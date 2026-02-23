Ucraina spune că autorii „actelor de terorism” din Lvov au fost recrutați de Rusia prin Telegram

Cele două explozii au avut loc pe o stradă cu multe magazine din orașul din vestul Ucrainei, prima - când o primă patrulă de poliție a venit la fața locului alertată în legătură cu o spargere, iar a doua - după sosirea întăririlor.

„A fost un atac terorist”, a declarat primarul Lvovului, Andrii Sadovîi.

Poliția a reținut o suspectă în vârstă de 33 de ani, cetățean ucrainean, spunând că aceasta a confecționat și amplasat singură bombele, fiind instruită online de serviciile de informații ruse.

Președintele Volodimir Zelenski a spus că „autorii au fost recrutați prin Telegram”. „Avem informații care indică faptul că rușii intenționează să continue astfel de acțiuni”, a spus Zelenski duminică seara, în discursul său zilnic către ucraineni.

Regiunea Lvov din apropierea graniței cu Polonia a devenit un refugiu pentru numeroși refugiați interni care au fugit din calea luptelor din estul Ucrainei.

Dar Lvovul nu este scutit de atacurile rusești cu rachete și drone.

Noi atacuri la Odesa și Zaporojie

În atacurile din noaptea de duminică spre luni, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusească pe scară largă din 24 februarie 2022, au fost ucise trei persoane, inclusiv două în Odesa și una în Zaporojie.

Guvernatorul regional, Oleg Kiper, a spus că atacurile au lovit infrastructură industrială, energetică și civilă din Odesa.

În Zaporojie, un important centru industrial aflat în apropierea liniei frontului, a fost lovit un obiectiv industrial. A fost lovit și Harkovul.

Aceste atacuri au urmat unui val de rachete și drone rusești care au lovit duminică infrastructura energetică, căile ferate și zone rezidențiale din întreaga Ucraină, Kievul numărându-se printre cele mai afectate.

Autoritățile ucrainene spun că Rusia a folosit peste 1.300 de drone de luptă, mai mult de 1.400 de bombe ghidate și 96 de rachete în atacurile asupra orașelor ucrainene doar săptămâna trecută, având între ținte infrastructura energetică.

Rusia a semnalat la rândul său atacuri ucrainene, spunând că a închis temporar cele patru aeroporturi din Moscova, din motive de securitate.

După Serviciul ucrainean al RFE/RL

