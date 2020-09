„Dacă nu va fi regulă și nu s-a alege un președinte onest, o să rămână satele numai cu azilurile de bătrâni”

Ultimul scrutin prezidențial s-a desfășurat în toamna anului 2016, când a fost ales Igor Dodon, candidat al Partidului Socialiștilor. Adversarul său în turul doi a fost Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate. Igor Dodon a fost învestit în funcție pe 23 decembrie 2016 și mandatul său de șef al statului expiră la finele anului. Ce președinte doresc alegătorii pentru Republica Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Locuitorii din Baraboi, Dondușeni, au încercat să alcătuiască portretul ideal al următorului șef de stat așa cum rezultă din ofurile cetățenilor exprimate cu diferite ocazii. Odată câștigate alegerile, după îndelungi discuții cu locuitorii din toate zonele Moldovei, după ce a adunat doleanțele tuturora, președintele ar trebui să meargă la București și la Kiev, pentru că țara este din nou la răscruce. Statul greu depășește handicapul corupției, al minciunii, al prefăcătoriei și al cinismului, iar nivelul de trai, de educație și sănătate al poporului este jos de tot. Iată opiniile alegătorilor despre miza scrutinului din 1 noiembrie.

Partea societății care este cea mai înaintată și ar putea să facă alegerea nu este acasă

– „Vom avea niște alegeri cu o luptă mare și nu știu de ce am impresia că vor fi foarte murdare. Deja știu câteva candidaturi care așa sunt ei, au fost mizerabili în activități, în campaniile de până acum, așa vor și fi în continuare, nu ne așteaptă nimic bun. Populația văd că e foarte divizată și populația nu e divizată de la sine, dar au avut grijă să o divizeze. Mulți nu-și dau seama încă care ar fi cea mai corectă alegere, alții vor vota pentru 50 de lei sau pentru altceva, acolo în kuliok, cum acum se obișnuiește să se spună, iar partea societății care este cea mai înaintată și ar putea să facă alegerea nu este acasă. În diasporă nu știu dacă se vor deschide în măsura în care e nevoie secții de votare, așa că nu văd nimic bun. Eu sunt de orientare dreaptă, îmi iubesc patria, îmi iubesc localitatea, iubesc oamenii, neamul, limba și istoria, și toate celelalte. Și toți cei care vor candida, că de-acum aproape se știe care vor candida, nu știu de ce nu se pătrund de înțelegerea că trebuie totuși să se unească. Ei toți îs buni, dar îs divizați și ar trebui să se unească, să se determine singuri care ar putea să câștige și să ne mobilizeze pe noi, că populația ar merge, în modul acesta poate ar merge după ei, pentru că am ajuns în sărăcie mare și sărăcia asta vine tot de la conducere și de la activitățile lor.”

Europa Liberă: Ce vreți Dvs. să facă șeful statului, cel care va ajunge la cârma Republicii Moldova?

– „Întâi și întâi, eu vreau ca șeful statului să-și cunoască atribuțiile și atât, să nu încalce Constituția. Președinția e președinție, are anumite atribuții, duce politica externă, împarte medalii, e comandatul suprem al forțelor armate și nicidecum nu are o atribuție legată de executiv.”

Europa Liberă: Și atunci, de ce se avântă atât de mulți candidați în această horă, de ce e lupta asta acerbă pentru a obține acest fotoliu prezidențial?

– „Din orgoliu, anume pentru faptul ca să-și poată spune: am ajuns și președinte și atât, pentru că această funcție, dacă ne uităm mai atent și ne uităm mai bine, ea nouă nici nu ne trebuie, pentru că ea generează numai neînțelegeri în societate și o groază de bani se cheltuiesc.”

Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Baraboi, Dondușeni, și întrebăm localnicii despre miza alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Cum ați vrea să fie președintele țării?

– „Aș vrea să fie un om bun, un om care să aibă grijă de popor, de societatea noastră, că trăim greu. Eu am lucrat la tutun și am o pensie de 1200 de lei.”

Europa Liberă: Și încă ce ar mai trebui să facă președintele în Republica Moldova?

– „Să aibă grijă de bătrâni, de grădinițe, de școală, să facă drumuri, iaca, noi cu ce drumuri trăim.”

Europa Liberă: Dar aceste preocupări trebuie să fie ale guvernului, ale parlamentului.

