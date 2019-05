Vineri, 17 mai 2019, se marchează în lumea întreagă Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei. Iată câteva luări de poziție internaționale pe această temă:

Șefa serviciului de acțiune externă al UE, Frederica Mogherini, a dat publicității o declarație în care amintește că în 72 de țări din lume există legi care penalizează relațiile între persoane de același sex, iar „valorile culturale, tradiționale sau religioase continuă să fie folosite pentru justificarea persecutării, discriminării, intimidării și maltratării brutale a persoanelor LGBT”.

Declarația enumeră o serie de inițiative pentru sprijinirea drepturilor minorităților sexuale în UE și în afara ei, amintindu-se că organizația cu 28 de membri consideră aceste drepturi „drepturi ale omului”, fundamentale. Pe site-ul Serviciului de acțiune externă al UE, declarația este însoțită de un clip video în care sunt prezentate cupluri gay și heterosexuale, sub genericul „nici o diferență, oameni egali, drepturi egale”.

Cea mai mare asociație de organizații LGBT din Europa, ILGA-Europe, a publicat pe site-ul ei o listă de luări de poziție pentru drepturile gay, de la declarația secretarului general al CoE Thorbjorn Jagland, care a făcut apel la justiție și protecție în viața de zi cu zi pentru persoanele LGBT, până la inițiativa ONU Free & Equal, care a publicat o pagină specială pe tema „justiție și protecție”.

Printre evenimentele organizate în lume în preajma Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, ILGA-Europe enumeră și festivalul anual LGBT de la Chișinău, al 18-lea Pride moldovean, care va culmina cu un marș la 19 mai și care a fost deschis oficial la 15 mai, la sediul organizației Genderdoc-M. La ceremonie au luat cuvântul reprezentații ambasadelor americană și olandeză, ca și ambasadoarea britanică la Chișinău, Lucy Joyce. Șeful Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Roy Hans, a declarat că este foarte important să fie marcat Pride-ul, atât în Moldova cât și în alte țări.

„Pride este un moment important de a celebra cine suntem, indiferent pe cine iubim. Mesajul din acest an este unul puternic pentru că voi sunteți stăpânii propriei voastre identități. Sper că campania va inspira mulți moldoveni să spună : „Sunt ok” și asta va da curaj moldovenilor LGBTQI să înceapă să creadă în ei înșiși și să fie cine sunt ei. Sper că „sunt ok cu mine”, de asemenea înseamnă că suntem ok cu alții. Să ne amintească de respectul reciproc și de faptul că trebuie să acționăm în solidaritate unul cu celălalt”, a spus diplomatul olandez.

Sunt ok cu mine...

În Statele Unite, organizația Human Rights Campaign, creditată cu mari merite în legalizarea căsătoriilor gay la scară națională, a criticat într-o declarație de presă ceea ce consideră a fi retragerea Americii, sub conducerea administrației lui Donald Trump, din postura de lider mondial al promovării drepturilor persoanelor LGBT, spunând că în această situație solidaritatea internațională a altor țări în acest domeniu devine mai necesară ca oricând. Declarația critică mai ales absența unei politici ferme a Casei Albe față de proclamarea pedepsei cu moartea prin lapidare a homosexualilor în sultanatul Brunei, sau față de campaniile de intimidare, torturare și lichidare a bărbaților considerați gay în Cecenia.

Ziua internațională împotriva homofobiei coincide anul acesta cu o victorie istorică pentru minoritățile sexuale: pentru prima oară, o țară din Asia, Taiwanul, a legalizat vineri, 17 mai 2019, printr-un vot parlamentar confortabil, căsătoriile gay.

În UE, țările care au căsătorii sau măcar uniuni civile pentru perechile de același sex alcătuiesc deja majoritatea, de pe listă lipsind numai șase state est-europene: România, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Letonia și Lituania. Egalitatea conjugală este legalizată în Statele Unite, Canada și câteva țări latino-americane, ca și în Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă.