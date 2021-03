„Criza politică se rezolvă prin alegeri anticipate și curățarea clasei politice”

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, situația este extrem de îngrijorătoare. Țara se află în plină pandemie și în criză politică. Ce soluții ar exista pentru a evita un dezastru care pare iminent? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Republica Moldova se confruntă cu o criză politică severă care se suprapune peste criza pandemică. Oamenii cu care am discutat la Sângerei subliniază necesitatea de a ieși rapid din această incertitudine, în special în contextul situației alarmante cauzate de pandemie. E nevoie de noi investiții în sănătate și în alte domenii, e nevoie de politicieni capabili să scoată țara din aceste două crize, spun alegătorii. Mulți din interlocutorii mei cred că alegerile parlamentare anticipate nu pot fi evitate.

– „Criza COVID-ului ne joacă festa din cauza la criza politică, deoarece politicienii noștri se joacă de-a țara, guvernarea n-a gestionat eficient criza sanitară din Republica Moldova. Eu nu văd un spital nou la Bălți, la Sângerei, la Edineț, la Ungheni să avem spitale noi, și în domeniul sanitar, de fapt, nu se fac reforme.”

Europa Liberă: Vaccinul este așteptat de cetățeni?

– „Procentul este, totuși, mai înalt de cetățeni în Republica Moldova care doresc să se vaccineze, deoarece vaccinarea este unica șansă ca noi să oprim răspândirea acestui ucigaș nevăzut.”

Europa Liberă: S-a politizat acest subiect?

– „Da, s-a politizat foarte mult, să folosim vaccinul rusesc, că-i mai bun sau vaccinul din Europa, dar, de fapt, toate vaccinurile sunt bune dacă au trecut testarea unei comisii internaționale după toate rigorile din medicină. Dar foarte mult se manipulează și se dezinformează populația că COVID-ul nu există, dar el există. Eu personal l-am trăit și este un ucigaș nevăzut și vedeți cum mor oamenii – și împăratul, și săracul, orice om este egal în fața acestui ucigaș nevăzut.”

Europa Liberă: Dar cum se depășește criza politică?

– „Suntem alături de dna președintă, îi recomand și acum și o rog să nu meargă la nicio conjunctură cu mafia aceasta din parlament, fiindcă parlamentul acesta este toxic, nociv, nu ne reprezintă și unica soluție viabilă în criza aceasta politică sunt alegerile anticipate...”

Europa Liberă: Pe timp de pandemie să fie organizate?

– „Chiar și pe timp de pandemie, fiindcă noi pe timp de pandemie am văzut că s-au organizat și au fost cu brio trecute alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Dar acum se atinge apogeul, vedeți că 5.000 de vieți pierdute, în fiecare zi până la 2.000 de infectați?

– „Sunt de acord, dar totuși aceste alegeri nu vor fi acum, trebuie să le organizăm la sfârșit de vară sau început de toamnă, dar să fie organizate alegeri anticipate și să avem un parlament care să ne reprezinte.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că se va deosebi următorul legislativ de actualul?

– „Da, se va deosebi foarte mult, eu sper, fiindcă oamenii noștri s-au deșteptat și alegerile prezidențiale, de fapt, ne-au dovedit, oamenii de-acum n-au să mai arunce votul în stânga și în dreapta și n-o să și-l dea. Acești deputați care sunt compromiși, clasa politică trebuie s-o schimbăm și cred că prin alegerile acestea anticipate clasa politică se va schimba și se va purifica, deoarece oamenii noștri nu mai doresc acești oameni nocivi în parlamentul acesta să activeze. Cu părere de rău, ne-au dus la sapa de lemn.”

– „Lumea nici nu-i în piață, că n-au bani, n-au pe ce cumpăra o sămânță, n-au pe ce cumpăra o pâine, o bucățică de unt, tabletce (pastile) n-au, lecuire pe ce să ia, la doctori se tem a se duce, că acolo tot trebuie să le vâri în buzunar. Îi foarte greu.”

Europa Liberă: Dar de ce s-a ajuns la așa situație?

– „De ce s-a ajuns? Așa-i conducerea noastră, pentru că ei au făcut legi pentru dânșii, dar nu pentru lume, dar lumea săracă votează că tot are încredere că poate-a veni vreunul... Dar de unde, dacă iacă-tă se duce lumea la alegeri și-i alege și pe urmă ei fac legi noaptea, când vor ei și ce vor pentru dânșii? Cum trăiesc parlamentarii? Au casteluri, că nici în țări străine nu trăiește așa lumea bogată, cum trăiesc ei. Dar noi, moldovenii, ce facem? Ședem fără pâine...”

Europa Liberă: Acum se suprapun două crize – criza politică și criza sanitară. Cât de grea e povara care cade pe umerii cetățenilor și ai politicienilor?

– „Nici nu vreau să vorbesc. Politicienii se gândesc numai la dânșii, la lume deloc și pe la spital nu se uită deloc la lume, pentru că n-au bani.”

Europa Liberă: Cum credeți Dvs. că se iese din criza sanitară?

– „Nu știu, nici n-au să iasă mătincă niciodată. Nu înțeleg că-i COVID, că ei pun de la dânșii, aici lumea noastră nu înțelege. Iaca, noi nu înțelegem, că mor de COVID, până amu au fost alte boli, amu o ieșit numai COVID-ul, nu-i nici rac, nu-i nici tensiune, nu-s nici hipertonici, nu-i nimic, numai COVID-ul. Ne protejăm, că ei ne spun că să ne protejăm.”

Europa Liberă: Peste 5.000 de morți...

– „Eu n-am încredere că de COVID au murit 5.000, n-am încredere.

Europa Liberă: Dar în parlament vă este clar ce se întâmplă?

– „Îi dezastru și acolo, se duc a lehamite, dar au mii leafă. Cum, ei au lucrat cu șapte mâini, dar noi am lucrat cu câte? Nici cu una? Ori n-am avut nici noi cap, n-am avut nici nou urechi, n-am avut nici noi ochi? Ce face omul cu 1.000 de lei? Vrei să iei un măr, vrei să iei un morcov, n-ai pe ce le lua. Mata știi cum facem noi focul în casă? Se duc în pădure și aduc cu brațul și cu ce pot, cu sacul și fac olecuțică de foc ca să nu înghețe de frig. Ce pensionarii noștri n-au lucrat? Iaca, eu îs tot pensionară, eu am lucrat pedagog de dimineață și până seara și acum am ajuns cu 1.000 de lei pensie. Asta-i dreptate? După aceea am lucrat în piață, am plătit patentă, m-am dus să-mi recalculeze pensia și mi-au spus că totuna n-o să-ți iasă nimic. Nu-i dreptate și Moldova s-a dus la sapa de lemn, vă spun drept.”

Europa Liberă: Dar cine o scoate la liman?

– „Nu știu cine o s-o scoată, pentru că ei acolo șed toți în locuri bune din tată-n fiu, din cumătru, din verișor, ei îs toți legați unul cu altul și nu-i poate destrăma nimeni. Câteodată, vă spun drept, nici nu mi-i a asculta nici televizor, nimic, n-ai la ce te uita și lumea s-a disperat, nici nu pun televizoarele, vă spun drept.”

Europa Liberă: Dar totuși, cine cu cine trebuie să facă majoritate parlamentară?

– „Nu știm. Amu Șor îi fugit peste hotare, dar el concurează aici la noi, îi și parlamentar, îi și conducător de partid. Se poate așa ceva? A amăgit lumea cu două copeici acolo, o pâine acolo cu un leu a dat-o el mai jos. Dar dacă lumea vine din capătul acela până aici cu autobuzul nu tot acolo iese la pâinea ceea? Tot acolo iese. Așa că ei amăgesc lumea și gata. Nu știu, lumea trebuie să se răscoale și să iasă cu furcile. Câteodată de-amu ți-i la gât.”

Europa Liberă: Și cine face viitorul Republicii Moldova?

– „N-are cine-l face, pentru că tot tineretul, toți oamenii hâtri, oamenii deștepți au plecat. A învățat de doctor și el lucrează prin Anglia, prin Germania la construcții. Îi bine așa? Îi bătaie de joc în Moldova de 30 de ani de zile. Noi tot am sperat că o să vină un om acătării, o să vină un om... Amu au ales-o toți pe Maia Sandu. Nu știu ce-o să facă Maia Sandu. De-amu mai așteptăm, au fost aceia câte patru, câte opt ani, de-amu o să așteptăm Maia Sandu ce va face. Dac-o să fie pentru lumea săracă și o să lupte, poate a atrage niște lume și în parlament, în guvern a pune niște oameni care să fie pentru popor. Măi, ai să ai și tu, dar și lumea asta trebuie să trăiască, măi! Are două zile de trăit omul și tu îi iei amu sănătatea. Un bătrân să fie și să se ducă la spital, îl lecuiește pe bătrânul cela?”

Europa Liberă: Deci, sunteți supărați și dezamăgiți?

