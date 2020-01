Vlad Lupan: „Este un semnal, prin care Statele Unite demonstrează că luptă împotriva corupției”

Departamentul de stat american i-a ridicat, luni, 13 ianuarie, viza lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, iar secretarul de stat Mike Pompeo a justificat decizia spunând că este motivată prin faptul că „în capacitatea sa oficială, Plahotniuc a fost implicat în acte de corupție care au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice în Republica Moldova”.



Europa Liberă: V-a surprins această veste venită de peste Ocean, că Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul SUA, din cauza actelor de corupție semnificative, în care a fost implicat fostul lider al democraților?

Vlad Lupan: „Și m-a surprins, dar și, într-un fel, m-am așteptat că Statele Unite ar putea să întreprindă asemenea acțiuni împotriva lui Plahotniuc din câteva motive. În primul rând, un pic m-a surprins, pentru că până acum au circulat informații că dl Plahotniuc s-a aflat în Statele Unite, după plecarea lui subită din Republica Moldova.”

Europa Liberă: În limbaj politic, ce ar însemna acest acces interzis pe teritoriul Statelor Unite ale Americii?



Vlad Lupan: „Așa cum am spus, este și o surprindere, dar și o așteptare. Așteptarea era ca Statele Unite să încerce să dezavueze acele zvonuri că Statele Unite au vândut Republica Moldova Rusiei prin această acțiune. Pentru că, dacă îl țin pe Plahotniuc, el este persoana care, de facto, i-a ținut pe ruși departe. Iată că, odată cu schimbarea puterii, până la urmă, dl Dodon, președintele Republicii Moldova și Partidul Socialiștilor au preluat puterea, deși din nou cu Partidul Democrat. Deci, acțiunea Departamentului de Stat, teoretic, era așteptată cel puțin din punctul acesta de vedere. Din punct de vedere politic, Departamentul de Stat are dreptul la această așa-numită procedură de desemnare a dlui Plahotniuc ca persoană implicată în acte de corupție. Nu este un act unic, o dată pe lună se întâmplă aproximativ una-două desemnări de acest gen de către Departamentul de Stat a diferitelor persoane concrete din diverse țări. În luna decembrie au fost desemnate trei persoane din America Latină și din Europa de Est, inclusiv din țări care au devenit recent parte a Uniunii Europene, iar în septembrie, de exemplu, o asemenea desemnare a fost făcută în cazul lui Liviu Dragnea. Este un semnal, prin care Statele Unite demonstrează că luptă împotriva corupției și menținerii statului de drept. Este, de altfel, o discuție internă aici, inclusiv într-un context politic actual din Statele Unite, în contextul procedurii politice de impeachment a președintelui Trump, în care Partidul Republica deseori menționează că ei, bunăoară, nu au oferit asistența necesară Ucrainei din cauză că era nevoie de efectuat o serie de verificări, motivate de o corupție foarte puternică în Ucraina și din cauza aceasta partidul lor luptă împotriva corupție și ei vor să fie siguri că banii contribuabililor americani sunt cheltuiți adecvat. Asta este o procedură normală pentru Statele Unite, nu este o procedură nouă și politic ei continuă să transmită mesaje indivizilor corupți, care încearcă să intervină negativ în afacerile publice. Și iată acum, acest mesaj a fost transmis în cazul Republicii Moldova. Aparent, aș crede și după o anumită perioadă de discuții dintre o serie de reprezentanți ai partidelor politice din Republica Moldova - fie la guvernare, fie în afara guvernării - cu autoritățile americane ca acest act să se întâmple. Și probabil ca urmare a zvonurilor care au ajuns inclusiv la autoritățile americane că dl Plahotniuc s-ar afla în Statele Unite. Poate chiar nu atât zvonurilor, cât informației că opinia publică cunoaște despre acest fapt.”

Europa Liberă: Dl Pompeo spune că decizia de a impune sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a membrilor familiei sale este determinată de implicarea politicianului în acte de corupție, care au subminat statul de drept și au amenințat grav independența instituțiilor democratice din Republica Moldova. Dvs. ați spus că ar fi o avertizare pentru orice politician că cine va face ca dl Plahotniuc, mai devreme sau mai târziu, poate să răspundă pentru ilegalitățile pe care le face. Acum, mingea e plasată în terenul justiției moldovene sau ce trebuie să înțelegem?

Vlad Lupan: „Fără îndoială, acest fapt are rezonanță în Republica Moldova. Așteptările partenerilor străini au fost comunicate de mai multe ori, fără îndoială, de către partenerii noștri autorităților Republicii Moldova. Acesta este un subiect asupra căruia se discută de ani și ani de zile. Nu s-a schimbat nimic în acest sens, pentru că justiția încă nu s-a schimbat într-atât, încât să zicem că avem un stat de drept. Deci, mesajul acesta a fost și rămâne valabil tot timpul.”

