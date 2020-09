Fondurile europene si proiectele sprijinite financiar de partenerii occidentali modernizează comunitățile locale, dar nu sunt de neglijat nici contribuțiile celor din diaspora, susține într-un interviu cu Europa Liberă, primarul satului Lozova din raionul Strășeni, Lilian Botnaru.

Europa Liberă: Sunteți unul dintre cei care au revenit de peste hotare, ați muncit și Dvs. în străinătate. Cât de convingător este pentru cei care își câștigă bucata de pâine în afara Republicii Moldova să se întoarcă acasă? Pentru că, deocamdată, puțini se grăbesc, mulți vorbesc că au venit, au făcut tentativă să investească o parte din capitalul acumulat, afacerea a eșuat, i-a demotivat și au ales din nou să se întoarcă acolo de unde au venit.

Lilian Botnaru: „Eu am fost plecat în 2000-2006, când toată lumea se gândea să se întoarcă cât mai repede acasă. Unul dintre aceștia eram și eu. Când m-am dus peste hotare, m-am gândit că o să stau maximum 2-3 ani și o să revin acasă, o să încerc să fac o afacere, dar lucrul acesta s-a întâmplat aproape peste 6 ani, însă în toată perioada aceasta am avut legătură cu Lozova. În 2003 am procurat niște imobile aici și terenuri, în 2005 am revenit parțial acasă și am deschis întreprinderea, am început a lucra din 2006. După 2006, 2010, 2013, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în țară, cei plecați deja nu mai au nicio încredere în guvernarea sau în țara noastră. Dar țara noastră este o țară frumoasă, eu îmi iubesc Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și credeți că acel milion plecat nu-și iubește Republica Moldova?

Lilian Botnaru: „Trebuie nu numai s-o iubim în vorbe, trebuie s-o demonstrăm și în fapte, fiindcă toți cei care am rămas aici, chiar dacă suntem mai puțini decât am fost cu 10, 15 ani în urmă, eu tot timpul mi-am spus înainte de a pleca că, dacă mă duc și o să pot să mă întorc acasă, să-mi cumpăr sau să-mi construiesc o casă, să am o familie și să am un loc de muncă, deja e suficient.

Trebuie să ne gândim mai mult ce să facem în țară decât cum să trăim peste hotare.

Banii sunt importanți și ei, avem necesitate de a avea bani ca să trăim mai frumos, dar majoritatea din cei care sunt astăzi în Moldova cred că cumva-cumva se descurcă, mai ales că fiecare dintr-înșii pleacă pentru câteva luni peste hotare, fac acolo niște bani și se întorc lângă familie, și se descurcă în viață. Avem posibilitate o dată la 3 luni să mergem la lucru peste hotare temporar, după care să revenim și cred că trebuie să ne gândim mai mult ce să facem în țară decât cum să trăim peste hotare ori cum să plecăm din țara noastră.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, situația arată că numărul doritorilor să plece prevalează asupra numărului celor care ar vrea să revină în Republica Moldova?

Lilian Botnaru: „Este adevărat și asta, dar eu mă uit după localitatea noastră că în ultimii ani, chiar dacă unii au plecat, alții se întorc în localitate. Totodată, în localitatea noastră vin și străini din alte părți, n-au nicio legătură cu Lozova, își cumpără case aici, construiesc, repară și s-au mutat cu traiul mulți aici, fiindcă suntem aproape de Chișinău.”

Europa Liberă: De ce credeți că atât de puțini sunt dornici să revină acasă din cei plecați?

Lilian Botnaru: „Eu când am lucrat peste hotare, îmi plăteam gazda și nu erau alte facilități pentru migranți, deja la o mare parte din moldovenii noștri plecați li s-au creat și alte posibilități. Ei pot să-și procure case în rate, să le plătească în 20-30 de ani și dacă au casa lor mare cumpărată acolo, normal că și-au luat și familia peste hotare. Copiii încep să meargă la grădiniță ori la școală, ulterior merg la studii superioare și astfel cei plecați și mai mult se leagă de țara care i-a adăpostit, plus că mulți se căsătoresc în țara în care trăiesc, deja se prind mai tare de țara respectivă. Și aici mă refer la cei care au plecat peste Ocean, în Canada și Statele Unite ale Americii. Acolo au plecat tineri selecți, cu studii superioare, au plecat împreună cu familiile și se află la o distanță destul de mare dintre Republica Moldova și Canada sau Statele Unite. Ei vin, poate, o dată la câțiva ani și vin acasă atât cât mai au rădăcini, cât mai sunt părinții în viață.”