– „Îs foarte supărată, foarte! Te gândești acasă să te duci și cu ce să hrănești copiii, de unde să-mi iau o tabletkă (pastilă), că pensia îi mică, n-avem pe ce, că ne ducem la farmacie și-i totul scump, și te întorci înapoi. Și ce fel de om ești tu?”

Europa Liberă: Câți bani i-ar trebui unui cetățean ca să zică că are o viață decentă?

– „Zece mii de lei pe lună să aibă pensie. D-apoi amu ce face omul? Plânge omul, că n-are ce mânca. Dar cu zece mii s-ar descurca cumva. Nu poți ține o vacă amu, că vacă ceea dă trei kile de lapte. Adă fân – plătești mașina. Mașina-i scumpă, îi 400-500 de lei. De unde să faci leii iștia? Ș-apoi iar trebuie să încarci gunoiul, să-l duci înapoi. Iaca, omul de la țară iar dă 400-500 de lei. De unde omul ista să-i ia? Și de-atâta omul nu ține nici vacă, nici oaie, nimic. Îi foarte greu.”

Europa Liberă: Și așteptați mai întâi să fie rezolvată care criză – politică sau sanitară?

– „Aș zice că cea politică să fie prima, c-apoi vor face poate și pentru sănătate ceva.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Sângerei și întrebăm cetățenii care din cele două crize o văd mai cu șanse să fie rezolvată într-un timp-record – criza sanitară sau criza politică?

– „Eu singură am trecut prin COVID, este boala, îi tare grea, îs mari cheltuieli, tare-s scumpe medicamentele, noi suntem la pensie, avem poliță, dar cumpărăm totul și-i tare scump.”

Europa Liberă: Vă puneți întrebarea de ce crește numărul celor infectați?

– „Nu se respectă regulile, lumea nu-i conștientă, nu-i responsabilă. Este lume care nu-și dă seama, a mers fără mască, a tușit, a strănutat și...”

Europa Liberă: Dacă s-ar ajunge la o carantină generală, ați accepta să stați în izolare 2-3 săptămâni?

– „Dacă țara o să aibă grijă să ne plătească, dar să stăm acasă să murim de foame tot nu putem, ori așa mori, ori așa mori. Iaca cum îi situația.”

Europa Liberă: Dar criza politică cum vedeți să fie rezolvată?

– „Eu îs pentru alegeri anticipate, parlamentul trebuie împrăștiat.”

Europa Liberă: De ce?

– „De ce? Pentru că nu văd eu ca oamenii iștia să schimbe ceva, ei pentru dânșii îs numai. Cum trăiesc ei, nu-s cu gândul la popor, nu-s cu gândul la viitor. Parlamentul acesta trebuie desființat și aduși oameni care să aibă grijă de popor.”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la anticipate, credeți că următorul parlament se va deosebi foarte mult de actualul?

– „Depinde tot de lume. Lumea dacă o să se trezească și o să aleagă pe cine trebuie în parlament o să ajungem undeva, dar așa, cu parlamentul acesta noi nu ajungem nicăieri.”

Europa Liberă: Unii spun că ar putea să vină aceleași partide.

– „Depinde de lume ce o să aleagă. Dacă au să aleagă iar partidul lui Șor, al lui Dodon, așa și o să ședem cum am șezut până acum, nu ne ducem nicăieri.”

Europa Liberă: Dar există politicieni astăzi în care aveți încredere?

– „În PAS și în Maia Sandu.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la președintă?

– „Să se uite președinta și să vadă cum lumea se tratează, cu ce bani, de unde-i iau. De ce copiii noștri trebuie să se ducă în Europa și să ne întrețină pe noi aici, acasă, în loc să stea aici lângă noi, să ne creștem nepoții noi, dar nu prin Skype să-i creștem? Vrem ceva schimbări, dar singură n-o să facă nimic, trebuie s-o susținem noi, poporul. Totul depinde de popor acum.”

Europa Liberă: Dar susținerea poporului în ce constă?

– „Când ieșim la votare, să știm pe cine votăm.”

Europa Liberă: Când să aibă loc aceste alegeri parlamentare anticipate, dacă ziceți că ar fi varianta cea mai bună, dacă e această criză pandemică?

– „Criza pandemică, știți, noi trebuie să ne deprindem să trăim cu aceasta, pur și simplu să fie regulă. Până acum tot s-au făcut și alegeri, și prezidentul tot s-a ales și acum tot cred că cumva, dar trebuie numaidecât de ales un parlament care să facă ceva pentru popor, dacă este posibil.”

Europa Liberă: Dar cine ajută mai mult Republica Moldova astăzi? De unde vine ajutor mai mare pentru Republica Moldova?

