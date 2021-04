Declaratia presedintelui Joe Biden care recunoaste genocidul impotriva armenilor, inceput in 1915, in timpul Imperiului Otoman, are fara indoiala valoare simbolica. Este o declaratie si nu are forta unei legi, dar e o decizie curajoasa a noii administratii, care nu are alt precedent decit spusele lui Ronald Reagan in 1981, nerepetate insa de succesorii sai, desi citiva au promis ca o vor face, in campanii.

Motivul pentru care sefi ai statului american au ezitat sa foloseasca termenul genocid – pe care Ankara il respinge – este nu doar importanta geostrategica a aliatului NATO, ci si faptul ca un timp s-a sperat ca raporturile dintre cele doua tari, Turcia si Armenia, care nu au relatii diplomatice, s-ar putea normaliza.

Dar acea speranta nu s-a materializat, in plus, in ultima vreme, desi ramine un aliat important, Turcia a oferit semnale contradictorii cu privire la angajamentul fata de litera, dar mai ales spiritul aliantelor sale cu occidentul si America.

Pentru armeni, cele intimplate cu peste o suta de ani in urma, cind circa 1,5 milioane de persoane au pierit, reprezinta un reper care marcheaza aproape fiecare familie, fie ca traieste in Armenia sau in numeroasa diaspora, care aici in Statele Unite este foarte activa politic. Faptul ca atit de multi ani termenul genocid nu a fost recunoscut in America a alimentat aparitia celor care au negat aceasta evidenta istorica, incurajati si finantati de agenti de influenta.

Argumentul moral este important pentru o adminsitratie care doreste sa readuca drepturile omului in centrul politicii sale externe. Nu este mai putin adevarat ca Turcia insasi si-a slabit influenta strategica, oferind presedintelui Biden o oportunitate, cu speranta ca acest act nu va compromite grav raporturile dintre cele doua tari ci, dimpotriva, le va pune pe o baza mai realista, in care ambele parti colaboreaza fara a-si compromite identitatea si principiile.

Observatori arata ca, prin declaratia sa, Biden a creat un precedent care nu va putea fi incalcat de succesori ai sai. Chiar daca asta e mai putin clar, in spatiul politic polarizat, America s-a pronuntat cu claritate si lumea a luat act de aceasta pronuntare.

Raporturile cu Turcia remin importante, dar Statele Unite nu vor mai trebui sa recurga la contorsionate artificii lingvisitice pentru a ramine fidele istoriei si adevarului, in incercarea de a-si apara interesele strategice.