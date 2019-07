În căutarea judecătorilor constituționali

Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități audiază astăzi candidați care concurează pentru cele două posturi de judecători ai Curții Constituționale care sunt numiți de Parlament. Audierile au început de dimineață și durează toată ziua, noua coaliție de guvernământ spunând că vrea să facă cea mai obiectivă selecție de până acum în urma celui mai transparent concurs. Numai că audierile au loc cu ușile închise! Explicația Comisiei: ca să-i împiedice pe candidați să afle întrebările din timp, uzitându-se pe video cum sunt audiați cei dinaintea lor.



După demisia in corpore a fostei componențe a Curţii Constituționale de la sfârșitul lunii iunie, urmare a crizei politice şi constituționale legate de învestirea cabinetului Maiei Sandu, guvernarea Blocului ACUM şi PSRM a anunţat trei concursuri pentru suplinirea posturilor vacante. Conform legii, Parlamentul numește doi din cei şase judecători la Curtea Constituțională, câte doi sunt desemnați de Guvern şi Consiliul Superior al Magistraturii.

La cele trei concursuri au depus dosarele un număr fără precedent de candidați, 45 de pretendenți. Unii dintre ei concurează la două sau chiar toate trei instituții. La Parlament s-au înregistrat inițial 23 de concurenți, fiind admişi 16 la proba interviului, iar unul dintre ei nu s-a prezentat astăzi la comisia juridică, numiri şi imunități, care a organizat selecţia.

Președintele comisiei juridice, Sergiu Litvinenco, a explicat că vor fi propuși plenului parlamentului primii doi concurenți care acumulează cel mai mare punctaj. Totodată, el a precizat că se va ţine cont de răspunsurile de la interviu, de studii, de experiența şi reputația profesională.

În comisia juridică domină socialiştii, fiind patru din opt membri, doi deputaţi sunt democraţi, unul independent şi unul din partea Blocului ACUM. L-am întrebat pe Litvinenco dacă nu există riscul ca aceste nominalizări se se facă în funcţie de preferințele politice în detrimentul profesionalismului, contrar declaraţiilor anterioare. Președintele comisiei juridice a spus că speră ca toţi colegii să fie obiectivi şi să facă abstracție de apartenența politică.

În ceea ce privește interviurile cu uşile închise, Sergiu Litvinenco a afirmat că înregistrarea video va fi făcută publică imediat după terminarea ultimului interviu.

„De ce facem asta? Pentru că noi am scris în regulament, [sunt] zece întrebări şi se interzice ca un candidat să audă întrebările care au fost adresate predecesorilor”.

Europa Liberă: Dar dacă sunt întrebări standard, atunci care mai este rostul?

„Nu sunt întrebării standard, sunt întrebări pe care noi le-am formulat cu cinci minute înainte de începere. Şi nimeni nu ştie, de exemplu, dnul Corj nu ştie ce întrebări noi vom pune”.

Unii concurenţi, precum Teodor Cârnaţ, au pus la îndoială că nominalizările la Curtea Constituţională vor fi de această dată apolitice. Fosta judecătoare la Curtea Supremă de Justiţie, Tatiana Răducan, s-a arătat mai încrezătoare în forţele proprii:

Integritatea ori este, ori nu este...

„Consider că pot contribui la ridicarea autorității Curţii, pot contribui la ridicarea încrederii faţă de Curtea Constituţională cu activitatea mea pe care am avut-o şi de aceea am decis [să particip]. Integritatea ori este, ori nu este, consider că eu o am”.

Tot astăzi comisia care organizează concursul pentru cele două funcții de judecători constituționali desemnate de Guvern a anunţat că a exclus din cursă 11 concurenți din totalul celor 24 care au depus actele. Printre cei care nu au trecut în etapa următoare este şi profesorul universitar de la Universitatea de Stat a Moldovei, Alexandru Arseni, care spune că deocamdată nu i s-au explicat motivele respingerii:

„Eu tot am aflat dimineaţă că nu am trecut şi-mi pun întrebări care ar fi temeiurile. Aşa am primit informaţii că voi fi anunţat de motivul neselectării de către doamna președinte a comisiei, dna prim-ministru. Eu ştiu partea slabă – nu cunosc engleza, franceza o cunosc la nivel, aşa, nu de-a scrie poezii - iar acolo este un punct: persoanele care posedă la perfecție engleza şi franceza, ambele, au 10 puncte. Nu ştiu, nu ştiu, restul nu am nimic. Atâta ce bănuiesc eu”.

Etapa interviurilor de la Guvern va fi la fel cu uşile închise, fiind anunțată pentru data de 4 august. Experta Centrului de analiză și prevenire a corupției Lilia Ioniţă spune că este adepta ca interviurile să fie online şi cât mai transparente, pentru a nu crea senzaţia că sunt concursuri cu draperiile trase. Ea însă precizează că la acest capitol părerile sunt împărțite şi că există riscuri ca unii concurenți să vină mai pregătiţi la capitolul oratoric.