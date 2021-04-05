Неторопливая вакцинация на левом берегу Днестра

В Приднестровье началась вакцинация, но процесс пока идет очень медленно — первую дозу вакцины за неделю получили всего 240 человек. Рост числа зараженных ковид-19 в регионе никак не влияет на весенний призыв в армию. Условия содержания в тюрьмах на обоих берегах Днестра ухудшаются, — об этом говорится в американском докладе о соблюдении прав человека во всем мире в 2020 году. И что происходит с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в тюрьме — на прошлой неделе он объявил голодовку.

Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса.

Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели.

В первые пять дней кампании вакцинации в Приднестровье в среднем вакцинировали по 48 человек в день. Лишь 240 человек, в основном медики, получили первую дозу вакцины. 29 марта на левом берегу Днестра открылось 11 пунктов вакцинации. В Тирасполе на тот момент было 2410 доз вакцины AstraZeneca, полученных от Румынии и по программе Covax. Почему так медленно идет вакцинация администрация региона не объясняет.

Республике Молдова необходимо срочно преодолеть эпидемиологический и экономический кризис, предпринять реальные действия против коррупционеров и очистить институты от коррумпированных группировок, а также укрепить отношения с международными партнерами», — заявила Майя Санду в своем отчете о 100 днях деятельности на посту президента. В отношении Приднестровья Майя Санду говорит, что ее приоритетом доставить вакцины и на левый берег Днестра. В пятницу вечером во эфире популярной онлайн-программы Internetul Grăiește Майя Санду сказала:

Майя Санду: Мы старались обеспечить вакцинами наших сограждан на левом берегу Днестра, и из всех партий вакцин, которые нам с трудом удается получить, мы делимся вакцинами и с левым берегом. К сожалению, они решили отложить начало процесса вакцинации. Теперь, наконец, этот процесс начался с вакцины, предоставленной Румынией», — сказала Майя Санду.

НАТО направила Молдове 1,5 тонны средств защиты, груз доставил в Кишинев самолет румынских ВВС. В этой партии помощи — 100 тысяч одноразовых масок, купленных на счет Люксембурга и Норвегии. Государственный секретарь министерства здравоохранения Денис Чернеля сообщил, что средства защиты распределят по всем больницам Республики Молдова. Это вторая партия гуманитарной помощи общей стоимостью полмиллиона евро, предоставленная НАТО. Кишинев передает 10 процентов гуманитарной помощи приднестровскому региону.

Приднестровские водители могут получить нейтральные регистрационные номера не только для легковых автомобилей, но и для прицепов — с 1 апреля в пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице. Соглашение о выдаче нейтральных номеров автомобилям, зарегистрированным в приднестровском регионе, было подписано почти три года назад, 24 апреля 2018. С тех пор только 4% приднестровских водителей получили нейтральные номера. Месяц назад Украина объявила, что с 1 сентября будет допускать к международному дорожному движению только приднестровские автомобили с нейтральными номерными знаками.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что любая попытка начать новый военный конфликт на востоке Украины может привести к разрушению этой страны. Замечание Лаврова прозвучало после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил в четверг о «систематическом обострении» ситуации на востоке Украины и в Крыму. Киев утверждает, что Москва стягивает свою армию к границе с Украиной. В среду Соединенные Штаты выразили озабоченность по поводу усиления давления России на Украину после сообщений о концентрации российских войск у украинской границы.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта, он требует допустить к нему приглашенных врачей и оказать медицинскую помощь. Ранее адвокаты Навального сообщили о резком ухудшении состояния здоровья политика. С их слов, в заключении он испытывает сильные боли в спине, у него частичная потеря чувствительности в ногах. 44-летний Навальный отбывает срок в одной из самых жестких колоний России. в августе 2020 года он был отравлен нейротоксическим боевым веществом Новичок и проходил лечение в Германии. Вернувшись в Россию 17 января Навальный был арестован, позже его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Его сторонники планируют масштабные акции по всей России в поддержку Алексея Навального.

***

Свободная Европа: Молдавский парламент ввел чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение двух месяцев на всей территории страны. Президент Майя Санду считает это решение противоречивым, а многие аналитики говорят, что таким образом депутаты пытаются отложить роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов.

Наши корреспонденты в приднестровском регионе спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, повлияет ли на них локдаун на правом берегу Днестра?

- Ну, у них (в Молдове) хуже, чем у нас не будет, я так думаю. Я сегодня был в Молдове – нормально. Я ездил к врачу в частную клинику, думаю, что из-за этого переживать больше буду.

