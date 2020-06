Natalia Țurcanu: Acum este un prilej foarte bun pentru moldoveni să descopere Moldova

Turismul local a fost afectat sută la sută din cauza epidemiei de COVID-19. Hotelurile care așteptau vizitatori din afara țării și-au închis forțat ușile, iar pensiunile locale își pun în acest an toată speranța în turiștii din Republica Moldova. Într-un interviu pentru Europa Liberă, directoarea executivă a Asociației Naționale a Turismului Receptor, Natalia Țurcanu, a explicat care-i starea de spirit printre antreprenorii care au ales să dezvolte turismul rural.

Natalia Țurcanu: „Înțelegem că, de fapt, această pandemie a schimbat cursul multor lucruri care ni se păreau obișnuite și nu era niciun motiv ca să intervină ceva în activitatea de promovare a Moldovei ca destinație turistică sau în activitatea industriei turismului din Republica Moldova. Iată că toate activitățile noastre au fost date peste cap, inclusiv ale tuturor actorilor din industria turismului. În special sunt afectate companiile mici și mijlocii care încearcă să dezvolte această ramură a industriei de turism, deci turismul intern și receptor. Această industrie este afectată în proporție de 100% la acest moment, pentru că cei care se axau pe vizita turiștilor străini din martie până în octombrie ratează niște venituri la care sperau și pentru care s-au pregătit făcând anumite investiții.

Aici vorbim atât de pensiuni, de hoteluri, cât și de agențiile de turism care au mers la târgurile internaționale și au promovat Moldova pe plan internațional, au stabilit contacte și contracte cu partenerii lor din străinătate pentru a aduce acei turiști în Republica Moldova. Hotelurile sunt și până la momentul de față în mare parte închise, ele pot să activeze, doar că, din păcate, clienții lor sunt acei turiști străini care nu pot să vină în Republica Moldova, iar neavând această sursă de venit, ei nu pot să-și relanseze activitatea. Cât ține de pensiuni, ele s-au adaptat un pic situației și au solicitări de pe piața locală. Sperăm foarte mult ca ele să poată să reziste și să fim mult mai pregătiți pentru sezonul următor, sperăm noi, inclusiv pentru turiștii străini, nu doar pentru cei locali.”

Europa Liberă: Vă așteptați cumva la o majorare a numărului de turiști locali care, poate, să echilibreze faptul că din cauza pandemiei există riscul ca acei străini să nu poată vizita Republica Moldova?

Natalia Țurcanu: „Ne așteptăm și ar fi binevenită o majorare a numărului de turiști care vizitează nu doar pensiunile, dar și locurile frumoase din Moldova, destinațiile turistice, dar, totodată, înțelegem că atât pensiunile, cât și alți actori din industrie trebuie să adapteze un pic oferta lor, ca să se potrivească profilului turistului local, deoarece înțelegem că un turist străin este mult mai impresionat de autenticitatea locurilor, de tradiții, de gastronomia noastră, de vinul nostru, mai puțin vedem această entuziasmare din partea moldovenilor, dar noi considerăm totuși că faptul că toată lumea a stat cumva mai mult în mediul cotidian, mai mult în case, acum este un prilej foarte bun pentru ei să descopere Moldova, să meargă la aceste pensiuni și chiar să savureze și din acele tradiții și gastronomie, și vinuri pe care noi le avem și pot atât pensiunile, cât și vinăriile, și meșteșugarii să le pună la dispoziția turiștilor locali. Astfel, dacă vorbim de familiile cu copii, copiii pot să vadă diferite lucruri și întâmplări de la țară pe care poate nu au avut ocazia să le vadă până acum și astfel noi contăm chiar foarte mult pe suportul turiștilor locali în a susține această industrie emergentă și care se află într-o situație foarte dificilă la ora actuală.”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați faptul că sunt turiști care cunosc foarte bine insulele din Grecia sau Italia și mai puțin locurile pitorești din Republica Moldova? Unde s-a greșit de-a lungul anilor de a rămas loc pentru crearea acestui gol?

Natalia Țurcanu: „Noi, aflându-ne permanent în Republica Moldova sau ceea ce este mai aproape, în ochii noștri, nu suntem atât de deschiși ca să vedem aceste locuri, oameni și lucruri frumoase și căutăm frumosul acesta în altă parte. Iată că pandemia ne face să deschidem ochii către noi destinații care sunt, de fapt, și erau foarte aproape de noi și poate nici nu necesită bugete atât de mari pentru a călători foarte departe, dar de care poți să te bucuri aici - de un lan de levănțică, de un lac de acumulare la Costești-Stânca, de Duruitoarea Veche, de Lacul cu nuferi de la Beleu din sud, de o vinărie care poate să-ți pună la dispoziție un vin foarte bun la nivelul celor din Toscana din Italia ș.a.m.d. Deci, noi putem avea aceleași experiențe aici, la noi acasă, punând în valoare ceea ce avem și dând un credit de încredere acelor mici prestatori de servicii care încearcă totuși să pună Republica Moldova pe harta turistică a lumii.”

Europa Liberă: Recent, parlamentul a adoptat schimbări la legea cu privire la patenta de întreprinzător, inclusiv schimbări ce vizează ghizii turistici. Ați putea să ne oferiți detalii despre aceste modificări și în ce măsură sperați să dea un imbold turismului local?

