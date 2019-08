Ivan Pilchin: Limba, cartea, literatura și arta sunt menite să ne umanizeze, să ne apropie, pentru a progresa împreună

Pentru al patrulea an consecutiv, cel mai important salon de carte din spațiul românesc, Bookfest, ajunge și la Chișinău. Toți doritorii de lecturi în limba română pot cumpăra cărți la reduceri mari, la Moldexpo, de astăzi și până pe 1 septembrie. O discuție în ajunul deschiderii Salonului Internațional de Carte Bookfest cu poetul, traducătorul și profesorul Universității de Stat din Moldova, Ivan Pilchin.

Ivan Pilchin: „Este deja al patrulea an consecutiv când aici, în Chișinău, avem acest târg de carte foarte cunoscut în tot arealul limbii române, care a devenit o tradiție și care are deja un prestigiu. Este important, pentru că din nou avem ocazia să comunicăm, să trasăm punți între cele două maluri prin cărți lansate, prin cărți traduse... Este un eveniment important, așteptat, aș zice, pentru nu numai cititorii din Republica Moldova, ci și pentru instituțiile cu profil cultural, dar și pentru editori, atât din Republica Moldova, cât și din România.”

Europa Liberă: Cele mai importante edituri din România și din Republica Moldova vor fi prezente la această ediție și iată ce spun și ce își propun organizatorii, aici citez: „să consolideze dialogul cultural între editorii, autorii și publicul de carte în limba română”. De ce facilitarea acestui dialog are loc anume prin intermediul unui Salon de Carte? Până la urmă, cărți în limba română sunt întotdeauna în librării, pot fi luate gratuit de la orice bibliotecă, în orice zi a anului.

Ivan Pilchin: „N-aș zice că este vorba despre doar carte ca mijloc de comunicare, este vorba despre cultură în general, pentru că, se știe, pe parcursul anului au loc, de exemplu la Chișinău, reuniuni de teatru – cel românesc cu cel din Republica Moldova –, au loc alte evenimente care se desfășoară în comun cu susținerea ministerelor de profil de pe ambele maluri ale Prutului. Este important în acest caz, anul acesta, faptul că acest iarmaroc de carte are loc în preajma sărbătorilor naționale - Ziua Independenței, dar și Ziua Limbii Române -, asta în primul rând, în al doilea rând este vorba despre începutul unui nou an școlar și Bookfest-ul din anul acesta va aduce o ofertă destul de impunătoare de cărți cu conținut educațional. Dacă vom citi și din anunțul care s-a făcut de către organizatori, vom afla că în ziua de sâmbătă, 31 august, lângă pavilionul expoziției sau târgului va fi pus un tobogan gonflabil, imens, de 12 m, pentru toți copiii care vor veni la acest târg de carte. Deci este vorba nu numai despre carte, dar mai degrabă despre interacțiune, despre comunicare; comunicare cu copiii, cu cititorii, între intelectuali, în cadrul unor lansări de carte. Dincolo de târg, este mai degrabă un prilej de a ne uni, de a comunica și de a ne sincroniza, dar și a ne solidariza.”

Bookfest-ul din anul acesta va aduce o ofertă destul de impunătoare de cărți cu conținut educațional...

Europa Liberă: Totuși, moldovenii abia de pot fi numiți iubitori de lectură. Statisticile oficiale arată că în Republica Moldova se citește, în medie, 17 minute pe zi, ceea ce este mai puțin decât în Uniunea Europeană, de exemplu, unde media este de 25 de minute. Dvs. menționați că acest Salon de Carte presupune ceva mai mult, iată, aceste expoziții, vor fi tombole, vor fi discuții cu autorii, dar se vor dovedi eficiente aceste momeli, dacă le pot spune așa, și pentru cei care rareori pot fi găsiți în compania unor cărți?

Ivan Pilchin: „Bineînțeles, este vorba și de anumite politici culturale, și de marketing, și de anumite strategii de comunicare, de lucru cu publicul, cu consumatorul de carte, de atragere a atenției asupra fenomenului cărții, asupra autorilor, de promovare a autorilor. Bineînțeles, toate acestea sunt importante. Totodată, este doar un început pentru acei care vor veni la târg, care vor auzi despre el, care poate vor ține în mâini acele cărți ce vor ajunge în librării. De altfel, Dvs. ați întrebat dacă va fi suficient acest târg de carte pentru ca, să zicem, cititorii din Republica Moldova să se înmulțească sau ca cetățenii Republicii Moldova să citească mai mult.”

Europa Liberă: Exact!

Ivan Pilchin: „Să nu uităm și de faptul că la noi, cel puțin în Chișinău, există destule librării care oferă carte în limba română, dar și în limba rusă. Acum câteva zile s-a deschis încă o librărie destul de mare, cu o suprafață imensă, care propune foarte multă ofertă pentru cititori diverși - cărți pentru toți - și, totodată, dacă acest târg de carte vine să lanseze anumite nume, anumite titluri, atunci librăriile vor asigura, dacă nu vor menține, prezența acestor titluri și a celor tiraje pe piață.”

