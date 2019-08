Oligarhul ucrainean Igor Kolomoiski a acordat primul său interviu din ultimii cinci ani unei publicații rusești

Omul de afaceri ucrainean, miliardarul Igor Kolomoiski, despre care se spune că ar fi fost sponsorul lui Volodimir Zelenski la ultimele alegeri din Ucraina, a acordat publicației RBK din Rusia primul său mare interviu de după anexarea Crimeii și începutul conflictului din Donbas. Revenit în țară după înfrângerea lui Petro Poroșenko în alegeri, Kolomoiski a spus că fostul președinte ar avea meritul de a fi oprit agresiunea rusească. Totodată, el l-a criticat pe Poroșenko pentru că ar fi urmat în mod docil sfaturile partenerilor și donatorilor străini. Despre Crimeea, Kolomoiski a spus că are puțină speranță că Rusia o va întoarce Ucrainei, la fel ca și în schimbarea puterii la Moscova în viitorul previzibil. În opinia sa, ceea ce se întâmplă acum în Donbas este un conflict civil, care a trecut într-o fază fierbinte numai datorită Rusiei. „Ea (Rusia) este unul din sponsorii principali și sursa acestui conflict civil. Dacă n-ar fi fost Rusia și ne-ar fi lăsat în pace, noi am fi rezolvat demult aceste chestiuni pe cale pașnică, spre mulțumirea tuturor, în cel mult două săptămâni”. „Restabilirea Donbasului” este posibilă numai după ce forțele militare ruse vor părăsi teritoriul Ucrainei, a spus Igor Kolomoiski, care a propus și organizarea unor alegeri libere în regiune, monitorizate de OSCE. „Ucraina este un stat unitar. Dacă acceptăm federalizarea - mâine va începe o paradă a suveranităților”, a mai declarat omul de afaceri ucrainean.