– „Ce nu se vede? Din România, din Europa. Eu văd România cum ne ajută, România ne-a ajutat toată vremea, și cum ne ajută alții.”

Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova se pot uni în jurul unei idei?

– „Să ne unim, în primul rând, aici la noi în țară să facem dintâi ordine, să se unească lumea. Îmi pare rău că, iaca, de-amu se destramă și partidele astea de dreapta.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Sângerei și întrebăm cetățenii ce înțeleg despre ceea ce se întâmplă în țară. Iată se suprapun două crize – politică și pandemică –, care e prioritară în lista rezolvării?

– „Eu mă gândesc că ambele sunt importante, însă prioritară ar fi criza politică de hotărât, deoarece, hotărând criza politică, foarte repede putem aplana pandemia și ridica întrebările la nivel de guvern, să le hotărâm cu un guvern plenipotențiar.”

Europa Liberă: Pe ce cale se rezolvă criza politică?

– „Criza politică se rezolvă prin alegeri anticipate și curățarea clasei politice actuale. Un procent mai mare de oameni integri în parlament vor hotărî problemele cetățenilor mai bine și mai adecvat.”

Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că ar accede în parlament aceleași entități, adică: Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul „Șor”, partidul lui Renato Usatîi...

– „Sondajele nu tot timpul reflectă adevărul, însă, dacă să credem sondajelor, putem spune că populația noastră încă e în rătăcire din cauza mass-media. Mass-media este în mâinile celor care au acoperirea foarte mare, mai ales în sate și în regiuni.”

Europa Liberă: Dar pentru cetățean e atât de greu să facă diferența unde-i adevăr și unde nu-i adevăr?

– „În unele cazuri, el nu are alternativă, deoarece nu toți au rețeaua internet și acces la rețelele de socializare și văzând în fiecare zi aceleași noutăți și aceleași fake news-uri, și aceleași programe, care se străduiesc să te manipuleze nu poți să ai altă părere și să-ți schimbi viziunea politică, deoarece informația e arma tuturor politicienilor și a cetățeanului la fel. Și ar fi bine să fie un guvern pe 100 de zile care ar stabiliza starea economică și pandemică și apoi să se meargă la alegeri anticipate care vor schimba eșichierul politic, cât de cât vor dispărea nocivii care trag în jos. La noi statul este parlamentar, însă președintele și guvernul trebuie să fie un întreg ca să creeze o putere care poate schimba lucrurile în tandem, adică parlamentul să primească legile, guvernul să le implementeze și președintele să le întărească sau, invers, parlamentul să primească legile, președintele să le promulge și guvernul să le implementeze. Asta e. La momentul actual, cu un parlament instabil și neintegru, ar fi bine guvernul și președinția să lucreze în tandem și să fie o forță.”

Europa Liberă: Dar pentru depășirea crizei sanitare ce soluții vedeți Dvs., ca cetățean, că ar putea fi aplicate?

– „Înăsprirea unor condiții, introducerea unor restricții, dar nu lockdown, adică lockdown-ul anul trecut ne-a dovedit că nimic nu se schimbă, doar pe un timp oarecare mai răsuflă medicii mai ușurați și totul revine la normal, dacă populația nu conștientizează că măsurile de protecție sunt foarte importante.”

Europa Liberă: Dar personalul medical au nevoie și ei de un respiro, practic, locuri în spitale aproape că nu mai sunt, instituțiile sanitare sunt arhipline.

Sunt foarte multe instituții private care îs pustii

– „Instituțiile sanitare sunt arhipline din cauză că guvernul nu are capacitate să administreze, în primul rând, și să atragă instituțiile medicale private în această bătălie cu pandemia. Sunt foarte multe instituții private care îs pustii, 10-20% din încărcătura spitalelor naționale ar putea să le ia spitalele private.”

Europa Liberă: Imunizarea ar fi un colac de salvare?

– „Evident! Doar să se facă atent, să se respecte regulamentul.”

Europa Liberă: E o bătălie politică și de unde să fie importat vaccinul.

– „Evident, e o bătălie strategică, se vorbește de vaccinurile din Occident, AstraZeneca și de Sputnik. E o confruntare geostrategică și pe acest tărâm, ceea ce este foarte regretabil. Este important să conștientizăm beneficiul vaccinului, dar nu țara de origine.”

– „Cred că toată puterea e în mâna lui Dumnezeu și trebuie să ne rugăm ca virusul acesta să dispară de pe fața pământului.”