– „Apoi da, dacă este de sus oleacă de pornire, cred că și în sat s-ar porni.”

Europa Liberă: Dvs. vreți un președinte de acesta care să bată cu pumnul în masă, care să decidă el totul?

– „Ei, nu tot, că ne-om teme să ne ducem. Să fie așa, domol, să înțeleagă lumea, să vorbească cu lumea frumos.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?

– „Numaidecât!”

Europa Liberă: Aveți un candidat pentru care să vă dați votul?

– „Încă nu știu care.”

Europa Liberă: Dvs. o să votați omul, promisiunea? Ce o să votați?

– „O să votez un om așa ca să avem nădejde într-însul, să fie un om de nădejde, poporul moldovenesc muncește și cred că să aibă grijă de lume. Să nu ne fure, să nu ne amăgească, să fie cu lumea, alături de lume.”

Europa Liberă: Și Moldova pe ce drum să meargă?

– „Pe drumul Europei.”

Europa Liberă: Dar cu Rusia cum trebuie să fie relația?

Vremea a venit așa și ne face pe toți răutăcioși

– „Tot să aibă prietenie cu toate țările, trebuie să fim prieteni cu toți, să nu fim dușmani, că dușmănia trecea în ură și nu-i chiar frumos când ne urâm unul pe altul. Acum deja nu mai trăiesc nici copiii cu părinții, nici frații. Cred că vremea a venit așa și ne face pe toți răutăcioși.”

Europa Liberă: Și cum vedeți Moldova peste patru ani?

– „Dacă o să fie un conducător bun, cred că se va schimba ceva, dar dacă va fi tot așa, cred că așa o să mergem înainte. Cum îi vremea de azi.”

Europa Liberă: Conducătorul cel bun e ales de cetățeni.

– „Apoi da, dar nu toți cetățenii socot și urmăresc toate ajunsurile și neajunsurile. O să vedem ce o să alegem, nu să alegem la întâmplare așa chiar, că toți promit, dar nimeni nu face.”

Europa Liberă: Ce valoare are promisiunea?

– „Are o valoare promisiunea, numai că nu se îndeplinește.”

Europa Liberă: Ce valoare are votul cetățeanului?

– „Votul cred că e prețios pentru orișicine ar vrea un vot să câștige, să fie președinte.”

Europa Liberă: Valentina Ursu a făcut un popas aici, la Baraboi, Dondușeni, și întrebăm sătenii despre miza alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Ce așteptări aveți?

– „Nu-i încredere în nimeni acum, că așa-i conducerea.”

Europa Liberă: Dar o să mergeți să votați?

– „Posibil că o să mă duc.”

Europa Liberă: Cum ar trebui să fie acel politician care-și dorește funcția asta de președinte?

– „Să fie pentru țărani, să facă ceva pentru țară, pentru moldoveni, dar așa nu o să facă nimic, toți promit, dar niciunul nu face, se îmbogățesc ei, iaca ce fac.”

Europa Liberă: Dar ce preț are votul cetățeanului? Ce valoarea are votul cetățeanului?

– „Nu prea are valoare...”

Europa Liberă: Pe ce drum vreți să meargă Moldova?

– „Pe un drum mai drept, care ar fi, dar drept să fie, dar așa e tot „na levo” (aiurea). Să fie pentru oameni, să construiască ceva, să facă locuri de muncă și să dea, dar așa… Iaca, în satul Baraboi jumătate nu-s, se duc toți peste hotare, la oraș, n-au de lucru nimic în sat. Ce să facă tineretul?”

Europa Liberă: Dar dacă ar fi locuri de muncă, ce salariu ar trebui să primească un sătean, ca să zică că e mulțumit și că viața lui e decentă?

– „Cel puțin patru-cinci mii.”

Europa Liberă: Dacă nu sunt locuri de muncă, cum vă descurcați? Dvs. ce faceți?

– „Țin animale, vaci, duc laptele și nu mănânc, dar duc la stat, iaca trebuie să plătesc comunalele, apa plătim, toate celea plătim și, dacă nu voi ținea un animal, n-am cu ce plăti.”

Europa Liberă: Câte vaci aveți?

– „Șapte.”

Europa Liberă: Și e o salvare, e colac de salvare?

– „Da, asta, altceva...”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. președintele Republicii Moldova, ce ați face?

– „Dar nu dovedește poate nici el, că ceilalți îi pun bețe în roate.”

Europa Liberă: Aceilalți, cine?

– „Aceilalți îs deputații, parlamentul.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Sănătate și ar trebui să trăim într-un stat normal, dar așa nu o să fie degrabă treaba asta.”

Europa Liberă: Sunteți pesimist?

– „Da...”

Europa Liberă: Și optimismul unde e?

– „La fundul mării.”

Europa Liberă: Și dacă e la fundul mării, cine-l mai găsește?

– „Parlamentarii.”

Europa Liberă: Valentina Ursu…

– „Eu vă cunosc.”

Europa Liberă a făcut un popas aici, la Baraboi, Dondușeni, și întrebăm sătenii ce miză au alegerile din 1 noiembrie. Veți merge să participați la alegerile prezidențiale?

– „Dacă n-oi muri, că din noiembrie am 84 de ani.”

Europa Liberă: Sănătate multă!

– „Mulțumim! Dacă n-oi muri, m-oi duce.”

Europa Liberă: Cine merită să fie șeful statului?

– „Dumnezeu știe, eu nu pot să-l aleg.”

Europa Liberă: Cum să fie omul cela?

– „Tare trebuie să fie bun, să fie cu fața la norod, dar eu am lucrat, dna Valentina, 41 de ani doiarkă (mulgătoare)...”

Europa Liberă: Ce pensie aveți acum, dacă ați fost mulgătoare atâția ani?

– „De-abia acum am 2000, cu tot cu ajutor.”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu 2000 de lei?

– „Cum pot...”

Europa Liberă: Cum le împărțiți?

– „Pe leacuri mai mult. Am o fată, e în Germania, am băiat și e la Soci, și Dumnezeu e cu mine.”

Europa Liberă: Pe ce drum vreți să meargă Republica Moldova în continuare?

– „Pe calea cea dreaptă.”

Europa Liberă: Care e calea cea dreaptă?

– „Dar eu știu, dna Valentina, care-i calea acum cea dreaptă?”

Europa Liberă: Dar la vot o să mergeți?

– „La vot o să mă duc, o să mă duc, dna Valentina.”

Europa Liberă: Dar n-ați spus pe ce drum vreți să meargă Moldova.

– „Eu vreau pe calea cea dreaptă, dar cum o vor face, poate-i Estul, poate-i Vestul.”

Europa Liberă: Dacă ați avea ocazia să discutați cu viitorul președinte, ce i-ați spune?

– „Nu ajung bani, corupția e mare, amăgeală, minciună...”

Europa Liberă a făcut un popas aici, la Baraboi, Dondușeni, și întrebăm cetățenii ce așteptări au de la alegerile prezidențiale.

– „Noi așteptăm să fie bine, pace, să fie oameni onești, adevărați, nu corupți și să luăm pildă de la ei, căci, cum se spune în popor, peștele de la cap se strică. Și noi așteptăm într-adevăr un viitor frumos și la noi în Moldova, că oamenii îs muncitori, vor să trăiască în bine și să nu se ducă copiii în alte părți.”

Europa Liberă: Totuși văd că satul e depopulat.

– „Dacă nu va fi regulă și nu s-a alege un președinte onest, o să rămână satele numai cu azilurile de bătrâni și trebuie să caute cineva și de ei, și nu știu cine va căuta de ei. Rămânem fără Moldova, fără oameni, iaca asta e.”

Europa Liberă: Politicianul acesta care-și dorește mandatul de președinte, el trebuie să aibă și apartenență politică după ce ajunge în fotoliul prezidențial?

– „Nu, el trebuie să fie apolitic, el trebuie să țină cu toți, să lupte nu numai pentru partid, a ajuns la putere – el trebuie să fie un om cu toți împreună și să aducem oamenii acasă, și o să fie o Moldovă prosperă, frumoasă, cum era înainte pomenită Moldova, strugure de poamă.”

Europa Liberă: Dar societatea este dezbinată, ar trebui să fie identificată o idee care ar putea să consolideze o societate atât de scindată. Care ar fi această idee națională?

– „Să fim mai buni, să ne ascultăm unul pe altul. Ca să alegem grâul de neghină, trebuie cineva așa să ne susțină, că oamenii câteodată ar vota, dar de frică, sunt alții și de frică votează.”

Europa Liberă: Ce înseamnă să trăiești cu frică?

– „Trăiești cu frică, fiindcă pierzi locul de lucru, ai un business, ți se pun în capul tău și acolo-i pus capăt - una, dar încă, vă spun, oamenii de la țară care au lucrat 40 de ani și au o pensie de la 900, dacă au peste 1000, apoi, Doamne ferește, vin controale și caută, dar acei de la birjă care nu au dat o copeică la stat, ei primesc și două, și trei mii de lei. Îi dreptate asta?”

Europa Liberă: Mai sunt oameni care pot să-și vândă votul, să fie ademeniți cu o pomană electorală?

– „Sunt! Sunt și e păcat, și-mi pare rău că oamenii pentru 200 de lei ori pentru un pachet își vând demnitatea de om. Nu știu unde să găsim dreptatea asta, cine să lupte, că parcă luptăm și fără victorie, dar aș dori o victorie adevărată.”

Valentina Ursu, astăzi am făcut un popas aici, la Baraboi, Dondușeni, localitate din nordul Republicii Moldova, în preajma unui scrutin prezidențial. Ce miză au aceste alegeri? Ce așteptați Dvs. de la aceste alegeri prezidențiale?

– „Aștept o viață mai bună, aștept schimbări spre bine, aștept copiii noștri să revină în țară. Foarte mulți sunt plecați, am elevi pe care părinții vor să-i ia și să plece peste hotare împreună, deoarece nu văd un viitor frumos la noi în țară. Și-mi pare foarte rău, că suntem o țară cu oameni harnici, suntem o țară primitoare. Chiar și Baraboiul nostru, suntem un sat cu nume de floare, dar floarea noastră prinde a se ofili.”

Europa Liberă: Cine poartă vina?

– „Guvernarea.”

Europa Liberă: Dar guvernarea-i aleasă de cetățeni?

– „El nu-i președintele meu.”

Europa Liberă: Ce poate face un șef de stat unde forma de guvernare este parlamentară?

– „Da, eu pot să vă spun. El este capul, dar parlamentul e gâtul, și totuși, cum gândește capul. Eu socot că multe lucruri a greșit dl Dodon, chiar și cu COVID-ul. Vecina a căzut, și-a fracturat mâna, am fost la dânsa aseară și, mă rog, am alinat-o cu ce am putut. Și ea îmi spune: Știi, am fost la Edineț și am auzit că au să ne dea 700 de lei înainte de alegeri, să-l alegem pe Dodon. Dar eu îi zic: Eu nu pot să-ți spun pe cine mata să alegi, asta-i alegerea sufletului matale, gândește-te bine – îți place așa cum am trăit până acum? – Apoi să știi că nu-mi place. – Alegerea rămâne după matale.”

Europa Liberă: Va fi un vot geopolitic?

– „Mulți cred că va reveni timpul când pâinea va costa 16 copeici, dar trenul acela a plecat și vreau să spun un singur lucru: pe unde a călcat ciubota rusului, a curs sânge și mâinile li-s murdare de sânge. Eu cred într-o Moldovă prosperă, ca țara mea să înflorească și dacă nu voi reuși eu să văd lucruri frumoase, poate vor reuși copiii copiilor mei, dar poate chiar și eu voi vedea.”

Europa Liberă: Ce pași trebuie să facă cel care câștigă următorul mandat de președinte?

– „În primul și-n primul rând să facă ordine în justiție, să scăpăm de corupție, să trăim bine cu vecinii, să nu fim în codul roșu, ca toți să fugă de noi, și să avem o viață mai bună. Trebuie să ne unească, nu să vină la putere și să ne dezbine așa, „de stânga” și „de dreapta”. Trebuie să fim toți și să mergem înainte spre o Moldovă frumoasă, să fie neapărat un președinte al tuturor.”

Europa Liberă: Politicianul acesta trebuie să aibă apartenență politică sau nu?

– „După ce câștigă mandatul, să fie independent.

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Baraboi, raionul Dondușeni, în nordul Republicii Moldova în ajunul unui scrutin prezidențial. Ce miză au aceste alegeri din 1 noiembrie?

– „Simplii cetățeni, inclusiv noi, baraboienii, mizează foarte mult pe o schimbare, o schimbare spre bine, fiindcă-i de ajuns, atâția ani de independență și practic nu se vede lumina din fundul tunelului, cum s-ar spune.”

Europa Liberă: Un singur om poate schimba multe?

– „Un singur om poate face foarte multe lucruri, fiindcă de dânsul depinde și dezvoltarea Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Forma de guvernare în Republica Moldova rămâne a fi cea parlamentară. Ce poate să facă șeful statului?

– „Șeful statului are anumite prerogative, dar una dintre cele mai importante prerogative este de a uni societatea. Un președinte de țară ar fi foarte bine să aibă o conlucrare și cu partidele politice, anume în evidențierea unei idei naționale, ca prin ideea aceasta națională să dezvoltăm țara noastră, fiindcă avem o țară mică, cu oameni gospodari, cu oameni harnici, care doresc să trăiască bine, doresc să muncească la ei acasă, dar să nu plece peste hotare. Și iată, anume un președinte de țară pe care îl doare după cetățenii săi ar putea să facă tot posibilul ca Republica Moldova să se dezvolte într-o societate normală. Da, avem o țară parlamentară, dar, după cum se spune în popor, trebuie să avem un tată, un tată care trebuie să strângă copiii în jurul lui, ca să poată să îi îndrume pe calea cea dreaptă. Dar trebuie să fie, în primul rând, o persoană cinstită, să nu fie șantajată, să nu fie coruptă, să nu fie influențată de anumite forțe politice.”

Europa Liberă: Și pe ce cale vreți să ducă următorul președinte Republica Moldova?

– „Pe calea integrării europene, fiindcă noi și așa, din punct de vedere geografic, suntem în Europa și nu putem să fim în afara ei.”

Europa Liberă: Și relația cu Rusia?

– „Noi cu toți trebuie să avem niște relații normale, relații economice și, în primul și-n primul rând, relațiile respective trebuie să fie cu vecinii noștri, fiindcă pe parcursul anilor, dacă să luăm, îs patru ani de zile, să nu ai tu posibilitate un președinte de țară să te întâlnești cu un președinte de țară vecin, să nu te duci în vizită oficială la vecinii tăi – atunci despre ce vorbim noi? Da, actualul președinte preferă mai mult relațiile cu Rusia, nimeni nu spune că noi trebuie să întrerupem relațiile cu Rusia, dar trebuie să fie niște relații bazate pe principii reciproc avantajoase și să ne aducă beneficii atât țării în întregime, cât și locuitorilor republicii noastre.”

Europa Liberă, Valentina Ursu, astăzi în ospeție aici, la Baraboi, Dondușeni, și întrebăm localnicii despre miza alegerilor din 1 noiembrie. Ce vor decide alegerile prezidențiale? Ce așteptări aveți de la acest scrutin?

– „În primul rând, am dorința să fie niște alegeri cinstite, să nu fie fraudate, să nu fie pomeni electorale, să nu fie oamenii impuși să voteze un anumit partid, să nu voteze de frică.”

Europa Liberă: Dar mai există frică în societate?

– „Există, există! Mulți oameni votează de frică. De frica conducătorilor pe care îi au, de frica directorilor pe care îi au; da, se tem și votează de frică.”

Europa Liberă: Și mai sunt și oameni care așteaptă pomeni electorale?

– „Sunt foarte mulți, sărăcia îi ademenește.”

Europa Liberă: Atât îi de mare gradul acesta de sărăcie, că cetățeanul își vinde votul?

– „Da, mulți își vând votul, mai ales pensionarii, fiindcă au o pensie mică și ei sunt bucuroși de acei 200 de lei pe care li-i dau, de o pâinică-două.”

Europa Liberă: Dvs., dacă ar veni vreun politician și v-ar propune o sumă bănească, o pungă electorală, ați accepta?

– „Nu accept și nu mă vând, întotdeauna am avut demnitate.”

Europa Liberă: Dar multă lume mai trăiește cu umilință?

– „Da, mai ales la sate.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă să trăiești cu demnitate?

– „Să nu fii cumpărat cu orez și cu zahăr, cu cuvinte frumoase, cu posturi de lucru.”

Europa Liberă: Este un exces de politizare în societate?

– „Da, da, este.”

Europa Liberă: Dacă ar fi în retrospectivă să analizați cum au fost mandatele președinților pe care i-a avut Republica Moldova până astăzi, despre cine vă amintiți, în primul rând?

– „De Mircea Snegur. Avea valori naționale mai puternice și ne-a inspirat și nouă valoarea aceasta.”

