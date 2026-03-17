Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a declarat pe Telegram că incendiile provocate în oraș de loviturile rusești au fost stinse rapid. El a adăugat că nimeni nu a fost rănit în urma atacului.

Infrastructura critică a fost trecută pe sursa de alimentare de rezervă, a mai precizat el.

Primarul orașului Izmail, cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre, situat pe malul opus al fluviului față de România, stat membru al NATO, a declarat că orașul a fost ținta unui atac „masiv” cu drone rusești în cursul nopții.

Primarul a declarat pe rețelele de socializare că infrastructura și clădirile rezidențiale au fost avariate în urma atacului.

Ministerul Apărării din România a declarat marți că se caută fragmente de drone care ar fi căzut în apropierea satului Plauru, situat pe malul celălalt al Dunării față de Ucraina.

„La primele ore ale dimineții de marți, 17 martie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea”, a spus MApN marți dimineață, citat de Europa Liberă România.

Ca măsură de reacție rapidă, două aeronave militare au fost mobilizate.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01:40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești”, a transmis ministerul.

De asemenea, autoritățile au activat și sistemul de alertare pentru populație.

Un mesaj Ro-Alert, cu SMS de avertizare, a fost transmis locuitorilor din nordul județului Tulcea la ora 1:55.

„Ceva asemănător cu o dronă Shahed”

Poliția de Frontieră a R. Moldova a informat tot marți devreme că în cursul nopții de luni spre marți, la Olănești (r. Ștefan Vodă), la aproximativ 200m de la frontiera de stat, pe direcția Iaskî (Ucraina) – Crocmaz (R. Moldova), polițiștii de frontieră „au observat și auzit un aparat de zbor necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed.”

Obiectul aerian zbura în momentul observării la 150 de metri înălțime și se deplasa în direcția localității Căplani.

„Zona este monitorizată de către autoritățile competente, iar până la acest moment nu au fost identificate obiecte sau elemente care să prezinte pericol pentru securitatea cetățenilor”, au mai informat polițiștii marți.

Ulterior, Poliția a informat că s-a descoperit o dronă căzută la Tudora, raionul Ştefan Vodǎ, la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră, dotată cu explozivi, ce urma să fie detonată controlat.

Nu este limpede dacă era vorba despre obiectul ce fusese depistat în cursul nopții.

În noaptea de luni spre marți, atacuri rusești s-au înregistrat nu doar la Odesa, regiune direct învecinată cu Moldova, ci și mai departe în sud-estul Ucrainei, la Zaporijia.

Opt persoane au fost rănite acolo, dintre care patru au fost transportate la spital. Autoritățile locale au anunțat avarierea mai multor obiective de infrastructură civilă, inclusiv a unui terminal al operatorului Nova Poșta.

Pe de altă parte, unitățile ruse de apărare aeriană spun că au doborât luni cel puțin 67 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, potrivit datelor publicate de primarul orașului, Serghei Sobianin.

Marți, apărarea aeriană rusă a spus că a doborât 12 drone ucrainene „cu aripi fixe” între orele 7:00 și 9:00 dimineață. Dintre acestea, șase drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad, două deasupra Krasnodarului, câte una deasupra regiunilor Breansk, Kostroma și Smolensk, și una deasupra Mării Azov.

Ucraina încheie noi parteneriate pentru producția de drone peste hotare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să se întâlnească marți la Londra cu prim-ministrul Keir Starmer pentru a conveni asupra unui parteneriat mai strâns în domeniul apărării și al industriei, a anunțat guvernul britanic.

Se așteaptă ca cei doi lideri să convină asupra unei „declarații extinse” care vizează producția și furnizarea în comun de drone și alte tehnologii militare, a mai precizat Downing Street într-un comunicat.

Marea Britanie și Ucraina vor analiza, de asemenea, oportunitățile de intensificare a cooperării industriale și tehnologice în domeniul apărării cu alte țări, se mai spune în document.

„Dronele, războiul electronic și inovația rapidă pe câmpul de luptă sunt acum esențiale pentru securitatea națională și economică, iar acest lucru a fost amplificat și mai mult de conflictul din Orientul Mijlociu”, a declarat Starmer în comunicat.

Știrea vine la puține zile după ce președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, au semnat joi, la București, o declarație de intenție privind producția în România a unor sisteme de apărare ucrainene, inclusiv drone.

Scris cu informații de la Reuters și Interfax.