Europa Liberă: Iată, vedeți, se suprapun două crize – criza sanitară și criza politică. Cum se rezolvă ele? Cine trebuie să le rezolve?

– „Parlamentul, care se zbate, dar nu înțeleg deloc politica în ziua de azi, absolut. Suntem într-o stare foarte grea, și copiii, și țara chiar se duce de râpă.”

Europa Liberă: Se luptă politic pentru a se ajunge la anticipate. Dvs., alegătorii, ce soluție credeți că ar fi mai bună?

– „Doar s-a ales prezident, avem pe dna Maia Sandu, dumneaei hotărăște ce să facă, ea ne vrea binele și sperăm ca să ajungă...”

Europa Liberă: Dar e o confruntare între parlament și președinție.

– „Trebuie de făcut anticipate, de văzut lumea ce dorește.”

Europa Liberă: Și credeți că se va deosebi mult parlamentul următor de actualul, dacă se ajunge la anticipate?

– „Trebuie de făcut într-o parte ceva, mai întâi să scăpăm de pandemia aceasta, într-adevăr, virusul acesta, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să dispară de pe fața pământului.”

Europa Liberă: Vaccinul îl așteptați?

– „Nu am decis încă.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Sângerei și întrebăm cetățenii care din cele două crize – sanitară și politică – afectează mai mult astăzi viața cetățeanului?

– „Vor anticipate, aici lumea moare pe drum, dar ei vor anticipate. Lasă se dea la lume... Of! Nici nu știu de-amu cum să vă spun, că așa aveam planuri să vă spun multe, dar acum de-amu m-am buimăcit. Nu vrem noi nimic, noi vrem să fie dreptate, să fie guvern, să se unească toți împreună, fiindcă trebuie toți, nu ca lebăda, racul și știuca, unul într-o parte și unul în altă parte, trebuie toți uniți. Ei nu vor să se unească că ei vor anticipate, dar noi, cetățenii, vrem, cum a zis acela, că să fie sătui și noi, și ei, să aducă leacuri să nu se îmbolnăvească lumea așa.”

Europa Liberă: Pandemia cât de mult afectează astăzi viața cetățeanului, s-a obișnuit lumea cu COVID-ul?

– „Ei, nu, cam nu suntem noi obișnuiți, ne temem a merge pe drum, vă spun drept că nu ies din casă nicăieri. Iaca am venit după leacuri și mă duc înapoi la fugă și să șed în casă, iaca ședem închiși în casă, ca și când suntem în pușcărie. Trebuie și la lucru de dus, și să mâncăm, că cu pensia de 1.000 de lei ce facem noi?”

Europa Liberă: Dar vedeți că 5.000 de vieți îs pierdute deja?

– „Da! Este multă lume pierdută. Dar ce să facem? Trebuie să lucrăm și trebuie să mâncăm. Of! Nu știu cum, dar lumea o să se ducă de aici, o să se ducă, nu o să șadă aici, iaca toți copiii s-au dus, am rămas noi bătrâni și ce o să fie mai departe?”

Europa Liberă: Ai Dvs. sunt plecați?

– „Îs toți plecați. Trei copii, peste graniță toți îs.”

Europa Liberă: Unde-s?

– „Prin Anglia, prin Germania, prin Italia, îs toți duși.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Sângerei, și discutăm despre situația din țară. Vă este clar ce se întâmplă astăzi?

– „Situația pandemică cam s-a scăpat de sub control, nu s-au întreprins anumite măsuri la timpul lor.”

Europa Liberă: Dar acum ce așteptați să întreprindă autoritățile ca să nu se admită creșterea numărului de infectări?

– „Unica soluție ar fi vaccinarea în masă, virusul acesta deja s-a răspândit destul de mult, că s-a scăpat de sub control.”

Europa Liberă: Dar și subiectul acesta e politizat acum de unde să fie adus vaccinul, unii cetățeni îl acceptă, alții nu.

– „Cred că ar trebui să-și poată omul alege singur vaccinul, n-are importanță că-i de la ruși ori că-i din Europa, care e mai eficient – acela să-l folosească. Dacă chiar ar fi cu o plată oarecare, cred că fiecare ar achita să se vaccineze, să se protejeze pe dânsul și pe cei din jur.”

Europa Liberă: Dar dacă s-ar ajunge la instituirea unei stări de urgență, cetățenii ar accepta să stea în izolare?

– „De-acum nu. De exemplu, vorbim de Sângerei, singură ați văzut, ați umblat prin piață, ați văzut că nu-i lume, practic, tot aceiași vânzători. Cea mai mare problemă e cu orașele mari, acolo, Chișinăul, Bălțiul ar trebui izolate ele.”