Europa Liberă: Igor Dodon a reacționat imediat după ce a fost remis comunicatul Departamentului de Stat al SUA, spunând că „sancțiunile împotriva oligarhului care a fugit din Republica Moldova sunt un semnal bun și așteptat de la partenerii occidentali ai țării”, pentru care le este recunoscător. A apelat în mod repetat la acești parteneri, spune șeful statului, inclusiv direct în Statele Unite cu astfel de solicitare. Igor Dodon poate să-și facă imagine pe acest fapt?

Vlad Lupan: „Poate! Și o va face, deja a făcut-o. Să nu uităm, înainte de toate, că rezultatul de acum este, de facto, rezultatul alegerilor din februarie 2019 și al pactului temporar semnat între ACUM și socialiști, prin care dl Plahotniuc a fost, în sfârșit, scos de la putere. Este adevărat că, în urma acestui pact, dl Dodon a revenit la putere și a scos Blocul ACUM, pentru că a rămas doar un an până la alegeri și acum trebuie să capitalizeze absolut orice subiect pentru a câștiga în alegeri.”



Europa Liberă: Acum devine limpede că PD s-a distanțat totalmente de Plahotniuc?

Vlad Lupan: „Nu aș spune că s-a distanțat totalmente. Pe moment, ei se vor distanța din motive absolut lesne de înțeles. Dar dacă dl Plahotniuc revine, va rămâne oare PD tot atât de distant?”

Europa Liberă: Igor Dodon zicea că vrea să-l vadă venind doar în cătușe.

Vlad Lupan: „Declarațiile politice din Republica Moldova sunt aproape ca în filme. Eu nu am încredere până nu văd acțiuni din partea justiției. S-a adresat dl Dodon cu un apel public către procuratură, pe care, de altfel, tot partidul lui o reprezintă în guvernul actual sau, de fapt, în cazul dat, să zicem că procurorul general este mai independent de Partidul Socialiștilor? De altfel, eu îl consider un profesionist bun. Nu știu, să vedem acțiunile; cuvintele sunt un lucru, iar acțiunile sunt alt lucru și ce o să facă justiția din Republica Moldova. Iată asta trebuie de văzut – ce se va întâmpla real în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar Statele Unite, prin această acțiune, nu au transmis un semnal puternic că sunt angajate să lupte împotriva corupției și sprijină statul de drept din Republica Moldova?

Vlad Lupan: „Sigur că da! Ele au transmis un semnal standard că subiectul respectiv rămâne pe agendă. Credeți că Partidului Socialiștilor și liderului său neformal, Igor Dodon, le pasă de subiectul statului de drept într-atât de mult, încât să considere acest subiect ca un subiect de stat de drept sau ca un subiect electoral, doar electoral sau preponderent electoral? Până acum, dl Dodon cât timp a avut la dispoziție?”

Europa Liberă: De când a preluat mandatul, din 2016, trei ani.

Vlad Lupan: „Da. Și cine i-a fost partener în perioada din 2016? Plahotniuc. Ei au negociat direct. Dodon nu a negociat cu un oarecare reprezentant al Partidului Democrat, el a negociat direct cu Plahotniuc. Plahotniuc nu-i era convenabil dlui Dodon, pentru că dl Plahotniuc înregistra, avea dosare împotriva dlui Dodon etc., etc. Deci, dl Dodon s-a ocupat de eliminarea dlui Plahotniuc din sistem, pentru ca să guverneze fără concurență și fără frică. Și asta, de facto, s-a întâmplat. Asta era acțiunea Partidului Socialiștilor. Este asta o acțiune în exclusivitate de stat de drept? Dacă este stat de drept și dacă este și o asemenea prioritate a statului de drept pentru dl Dodon, haideți să investigăm cât era de legal zborul lui cu avionul Gazprom. A fost acesta un cadou electoral din partea unei puteri străine, ceea ce contravine legislației Republicii Moldova, sau nu? Există oare finanțare din partea Federației Ruse a activităților politice ale Partidului Socialiștilor sau nu și a dlui Dodon personal, inclusiv ca și acel lider anterior formal și acum informal al acestei formațiuni? Dacă statul de drept asta e? Deci, sunt întrebări la care încă nu avem răspunsuri. Mesajele din partea Statelor Unite sunt, dar se simte oare dl Dodon sub asemenea presiune, încât să se autodenunțe pentru o serie de activități și este el oare chiar persoana care să vrea investigații într-un stat de drept real, în care justiția este independentă și îl va investiga inclusiv pe d-lui pentru acele exemple pe care le-am dat? Dacă vă mai amintesc, luase și niște împrumuturi de la Banca de Economii. Asta tocmai în procesul acela care începuse pe timpul comuniștilor de devalizare a Băncii de Economii, pentru că nu a fost doar în perioada AIE, dar și anterior. Deci, sunt o serie de întrebări la care nu sunt atât de sigur că dintr-odată lupta pentru statul de drept în Republica Moldova, care este, într-adevăr, semnalul Statelor Unite, dar nu sunt sigur de Republica Moldova și de actorii principali, care spun că, uite, ei pentru asta luptă. OK, dacă ei pentru asta luptă, atunci inclusiv să se autodenunțe.”