- По идее, не должно. Ну, во-первых, введение самого чрезвычайного положения – это абсурд полный. У батьки Лукашенко нет никаких чрезвычайных происшествий, чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного положения, а республика живет, развивается, экономика процветает. Почему не то же самое можно было сделать в Молдове и здесь, у нас, в Приднестровье? Я считаю, что коронавирус – это просто бред. Инфекция, конечно, есть, но она не опаснее обычного гриппа. Я просто помню, как моя мама, участковый врач-терапевт, ходила на участок, на котором было 60 вызовов в день – вот это эпидемия! Притом, что от обычного гриппа люди умирают гораздо чаще. И это всем известно. Все понимают, что маски никак не помогают, это все ерунда. Всем понятно, но тем не менее, все прогибаются под мировое правительство. Я думаю, что ситуация нужно решать кардинально, отменять всякие чрезвычайные положения и приводить Республику Молдову и Приднестровье в нормальный режим бытия, когда люди просто будут спокойно ходить.

- При чем здесь медицинские показания к чрезвычайной ситуации и взаимоотношениям между Молдовой и Приднестровьем? Это абсурд! О чем вы говорите?!

- Скорее всего, да, потому что большинство приднестровцев ездит в Кишинев – там родственники, в магазины, скорее всего, таможню, все-таки, прикроют чуть-чуть. Осложняется ситуация и на таможнях тоже. Поэтому – да, скорее всего, усложнится жизнь.

- Да, конечно! Сколько учеников из нашего Приднестровья ездит в Молдову? Раньше они все возвращались, а сейчас многие не вернутся и останутся там. Также люди, которые работают. Из той же Рыбницы – им же вообще идти там ничего, они там (в Молдове) тоже работают. Получается, что они там больше не смогут работать и получать заработную плату? Поэтому – да, отразится на жизни приднестровцев.

- Не знаю, но эти отношения не улучшаются никак.

Свободная Европа: мнения жителей Тирасполя и Бендер.

*

Свободная Европа: В первые пять дней кампании вакцинации в Приднестровье в среднем вакцинировали по 48 человек в день — всего первую прививку сделали лишь 240 человек.

29 марта на левом берегу Днестра открылось 11 пунктов вакцинации. В Тирасполе к началу кампании было 2410 доз вакцины AstraZeneca, полученных от Румынии и по программе Covax. Медленные темпы вакцинации администрация региона никак не объясняет.

Кампания вакцинации в Приднестровье началась с задержкой — по решению Вадима Красносельского партия вакцин, отправленная Кишиневом 5 марта, лежала на складе более трех недель.

Кишинев выделяет приднестровскому региону 10 процентов гуманитарной помощи и пожертвований от внешних доноров. В понедельник, 5 апреля, на левый берег Днестра поступят 942 дозы препарата Pfizer и полторы тысячи доз AstraZeneca.

Еще пять тысяч доз предназначены для приднестровского региона из второй партии румынской помощи, состоящей из 50 тысяч доз, доставленных в Республику Молдова на прошлой неделе.

Лидер региона Вадим Красносельский после визита в Москву заявил, что регион получит 62 тысячи доз российской вакцины. Но никаких подтверждений со стороны российских официальных лиц этих заявлений пока нет. Также как и не подтверждены заявления бывшего президента Игоря Додона, который сообщил, что Россия предложит Молдове безвозмездно 180 тысяч доз вакцины.

В Тирасполе будет создана база данных вакцинированных людей, им будут выдавать сертификаты о вакцинации по международной модели, — сообщает департамент здравоохранения региона.

Наш корреспондент в Приднестровье Сергей Урсул отмечает, что больницы в регионе практически переполнены, количество тяжелобольных растет, а местному здравоохранению не хватает лекарств и кислорода. Потребность в кислородной терапии значительно возросла из-за тяжелых форм заболевания. Две больницы для ковид-пациентов — в Тирасполе и Слободзее — израсходовали за четыре дня свыше двух тысяч кислородных баллонов. В приднестровском регионе есть только одна компания — в Рыбнице, где можно заправить баллоны кислородом, но предприятие уже не справляется с высоком спросом.

Администрация региона уже несколько недель рассматривает возможность восстановления кислородной станции в Слободзее, закрытой и законсервированной восемь лет назад.

Финансовое ведомство региона отчиталось на прошлой неделе, что в 2020 году было потрачено на борьбу с пандемией Covid-19 — 413 миллионов приднестровских рублей — почти 7 миллионов долларов

Ранее в Тирасполе заявляли, что регион воспользовался внешней помощью на сумму около 330 тысяч долларов, не уточняя, откуда поступила эта помощь.