Europa Liberă: Dar politicienii au ca prioritate depășirea acestei crize sanitare sau găsirea soluțiilor pentru problemele sanitare?

– „Un stat, ca să funcționeze, trebuie să aibă un guvern care să rezolve problemele. E clar că unica soluție ar fi alegerile anticipate, atunci ar fi mai stabil, dar așa se înțeleg ei între ei.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Sunteți tânăr, iată, tinerii majoritatea au ales calea străinătății, Dvs. cum vedeți ziua de mâine a țării?

– „Eu, dacă să vorbesc de mine personal, practic nu voiam să plec nicăieri, am rămas aici, am întâlnit anumite obstacole, am o mică afacere aici în Moldova, din partea autorităților, clar că cineva ajută, cineva mai încurcă, mai pun..., așa-i la noi la moldoveni, dar cam greu să întorci populația înapoi și să nu plece. Cred că o soluție mai bună ar fi să se promoveze tinerii la posturi mai de frunte, dacă privim atent, chiar și în parlament vreo 60-80% sunt care au deja 20 de ani de când sunt în parlament, nu se promovează tineri și fix așa și la funcțiile astea de conducere, atât raionale, cât și republicane, tot sunt persoane care se țin de posturi, de fotolii. De exemplu, eu dacă aș vedea un prieten că a fost promovat în funcție, apoi și eu aș vrea, aș spune și la alt prieten: vino acasă că, uite, se primește. Dar așa, la ce să vii acasă? Înțelegeți, cu cât e mai puțină populație în Moldova, de exemplu, cu atât circuitul, chiar și financiar, e mai mic, dacă ar fi populație mai multă – ar fi mai ușor la toți și circuitul financiar ar fi mai mare, așa se primește că-s pensionari mai mulți, populație aptă de muncă mai puțină și se primește că la un lucrător îi revin acolo vreo trei pensionari. Dacă ar fi invers, ar fi mai ușor la toți, poate și impozitele ar scădea, și economia ar crește.”

Europa Liberă: Dar când se intersectează interesele cetățeanului cu ale politicianului?

– „La alegeri. Atunci vin, promit, înainte de alegeri toți erau prin piață, veneau, când s-a întâmplat să ne închidă – nimeni nu venea cu soluții, toți tăceau, nimeni nu-și asuma răspunderea, închiși și gata. Eu vorbesc de forțele atât de stânga, cât și de dreapta.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Sângerei, și întrebăm cetățenii care din cele două crize trebuie rezolvate prioritar, criza politică sau sanitară?

– „Cred că și una, și alta. Suntem cu Maia Sandu, o susținem.”

Europa Liberă: Criza pandemică cum poate fi rezolvată?

– „Să ne vaccinăm și să dea Domnul să trecem de criza asta, că chiar cade și economia, și oamenii mor.”

Europa Liberă: Contează de unde să vină vaccinul?

– „Cred că da, că am auzit că sunt și vaccinuri care nu-s efective. Se aude că, adică că rusești îs mai bune, dar eu cred că și acelea, și acelea. Să sperăm că o să fie tot bine.”

Europa Liberă: Și criza politică cum trebuie să fie rezolvată?

– „Să fie anticipate, că o mare parte nu vreau de-acum să iasă de la treucă.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că dacă se declanșează anticipatele se va deosebi următorul parlament de actualul?

– „Cred că o să fie oameni onești, oameni mai deștepți și care să fie pentru lume, care să fie pentru popor și să trăim și noi bine, să nu ne amăgească.”

Europa Liberă: Dar ei toți spun că sunt cu grija la popor.

– „Vai de mine! Economia ne-au pus-o jos și fără Maia Sandu, fără de Europa nu văd viitorul.”

Europa Liberă: Dar cetățenii care cred în Maia Sandu nu au așteptări prea exagerate și nu e prea mare sarcina asta care se pune pe umerii ei?

– „Foarte greu o să-i fie, că toți vor s-o pape, chiar și când a fost prim-ministru s-a stăruit și a început să curețe corupția și vsio-taki (totuși) au dat-o jos, au mâncat-o. Sperăm să fie mai bine, o susținem pe Maia Sandu.”

Europa Liberă: Societatea moldavă e destul de dezbinată, unii cu Estul, alții cu Vestul...

– „Da, o să fie greu, dar totuși sperăm să fie mai bine.”

Europa Liberă: Suportul cetățenilor la ce se reduce?