Europa Liberă: Dar ceilalți președinți cum au fost, cum și-au dus mandatul?

– „Înainte de votare, spuneau că o să intrăm în Europa, că o să trăim mai bine, o să avem o viață mai decentă, dar până la urmă nu s-au văzut rezultate.”

Europa Liberă: Dar în anul acesta, 2020, mai poate fi vorba despre un vot geopolitic al alegătorului?

– „Da, Moldova e împărțită – jumătate cu Rusia, jumătate cu Europa. Dar în ultimii ani mulți au fost în Uniunea Europeană la lucru, au văzut viața de acolo și, pare-mi-se, s-au mai schimbat părerile.”

Europa Liberă: Și primele acțiuni pe care trebuie să le întreprindă cel care va obține fotoliul de președinte al Republicii Moldova care trebuie să fie?

– „Să se întoarcă cu fața la cetățeni, să le ofere niște locuri de muncă, salarii mari și să nu ne temem să trăim în Moldova, să trăim liber.”

Europa Liberă: Insistați, salarii mai mari, viață decentă... De unde bani, cum se aduce prosperitatea asta în casa cetățeanului, în stat?

– „Eu cred că o minte luminată ar putea găsi și bani; să lupte cu corupția din Moldova, căci avem un stat corupt. Și cred că următorul președinte care va fi va lupta cu corupția, ca să vină banii în bugetul statului, să aibă de unde da pensii, să aibă de unde da salarii.”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți că forma de guvernare în Republica Moldova este parlamentară?

– „Da, dar președintele tot are putere în stat, tot are cuvântul său și dacă ar putea să aducă investiții în Moldova, chiar să lucreze și cu parlamentarii, eu cred că nu este degeaba ales în fruntea statului.”

Europa Liberă: La vot o să mergeți?

– „O să merg, numaidecât o să merg.”

Voci adunate în comuna Baraboi din raionul Dondușeni. Mai mulți candidați la funcția de președinte au făcut deja rând la Comisia Electorală Centrală, aceștia au depus actele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă care vor colecta semnături în susținerea lor. L-am întrebat și pe scriitorul Vladimir Beșleagă, deputat în primul Parlament al Moldovei independente, cât de importante sunt aceste alegeri prezidențiale din 1 noiembrie.

Vladimir Beșleagă: „Eu cred că e timpul să se decidă ceva la 1 noiembrie, pentru că până acum, la celelalte alegeri prezidențiale, nu s-a decis nimic, din contra, din rău în mai rău, pentru că au venit în fruntea Republicii Moldova tot vechi nomenclaturiști, care erau corupți, erau stricați, erau făcuți din aluat vechi, comunist și sovietic, toți erau secretari de partid, miniștri, nu știu ce, nu știu ce...”

Europa Liberă: Dar acești politicieni erau aduși la putere cu votul cetățenilor?

Imediat ce s-a deschis țarcul sovietic... lumea a început să fugă

Vladimir Beșleagă: „Sărmanii cetățeni! Votul cetățenilor a fost așa: imediat ce s-a deschis țarcul sovietic, pentru că Uniunea Sovietică a fost un țarc zidit, lumea a început să fugă, deoarece s-a declanșat sărăcia și lumea fugea și-și căuta de lucru în altă parte. Și s-a schimbat echilibrul demografic, au rămas mai mult bătrânii, tineretul a plecat, forțele politice care erau mai active s-au diminuat și în felul acesta s-a schimbat și componența electorală.”

Europa Liberă: Ce poate și ce trebuie să facă un șef de stat în Republica Moldova, pentru că forma de guvernare este parlamentară, președintele are atribuții limitate?

Vladimir Beșleagă: „Da. Tocmai voiam să vă întreb pe Dvs. – care sunt doleanțele actualului președinte care se plângea totdeauna precum că nu are împuterniciri suficiente? Într-adevăr, un președinte într-o țară normală are anumite împuterniciri, dar nu nelimitate. Și dacă e să ne uităm la noi, președintele de data asta – și eu vreau să vă spun că este situația cea mai gravă din toate câte s-au întâmplat sau au fost, cum poți tu să concepi, să accepți, să colaborezi și să trăiești într-un așa-zis stat, unde președintele îi socialist, unde parlamentul îi preponderent socialist și unde guvernul îi socialist, și încă și primarul acum îi socialist? Dacă mai erau, să zicem, anumite divergențe înainte că primarul era așa, guvernul era așa, acum totul de sus până jos...”

