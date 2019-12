O nouă etapă în ancheta privind demiterea lui Donald Trump

Comisia pentru informatii a Camerei Reprezentantilor a inaintat proiectul raportului sau cu privire la cazul Trump – Ucraina, care face obiectul posibilei puneri sub acuzare a presedintelui. Ce cuprinde acesta? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Conducerea democrata a Camerei Reprezentantilor concluzioneaza in raport, ca presedintele Trump a profitat de puterea si prerogativele sale, facind presiuni asupra Ucrainei sa anunte investigatii, care ii foloseau in propria sa campanie electorala, din Statele Unite.

In plus, raportul sustine ca presedintele obstructioneaza autoritatea Congresului de a verifica puterea executiva, interzicind unor martori sa se prezinte in fata deputatilor, in ciuda faptului ca fusesera somati sa o faca.



Acest raport va fi fundatia pe care se bazeaza urmatoarea faza si anume deliberarile din Comisia Juridica a Camerei pentru stabilirea articolelor in legatura cu care Trump va fi pus sub acuzare.

Se anticipeaza ca un vot in Comisie ar putea avea loc la mijlocul lui decembrie.

Comisia va primi de asemenea un raport de la minoritatea republicana.

Mare parte a informatiei continuta in raport nu este noua, dar este structurata pentru a demonstra ceea ce democratii cred si anume ca Trump a comis acte care justifica punerea sub acuzare. In raport sint mentionate convorbiri telefonice si depozitii de la peste zece martori, ca si comparatii istorice menite sa dovedeasca ca atitudinea presedintelui fata de investigatia Congresului este fara precedent.



Democratii sustin ca Trump a facut presiuni asupra Ucrainei pentru beneficiul sau politic si procedind asa a incercat „sa submineze integritatea procesului electoral si a pus in primejdie securitatea Statelor Unite”. Se arata ca Trump a suspendat ajutorul pentru Ucraina si a conditionat o intilnire cu presedintele Ucrainei, pina cind acestia urmau sa anunte investigatiile cerute.

Raportul mai sustine ca consilieri apropiati ai presedintelui au stiut despre aceste actiuni.

Democratii argumenateaza ca Trump a initiat o campanie prin care sa-si ascunda comportamentul si obstructioneaza ancheta declansata de comisia Congresului.

Republicanii resping aceste alegatii pe criterii procedurale, dar si sustinind teorii ale conspiratiei care ar fi justificat comportamentul lui Trump. Una sustine ca Ucraina s-a amestecat in alegerile din 2016, in favoarea lui Hillary Clinton. O a doua ca vice-presedintele de atunci Biden ar fi facut presiuni asupra guvernului ucrainean sa concedieze un procuror general, pentru ca acesta ancheta firma in consiliul careia se afla fiul sau. Ambele teorii au fost dovedite false.