– „Să o susținem, că dacă mai rămânem iarăși încă câțiva ani cu parlamentul care mai este, Șor e al lui Plahotniuc, am în vedere de la parlament, iaca aceștia toți s-au îngrămădit, s-au vândut unul pe altul și-s mincinoși, amăgesc lumea, amăgesc...”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei?

– „Cred că spre bine, de-amu noi ca noi, dar copiii să trăiască mai bine, să aibă un viitor mai fericit. Să dea Domnul să scăpăm de criza politică și de criza sanitară și să dea Domnul să avem gust, să avem miros și înțelepciune.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Sângerei, și întrebăm cetățenii cum văd rezolvarea celor două crize mari, politică și pandemică. Care ar fi prioritatea nr. 1 astăzi?

– „Clar că cea pandemică e pe primul loc, vaccinarea și asta-i prioritatea, oamenii să ne fie sănătoși și pe al doilea loc anticipatele și atât. Sărăcia, pandemia și toate acestea au venit la mintea omului că să alegem oameni cinstiți, oameni corecți.”

Europa Liberă: Cine e politicianul în care aveți încredere azi?

– „Maia Sandu! Maia Sandu! Maia Sandu!”

Europa Liberă: Și ce așteptări aveți de la ea?

– „Spre bine, că o să se schimbe și o să mergem pe calea cea dreaptă, Europa – înainte! Să scăpăm de corupție, de sărăcie, de nedreptate, de toate...”

Europa Liberă: Dar nu-i puneți prea multe sarcini pe umerii ei?

– „Noi o să o susținem, că am fost mințiți de 30 de ani, am fost mințiți cu geopolitica și unica cale e calea europeană.”

Europa Liberă: Și relația cu Rusia?

– „Păi, lasă să fie, doamnă, relația și cu Rusia, și cu toate țările, să ne respecte și să ne respectăm și noi.”

* * *

Voci adunate la Sângerei. Despre adâncirea crizelor sanitară și instituțională în Republica Moldova pe fundalul creșterii numărului de cazuri de COVID-19 și al deceselor asociate infecției am discutat cu expertul WatchDog, Valeriu Pașa.

Europa Liberă: Până unde a ajuns deznodământul crizei politice?

Valeriu Pașa: „Eu cred că a ajuns pe linie finală și deja fără întoarcere, spre declanșarea alegerilor anticipate. Nu văd niciun fel de circumstanțe care ar putea s-o oprească pe dna președintă din dizolvarea iminentă a parlamentului, alta este chestiunea când vor fi stabilite alegerile. Eu înțeleg că dna președintă optează pentru o amânare temporară, dar într-un termen previzibil, pentru a stabiliza mai întâi situația cu pandemia.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că ea ar putea să semneze decretul ceva mai târziu?

Valeriu Pașa: „Da, eu cred că și asta este o opțiune, pentru că nu există o reglementare clară în legislație despre când anume trebuie să fie semnat acest decret și dacă există un termen. Posibil, Curtea Constituțională să interpreteze asta într-un fel anume, dar eu cred că cel mai important aici este consensul politic anume asupra datei desfășurării alegerilor, deja despre negocieri dacă vor fi sau nu alegeri cred că nu mai este loc. PSRM și Partidul „Șor” și-au epuizat posibilitățile în momentul în care s-au consumat trei luni și două tentative nereușite de învestire a guvernului. Puteau negocia lucrurile astea până acum, n-au vrut să o facă, au tot căutat, nu știu, ași în mânecă, opțiuni, au umblat cu candidați care au fugit de la ei, mă rog, s-au făcut de rușine în plan politic. Acum însă cred că e loc de discutat exact ce facem cu pandemia, cum ne pregătim astfel încât să aibă loc și alegeri, să fie în termen și să convină cât mai multe forțe politice că anume acesta e modelul corect.”

Europa Liberă: Fruntașii socialiștilor nu exclud posibilitatea să atace la Curtea Constituțională și decretul prezidențial, asta a spus șeful fracțiunii socialiștilor, dl Furculiță, Europei Libere.

Valeriu Pașa: „Ei încearcă toate căile posibile, lor nici acum nu le vine a crede la cât de nedisciplinați, nu știu, incompetenți s-au dovedit, încât au scăpat situația de sub control. Și Maia Sandu, având susținerea reală doar a 15 deputați, a reușit să ajungă la alegeri anticipate, acesta este rezultatul incompetenței depline al PSRM-ului ca partid. Clar că ei vor contesta orice, dar asta nu înseamnă că realitatea se va schimba.”

Europa Liberă: Dar aceste relații antagoniste între taberele politice nu divizează și mai mult societatea moldavă?

