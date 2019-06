Andrei Năstase: Votul meu la APCE a fost dat în interesul democrației şi al drepturilor omului

Andrei Năstase, șeful delegației moldovene la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, încearcă de două zile să respingă valul de critici împotriva sa după ce a votat la Strasbourg pentru a-i fi restabilite Rusiei drepturile în cadrul acestei organizației, care i-au fost retrase în 2014 ca pedeapsă pentru intervenția în Ucraina. Năstase a spus că a votat pentru, spre deosebire de colegul său de bloc politic Mihai Popșoi, pentru că, reintrarea Rusiei în drepturi va reda și Consiliului Europei posibilitatea să exercite asupra ei „o influență pozitivă”. Într-un interviu acordat corespondentei noastre, el a dat mai multe explicații:

transnistreană dacă nu vom dialoga cu părțile implicate, inclusiv cu Rusia. Nu vom rezolva problemele stringente ale regiunii dacă nu va exista dialog. Și acest lucru a fost înțeles în Europa Occidentală.

M-am raliat unui vot dat de o majoritate a deputaților proveniți din 37, cel puțin din 37 de state. Rețineți, vă rog, inclusiv din România. De ce tace Candu cu privire la votul dat de deputații români? Nu am văzut o sufocare din partea lui Chirtoacă sau a lui Ghimpu împotriva celor care au dat votul, din România, pentru această modificare de regulament, pentru această rezoluție. Nu am văzut să fie atacată Angela Merkel. De ce nu l-ar ataca și pe dl Macron?”

Europa Liberă: Poate pentru că ei nu au enclave separatiste controlate de Federația Rusă pe teritoriu?

Andrei Năstase: „Eu sunt sigur că întreaga Europă își dorește ca la granița de est a Uniunii Europene și a NATO să fie liniște. Întreaga Europă își dorește ca aici să nu mai fie niciodată război.

Eu sunt sigur că lumea civilizată a conștientizat după o bună parte de timp că cea mai bună soluție este dialogul. Și apoi vreau să vă întreb o chestie: S-au gândit cei care critică și cei care aruncă cu piatra în stânga și în dreapta la locuitorii Transnistriei și atunci când împotriva lor se iau niște decizii ei se pot adresa la CEDO? S-au gândit vreodată ei că aceste decizii nu vor fi executate dacă Rusia părăsește Consiliul Europei, pentru că era acest pericol, ca să nu mai fie executate? Și-a pus problema cineva că în Rusia această rezoluție a fost aprobată de partidele de opoziție, de societatea civilă?

Consiliul Europei? Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii care nu au parte de cea mai bună justiție în Rusia și care ajung la CEDO datorită faptului că această țară se află în Consiliul Europei și are obligații față de hotărârile Curții Europene a Drepturile Omului? Nimeni nu-și pune problema! Și vreau să vă mai spun o chestie: în Republica Moldova, într-o țară cu media capturată, media controlată politic s-a trăit în permanență din niște titluri mincinoase.

Eu îndemn toți cetățenii Republicii Moldova, dar întâi de toate presa, societatea civilă, liderii de opinie sau formatorii de opinie să citească această rezoluție, să intre în esența lucrurilor și vor vedea că votul majorității parlamentarilor din APCE a fost un vot corect, a fost un vot dat întregii Europe și în același timp pentru Republica Moldova, membră, dacă vreți, prima membră în Consiliul Europei dintre statele CSI.”

Europa Liberă: Ați fi votat la fel înainte de a crea o coaliție cu socialiștii, fie și temporară?

Andrei Năstase: „Absolut! Deciziile mele sunt luate personal, sunt trecute prin filiera interesului public, a interesului național, sunt trecute prin filiera principiilor și valorilor pe care le are partidul din care fac parte și n-au nici o legătură cu rugămințile venite de

pe undeva, fie că vin din Est, fie că vin din Vest, nu au nici o legătură. Asta să fie foarte și foarte clar. A fost o decizie asumată, o decizie care știam că pe plan intern va crea foarte multe animozități.

Eu știam despre aceste efecte, eram conștient despre aceste efecte, doar că deciziile mele nu pot fi oprite sau stăpânite de niște frici. Eu nu pot ajusta deciziile mele, deciziile pe care le iau întotdeauna în interesul cetățeanului și în interesul Republicii Moldova nu le pot ajusta ținând cont de voința lui Chirtoacă sau a lui Ghimpu, sau a lui Plahotniuc, sau a lui Candu.”

Europa Liberă: Dar cu colegul Dvs., dl Popșoi, n-ați încercat să vă ajustați? Poate dacă aveați o poziție comună, poate nu ar fi fost așa reacții?

Andrei Năstase: „Vreau să vă spun că există abordări diferite. Unii preferă, spre exemplu, sancțiunile, consideră că prin sancțiuni se pot rezolva anumite lucruri. Dl Popșoi probabil a avut o abordare. Eu nu judec abordarea domniei sale cum probabil nici el nu judecă abordarea mea.

