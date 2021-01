Departamentul pentru Securitate Interna a facut public un avertisment cu privire la pericolele de siguranta publica in Statele Unite, din cauza „extremistilor violenti, motivati politic”. Ministerul crede ca aceste primejdii se vor mentine timp de citeva saptamini, dupa inaugurarea presedintiei Biden.

Extremisti includ cei care se opun tranzitiei la putere, oameni nemultumiti din cauza ca au fost indusi in eroare de informatii false si cei miniosi din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei COVID-9 si ripostelor in forta ale politiei, in anumite situatii.

In comunicat se arata ca anumite elemente ar putea fi incurajate de perceptia ca insurectia de la 6 ianuarie a unor sprijinitori ai presedintelui de atunci Donald Trump a reusit sa patrunda in cladirea Congresului. Ministerul arata ca extremisti au actionat violent impotriva celor perceputi a fi oponenti politici de-a lungul anului 2020 si exista temerea ca ar putea sa continue sa o faca.

Au fost atacate instalatii de alimentare cu energie electrica, de telecomunicatii si din sectorul sanitar, pe fondul teoriilor conspiratiei, lansate in contextul COVID-19.

Agentia estimeaza ca tensiuni interetnice si rasiale ca si opozitia la imigratie pot genera cresterea violentelor in 2021.

Comunicatul cere autoritatilor locale sa continue sa vegheze la siguranta publica, in special in preajma cladirilor guvernamentale, pentru a proteja oameni si infrastructura critica.

De-a lungul ultimilor ani, institutii abilitate au lansat semnale de alarma cu privire la pericolul terorismului intern, in Statele Unite. Acestea s-au intensificat de la 6 ianuarie incoace, cind atacul impotriva Congresului s-a soldat cu morti, raniti si pagube materiale. Administratia Biden intentioneaza sa efectueze o analiza a amenintarii terorismului intern.