Судя по информации, опубликованной в СМИ в последний год, ясно, что большая часть помощи поступила от ВОЗ, Делегации Европейского Союза и посольств западных стран, аккредитованных в Республике Молдова. В качестве пожертвования Российской Федерации приднестровскому региону в прессе сообщалось лишь о нескольких партиях тестов и лабораторном оборудовании.

С начала пандемии в приднестровском регионе зарегистрировано свыше 42 тысяч случаев заражения коронавирусом, и 930 летальных исходов, при численности населения около 300 000 человек. По уровню заболеваемости Приднестровье уступает только Кишиневу.

Свободная Европа: Лидер социалистов, бывший президент Игорь Додон, и глава приднестровской администрации Вадим Красносельский встретились в четверг в Москве с заместителем главы президентской администрации Дмитрием Козаком. И оба заявили, что Москва пообещала Молдове, включая приднестровский регион, вакцину Спутник V.

Ни Додон, ни Красносельский не объясняют в прессе, почему их визиты в Москву совпали, и не упоминают друг друга.

Игорь Додон объявил о 180 тысячах доз для Республики Молдова, а Вадим Красносельский сообщил о 62 тысячах доз, обещанных приднестровскому региону — по его словам это первый транш, который должен поступить в течение этого месяца.

Ни один российский чиновник пока не подтвердил информацию о возможной гуманитарной помощи в виде вакцины Спутник V для Республики Молдова.

*

Свободная Европа: 1 апреля в Приднестровье начался призыв на военную службу молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Наш корреспондент в Тирасполе отмечает, что, несмотря на рост числа заражений, администрация региона намерена до 30 июня завершить весенний призыв.

При этом власти региона заявляет о соблюдении противоэпидемических мер, например, вместо одного крупного призывного пункта, открыли несколько территориальных, призывники должны быть в военкоматах в масках. Первые 14 дней новобранцы будут находиться в карантине. При этом количество коек в приднестровских казармах может быть от 50 до 100.

Срочная военная служба в Приднестровье в течение года является обязательной для молодых людей. Кишинев считает приднестровскую армию незаконным военизированным формированием, а правозащитники — одной из форм лишения свободы.

Известны многочисленные свидетельства тяжелых условий службы в воинских частях, жестокого отношения к солдатам-срочникам и даже пыток. Одна из известных историй была рассказана Александром Ржавитиным — он бежал из армии и Приднестровья, об унижениях и издевательствах он рассказал в документальном фильме, снятом Свободной Европой.

А молодой автор из Тирасполя Лариса Калик собрала в одну книгу 12 историй молодых людей — бывших солдат, которые рассказывают о злоупотреблениях и драматических последствиях своей службы в приднестровской армии. Из-за публикации этой книги в отношении Ларисы Калик в Тирасполе возбудили уголовное дело по статье об экстремизме, а девушке пришлось уехать из региона.

*

Свободная Европа: В докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире в 2020 году подчеркивается что ситуация в этой сфере ухудшилась во многих странах. В разделе, посвященном Республике Молдова, включая приднестровский регион, говорится о пытках и коррупции в правоохранительных органах, насилии в отношении женщин и серьезных проблемах, связанных с независимостью юстиции. Наши коллеги Лучиан Штефэнеску и Алла Чапай подготовили краткий обзор доклада правозащитников.

В докладе Государственного департамента США говорится о пытках и опасных условиях содержания в молдавских тюрьмах, о серьезной коррупции, насилии в отношении женщин, дискриминации людей с ограниченными возможностями, представителей этнических меньшинств и ЛГБТ – сообщества, и еще говорится о трудовой эксплуатации детей.

В докладе подчеркивается, что и хотя власти брались за расследования нарушений прав человека, дела не доходили до суда и крайне редко в отношении чиновников выносят обвинительные приговоры. Их безнаказанность остается серьезной проблемой.

В отношении Приднестровья в документе отмечается исчезновения людей, случаи пыток и бесчеловечного отношения со стороны представителей властей.

Также правозащитники говорят о политических заключенных, серьезных ограничениях свободы выражения мнений, свободы прессы и интернета, угрозах насилия, необоснованных арестах и преследованиях журналистов, цензуре и блокировке сайтов, клевете и существенном ограничении свободы мирных собраний. Также подчеркивают серьезные ограничения свободы передвижения, неспособности граждан мирным путем сменить власть посредством свободных и честных выборов, серьезные коррупционные действия, безнаказанность за насилие в семье и угрозы в адрес членов ЛГБТ-сообщества.

