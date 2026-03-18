Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că are o „presimțire foarte proastă” față de perspectivele negocierilor de pace cu Rusia. Motivul – războiul SUA și Israelului împotriva Iranului, care a îndreptat atenția lumii către Orientul Mijlociu. Zelenski a făcut declarația într-un interviu pentru BBC, în timpul vizitei sale în Marea Britanie.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, „atenția Americii se concentrează mai mult asupra Orientului Mijlociu decât asupra Ucrainei, din păcate”. Negocierile de pace pentru Ucraina „sunt mereu amânate. Iar motivul este unul singur – războiul din Iran”.

Totodată, Zelenski a spus că Ucraina ar putea să se confrunte cu o penurie de rachete pe care le folosește în lupta împotriva Rusiei, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Președintele ucrainean a afirmat că Vladimir Putin dorește un „război de lungă durată” între SUA, Israel și Iran, deoarece acest lucru ar slăbi Kievul, resursele americane fiind redirecționate în altă parte.

Răspunzând la o întrebare suplimentară privind modul în care decurge procesul de negociere în aceste zile, Zelenski a afirmat că echipele de negociatori continuă să comunice între ele – reprezentanții SUA poartă discuții atât cu partea ucraineană, cât și cu cea rusă.

„Din cauza acestui război din Iran, partea americană a declarat că este pregătită să primească ambele părți în America. Noi ne-am confirmat participarea, dar rușii se opun unei întâlniri în Statele Unite ale Americii... Ucraina va accepta orice dată și orice loc, dar cu siguranță nu în Rusia”, a adăugat Zelenski.

Următoarea rundă de negocieri trilaterale era programată pentru începutul lunii martie, posibil la Abu Dhabi, dar părțile au anunțat amânarea acestora.

Președintele ucrainean a îndemnat, de asemenea, țările occidentale să depășească divergențele apărute ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. El a menționat, în mod special, că ar saluta o întâlnire între președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer.

Relațiile dintre Washington și Londra s-au deteriorat după ce guvernul britanic, asemenea liderilor unor țări europene, a refuzat să acorde un ajutor militar activ Statelor Unite și Israelului în războiul împotriva Iranului. Potrivit lui Zelenski, diviziunea din cadrul NATO „va slăbi ambele părți”.

Starmer: „Atenția trebuie să rămână asupra Ucrainei”

Aflat în vizită la Londra, pe 17 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a rostit un discurs în Parlamentul britanic, s-a întâlnit cu regele Charles și a semnat un acord cu premierul Keir Starmer, menit să consolideze livrările de drone către țările aliate.

Vizita a avut loc pe fondul îngrijorărilor că războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului distrage atenția de la invazia Rusiei în Ucraina și amenință să întărească poziția Moscovei, prin diminuarea livrărilor de arme către Kiev și alimentarea cu mai mulți bani din petrol a visteriei Kremlinului, datorită creșterii prețurilor și relaxării sancțiunilor americane.

„Cred că este foarte important să fim clari că atenția trebuie să rămână asupra Ucrainei”, a spus Starmer în timp ce îl întâmpina pe Zelenski pentru discuții, la care a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Există, evident, un conflict în Iran, în Orientul Mijlociu, dar nu putem pierde din vedere ceea ce se întâmplă în Ucraina și nevoia de sprijin din partea noastră”, a spus Starmer. „[Președintele rus Vladimir] Putin nu poate fi cel care beneficiază de un conflict în Iran, fie că este vorba de prețurile petrolului sau de ridicarea sancțiunilor”, a adăugat el.

Adresându-se membrilor Parlamentului britanic, Zelenski a prezentat Ucraina nu ca pe un solicitant, ci ca pe un aliat și un garant al securității, subliniind expertiza dobândită cu greu de țara sa în războiul cu drone.

El a afirmat că Ucraina a trimis aproximativ 200 de experți militari în Orientul Mijlociu „la cererea partenerilor noștri, inclusiv a Statelor Unite”, în parte pentru a ajuta țările din Golful Persic să se apere împotriva atacurilor cu drone iraniene.

La începutul invaziei rusești în Ucraina din februarie 2022, Moscova a folosit drone Shahed furnizate de Iran, înainte de a începe să utilizeze drone proprii, construite în Rusia cu tehnologie iraniană. „Rusia le-a modernizat ulterior, iar acum avem dovezi clare că dronele Shahed iraniene folosite în Orientul Mijlociu conțin componente rusești”, a declarat Zelenski.

„Regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură și de aceea sunt frați în arme, iar noi vrem ca regimurile construite pe ură să nu câștige niciodată în nimic”, a spus el.

Un nou parteneriat militar-industrial

În discursul său în fața Parlamentului britanic, Zelenski a mai spus că i-a dăruit regelui Charles un iPad, cu ajutorul căruia se poate urmări în timp real situația de pe frontul ucrainean. „Exact așa. Ca semn de respect și recunoștință, precum și pentru consolidarea relațiilor noastre cu Marea Britanie”, a spus Zelenski.

O declarație a biroului premierului britanic a precizat că Starmer și Zelenski au convenit asupra unui nou parteneriat militar-industrial în care expertiza Ucrainei în domeniul dronelor va fi combinată cu baza de producție a Marii Britanii pentru a stimula aprovizionarea cu drone, și că vor căuta oportunități de cooperare cu țări terțe. Marea Britanie și Starmer au fost susținători fervenți ai Ucrainei în apărarea acesteia împotriva Rusiei.

Vizita lui Zelenskyy a avut loc în ziua în care președintele american Donald Trump i-a criticat pe Starmer și NATO pentru reticența Marii Britanii și a altor membri ai alianței de a trimite nave militare pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută cheie de tranzit a petrolului din Orientul Mijlociu, pe care Iranul, țară riverană, a blocat-o, practic, prin lansarea de atacuri și amenințări cu noi acte de răzbunare.

Războiul din Orientul Mijlociu pare, de asemenea, să fi suspendat negocierile, mediate de SUA, între Kiev și Moscova, menite să pună capăt invaziei rusești în Ucraina, care a reprezentat o prioritate pentru Trump încă de la preluarea mandatului în ianuarie 2025. S-au înregistrat puține progrese în privința unor chestiuni cheie, precum controlul asupra teritoriului ucrainean din Donbas, iar Rusia a dat puține semne că ar fi dispusă să facă compromisuri.

La începutul lunii martie era așteptată o nouă rundă de negocieri, dar aceasta nu a avut loc și nu a fost stabilită o dată nouă pentru următoarea întâlnire.