Natalia Țurcanu: „La acest proiect de lege am venit în suportul atât al Ministerului Economiei și Infrastructurii, cei care au venit cu acest proiect în parlament și am avut suportul strategic al Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, UK Aid și Guvernul Suediei. Aceste modificări, de fapt, vizează, într-adevăr, cum ați menționat, patenta de întreprinzător pentru mai multe categorii de prestatori de servicii turistice, inclusiv ghizii de turism, casele rurale. Bunăoară, un proprietar al unei case rurale ar putea să activeze în bază de patentă pentru a întâmpina oaspeții și a presta niște servicii turiștilor, dar și prestatorilor de servicii de agrement, precum cei care fac ateliere gastronomice sau activități artistice și sportive în cadrul programelor turistice.”

Europa Liberă: Dar cum era până acum?

Natalia Țurcanu: „Până acum, ei erau angajați de agențiile de turism cu contracte individuale de muncă, cu o încărcare financiară pentru agențiile de turism și în final pentru turistul străin sau pentru turistul local, ceea ce creștea și costul pachetului de servicii turistice. Acum foarte mult sperăm că acest lucru va permite, în primul rând, flexibilitatea acestor actori din industria turismului, dar totodată va ușura și activitatea agențiilor de turism și vom avea și prețuri mai competitive pe piață. Prin aceste modificări care au fost făcute s-au exclus mai multe obligativități ce țin de modelul contractului turistic, voucherul turistic, perfectarea asigurărilor de călătorie doar prin intermediul agențiilor de turism – toate acestea au fost excluse la acest moment, nu mai este necesar ca un angajat din domeniul turismului neapărat să dețină o diplomă sau certificat de perfecționare profesională și să facă anumite studii, deoarece înțelegem că este o industrie foarte activă și flexibilă și multe lucruri se schimbă pe parcurs, iar noi le punem anumite limitări și reglementări care ne fac să nu ne dezvoltăm. S-a extins și s-a evidențiat o nouă noțiune cu uz mai larg a pachetului de servicii turistice, care mai include ca și categorie și pachetul de servicii excursioniste, iar conform Codului Fiscal, art. 103, acestea vor fi scutite de TVA și asta va impulsiona un pic dezvoltarea turismului intern din Republica Moldova, deoarece efectuarea excursiilor până acum era un pachet de servicii pentru care se plătea adițional și TVA-ul, iar la momentul de față urmează deja să fie scutite aceste servicii excursioniste.”

Europa Liberă: Asociația pe care o reprezentați a elaborat un ghid de recomandări de protocoale sanitare pentru pensiuni și hoteluri. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu proprietarii de restaurante și aceștia spuneau că este imposibil practic să urmeze cerințele post-epidemie. Care-i starea de lucruri în domeniul hotelier?

Natalia Țurcanu: „Noi din start am elaborat un ghid pentru domeniul hotelier împreună cu consultanții din Italia, ulterior am solicitat avizarea și coordonarea unui ghid cu recomandări de protocoale sanitare pentru mai multe domenii de activitate din industria turismului, inclusiv cel hotelier, dar și, de exemplu, activitatea ghizilor, activitatea companiilor de transport, activitatea altor prestatori de servicii de agrement. Sigur că este un ghid cu recomandări, totodată înțelegem că da, într-adevăr, sunt foarte multe condiții de respectat și sunt necesare foarte multe investiții pentru a relansa activitatea, dar înțelegem că pe primul loc pentru un turist sau pentru un client pentru oricare activitate din domeniul turismului, și nu doar turismului, va fi siguranța lui, siguranța angajaților și să i se pună la dispoziție un serviciu care este în conformitate cu noile reguli. De asta, ghidul este cu recomandări și nicidecum cu reglementări. Noi am încercat să dăm detaliat la maximum industriei informația despre cum ar trebui să fie aranjată o recepție sau cum ar trebui să fie depozitate anumite lucruri, deci foarte multe detalii care să ajute în final prestatorii de servicii turistice, hotelierii, inclusiv restaurantele să poată să-și reînceapă activitatea, dar nu sunt niște reguli obligatorii, mai degrabă vin să ajute acești prestatori să poată să ofere un grad înalt de siguranță pentru clienții lor, dar și pentru angajați. Vom pune la dispoziția vinăriilor, pensiunilor, acelor mici prestatori de servicii un set de materiale vizuale care să le vină în ajutor și să poată să le lipească în zonele publice de pe teritoriul afacerilor lor pentru a preveni și a aduce siguranță clienților. Sigur că acești oameni trebuie să facă investiții foarte mari în ceea ce ține de procurarea măștilor, dezinfectanților și să țină cont de anumite reguli de igienă strict impuse prin hotărâri. ”

Europa Liberă: Turiștii ar trebui să se aștepte la o majorare de prețuri din cauza acestor costuri suplimentare?

Natalia Țurcanu: „Știu că unele localuri, bunăoară, restaurante solicită, așa cum se solicită și în magazine, intrarea obligatorie cu masca proprie și cu mănuși, dar dezinfectantul sigur că este pus la dispoziție. Deocamdată nu am sesizat majorări de prețuri din partea pensiunilor, vinăriilor sau restaurantelor, dar consider că ar fi corect să fie incluse și aceste costuri, pentru că este foarte dificil pentru ei la această etapă să facă față tuturor acestor condiții noi impuse și cred că merită susținerea noastră, a clienților, a celor care vrem să mergem și să ne odihnim la o pensiune, să-i înțelegem, să fim mai toleranți și, în același timp, să înțelegem că faptul că plătim un ban în plus îi va ajuta pe ei, ca să putem reveni și anul viitor cu prietenii noștri, cu cei din străinătate să vizităm aceste locații, pentru că altfel nu știu cum ei vor rezista.”