Bărbat înarmat, ucis când încerca să intre ilegal pe proprietatea lui Trump din Florida

Trump se afla la Washington în momentul incidentului, care, potrivit oficialilor, a avut loc în jurul orei 1:30 dimineața (08:30 dimineață, ora Moldovei).

„Un bărbat înarmat a fost împușcat și ucis de agenții Serviciului Secret al SUA și de @PBCountySheriff după ce a pătruns ilegal în perimetrul de securitate al Mar-a-Lago în această dimineață”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, într-o postare pe X.

Suspectul, un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost observat la poarta nordică a proprietății Mar-a-Lago, purtând ceea ce părea a fi o pușcă și un bidon de combustibil”, a declarat Serviciul într-un comunicat.

Agenții s-au confruntat cu indivicul și au tras focuri de armă. Niciun membru ale pazei nu a fost rănit.

Trump a fost ținta mai multor comploturi sau tentative de asasinat.

La începutul acestei luni, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, care a complotat să-l asasineze pe președinte pe un teren de golf din Florida în septembrie 2024, cu două luni înainte de alegerile din SUA, a fost condamnat la închisoare pe viață.

Atacul planificat de Routh asupra lui Trump a avut loc la două luni după o tentativă de asasinat asupra liderului republican în Pennsylvania, unde Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a tras mai multe focuri de armă în timpul unui miting, unul dintre ele atingând urechea dreaptă a lui Trump. Crooks a fost împușcat și ucis imediat de forțele de securitate, iar motivul său rămâne necunoscut.

Incidentele violente cu tentă politică s-au înmulțit în SUA în ultimii ani.

Melissa Hortman, o legislatoare democrată din statul Minnesota, a fost împușcată și ucisă în iunie 2025, împreună cu soțul ei. Câteva luni mai târziu, activistul conservator Charlie Kirk a fost și el asasinat.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