Europa Liberă: Și despre viitorul satului și statului ce ne puteți spune? Iată, în următorii 10 ani, cum vedeți Dvs. Lozova și Republica Moldova?

Lilian Botnaru: „Sunt optimist. Eu cred în republica noastră, cred în oamenii locului și cred că noi putem să facem o schimbare, dacă o să ne dorim acest lucru. Dar atâta timp cât o să arătăm cu degetul că acela nu face ceea ce trebuie, celălalt n-a făcut, celălalt s-a dus, celălalt nu vine este destul de greu, însă avem asistență din partea donatorilor și statelor membre UE, și Statelor Unite, și altor țări care sunt alături de Republica Moldova, de oamenii din Republica Moldova, ne ajută nu prin vorbe, dar prin fapte, prin proiectele la care putem aplica pentru a dezvolta și a îmbunătăți modul nostru de viață.”

Europa Liberă: Dar din Est, ce ajutoare vin din Federația Rusă, pentru că societatea rămâne a fi polarizată, unii cred că viitorul Republicii Moldova ar fi mai bun dacă se apropie de Est, alții consideră că doar Vestul este colacul de salvare? Ce suport vine din Federația Rusă?

Lilian Botnaru: „Am fost deschis și în continuare sunt deschis să colaborez cu toți care doresc să facă lucrul acesta cu noi. Noi avem acorduri de colaborare în România, 6 la număr, avem în Polonia, în Portugalia am încercat, este ceva inițiat, în Grecia la fel avem, avem și ceva inițiat în Ucraina. Nu pot să spun de Rusia nici de bine, nici de rău, dar ceea ce s-a demonstrat în ultimii ani cu toate blocajele pe care ni le fac pe domeniul agriculturii, că nu putem duce nici vinurile noastre în Rusia și nici producția agricolă și nici altfel de producție, doar suntem parteneri de a cumpăra gaz de două ori mai scump decât se livrează în țările UE ori alte servicii pe care le fac rușii, să spunem așa, pentru „fratele mai mic” din Republica Moldova, totul este mai scump pentru noi. Cel puțin nu am implementat vreun proiect cu susținere financiară din partea Rusiei, cu toate că sunt de foarte mulți ani în Republica Moldova, cred că nici nu s-au dus de aici niciodată, alți parteneri de-ai noștri au reușit să facă de sute, mii de ori mai multe lucruri și fapte bune pentru Republica Moldova și pentru oamenii din această țară decât Federația Rusă.

Federația Rusă doar cunoaștem ce a reușit să facă, a reușit să ne rupă o bucată de țară din Basarabia ori din Republica Moldova, acum se concentrează pe regiuni și avem regiunea găgăuză finanțată masiv și susținută atât de ruși, cât și de Turcia, chiar dacă și România susține aceste regiuni, autonomii, vedem în urma rezultatelor alegerilor atât parlamentare, cât și prezidențiale că orientarea regiunilor noastre, să spunem așa, autonomiilor este practic 90 la sută spre Rusia, pentru că este dominată politic de către Federația Rusă. Este o dovadă clară pe care ne-o demonstrează rușii că au interes doar la nivel de teritoriu, ca să mențină ceva aici, un fel de câmp de luptă pentru apărarea lor, nu mai mult decât atât și poate oamenii noștri, populația din Republica Moldova vreodată au să conștientizeze că, de fapt, prietenii noștri sunt alții, dar nu cei din Federația Rusă.