Europa Liberă: Mi-a atras atenția ceva ce a spus președintele Asociației Editorilor din România, dl Grigore Arsene, recent. În opinia lui, acest eveniment demonstrează că „în cultură se pot pune bazele unor relații de colaborare mult mai sănătoase decât în multe alte domenii”. Dacă ar fi să desfășurați acest mesaj, despre ce se vorbește aici?

Ivan Pilchin: „Cred că se vorbește despre un alt spațiu de comunicare decât cel politic, decât cel economic. Poate cărțile, editorii, cei care lucrează în domeniul cărții fac mult mai mult – și aici, bineînțeles, trebuie să respectăm anumite proporții –, mult mai mult decât diplomații și politicienii la un loc. Această comunicare nu are granițe sau acest spațiu al literaturii, să zicem, al cărții, al cunoașterii nu are granițe, nu are limite, presupune acces liber tuturor la cunoaștere, la comunicare. De aceea, bineînțeles, se produce această unire prin cultură, prin limbă, prin artă, prin literatură, prin poezie și nu doar în sens teritorial, să zic așa, nu doar în sensul unui spațiu, dar și în timp, pentru că prin cărți – este evident lucru – comunicăm și cu cei care deja nu mai sunt cu noi, cu trecutul, revenim la anumite probleme ale trecutului, care ne mai deranjează, revenim la conștiința propriei noastre istorii, pe care totuși trebuie să o păstrăm și pentru viitor.”

Europa Liberă: Un alt obiectiv al acestui eveniment este facilitarea accesului cititorilor din Republica Moldova la cunoaștere, educare, informare și studiu în limba română, în contextul în care „există un raport inegal între cartea de limba română și cea în limba rusă, care domină spațiul culturii scrise din Republica Moldova”. Prin ce vă explicați această dominație, având în vedere că chiar recent s-au împlinit deja 28 de ani de independență de spațiul ex-sovietic?

Cred că totuși este necesară atât prezența cărții ruse în spațiul nostru, cât și a celei de limbă română...

Ivan Pilchin: „Trebuie să recunoaștem și probabil chiar și să ne asumăm acest lucru, și anume faptul că locuim într-un spațiu care se află la intersecția acestor valuri civilizaționale, culturale - cel din Vest și cel din Est. Bineînțeles, dominația pieței de carte rusă vine prin inerție încă din perioada sovietică. Nu trebuie să negăm și faptul că piața editorială rusă are și ea anumite succese și realizări remarcabile. Uneori din acest spațiu sau din acea direcție putem suplini anumite goluri care încă există în spațiul de carte românească. De exemplu, anumite traduceri pot să apară mai devreme în limba rusă și noi, cei care putem să citim atât în rusă, cât și în română, putem să ne conectăm la comunicare și gândirea universală, globală mai degrabă prin aceste cărți. Deci nu știu dacă este vorba doar despre politică, probabil este vorba și despre anumite elemente de economie și de marketing. Cred că totuși este necesară atât prezența cărții ruse în spațiul nostru, cât și a celei de limbă română. Bineînțeles, pornind de la misiunea majoră sau idealul național, cel de a reveni la anumite valori, tradiții, inclusiv limbă ca valoare supremă în cazul nostru, este importantă prezența cărții de calitate în limba română în acest spațiu, accesibilă tuturor, cărți care să fie făcute de niște profesioniști în domeniu, cărți care să reprezinte cu adevărat o valoare în ceea ce ține de conținut, de educație, cărți care pot reprezenta o valoare în sine ca produs editorial.”

Europa Liberă: În opinia Dvs., limba rusă a reușit să devină acest liant cultural pentru vorbitorii de limbă rusă și Rusia? Întreb, fiindcă cumva mai rar am avut parte să particip la saloane de carte de limbă rusă la Chișinău.

Ivan Pilchin: „Într-adevăr, Dvs. ați remarcat foarte corect că limba este un factor care ne unește, care ne solidarizează. Dacă este vorba despre limba rusă sau carte de limba rusă, într-adevăr nu-mi amintesc acum și aici un astfel de târg de asemenea proporții ca Bookfest-ul, de exemplu, însă mereu în cadrul unor târguri de carte pentru copii, de exemplu, sau Bookfest putem întâlni în pavilionul târgului și standuri ale unor librării care oferă și carte în limba rusă. Cei care caută și care doresc să găsească asemenea cărți, vor găsi. Ceea ce aș vrea încă o dată să subliniez aici este faptul că limba, cartea, literatura și arta sunt menite să ne umanizeze, să ne apropie, să facă să ne înțelegem mai bine pentru a conlucra și pentru a progresa împreună. Acesta este scopul suprem. Bineînțeles, există și cărți care lansează anumite subiecte problematizante, durute, dar și ele trebuie asumate. În sensul acesta, să urmărim apariții noi pe piața editorială este foarte important atât la noi, atât în spațiul nostru, cel de limbă română, cât și în alte spații – european, american, rusesc sau cel asiatic. Asta înseamnă să fii conectat la ceea ce numim astăzi lumea globală, să fii un cetățean al lumii, să nu te închizi într-o carapace și să te crezi mare și tare. Suntem cetățenii unei lumi în care granițele, de altfel, sunt artificiale, sunt create de oameni. Și iată cărțile, marea lume a ideilor îți permite să conștientizezi acest lucru și să devii cu adevărat liber.”