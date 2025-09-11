Charlie Kirk, activist conservator apropiat lui Trump, asasinat la o universitate din SUA

„Este o zi neagră pentru statul nostru. Este o zi tragică pentru națiunea noastră”, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, citat de Associated Press. „Vreau să fie foarte clar că acesta este un asasinat politic.”

Niciun suspect nu se afla în arest miercuri seara, deși autoritățile căutau o nouă „persoană de posibil interes”, potrivit unui polițist familiarizat cu cazul, care a vorbit sub condiția anonimatului. Două persoane au fost reținute mai devreme în cursul zilei, dar niciuna dintre ele nu a fost identificată ca având vreo legătură cu omorul și ambele au fost eliberate.

Autoritățile nu au indicat imediat un motiv, dar circumstanțele asasinatului au atras din nou atenția asupra amenințării crescânde de violență politică din Statele Unite, care în ultimii ani a traversat întreg spectrul ideologic, notează AP.

Asasinatul a fost condamnat de ambele partide dominante din SUA.

Videoclipurile postate pe rețelele sociale de către Universitatea Utah Valley îl arată pe Kirk vorbind într-un microfon portabil, sub un cort alb pe care se văd sloganurile „The American Comeback” (Revenirea americană) și „Prove Me Wrong” (Dovedește-mi că greșesc).

Se aude un singur foc de armă și se vede cum Kirk ridică mâna dreaptă, în timp ce un șuvoi de sânge îi țâșnește din partea stângă a gâtului. Se aud spectatori șocați care țipă, înainte să înceapă să fugă.

Împușcat după ce vorbise despre asasinate

Kirk vorbea în cadrul unei dezbateri organizate de organizația sa politică non-profit. Imediat înainte de atac, Kirk răspundea la întrebările unui membru al publicului despre împușcăturile în masă și violența cu arme de foc.

„Știi câți americani transgender au comis asasinate în masă în ultimii 10 ani?”, a întrebat persoana respectivă. Kirk a răspuns: „Prea mulți”.

Persoana din public a continuat: „Știți câți autori de atacuri armate în masă au fost în America în ultimii 10 ani?”

„Luând în calcul sau nu violența bandelor?”, a întrebat Kirk.

Apoi s-a auzit un singur foc de armă. Trăgătorul, despre care guvernatorul Cox a promis că va fi tras la răspundere într-un stat în care se aplică pedeapsa cu moartea, purta haine închise la culoare și a tras de pe acoperișul unei clădiri aflate la o oarecare distanță de curtea în care se desfășura evenimentul.

Într-un mesaj video înregistrat în Biroul Oval și postat pe platforma online Truth Social a lui Trump, președintele a promis că administrația sa va da de urma asasinului.

„Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la alte acte de violență politică, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin”, a declarat Trump, citat de Reuters.

Trump acuză iarăși „stânga radicală”

Asasinatul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra unor personalități politice americane, inclusiv două tentative de asasinat asupra lui Trump anul trecut, care au marcat o creștere bruscă a violenței politice.

Trump, care îi descrie în mod obișnuit pe rivalii politici, judecătorii și alte persoane care îi stau în cale drept „lunatici radicali de stânga” și avertizează că aceștia reprezintă o amenințare existențială pentru națiune, a condamnat miercuri retorica politică violentă.

„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe americani minunați cum a fost Charlie cu naziștii și cu cei mai mari criminali și ucigași în masă din lume”, a spus Trump într-un videoclip.

„Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să înceteze imediat”, a mai spus Trump.





În Congresul din Washington, încercarea de a păstra un moment de reculegere pentru Kirk în sala Camerei Reprezentanților a degenerat în strigăte și acuzații reciproce.

Apariția lui Kirk miercuri a fost prima dintr-o serie de 15 evenimente planificate în cadrul turneului său de prelegeri „American Comeback Tour” la universități din întreaga țară.

Kirk avea 5,3 milioane de urmăritori pe X și prezenta un podcast și un program radio popular, „The Charlie Kirk Show”. De asemenea, recent apăruse ca invitat și co-prezentator la emisiunea „Fox & Friends” de la Fox News.

Reuters scrie că el făcea parte dintr-un „ecosistem” de influențatori conservatori pro-Trump – printre care Jack Posobiec, Laura Loomer, Candace Owens și alții – care au contribuit la propagarea agendei președintelui. Kirk ataca frecvent mass-media mainstream și se implica în probleme legate de războiul cultural pe tema raselor, genului și imigrației, adesea într-un stil provocator.

