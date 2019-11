Visul american și candidații la președinția SUA

Fostul primar al New Yorkului, miliardarul Michael Bloomberg a intrat in cursa pentru presedintia Americii, adaugind inca un nume pe lista candidatilor democrati. Are sanse sa cistige nominalizarea? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Vestea ca Michael Bloomberg se alatura cursei democratilor pentru Casa Alba nu a fost primita bine de competitorii sai. Cei de la stinga partidului – Warren si Sanders – s-au grabit sa spuna ca nu mai este nevoie de inca un miliardar in spatiul politic american, insinuind sau spunind direct ca Bloomberg ar incerca sa cumpere presedintia.



Dar si la centrul partidului s-au facut auzite voci care contrazic premisa lui Bloomberg ca actualii candidati nu sint convingatori si risca sa piarda in toamna, in fata lui Donald Trump.

Aparitia lui Bloomberg ridica insa o problema mai larga si anume atitudinea americanilor fata de oameni de afaceri de succes si afaceri, in general. La cea mai recenta dezbatere, senatorul Cory Booker a spus ca democratii gresesc atunci cind vorbesc despre impozite pe avere, in loc sa rasplateasca pe creatorii de bunastare din sectorul privat.



Critici legitime cu privire la o cariera sau alta in afaceri sint normale, daca exista ratiuni de suspiciune. Si diferentele marcate si in crestere de avutie din societatea americana se afla la baza polarizarii societatii si unor politicieni, care alimenteaza teama.

In acest context, optiuni de impozitare sint plauzibile – chiar taxa pe avere – dar ceea ce conteaza este tonul si continutul retoricii insotitoare. A contesta legitimitatea unui candidat doar pentru ca e bogat, este o situatie noua in Statele Unite. Visul american are la baza premiza ca succesul este accesibil si de dorit si ca atingerea lui implica prestigiu social si apreciere.

Este putin probabil ca Bloomberg va deveni presedinte, candidatura sa are probleme si a intrat in cursa foarte tirziu. Dar daca va esua, este interesant de vazut de ce, mai bine zis daca cariera lui de antreprenor de succes este un argument pro sau contra, din perspectiva alegatorilor.