Majoritatea celor plecați se află în țările europene și altele decât aleg să meargă în Est, au văzut nivelul de viață din Europa și din alte state, inclusiv din America, Statele Unite și cred că acolo ni-i locul nostru, acolo trebuie să ne orientăm, iar lucrul acesta se poate întâmpla mai rapid doar prin Unirea Republicii Moldova cu Patria-mamă, cu România. Suntem aceeași țară, am fost și suntem aceiași oameni vorbitori de limbă română, avem aceleași tradiții; Lozova a fost atestată documentar în 1420, pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun.”

Europa Liberă: Câte investiții ați atras în sat?

Lilian Botnaru: „Nu am calculat exact câte, dar cred că am reușit să atragem peste 40 de milioane de lei pe durata a 5 ani. În toate proiectele care vin și prin intermediul instituțiilor centrale, aici mă refer la programul „Drumuri bune-1”, „Drumuri bune-2”, „Drumuri bune-3”, în apă-canalizare avem 7 milioane de lei atrase din totalul de 32; Centrul regional de afaceri care costă peste 30 de milioane avem deja finanțate 15 milioane de lei și până la sfârșitul anului o să investească suma restantă pe care am câștigat-o de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru încă 4 milioane 300 de mii.

La fel primăria urmează să contracteze un credit pentru a asigura contribuția la realizarea acestui proiect de 3 milioane și jumătate, am atras bani de la polonezi, de la elvețieni, de la americani. Acum avem un proiect în implementare, Programul „Comunitatea mea”, finanțat de IREX, la fel o să facem lucrări de reparație la blocul primar al liceului, reparația acoperișului și termoizolarea pereților și multe alte proiecte. Cu IFAD, de exemplu, iarăși am câștigat un drum și l-am realizat împreună cu agenții economici, contribuția de 15% a venit din partea Grupului-client, agenți economici care au contribuit cu circa 500 mii de lei. Ne-am străduit să conlucrăm cu toți actorii locali, inclusiv cu actorii de la nivel central și Consiliul raional, i-am implicat pe toți, pentru că am venit cu un program clar despre ceea ce vrem să facem, de exemplu, cum a fost instituirea și construcția Postului de pompieri din Lozova, care acoperă pe moment 5 sate și 3 primării din preajmă, primăriile vecine. Aici am reușit să pornim lucrul cu bani din bugetul local, știind din start că avem doar 50 la sută acoperirea lucrărilor, am mers mai departe la guvern și ne-au fost alocate 300 de mii de lei și pe urmă Consiliul raional ne-a ajutat cu 100 de mii de lei, inclusiv am atras și un proiect finanțat de Grupul de acțiune locală, iar banii veniți de la polonezi, încă 100 de mii de lei și astfel am reușit să construim postul de pompieri.

Și au mai fost dotări de la o asociație obștească „Eco Contact”, practic am avut vreo 6 actori importanți care au fost atrași în tot acest proces și noi am reușit timp de 1 an de zile să creăm postul și să fie funcțional deja al doilea an consecutiv.”

Europa Liberă: Mulți primari spun că, dacă culoarea politică nu coincide la nivel local, atunci este mai greu să bați la ușa celor care reprezintă puterea centrală. Pentru Dvs. contează apartenența politică?

Lilian Botnaru: „Da, aici e o întrebare destul de interesantă, dar, indiferent de culoarea politică și indiferent de faptul că toți acești ani am fost în opoziție față de puterea centrală, căci din 2015 partidul pe care îl reprezint nu mai este nici la guvernare și mai trist e că nici în parlament nu mai are reprezentanți.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți PLDM-ist?

Lilian Botnaru: „În Partidul Liberal Democrat, da. Și nici în parlament nu mai suntem reprezentați deja din 2019 de niciun deputat, dar asta nu ne-a încurcat să credem în ceea ce suntem noi și am mers înainte, am reușit să conving puterea centrală și executivul raional și am reușit să aplicăm la toate proiectele din partea donatorilor externi, dar pe donatorii externi e clar că nu-i interesează de unde venim noi. E important că noi „cumpărăm bilete la loterie”, cum spun eu de fiecare dată, scriem proiecte și le scriem bine, ne reușește să convingem donatorii noștri și în așa fel am reușit să realizăm mai multe lucruri.”