Valeriu Pașa: „Și da, și ba. Nu aș compara asta cu situația care a fost anterior, pentru că pe chestiunea trebuie sau nu alegeri anticipate există un consens foarte larg în societate. Absoluta majoritate a oamenilor vor alegeri anticipate, mai mult ca atât, ei pentru asta au votat la alegerile prezidențiale, fiindcă toți candidații, inclusiv Igor Dodon, au promis alegeri anticipate și, de fapt, opunându-se alegerilor anticipate, și asta fac de trei luni de zile, aceste partide își trădează propriii alegători. Și asta se referă și la PSRM, și la Platforma DA, și la PD, toți au zis că vor alegeri anticipate, acum să fie buni să le dea, ei în schimb se opun, ce vor, la ce reacții au oamenii. Aici, chiar dacă în parlament este practic un singur partid, dar în societate există un consens destul de larg, că oamenii vor anticipate, asta nu înseamnă că oamenii o să insiste că haideți să facem alegerile mâine, toată lumea înțelege că situația pandemică este proastă, mai proastă decât oricând de la începutul pandemiei și trebuie stabilizată un pic, dar asta nu înseamnă că trebuie să anulăm alegerile, că dacă așa, la ce bun am făcut prezidențiale un an în urmă?”

Europa Liberă: Dar se suprapun pe moment totuși aceste două crize, politică și sanitară?

Valeriu Pașa: „Mai mult ca atât, vine marea criză economică și atunci...”

Europa Liberă: Cetățenii vor trăi și mai greu, și cu îngrijorare mai mare pentru ziua de mâine?

Valeriu Pașa: „Exact, anume de asta nu putem amâna alegerile anticipate, pentru că până când nu vom avea un guvern legitim, cu o majoritate parlamentară stabilă, noi nu avem nicio șansă să atragem fonduri considerabile din exterior pentru a stabiliza și relansa economia. Asta este grija și toate poveștile de genul: hai să facem acum un guvern nu știu de care, pentru că vin fonduri, sunt minciuni. Bine, fie cei care o spun nu se pricep, fie se pricep, dar mint conștient, pentru că susținere reală poate veni doar în cazul existenței unui guvern legitim, din parlament să fie susținut de partide credibile, nu de Șor, Filip, Candu și restul ca ei.”

Europa Liberă: Care-i certitudinea că în următorul legislativ va fi creată mai ușor o majoritate și va fi învestit cu o mai mare ușurință un nou cabinet de miniștri?

Astăzi în parlament orice majoritate ai face – ea nu este legitimă

Valeriu Pașa: „Eu sunt absolut sigur că, indiferent de rezultatele care partid și cât exact va lua, va fi mai ușor și acest guvern va fi legitim, da, pentru că acolo vor fi partide care se bucură la acest moment de susținerea oamenilor, oricare va fi majoritatea parlamentară – ea va fi una legitimă. Astăzi în parlament orice majoritate ai face – ea nu este legitimă, poate cu excepția opțiunii unei majorități între PSRM și PAS, care-i mai puțin probabilă. Bine, deja e târziu să discutăm despre asta. Acest parlament care urmează va fi cu siguranță mult mai legitim și credibil, pornind măcar și de la faptul că acolo nu vor fi grupările controlate de Plahotniuc sau numărul lor se va reduce considerabil și ei vor fi irelevanți. Și asta contează, inclusiv pentru partenerii noștri externi. Nu trebuie să ne amăgim.”

Europa Liberă: Dar unii vorbesc cu îngrijorare că totuși în următorul parlament ar putea să fie mai mare numărul mandatelor pentru forțele care reprezintă eșichierul de centru-stânga și atunci va putea să fie periclitat parcursul european al Republicii Moldova.

Valeriu Pașa: „Dna Ursu, toți cei care astăzi prevăd o majoritate a forțelor de stânga în următorul parlament au o precizie de sută la sută în a greși în prognozele lor, și nu pentru că nu s-ar pricepe, dar pentru că fac niște jocuri ale celor care, hai să spunem așa, îi mulțumesc cumva. Decid oamenii! Eu am auzit acești așa-ziși experți în tot felul de prognoze pe tot parcursul anului trecut despre cum Maia Sandu are zero șanse să câștige alegerile prezidențiale, poți să-i numeri pe degete pe acei observatori și analiști care au prognozat victoria Maiei Sandu sau i-au dat șanse considerabile și noi am văzut ce a fost la alegeri. Cel mai probabil în următorul parlament va exista o majoritate confortabilă de voturi: unu – pro-europene, doi – pro-reforme.”