V-am spus: a fost o decizie asumată a mea, pe care eu am exprimat-o public, n-am ascuns-o, am fost foarte transparent, dar am avut și eu posibilitatea fie să mă eschivez de la vot, fie să votez cu abținere, asemenea posibilități au fost. Eu însă mi-am asumat acest vot, pentru că era un vot dat pentru securitatea Europei, pentru siguranța Europei, era un vot dat pentru dialog, pentru democrație și, repet, era un vot pentru viitorul nostru, pentru că eu așa îl văd, eu văd viitorul nostru într-o Europă civilizată, într-o Europă a dialogului, într-o Europă în care problemele se soluționează nu prin forța armelor, ci prin forța cuvântului, prin forța dialogului.

Dar eu vreau să vă întreb pe Dvs.: Oare este rațional și corect – și acum mă refer la conduita pe care am adoptat-o și la votul pe care l-am dat – să-i acuzăm pe cei peste 60 la sută din parlamentarii Consiliului Europei de servire a intereselor Rusiei, așa cum mi se impută mie aici, la Chișinău, de niște nedesăvârșiți, pentru că marea lor parte...?”

Europa Liberă: Nu știu, nu am răspuns la această întrebare. Ce v-aș mai întreba însă este dacă v-ați gândit înainte de a acest vot că poate ar fi bine să fiți solidar cu ucrainenii, pentru că rezoluția oricum trecea, iar Dvs. nu vă stricați cumva relația cu lumea?

Andrei Năstase: „Am să vă răspund și la această întrebare. Ceea ce propun eu e ca în acest context să nu ne scufundăm în ridicol, pentru că așa dorește în momentul de față cel care și-a bătut joc de această țară - să ne ducem în ridicol, să ne acuzăm reciproc, iar el să tragă în spate sforile. Vorbesc aici de Plahotniuc și gruparea sa criminală. Aș vrea totuși să vă prezint argumentele de bază, care m-au făcut să votez în favoarea acestei rezoluții și veți găsi aici și răspunsul la întrebarea Dvs.

În primul rând, prin această rezoluție se exclud posibilitățile și mecanismele Consiliului Europei și ale APCE de a influența pozitiv nu doar asupra Federației Ruse, dar și asupra oricărui alt stat membru al Consiliului Europei în ceea ce privește subiectele legate de drepturile omului, de democrație, de stat de drept; în al doilea rând, soluția dialogului, a cooperării internaționale, a

cooperării instituționale, inclusiv pe filiera parlamentară, din punctul meu de vedere, dar și prin prisma acestei rezoluții este unicul mecanism real de a apropia statele membre ale Consiliului Europei și de a contribui la soluționarea pe cale diplomatică a tuturor conflictelor sau divergențelor apărute între statele membre. Dacă vorbim strict instituțional, inclusiv datorită votului meu am contribuit la oferirea deplinei legitimități forului de la Strasbourg.

În al treilea rând, acest vot reprezintă o abordare pragmatică în domeniul cooperării cu statele membre ale Consiliului Europei, fiind în deplină corespundere cu interesele naționale ale Republicii

Moldova. Acest vot nu anulează în nici un fel rezoluțiile și pozițiile principiale ale tuturor statelor lumii asupra subiectelor sensibile, cum ar fi anexarea Crimeii, chestiunea Donbasului, acesta fiind un pas important în promovarea dialogului dintre statele membre ale Consiliului Europei. Poziția mea personală față de anexarea Crimeii este arhicunoscută și față de Donbas. Am spus și repet: am susținut în permanență integritatea teritorială a Ucrainei. Acest vot a demonstrat, dacă vreți, responsabilitatea și pragmatismul cu care trebuie să ne manifestăm pe plan internațional. Toată lumea spunea: „Dle, dar uite că au fost afectate nu știu ce relațiile cu Ucraina”.

Eu vreau să vă spun că exact în această perioadă, cu câteva zile în urmă, am avut o comunicare foarte bună cu ministrul de Interne din Ucraina pe dimensiunea căutării unui criminal arhicunoscut în Republica Moldova și identificării căii prin care a evadat din Republica Moldova. Eu am niște relații cât se poate de consistente cu exponenții Ucrainei și sunt sigur că pe dimensiunea relațiilor noastre de vecinătate vom avea succese pe care nu le-au înregistrat Plahotniuc cu oligarhii de acolo, pentru că interesul lor era să păstreze în zona transnistreană o zonă gri, a contrabandei, a corupției, a schemelor frauduloase. Iată că odată venit în această funcție de ministru de Interne lucrurile se schimbă și în acea zonă și am încrederea că împreună cu omologul meu de la Kiev vom face astfel, încât schemele infracționale la hotarul dintre cele două țări să fie eliminate într-un final...”

Europa Liberă: Totuși, dle Năstase, întrevedeți oareșicare tensiuni care ar putea apărea?

Andrei Năstase: „Nu cred că ar exista vreo problemă din simplul motiv că și cei din Ucraina și noi, cei de aici ne dorim într-un final

binele cetățenilor Republicii Moldova și, respectiv, ai Ucrainei; ne dorim cu toții siguranță, securitate în această regiune, ne dorim democrație, ne dorim stat de drept, ne dorim instituții funcționale, ne dorim ca schemele infracționale să nu mai aibă loc în vecinătatea noastră. Așa că eu am totală încredere că relațiile noastre și cu Ucraina, dar și cu Uniunea Europeană, cu instituțiile Uniunii Europene, și cu Consiliul Europei, și cu APCE vor da roade în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.”