Democrații, în căutarea unui candidat ce l-ar putea „învinge pe Trump”

Care este situatia in alegerile preliminare ale democratilor care incearca sa-l inlocuiasca pe Donald Trump, la Casa Alba? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

In esenta, aripa de stinga a Partidului Democrat se infrunta cu cea moderata. Dar disputa ideologica nu explica chiar totul. Se stie ca de-acum de citeva luni s-a nascut premisa ca cele mai mare sanse de a-l invinge pe Trump le-ar avea fostul vice-presedinte Joe Biden, un moderat, cu experienta politica de decenii, previzibil, respectat in strainatate si cu mare popularitate in statele unde acest scrutin va fi decis, in mid-vestul american.



Aceasta premiza insa incepe sa se erodeze. Biden implineste 77 de ani, daca ar fi ales ar deveni cel mai in virsta presedinte american. In plus, desi calitatile enuntate sint evidente, el pare pe alocuri in disonanta cu abordarile si provocarile contemporane si predispus – asta nu de azi de ieri – la gafe.

Fireste ca americanii si-ar putea dori o alternativa stabila si solida, la tumultul fiecarei zile in care Trump conduce, dar e la fel de posibil sa fi venit si momentul unei noi generatii. In spectrul stingii partidului, batalia se da intre senatorul Bernie Sanders, care in ciuda celor 78 de ani si recentului atac de cord, atrage sprijinitori tineri si foarte tineri, si senatoarea Elizabeth Warren. Este factiunea care sustine ca democratii nu trebuie sa se teama se solutii curajoase, de social-democratie - pe care Sanders o numeste domocratie socialista – pentru ca, altfel, baza lor electorala nu ii va mai urma.

Sceptici cred ca unele dintre solutiile venite dinspre stinga presupun o filozofie de viata si masuri atipice pentru America, care nu au nici o sansa sa fie adoptate de Congres, si daca ar fi, ar incerca sa modifice identitatea tarii. Deci, intr-un fel, sa inlocuiasca excese de dreapta cu excese de stinga, simplificind ceea ce criticii spun.



Deocamdata, grupul de democrati ramine mult prea numeros pentru a se produce o clarificare, asta in ciuda faptului ca fostul deputat Beto O’Rourke a decis sa se retraga. Calcule politice ar putea face ca aceasta situatie sa continue, cu exeptia celor care nu aduna suficienti bani sau nu inregistreza progrese.

Daca ar fi sa ne ghidam dupa un ciclu anterior, in care a candidat pentru prima data Barack Obama, candidatul care se cere urmarit e Pete Buttigieg, primarul micii localitati South Bend, din statul Indiana. La fel ca si Obama, la prima sa candidatura, Pete Buttigieg este exponentul unei noi generatii, foarte articulat si inteligent, a fost militar activ in Afganistan, iar alegerea lui ar simboliza depasirea unei alte bariere mentale, in cazul de fata orientarea sexuala.

Deocamdata, primarul nu se afla in plutonul fruntas, dar daca exista un candidat la care opinia publica priveste ca o alternativa la Biden si la excesele stingii, acesta pare a fi Pete Buttigieg. Dar greul pentru el de-abia acum incepe, pentru ca o mai buna pozitie antreneaza atacuri, ori au fost momente in trecut in care Buttigieg nu a raspuns adecvat la momente de tensiune si ostilitate.

Daca nici el nu va razbi, atunci o alta alternativa moderata, dar care deocamdata are tractiune extrem de scazuta, e senatoarea Amy Klobuchar.

Deocamdata, sondajele arata ca fie Biden, fie Elizabeth Warren conduc, la nivel national, dar ceea ce e mai important este situatia din primele state care voteaza.

Intre timp, Camera continua procesul de punere sub acuzare a presedintelui Trump, cu intrebarea politica atasata, ii va ajuta sau nu acest proces pe democrati sau va mobiliza si mai mult sprijinul conservator pentru Trump?