei Electrice Nord primesc energia de la Energocom și după asta o revând consumatorilor.”

Europa Liberă: Igor Dodon recomandă Cabinetului de miniștri să întreprindă măsurile prevăzute de legislație pentru a suspenda decizia pe care o numește „iresponsabilă și lipsită de argumentare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică”.

Victor Parlicov: „Dacă dl Dodon cunoaște care sunt, de fapt, aspectele și de ce tarifele acestea le consideră d-lui iresponsabile, eu cred că d-lui trebuie să explice și eu cred

ANRE trebuia să organizeze ședințe publice mai multe, inclusiv cu explicații detaliate...

că iarăși această discuție trebuia să aibă loc înainte de aprobarea deciziilor. Deci, ANRE trebuia să organizeze ședințe publice mai multe, inclusiv cu explicații detaliate, ca după asta, după ce ei iau decizia, să nu apară acest val de nedumeriri și discuții politice, adică toate întrebările respective trebuiau scoase la etapa consultărilor publice.”

Europa Liberă: Întrebarea e: pot exista tarife mai mici sau nu pot?

Victor Parlicov: „Tarife mai mici – știți cum? –, în funcție de situație. Astăzi, tarifele sunt acele care sunt, dacă se va schimba, dacă se va ieftini prețul energiei, dacă se va întări leul și se va ieftini dolarul față de leu, dacă încă mai nu știu

La noi tarifele la energie nu sunt mari, la noi problema principală îi sărăcia și faptul că oamenii sau consumatorii nu-și pot permite să achite prețurile așa cum își permit în alte țări ...

ce, atunci îi posibil de revăzut, dar la noi tarifele la energie nu sunt mari, la noi problema principală îi sărăcia și faptul că oamenii sau consumatorii nu-și pot permite să achite prețurile așa cum își permit în alte țări. Deci la asta trebuie să lucreze politicienii. Dacă politicienii vor să facă ceva cu adevărat pentru oameni, trebuie să le creeze locuri de muncă, trebuie să creeze sisteme eficiente de susținere a păturilor vulnerabile – acesta-i rolul politicienilor, dar tarifele sunt un exercițiu în mare parte matematic.”

Europa Liberă: Și în concluzie, dl Parlicov, consumatorul din Republica Moldova va continua să fie supărat atât pe ANRE, cât și pe guvernanți.

Victor Parlicov: „Consumatorul va fi supărat și va fi deranjat atât timp cât veniturile lui nu-i vor permite să acopere confortabil cheltuielile. Și energia, mâncarea sunt niște cheltuieli de bază, fundamentale, de care nu se poate lipsi nici un om și pe care trebuie să le achite oricum. Și fiecare om care în perioada de iarnă, în special, are stresul financiar în familie de a-și onora obligațiunile față de furnizorii de energie, întotdeauna omul acesta va fi stresat și va cere de la politicieni o soluție.

Dacă politicienii au să considere că problema principală sunt tarifele, că tarifele sunt mari și hai să le coborâm, ei au să încerce să pună presiuni pe ANRE ca ei să coboare tarifele – cu logică sau fără logică, de atâta că lor așa li se pare –, dar asta nu-i sustenabil pe termen lung. Sistemele energetice se vor degrada și, respectiv, calitatea și disponibilitatea serviciului nu vor fi garantate după asta.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați reveni în fruntea acestei entități, ați putea accepta criticile guvernanților și ați accepta să nu majorați tariful?

Victor Parlicov: „Dacă aș fi fost la ANRE acum, aș fi luat decizii, în primul rând, nu acum, dar atunci când le-a fost timpul, exact așa cum am făcut-o și în anii 2010-2011 și aș fi luat decizii nu în baza ciclurilor electorale, dar în baza calculului matematic și aș fi explicat detaliat fiecare cifră, la toate întrebările le-aș fi dat răspuns. Repet, anul 2010, anul 2011 erau doi ani electorali, cu alegeri parlamentare și alegeri locale. În ambii ani am făcut de câte două ori ajustări la prețul la gaze, la energia electrică și la energia termică, pentru că era necesar, pentru că am considerat că trebuie să-mi fac lucrul, indiferent de ciclurile electorale.

În ultimii ani, practic, ANRE-ul s-a pliat pe dorința politică.

În ultimii ani, practic, ANRE-ul s-a pliat pe dorința politică ...

Noi am avut situații în care mai întâi prim-ministrul anunța ce o să fie cu tarifele și după asta venea ANRE-ul și începea a comenta sau începea a lansa anumite proceduri. Deci asta este o situație absolut anormală, asta e o situație care vorbește despre colapsul sistemelor, colapsul integrității și credibilității acestei instituții.”