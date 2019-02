NATO va aniversa la o reuniune la vîrf 70 de ani de la constituirea Alianței

Liderii celor 29 de țări ale NATO vor avea o intilnire la virf in decembrie 2019, pentru a aniversa 70 de ani de la crearea alianței. Anuntul a fost facut ieri de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Londra este, in opinia lui Stoltenberg locul ideal pentru aceasta aniversare, deoarece la Londra a fost primul sediu al alianței și Marea Britanie a fost una din cele 12 tări fundatoare ale Alianței. Actul de nastere al NATO a fost semnat la 4 aprilie 1949 la Washington, iar tarile fondatoare sunt – Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franța, Italia, Olanda, Norvegia, Danemarca, Portugalia, Belgia, Islanda și Luxembourgul. Grecia si Turcia s-au alaturat NATO in 1952, iar Germania de Vest in 1955. Spania a intrat in NATO in 1982. Dupa 1989 a urmat o extindere majora a Alianței cu Cehia, Ungaria si Polonia in 1999, in 2004 cu Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia si Slovenia. In 2009 au intrat in NATO Albania si Croatia, în 2017, Muntenegru, iar la 6 februarie anul acesta au fost semnate acordurile de admitere a Macedoniei în Alianță.