Europa Liberă: Adică, nu este un echilibru al puterilor?

Vladimir Beșleagă: „Nu că nu este echilibru, este o aberație totală, care a fost regizată și făcută de forțele din exterior.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam, ce trebuie și ce poate să facă un șef de stat în Republica Moldova?

Vladimir Beșleagă: „Poate să facă multe și poate să facă puține, după cum este șeful de stat, pentru că la noi, la un popor care este încă în mentalitatea arhaică și arhaizată se zice că totul începe de la cap. Și dacă este un cap sănătos, este un cap drept, este un cap moral, atunci și ordinea în țară așa este, dar dacă este un cap stricat, cum se zice, peștele de cap se împute. La noi, președintele, chiar dacă în mod constituțional nu are atâtea împuterniciri, dar ca model, el are. Și noi nu am avut parte de asemenea președinți, n-am avut parte și abia așteptăm ca să avem un președinte...”

Europa Liberă: Adică, în 30 de ani, președinții ce rol au jucat?

Vladimir Beșleagă: „Toți președinții au făcut cheful și interesul altora, al străinilor. Așa cum Republica Moldova a fost o formație construită de străini, de Imperiul Rus, sovietic, țarist sau care a mai fost ca gubernie, așa a rămas.”

Europa Liberă: Mulți cetățeni ai Republicii Moldova își doresc un președinte-tătuc, din ăștia care să le spună pe toate, el să le aranjeze pe toate, el să le decidă pe toate.

Vladimir Beșleagă: „Asta este firea unui popor neevoluat, firea unui popor nedeprins cu democrația. Dacă ar fi fost să se producă legile și să meargă de la începuturi, de la ‘90, de la declararea independenței, în 30 de ani se reeduca publicul și se forma un alt electorat. Nu s-a format, pentru că nu l-a dorit nimeni și au rămas închistați așa și acum vor tătuca să fie și să le dea. Într-o țară normală și într-un stat normal nu statul dă omului, ci omul dă statului; nu statul organizează economia, statul numai coordonează și caută să respecte legile. Dar cum Republica Moldova este un stat slab economic, din componența imperiului sovietic a intrat în democrație ca o colonie cu o economie slabă, o economie agrară, o economie la pământ.”

Europa Liberă: Și totuși, în Republica Moldova activează peste 50 de partide, cel puțin a treia parte din aceste formațiuni își deleagă liderul să candideze pentru funcția de președinte. Ce părere aveți Dvs. despre numărul mare al celor care pretind la fotoliul prezidențial?

Vladimir Beșleagă: „Asta este o aberație, să ai tu într-o țară așa de mică, într-o republică așa de mică 50 de partide și mișcări – asta este o aberație cum nu a mai văzut pământul, nu există nicăieri. Baza partidelor se formează în țările normale pe baza intereselor economice. Aici fiecare își formează partidul lui.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, dintr-un număr mare de candidați, cetățeanul are posibilitate să-l aleagă pe cel mai bun?

Vladimir Beșleagă: „Fiecare candidat își are bazinul lui electoral și bazinul lui este minuscul. Și toți aceștia care se îmbulzesc la președinție sunt niște aiuriți. O să-l voteze 10 mii, 5 mii, 3 mii, 7 mii, chiar și 20 de mii, dar acolo se cere vot masiv. La noi în republică sunt cam 1 milion și 600 de mii - 1 milion și 500 de mii și în viitoarele sau apropiatele alegeri este foarte important să se includă diaspora, fiindcă diaspora are 800 și ceva de mii de alegători.”

Europa Liberă: Peste un milion...

Vladimir Beșleagă: „Asta face foarte mult și dacă o să le permită să voteze celor din diasporă, la noi lucrurile se pot schimba radical.”

Europa Liberă: Dar ce așteptări trebuie să aibă societatea de la următorul șef de stat, de la cel care va ajunge președinte? El nu dă pensii mai mari, nu dă salarii mai mari...

Vladimir Beșleagă: „Nu dă salarii, nu dă pensii, în primul rând se cere să fie reanimată economia, de aici începe totul.”

Europa Liberă: E prerogativa executivului, legislativului...