В отчете много говорится о пытках и жестоком обращении в приднестровских тюрьмах. Ситуация ухудшилась в прошлом году из-за пандемии, в пенитенциарных учреждениях отмечались вспышки Covid — более 500 заключенных заразились коронавирусом.

Количество заключенных на левом берегу Днестра составляет 550 человек на 100 000 жителей — в пять раз больше, чем в среднем по Европе, и в три раза больше, чем в правобережной Молдове.

После проигрыша в Европейском суде множества дел по условиям содержания в тюрьмах, Республика Молдова по-прежнему отстает по части соблюдения прав заключенных. Пенитенциарные учреждения переполнены, пытки и жестокое обращение продолжаются, условия содержания за решеткой бесчеловечны, а права на охрану здоровья заключенные практически лишены. По-прежнему остаются безнаказанными чиновники и полицейские, допустившие пытки — количество возбужденных против них дел значительно меньше поданных жалоб.

Авторы доклада ссылаются на выводы Комитета Совета Европы по предупреждению пыток, эксперты которого посетили несколько молдавских тюрем в 2020 году, отметив, среди прочего, острую нехватку сотрудников и существование очевидной неформальной иерархии заключенных, главари которой обладают большим влиянием, чем тюремное начальство.

Существование таких иерархий в зонах способствует насилию между заключенными и угрожает жизни людей, исключенных из иерархических группировок, они подвергаются насилию и унижениям.

Эксперты Комитета по предупреждению пыток отмечали, что заключенные, подвергшиеся насилию, скрывают произошедшее, и чаще всего не только из-за страха, запугиваний, но еще и потому, что не верят в способность тюремных работников обеспечить им безопасность.

Еще более тревожна ситуация в тюрьмах в приднестровском регионе, где жестокое обращение с заключенными остается серьезной проблемой, случаи пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения не расследуют, а доступ заключенных к механизмам подачи жалоб и апелляций ограничен. Приднестровская администрация постоянно отказывается от независимой оценки условий содержания в тюрьмах, ограничивает доступ народного адвоката.

Ассоциация Promo-LEX, юристы которой работают с заключенными приднестровских тюрем, в рамках Глобальной недели против пыток обнародовала свидетельства бывшего узника приднестровской колонии, который немедленно после освобождения покинул регион. Вот что он рассказал:

«Я когда отбывал срок наказания — нас было в камере 8 человек. Камера была примерно 2 на 5. В два яруса шконки. Окно было вообще маленькое, просто форточка. Я не знаю, тогда нам было, здоровым, тяжело отбывать и дышать, а как сейчас при нынешнем ковиде, вирусе — как там ребята сидят? Пища вообще была невыносима —просто вода и каша. Благодаря нашим родственникам и друзьям, которые передавали нам передачи, медикаменты худо-бедно мы как-то поддерживали иммунитет. Но я сейчас слышал, что вообще запретили эти передачи, только сигареты и чай разрешают.

С медициной — на моем опыте даже элементарно вырвать зуб мы не могли. Почему? Потому что не было у нас там стоматолога. У нас сами же пацаны, которые отбывают срок наказания, сами вырывали друг другу зубы. От температуры, от кашля практически была одна таблетка — это просто ацетилсалициловая кислота. Мне занесли, я не помню в каком году — в 2006 или 2007, занесли инфекционное заболевание пожизненное — ВИЧ-инфекцию при операции, что подтверждается медицинской книжкой. Порезали ногу, хотели вообще меня лишить ноги, но так как моя мать была жива, она привезла врачей и не допустили ампутацию ноги. Остались только большие шрамы. Очень большие. Было такое, что со здоровьем плохо, обращался к врачам, чтобы предоставили медикаменты, они просто писали список и говорили — вот, звоните родным, пускай привозят, у нас ничего подобного министерство не выдает для вашего лечения».

Адвокат ассоциации Promo-LEX Павел Казаку считает, что количество заключенных в Приднестровье очень велико, в три раза выше, чем на правом берегу Днестра, и в пять раз выше, чем в среднем по Европе.

Павел Казаку: «Проблема приднестровской системы в чрезмерном применении досудебного содержания под стражей и, соответственно, в большом количестве задержанных, а с другой стороны, в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях содержания за решеткой. Пока Европейский суд вынес решение по 17 из 37 дел, в которых подтвердил нарушение ст. 3 ЕК — это абсолютный запрет на применение пыток и жестокого обращения. Кроме применения пыток, в решении суда говорится о скудных материальных возможностях пенитенциаров и отсутствии квалифицированной медицинской помощи».

