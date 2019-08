Presa moldoveană: procurorul general interimar are legături de rudenie cu ministrul de Interne

Presa de la Chișinău a descoperit relații de cumetrie ale noului procuror general interimar, Dumitru Robu, care duc către ministrul de Interne, Andrei Năstase, liderul Platformei DA. Ziarul de Gardă scrie că Robu, care a fost până acum adjunct al procurorului-șef al municipiului Chișinău, este finul de cununie a procuroarei Vera Chiranda, care este la rândul său cumătra lui Năstase.

Ministrul de Interne a declarat însă Ziarului de Gardă că nu are nicio legătură cu numirea lui Robu în funcția de procuror general interimar. „Toată lumea suspectează pe toată lumea, dar eu nu am nicio treabă cu acest procuror Robu. Vreau să văd în ce măsură trebuie să răspund la aceste acuzații (...). Relațiile mele cu cumătrii și rudele nu au nicio treabă cu procurorii”, a spus Năstase. ZdG mai scrie că procuroara Chiranda este judecată penal sub acuzația de intermediere a dării de mită pentru cinci judecători.