Vladimir Beșleagă: „D-apoi noi am spus așa, că într-o republică cu o mentalitate ca a noastră președintele este model și el poate să schimbe totul, dacă este un om moral. El poate să influențeze și executivul, și parlamentul, și toate, dar dacă luăm ca într-o țară normală, atunci sigur că președintele nu poate să facă toate astea, trebuie să le facă executivul, iar președintelui îi revine misiunea de a promova o politică externă echilibrată, este în putere să medieze între diferite puteri în stat: justiție, puterea executivă și parlament, să nu fie adeptul unei direcții și unei puteri în stat.”

Europa Liberă: O societate atât de divizată, precum e cea a Republicii Moldova, poate să aibă un președinte care s-ar numi președintele tuturor și ar ajunge chiar să fie președintele tuturor cetățenilor?

Vladimir Beșleagă: „Dacă un președinte prin puterea sau prin drepturile și împuternicirile pe care le are contribuie la îmbunătățirea stării materiale, stării economice, stării culturale, stării legislative, el poate să devină un președinte al tuturor. Dar pentru asta trebuie să ai har, pentru asta trebuie să ai carismă, pentru asta trebuie să fii un președinte moral, un președinte care nu se lasă corupt sau cumpărat, sau vândut, sau nu știu ce. Și un asemenea președinte noi visăm să-l avem la viitoarele alegeri.”

Europa Liberă: În general, mai sunt și alte opinii, că instituția prezidențială ar fi mai bine să nu existe.

Vladimir Beșleagă: „Mentalitatea electoratului nostru este încă înapoiată și ea totdeauna caută să aibă un părinte, un tătuc. În alte țări, unde sunt democrații, nu există așa ceva, dar la noi încă nu s-a depășit momentul acesta de infantilism. Cum trei decenii la rând tu să alegi pe secretarul de partid președinte, pe ministru, pe cutare? Cum se poate, doar e o viață nouă, lumea se schimbă? Ce-i cu chestia asta, cum se poate așa?”

Europa Liberă: Cum vă arăta Republica Moldova peste patru ani, cum ați vrea să arate?

Vladimir Beșleagă: „Peste patru ani, dacă o să avem un președinte adevărat, un președinte drept, un președinte curat ca lacrima, în patru ani se poate de schimbat ceva, dar nu mult. Nu mult, pentru că sunt foarte grele problemele. Eu mă gândesc că un președinte care să se sacrifice dacă ar fi...”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă „sacrificiu”?

Vladimir Beșleagă: „Sacrificiu este ceea ce a făcut Mihail Saakașvili în Georgia. El a venit și a răsturnat totul, totul de sus până jos și a făcut ordine, începând de la poliție și pe urmă...”

Europa Liberă: Dar acolo forma de guvernare era prezidențială.

Vladimir Beșleagă: „Ar fi bine să avem și noi.”

Europa Liberă: În Republica Moldova forma de guvernare e parlamentară.

Vladimir Beșleagă: „E semi-parlamentară.”

Europa Liberă: Parlamentară...

Vladimir Beșleagă: „Dar la noi Constituția nu este respectată, la noi nu este respectată nicio lege. Și dacă avem un președinte à la Mihail Saakașvili, acest președinte să vină și să răstoarne totul și să curețe grajdurile, începând din parlament, din guvern, din toate organizațiile și să-i bage la dubă pe toți corupții...”

Europa Liberă: Justiția e instituția care face ordine.

Justiția este destul de aproximativă la noi, ea este stricată, coruptă

Vladimir Beșleagă: „Justiția este destul de aproximativă la noi, ea este stricată, coruptă. De acolo trebuie să se înceapă, doar avem și oameni cumsecade. Dar pe urmă acest președinte, după ce va sta patru ani și va face ordine, o să trebuiască să fugă din stat, așa cum a fugit Saakașvili. Pentru că n-o să-l rabde și o să-l caute să-l distrugă. Iată asta este. Un profet niciodată nu este urmat și cunoscut, și recunoscut în țara lui, dar profet ne trebuie, avem nevoie de un profet. Iată acesta este visul nostru și să dea Domnul să-l avem la alegeri.”

Europa Liberă: Alexei Mateevici a vorbit despre un profet?

Vladimir Beșleagă: „Să știți: de nu veți ridica/ Din sânul vostru un proroc,/ În voi viața va seca... și degeaba veți striga că nu aveți noroc.”