Каждый четвертый приговор ЕСПЧ в адрес Республики Молдова — за нарушение права на свободу от пыток и жестокого обращения.

*

Свободная Европа: Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку — он требует допустить к нему врачей. Последние недели от испытывает сильную боль в спине, и теряет чувствительность в ногах. Он находится в колонии номер 2 в городе Покрове во Владимирской области, примерно в ста километрах от Москвы. Эта тюрьма считается одной из самых жестких в России.

Алексей Навальный был отравлен нейротоксическим веществом Новичок в августе 2020 года, после этого он лечился в Германии. Вернувшись в Россию 17 января он был арестован в аэропорту, и чуть позже приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Из колонии во Владимирской области Навальный передает через адвокатов письма и свои обращения. Опубликовано и его заявление руководству колонии с требованием предоставить ему приглашенного врача и лекарства. Цитата: «Ни того, ни другого мне не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна», пишет Навальный. Его будят ночью каждый час, поскольку признали его «склонным к побегу».

Адвокаты сообщили, что за две недели в покровской колонии Навальный получил шесть выговоров, еще на рассмотрении у тюремного начальства около 20 рапортов.

Выговоры Навальный получает за такие проступки: встал с кровати за 10 минут до команды подъем, пришел на встречу с адвокатами в футболке, отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «пойдемте лучше кофе попьем».

Навальный говорит, что из-за сильных болей в спине и частичной потери чувствительности в ногах, ему тяжело вставать с кровати. Ему выдают лишь две таблетки ибупрофена в день, тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ.

В пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано "стабильным" и "удовлетворительным". Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области заявил, что оппозиционер и вовсе симулирует проблемы со здоровьем. При этом он не смог объяснить, на основании чего так считает.

Навальный впервые в жизни объявил голодовку. Он всегда считал это крайней мерой, — говорят его соратники. Он называл это радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова говорит, что его состояние вызывает большое беспокойство, а отсутствие лечения может привести к инвалидности.

Между тем более 1500 врачей в России подписали петицию к ФСИН и российским властям с требованием немедленно оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. Один из авторов этого обращения — травматолог Андрей Волна говорит, что состояние Навального вызывает беспокойство, поскольку он еще не полностью восстановился после отравления Новичком в августе 2020 года. «Мы очень боимся, что он повторит судьбу Сергея Магнитского», - сказал Андрей Волна.

Российский юрист Сергей Магнитский скончался в тюрьме в 2009 году, он раскрыл крупную коррупционную сеть в верхушке российской армии и власти. Говорит доктор Андрей Волна:

Андрей Волна: «В российских тюрьмах неоптимальные условия содержания заключенных — это известно давно. Навальный здесь является знаковой фигурой. Это самый яркий из заключенных, это, вне всякого сомнения, политический заключенный. Через призму страданий Алексея мы видим то, что происходит в российских тюрьмах и с другими заключенными.

В том, что касается оценки состояния здоровья Алексея Анатольевича, нельзя ставить диагнозы дистанционно, но общеврачебная концепция, которая базируется на знаниях и опыте, говорит: пациент явно не реабилитирован полностью после тяжелого отравления. Не реабилитирован в плане набора психоэмоциональных функций, физических функций, когнитивных функций. Он потерял очень много мышечной массы – все видят, как он похудел. Это может привести как к декомпенсации старых имеющихся заболеваний, так и к развитию новых. Большинство из нас, врачей, понимает, о чем идет речь, но я бы не хотел говорить о каких-то диагнозах, не осматривая пациента и не имея на руках МРТ. Другое дело, что его состояние – непрерывная боль – это пытка, особенно в сочетании с тем, что он имеет статус заключенного, склонного к побегу, и ему не дают спать», — отмечает врач Андрей Волна, один из авторов петиции в поддержку Навального.

В ходе переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, лидеры Германии и Франции призвали Путина уважать права своего политического оппонента — оппозиционера Алексея Навального – и позаботиться о его здоровье.

Особенно тревожной считают ситуацию с Алексеем Навальным власти США. Говорит официальный представитель госдепа Андреа Калан:

Андреа Калан: «США считают Алексея Навального политическим заключенным, а его арест — политически мотивированным. Госдепартамент и правительство США призывает Россию освободить господина Навального. Мы говорим это напрямую России, и также говорим об этом с нашими партнерами во всем мире»

Одновременно команда Алексея Навального продолжает подготовку к масштабным весенним акциям протеста. Каким образом будут организованы акции объявят, когда на специально созданном сайте зарегистрируются 500 тысяч потенциальных участников, пока там отметились 370 тысяч человек.