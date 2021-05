Consiliul Europei: Rusia să îl elibereze pe Navalnîi până în luna iunie

Jacques Maire este liderul grupului ALDE (liberalii) din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și autorul a două rapoarte care îl au în centru pe liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi: unul despre presupusa otrăvire a acestuia și cel del de-al doilea despre condițiile de detenție. Deputatul francez, care se află și pe „lista neagră” a celor opt oficiali europeni cărora autoritățile ruse le-au interzis la finalul lunii aprilie accesul pe teritoriul Federației Ruse, explică într-un interviu cu Europa Liberă de ce Kremlinul are termen până în luna iunie să îl elibereze pe Alexei Navalnîi și care vor fi consecințele în cazul în care acest lucru nu se întîmplă.

Europa Liberă: Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va lua în luna iunie o decizie cu privire la situația Federației Ruse în cadrul organizației de la Strasbourg, ca urmare a violării unei decizii CEDO în cazul Navalnîi. Consiliul Europei a dat deja termen Rusiei să îl elibereze pe dl Alexei Navalnîi până la mijlocul lunii iunie. Raportul APCE asupra acestui caz este întocmit de Dvs. și a fost adoptat de APCE în aprilie.

Jacques Maire: „Acesta este al doilea raport pe care îl întocmesc despre dl Navalnîi. Primul a fost despre presupusa otrăvire a sa, iar acesta este despre detenție. APCE și Comitetul de Miniștri doresc să dea Federației Ruse un termen limită pentru eliberarea din închisoare a domnului Navalnîi. În luna martie, Comitetul de Miniștri a cerut Federației Ruse să respecte decizia CEDO potrivit căreia autoritățile ruse trebuie să îl elibereze pe dl Navalnîi până la mijlocul lunii iunie.

Infographic: Cum judecă opinia publică din Rusia condamnarea opozantului Alexei Navalnîi?

În raportul meu votat de APCE în luna aprilie am prezentat situația dlui Navalnîi, mai ales din punctul de vedere al stării sale de sănătate. Este important să înțelegem că există contradicții în declarațiile autorităților ruse legate de starea de sănătate a dlui Navalnîi. Este clar acum că viața dlui Navalnîi a fost pusă în pericol. Din acest punct de vedere, Rusia a încălcat obligațiile sale legale, care decurg nu doar din Carta pentru Apărarea Drepturilor Omului, dar și din legile care reglementează regimul penitenciarelor din Rusia. APCE cere autorităților ruse să îl elibereze pe Navalnîi, și dacă rușii doresc să fie deschiși și pozitivi este foarte simplu: nu îi forțăm să spună cum să îl elibereze. O pot face cum doresc, dar în așa fel încât să respecte decizia CEDO. Sunt multe posibilități de a respecta decizia CEDO în acest caz. Aș vrea să fiu bine înțeles: nu sunt anti-rus. Nu le dictez cum să acționeze. Le cer doar să respecte legea. Al doilea aspect menționat în rezoluția raportului meu a fost accesul imediat la medici pentru dl Navalnîi și acceptarea vizitării dlui Navalnîi de către o echipă de experți din partea Comitetului de prevenție a torturii (CPT). Aceasta nu este o opțiune, ci o obligație. Dorim ca experți independeți să evalueze situația, să întocmim un raport pe care apoi să îl publicăm. De regulă, rușii nu doresc să publicăm astfel de rapoarte. Ultimul punct se referă la consecințele în cazul în care Rusia nu își îndeplinește obligațiile. În recomandarea noastră facem referire la Art 46 al Convenției, care spune că în cazul în care un guvern nu respectă o decizie a Curții, se declanșează un dialog cu scopul de a se ajunge la aplicarea deciziei CEDO. Dacă acest proces nu duce la nici un rezultat, se aplică sancțiuni. Obiectivul nu sunt sancțiunile, totuși, ci să se aplice deciziile CEDO.”

Europa Liberă: Ați spus că există mai multe modalități aflate la dispoziția autorităților ruse de a intra in legalitate. Care sunt acestea?

Jacques Maire: „Un exemplu ar fi revenirea la sistemul probatoriu anterior sau eliberarea prin ordin judecătoresc pentru o perioadă de grație. În comparație cu perioada de dinainte de 2020, acum dl Navalnîi a fost condamnat și încarcerat. Chiar si atunci, condamnarea nu a fost în linie cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, dar situația era mult mai bună decât acum. Ca atare, tot ce vrem este să vedem un progres în mod concret.”

Europa Liberă: După adoptarea rezoluției, ați fost inclus pe lista persoanelor non-grata în Rusia. Ce se va întâmpla în iunie, la Comitetul de Miniștri?

Jacques Maire: „Așa este, la începutul lunii iunie va vea loc reuniunea Comitetului de Miniștri. Noi, APCE, vom susține orice decizie va lua Comitetul de Miniștri. Între timp, autoritățile ruse trebuie să demonstreze că vor să coopereze cu Consiliul Europei. Cred că acesta este unul dintre obiectivele lor. După anexarea Crimeii in 2014, APCE a impus sancțiuni, iar rușii nu au mai participat la lucrarile organizației. Eu am fost unul dintre cei care a pledat ca ei să fie reacceptați. Si au început să facă asta încă din 2019. Este important pentru ei să fie parte din această instituție, să nu se simtă marginalizați. De altfel, am remarcat o implicare a Rusiei în diferite teme din cadrul activității noastre, mai ales de la începutul pandemiei. Federația Rusă prețuiește Consiliul Europei. Însă nu putem să alegem să facem numai ce ne place dacă facem parte dintr-o organizație.

Consiliul Europei este o instituție globală, o cooperare la nivel guvernamental si parlamentar care se bazează pe legi și reguli. De aceea, consider dosarul Navalnîi o astfel de situație în care Federația Rusă poate arăta dorința de găsire a unei soluții. Dacă nu respectă termenul limită de eliberare a dlui Navalnîi, iunie 2021, situația în organizație va deveni delicată pentru Federația Rusă. Atmosfera în cadrul Consiliului Europei nu este una favorabilă Rusiei în acest moment, iar motivele sunt, pe de o parte situația implementării deciziilor CEDO, care nu este una bună, iar pe de alta reprimarea societății civile. Sunt liderul grupului ALDE din APCE. Am presat APCE să accepte reîntoarcerea rușilor după sancțiunile legate de Ucraina pentru că nu sunt un anti-rus. În 2019 am obținut o majoritate solidă care să susțină întoarcerea rușilor în APCE. Toată lumea a așteptat o schimbare de atitudine a rușilor. Acum însă există sentimentul că, deși se mișcă lucrurile, nu există progres în chestiunile cele mai sensibile. De aceea, dacă până în iunie nu este eliberat dl Navalnîi, nu cred că vom mai avea majoritate pentru rămînerea delegației ruse în APCE.”